Magazin ve sanat turu (26 Şubat 2021)

Angelina Jolie'nin 25 milyon dolarlık evi

Angelina Jolie, Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra altı çocuğuyla kalacağı lüks malikaneye 25 milyon dolar harcadı. Daha önce Natalie Portman, Kristen Stewart ve Casey Affleck gibi yıldızların ev sahipliği yaptığı ev, şimdi Jolie ve çocuklarının meraklı gözlerden uzak yaşayabilmesi için her türlü olanağa sahip.

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