Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021)

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi)

2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’taki Union Garı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Daha önce "Oscar çok beyaz" protestolarına sahne olan Akademi'nin bu yıl, eleştirilere karşılık olarak kazananlarda çeşitliliğe önem vermesi öne çıktı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

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