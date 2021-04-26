Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021)

ntv.com.tr 26.04.2021 - 17:39
Conor McGregor kavga ettiği mekanı satın aldı, dövdüğü adamın girişi yasakladı
İrlandalı dövüşçü Conor McGregor; 2019'da Des Keogh'u yumruklarken kameralara yakalandığı mekanı satın almakla kalmadı, kavga ettiği kişinin ve arkadaşlarının bara girişini yasakladı.
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93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu (2021 Oscar Ödülleri'nin tam listesi)
2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles’taki Union Garı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi. Daha önce "Oscar çok beyaz" protestolarına sahne olan Akademi'nin bu yıl, eleştirilere karşılık olarak kazananlarda çeşitliliğe önem vermesi öne çıktı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
Kansere yakalanan Canan Ergüder'den Menajerimi Ara'ya veda mesajı: Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor'
Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder, veda paylaşımında "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek" dedi.
2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı
Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buldu. Salgına rağmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreninde sinemanın en iyileri açıklanmadan önce sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte ünlülerin Oscar'daki kıyafet tercihleri, elbiselerinin markaları ve 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...
Amber Heard 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi
Amber Heard'ın avukatları Johnny Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık davasının düşürülmesi için başvuruda bulundu.
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2021 Oscar Ödülleri töreninin önemli anları
Bu yıl 93'üncü kez sahiplerini bulan Oscar Ödülleri'nin salgına rağmen yüz yüze düzenlenen töreni, geçen yıllara kıyasla daha sönük geçti. Sunucusuz yapılan tören, esprilerin ve müziğin azlığıyla eleştiri konusu oldu. Törenden bazı eğlenceli ve ilginç anlar akılda kaldı. İşte 2021 Oscar Ödülleri'nden notlar...
Meryem Uzerli: Yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum ortaya çıktı
Sinema ve dizi oyuncusu Meryem Uzerli, Rus sinemasında oynamak istediğini belirterek, "Rusya'dan veya herhangi bir ülkeden film konusunda teklif gelirse ilgilenirim" dedi.
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Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı
Ünlü şarkıcı Zendaya, Cher'in 70'li yıllardaki Oscar stilinden ilhamla hazırlanan cesur kıytafetiyle 2021 Oscar Ödülleri'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Şarkıcı, törende yüzük ve gerdanlıktan oluşan 6 milyon dolarlık elmas mücevher setini üstünde taşıdı.
Glenn Close, Oscar tarihine geçti: 8 kez aday gösterildi hiç kazanamadı
Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday olan Glenn Close, hiç ödül kazanmadan 8. kez kaybederek Oscar tarihine geçti.
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Ayrıldıklarını açıklayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez akşam yemeğinde görüldü
Yaptıkları ortak duyuruyla ayrıldıklarını açıklayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez akşam yemeğinde görüldü. Üstelik ikilinin baş başa yemek yediği iddia edilen mekanın ilişkileri için özel bir anlamı var.
The Crown dizisinde Prens Andrew'i oynayacak oyuncu bulunamıyor
Emmy ödüllü The Crown dizisinin yeni sezonunda, Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan ve hakkında 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ortaya atılan Prens Andrew’i canlandıracak kişi henüz bulunamadı.
Kraliyet uzmanı: Prens Charles ve Prens William hiç olmadığı kadar uyumlu
Bir kraliyet uzmanı, Prens Philip'in kısa süre önce ölmesinin ardından Prens Charles ve oğlu Prens William'ın söylentiye göre monarşinin geleceğine yönelik vizyonlarında hiç olmadığı kadar uzlaştığını öne sürdü.
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Estetik linç için Charlotte Crosby'den özür dilediler
İngiliz TV yıldızı Charlotte Crosby’nin yaptırdığı estetik ameliyatlar bir programda acımasız şekilde eleştirildi. Crosby’nin ve kendisini destekleyen kişilerin isyanı üzerine TV programını yayımlayan kanal özür diledi.
