Magazin ve sanat turu (26 Nisan 2021)

Broadway müzikali uyarlaması In The Heights'tan yeni fragman

Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği müzikal film In The Heights'tan yeni bir resmi fragman paylaşıldı. Anthony Ramos'un başrolde yer aldığı film, 11 Haziran'ds HBO Max'te gösterime girecek. Filmin hikayesi New York’un Washington Heights mahallesinde geçiyor. Büyükannesinden kendisine bir servet miras kalan şarap dükkanı sahibi, dükkanı kapatıp emekli olma ve Dominik Cumhuriyeti’ne yerleşme konusunda karışık duygular içinde kalıyor. Quiara Alegria Hudes'in müzikalinden uyarlanan In The Heights'ın oyuncu kadrosunda Anthony Ramos'un yanı sıra Lin Manuel Miranda, Stephanie Beatriz, Jimmy Smits, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera gibi isimler yer alıyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU