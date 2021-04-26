Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021)

26 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 26.04.2021 - 17:39

Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 1

Conor McGregor kavga ettiği mekanı satın aldı, dövdüğü adamın girişi yasakladı


İrlandalı dövüşçü Conor McGregor; 2019'da Des Keogh'u yumruklarken kameralara yakalandığı mekanı satın almakla kalmadı, kavga ettiği kişinin ve arkadaşlarının bara girişini yasakladı.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 2

93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi)

2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’taki Union Garı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Daha önce "Oscar çok beyaz" protestolarına sahne olan Akademi'nin bu yıl, eleştirilere karşılık olarak kazananlarda çeşitliliğe önem vermesi öne çıktı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 3

Kansere yakalanan Canan Ergüder'den Menajerimi Ara'ya veda mesajı: Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor'


Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder, veda paylaşımında "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek" dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 4

2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Salgına rağmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte ünlülerin Oscar'daki kıyafet tercihleri, elbiselerinin markaları ve 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 5

Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi


Amber Heard'ın avukatları Johnny Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık davasının düşürülmesi için başvuruda bulundu.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 6

2021 Oscar Ödülleri töreninin önemli anları

Bu yıl 93'üncü kez sahiplerini bulan Oscar Ödülleri'nin salgına rağmen yüz yüze düzenlenen töreni, geçen yıllara kıyasla daha sönük geçti. Sunucusuz yapılan tören, esprilerin ve müziğin azlığıyla eleştiri konusu oldu. Törenden bazı eğlenceli ve ilginç anlar akılda kaldı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'nden notlar...

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 7

Meryem Uzerli: Yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı


Sinema ve dizi oyuncusu Meryem Uzerli, Rus sinemasında oynamak istediğini belirterek, "Rusya'dan veya herhangi bir ülkeden film konusunda teklif gelirse ilgilenirim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 8

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı

Ünlü şarkıcı Zendaya, Cher'in 70'li yıllardaki Oscar stilinden ilhamla hazırlanan cesur kıytafetiyle 2021 Oscar Ödülleri'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Şarkıcı, törende yüzük ve gerdanlıktan oluşan 6 milyon dolarlık elmas mücevher setini üstünde taşıdı.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 9
Acun Ilıcalı: Fortuna Sittard'a veda ediyoruz

Acun Ilıcalı, geçen yıl satın aldığı Hollandalı futbol kulübü Fortuna Sittard'a veda ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 10

Glenn Close, Oscar tarihine geçti: 8 kez aday gösterildi hiç kazanamadı


Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday olan Glenn Close, hiç ödül kazanmadan 8. kez kaybederek Oscar tarihine geçti.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 11

Ayrıldıklarını açıklayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez akşam yemeğinde görüldü

Yaptıkları ortak duyuruyla ayrıldıklarını açıklayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez akşam yemeğinde görüldü. Üstelik ikilinin baş başa yemek yediği iddia edilen mekanın ilişkileri için özel bir anlamı var.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 12

The Crown dizisinde Prens Andrew'i oynayacak oyuncu bulunamıyor

Emmy ödüllü The Crown dizisinin yeni sezonunda, Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan ve hakkında 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ortaya atılan Prens Andrew’i canlandıracak kişi henüz bulunamadı.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 13

Kraliyet uzmanı: Prens Charles ve Prens William hiç olmadığı kadar uyumlu


Bir kraliyet uzmanı, Prens Philip'in kısa süre önce ölmesinin ardından Prens Charles ve oğlu Prens William'ın söylentiye göre monarşinin geleceğine yönelik vizyonlarında hiç olmadığı kadar uzlaştığını öne sürdü.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 14

Estetik linç için Charlotte Crosby'den özür dilediler

İngiliz TV yıldızı Charlotte Crosby’nin yaptırdığı estetik ameliyatlar bir programda acımasız şekilde eleştirildi. Crosby’nin ve kendisini destekleyen kişilerin isyanı üzerine TV programını yayımlayan kanal özür diledi.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 15

John Lydon: Eşim ben hariç her şeyi unuttu


John Lydon, Alzheimer hastası olan eşi Nora Forster'ın kendisi dışında her şeyi unuttunuğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 16