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John Lydon: Eşim ben hariç her şeyi unuttu
John Lydon, Alzheimer hastası olan eşi Nora Forster'ın kendisi dışında her şeyi unuttunuğunu söyledi.
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Broadway müzikali uyarlaması In The Heights'tan yeni fragman
Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği müzikal film In The Heights'tan yeni bir resmi fragman paylaşıldı. Anthony Ramos'un başrolde yer aldığı film, 11 Haziran'ds HBO Max'te gösterime girecek. Filmin hikayesi New York’un Washington Heights mahallesinde geçiyor. Büyükannesinden kendisine bir servet miras kalan şarap dükkanı sahibi, dükkanı kapatıp emekli olma ve Dominik Cumhuriyeti’ne yerleşme konusunda karışık duygular içinde kalıyor. Quiara Alegria Hudes'in müzikalinden uyarlanan In The Heights'ın oyuncu kadrosunda Anthony Ramos'un yanı sıra Lin Manuel Miranda, Stephanie Beatriz, Jimmy Smits, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera gibi isimler yer alıyor.
Ashley Cain-Safiyya Vorajee çiftinin bebeği hayatını kaybetti
Eski futbolcu Ashley Cain ve sevgilisi Safiyya Vorajee'nin doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan sekiz aylık bebekleri Azaylia, hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Cain, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar, seni hep kalbimde taşıyacağım" ifadelerini kullandı.
Captain America 4 geliyor
Marvel, Captain America 4 için çalışmalara başlandığını duyurdu
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Acun Ilıcalı survivor All Star için teklif giden isimleri açıkladı
Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kim olacağı merak edilirken Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Survivor All Star 2022 için kimlere teklif gitti? Hangi isimler Survivor All Star 2022 yarışmacısı olacak?
Patara'nın deniz feneri Taş Hastanesi'den geçen kendi taşlarıyla yükseliyor
Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron'un prestij eseri olarak yaptırılan 2 bin yıllık deniz feneri, eserin orijinal taşlarının Taş hastanesi'nde temizlenmesi ve güçlendirilmesinin ardından yeniden yükselmeye başladı.
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Sümela Manastırı’nın gizli şapeli ziyarete açılacak
Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmaları sırasında bulunan gizli şapeli turizme açılacak.
Canan Ergüder ve Serhat Teoman Menajerimi Ara'ya veda etti
Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara setinde duygu dolu anlar yaşandı. Diziye veda eden Canan Ergüder ve Serhat Teoman’a ekip arkadaşları duygusal bir uğurlama düzenledi.
Seni Çok Bekledim final bölümü ayrıntıları belli oldu
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV dizisi Seni Çok Bekledim’in final bölümünden ayrıntılar belli oldu. 13. bölümde Kadir ummadığı bir sona ulaşıyor.
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Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: Fırın ağzı
Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden fırın ağzı yemeği, yapılışı, sunumu ve damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor.
Survivor’da 2. eleme adayı kim oldu? Dora ile İsmail Balaban arasında gerginlik (Survivor 25 Nisan 2021)
Survivor'da dün akşam ünlüler takımı ve gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen dokunulmazlık mücadelesinde İsmail ile Dora’nın arasında tartışma yaşandı. İsmail, ada konseyinde de Sergen ile gerildi. Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 2. eleme adayı belirlendi. Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da haftanın 2. eleme adayı ve Survivor 25 Nisan'da yayınlanan bölümden ayrıntılar...
Halk müziğinin usta ismi Ali Ekber Çiçek vefat yıl dönümünde anılıyor
Sanat yaşamı boyunca, Haydar Haydar, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım ve Yolumuz Gurbete Düştü gibi 400'den fazla türküyü derleyen Ali Ekber Çiçek, halk müziğini geniş kitlelere ulaştırarak, unutulmazlar arasına girdi.
Menajerimi Ara 36. yeni bölüm ön izleme sahnesi
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 36. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.
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Günlük burç yorumları (26 Nisan 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 26 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…