Magazin ve sanat turu (26 Şubat 2021)

26.02.2021 - 17:40
Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi setinde 750 bin TL'lik corona virüs önlemi
Kıvanç Tatlıtuğ'un, yeni dizisinin setinde, corona virüs salgını nedeniyle setin tahsis ettiği karavan yerine kendi aracını kullanmayı tercih ettiği iddia edildi.
Lady Gaga'nın köpekleri silahlı saldırıyla kaçırıldı
İtalya'da bulunan Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmekle görevli Ryan Fischer, Los Angeles'ta silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'ı göğsünden vurdu ve iki köpeği çalarak kayıplara karıştı. Gaga, köpeklerini çalan hırsızlara yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etti.
Lady Gaga’nın köpek bakıcısına silahlı saldırı anı
Lady Gaga'nın üç Fransız buldog köpeğini gezdiren görevliye saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Ryan Fischer adlı görevliyi göğsünden vurup üç köpekten ikisini çalan saldırganlar, geldikleri arabayla olay yerinden hızla uzaklaştı.
İstanbul Sinema Müzesi fotoğrafları
Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kapılarını açıyor. İşte Türkiye'nin ilk sinema müzesinden fotoğraflar...
Cardi B moda endüstrisini eleştirdi: Ücret eşitsizliği var
Cardi B, müzik ve moda sektörlerindeki beyaz akranlarından daha az ücret aldığını açıkladı.
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Kongre baskınında zarar gören sanat eserleri için 25 bin dolar gerekiyor
ABD'de 6 Ocak'ta Kongre binasına yapılan baskında zarar gören sanat eserlerini onarmak için 25 bin dolar harcanması gerekiyor.
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Jane Fonda: Saç boyamaktan bıktım
Artık saçlarını boyamayan Jane Fonda, neden bu kararı aldığını, katıldığı TV programında, “Saç boyayarak çok fazla zamanımı çöpe attım, çok fazla para harcadım, çok fazla kimyasal kullandım. Bundan bıktım” ifadesiyle açıkladı.
Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Seni seviyorum yosun gözlüm
Şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. 37 yaşına basan Saat'le çekilen fotoğraflarının takipçilerinin beğenisine sunan Doğulu, "Seni seviyorum yosun gözlüm" dedi.
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Kanye West'in seçim için yaptığı harcama ortaya çıktı
ABD başkanlık seçimlerinde yüzde 0,3'lük oy oranıyla Beyaz Saray hayali suya düşen rap şarkıcısı Kanye West'in kampanya dönemi bütçesi, Federal Seçim Komitesi tarafından açıklandı.
Angelina Jolie'nin 25 milyon dolarlık evi
Angelina Jolie, Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra altı çocuğuyla kalacağı lüks malikaneye 25 milyon dolar harcadı. Daha önce Natalie Portman, Kristen Stewart ve Casey Affleck gibi yıldızların ev sahipliği yaptığı ev, şimdi Jolie ve çocuklarının meraklı gözlerden uzak yaşayabilmesi için her türlü olanağa sahip.
Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları
Sefirin Kızı, 1 Mart Pazartesi günü yeni bölümüyle Star ekranında olacak. Sefirin Kızı 42. bölümünde Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar’ın yanında alır. İşte Sefirin Kızı'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Tema Park’tan Taylor Swift’e isim davası
Taylor Swift ile Evermore albümüyle aynı adı taşıyan Tema Park, isim ve lisans hakları yüzünden davalık oldu.
Guernica'nın duvar halısı versiyonu BMGK'nin girişindeki duvardan kaldırıldı
Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) girişindeki 36 yıldır asılı olduğu duvardan kaldırıldı.
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Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski'den Benim Vücudum kitabı
Ünlü model Emily Ratajkowski, anneliğe hazırlanırken, hamilelik günlerini kitap yazarak geçirdi. Ünlü modelin My Body (Benim Vücudum) adlı kitabı önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor.
Balıkçı ağlarına Roma dönemine ait amforalar takıldı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin yıllık tekne parçaları ile 13 amfora takıldı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'da yakalanan 412 tarihi eseri Türkiye'ye getirmek üzere teslim aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’dan, Macaristan gümrüğünde 6 yıl önce yakalanan 412 tarihi eseri teslim aldı.
2021 Altın Küre Ödülleri için tahminler
Oscar'ların habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri için geri sayım başladı. 28 Şubat gecesi sahiplerini bulacak olan 2021 Altın Küre Ödülleri için sinema ve eğlence dergisi Variety tahminlerini açıkladı.
Seni Çok Bekledim 5. yeni bölüm 3. fragmanı
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 5. yeni bölüm 3. fragmanına Nil Burak'ın söylediği Sen de Başını Alıp Gitme damga vurdu.
Mike Tyson'dan Demir Mike için boykot çağrısı
Amerikalı eski boksör Mike Tyson, Hulu'nun hayatına dair hazırlık aşamasında olduğunu duyurduğu mini dizi izin boykot çağrısında bulundu.
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Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fragmanı
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Lucy Mecklenburgh: Bebeğim bir parça elmayla boğuluyordu
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü yıldız Lucy Mecklenburgh, 11 aylık oğlu Roman'ın bir parça elma yüzünden ölümün kıyısından döndüğünü açıkladı. Bebeğinin boğulma tehlikesi atlattığını söyleyen Mecklenburgh, "Bu korkunçtu. Ben şimdi bebeğimin bir şeyler yemesi konusunda endişeliyim" dedi
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Sivas'ta cezaevi müzeye dönüşüyor
Sivas’ta Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın mektep olarak inşa ettirdiği, 60 darbesi sonrasında 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan Hamidiye Mektebini müzeye dönüştürme çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Menajerimi Ara 27. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (25 Şubat 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. İsmail ve Yunus Emre'nin takım kaptanı seçildiği 25 Şubat'ta yayınlanan 35. bölümde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Yarışmaya; Doğan, Dora ve Çağrı arasındaki gerginlik damga vurdu. Günün eğlenceli mücedalesi Anlat Bakalım'ı ise ünlüler takımı kazandı.
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