Broadway müzikali uyarlaması In The Heights'tan yeni fragman

Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği müzikal film In The Heights'tan yeni bir resmi fragman paylaşıldı. Anthony Ramos'un başrolde yer aldığı film, 11 Haziran'ds HBO Max'te gösterime girecek. Filmin hikayesi New York’un Washington Heights mahallesinde geçiyor. Büyükannesinden kendisine bir servet miras kalan şarap dükkanı sahibi, dükkanı kapatıp emekli olma ve Dominik Cumhuriyeti’ne yerleşme konusunda karışık duygular içinde kalıyor. Quiara Alegria Hudes'in müzikalinden uyarlanan In The Heights'ın oyuncu kadrosunda Anthony Ramos'un yanı sıra Lin Manuel Miranda, Stephanie Beatriz, Jimmy Smits, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera gibi isimler yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 17

Ashley Cain-Safiyya Vorajee çiftinin bebeği hayatını kaybetti


Eski futbolcu Ashley Cain ve sevgilisi Safiyya Vorajee'nin doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan sekiz aylık bebekleri Azaylia, hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Cain, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar, seni hep kalbimde taşıyacağım" ifadelerini kullandı. 


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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 18
Alber Elbaz corona virüse yenildi

Corona virüse yakalanıp iyileşenlerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak dünyaca ünlü modacı Alber Elbaz corona virüse yenildi.İşte Elbaz'ın ölümüne dair ayrıntılar ve corona virüse karşı mücadeleyi kaybeden diğer ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 19

Captain America 4 geliyor


Marvel, Captain America 4 için çalışmalara başlandığını duyurdu

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 20

Acun Ilıcalı survivor All Star için teklif giden isimleri açıkladı


Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kim olacağı merak edilirken Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gitti? Hangi isimler Survivor All Star 2022 yarışmacısı olacak?


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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 21

Patara'nın deniz feneri Taş Hastanesi'den geçen kendi taşlarıyla yükseliyor


Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron'un prestij eseri olarak yaptırılan 2 bin yıllık deniz feneri, eserin orijinal taşlarının Taş hastanesi'nde temizlenmesi ve güçlendirilmesinin ardından yeniden yükselmeye başladı.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 22

Sümela Manastırı’nın gizli şapeli ziyarete açılacak

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmaları sırasında bulunan gizli şapeli turizme açılacak.


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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 23

Canan Ergüder ve Serhat Teoman Menajerimi Ara'ya veda etti

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara setinde duygu dolu anlar yaşandı. Diziye veda eden Canan Ergüder ve Serhat Teoman’a ekip arkadaşları duygusal bir uğurlama düzenledi.


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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 24

Seni Çok Bekledim final bölümü ayrıntıları belli oldu

Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV dizisi Seni Çok Bekledim’in final bölümünden ayrıntılar belli oldu. 13. bölümde Kadir ummadığı bir sona ulaşıyor.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 25
Hıdırlık Kulesi kazı çalışması genişletiliyor

Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı çalışması genişletiliyor. Hıdırlık Kulesi arkasında yer alan itfaiye istasyonunun bulunduğu alan da kazı alanına dahil ediliyor. Eylül ayında tamamlanması hedeflenen kazıların ardından ortaya çıkan tarihi yapılar, çok güzel bir seyir terası projesi ile Antalyalılarla buluşturulacak.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 26

Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: Fırın ağzı

Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden fırın ağzı yemeği, yapılışı, sunumu ve damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.


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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 27

Survivor’da 2. eleme adayı kim oldu? Dora ile İsmail Balaban arasında gerginlik (Survivor 25 Nisan 2021)

Survivor'da dün akşam ünlüler takımı ve gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen dokunulmazlık mücadelesinde İsmail ile Dora’nın arasında tartışma yaşandı. İsmail, ada konseyinde de Sergen ile gerildi. Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 2. eleme adayı belirlendi. Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da haftanın 2. eleme adayı ve Survivor 25 Nisan'da yayınlanan bölümden ayrıntılar...

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 28
Müzisyen Asım Ekren vefat etti

Bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Önal ile evli olan ünlü baterist Asım Ekren, 70 yaşında vefat etti.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 29

Halk müziğinin usta ismi Ali Ekber Çiçek vefat yıl dönümünde anılıyor

Sanat yaşamı boyunca, Haydar Haydar, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım ve Yolumuz Gurbete Düştü gibi 400'den fazla türküyü derleyen Ali Ekber Çiçek, halk müziğini geniş kitlelere ulaştırarak, unutulmazlar arasına girdi.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 30

Menajerimi Ara 36. yeni bölüm ön izleme sahnesi


Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 36. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021) - 31

Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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