Magazin ve sanat turu (27 Ağustos 2018)
27 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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OBAMA'NIN YAZ OKUMA LİSTESİ (5 KİTAP ÖNERİSİ)ABD eski Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından beş kitaplık bir yaz okuması listesi yayınladı.
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GAME OF THRONES'UN 8. SEZONUNDAN İLK GÖRÜNTÜLER
HBO kanalı, tüm dizilerinden görüntüler içeren yeni sezon tanıtımını yayınladı. Tanıtımda Game of Thrones'un 8. sezonundan ilk görüntüler yer alıyor.
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BİR TATİL BÖYLE GEÇTİDokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen ünlü isimler denizin ve güneşin tadını çıkardı. İşte milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin tatil paylaşımları.
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BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN O SES TÜRKİYE DETAYLARIYeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.
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YENİ ROLÜ İÇİN 17 KİLO VERDİ
Charlie Hunnam, yeni filmi Papillon için 17 kilo verdi. Rolü için değişen tek ünlü Charlie Hunnam değil. Kimi saçlarını kazıttı, kimi zayıfladı, kimi kilo aldı. İşte rollerini inandırıcı hale getirmek için güzelliklerinden ve görünümlerinden ödün vermekten gocunmayan diğer ünlü oyuncular...
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SEZEN AKSU'DAN ADİLE NAŞİT İÇİN HATIRA ORMANI
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit’i unutmadı. Naşit’in adı Sezen Aksu’nun TEMA Vakfı aracılığıyla kurduğu hatıra ormanıyla yaşayacak.
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ABD'DE ASYA RÜZGARIABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. Kadrosunun neredeyse tamamı Asyalı Amerikan oyunculardan kurulu olan ve Kevin Kwan'ın çok satan kitabından sinemaya uyarlanan Crazy Rich Asians vizyona girdiği ikinci hafta da en çok izlenen film oldu. İşte 24 - 26 Ağustos 2018'de en çok izlenen yapımlar...
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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SOKAK FESTİVALİ BAŞLADI
İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 69'uncusu kutlanan ve Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı başladı.
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'BEN BİLE SENARYOYU OKURKEN ŞAŞIRDIM'
Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek, İstanbul dışına çıkan ünlü isimler, şehre döndü. Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen şarkıcı ve oyuncular yeni sezon planları hakkında konuştu.
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SÜPER KAHRAMANLAR TEKRAR BULUŞUYOR
The Flash, Arrow ve Supergirl kahramanlarını bir araya getirecek olan özel bölümlerin tarihi açıklandı. Arrowverse olarak bilinen ve süper kahramanları buluşturan etkinlik bu yıl beşinci kez düzenleniyor ve Aralık'ta başlıyor.
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BUĞRA GÜLSOY'DAN ROMAN SÜRPRİZİOyuncu ve yönetmen Buğra Gülsoy bu kez yazarlık için kolları sıvadı.
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KIM KARDASHIAN'IN YENİ 'BEBEĞİ'
Son zamanlarda neon yeşili sevgisini kıyafetleri ve saçıyla gösteren Kim kardashian'a eşi Kanye West'ten otomobil sürprizi geldi. Kardashian, neon yeşili otomobilini "Bebeğim" diye sosyal medyadan paylaştı.
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BU YAZ VİZYONA GİRECEK 20 FİLM
Predator serisinin 4. devam halkasından çocuklara uygun korku filmi The House with a Clock in Its Walls'a bu yaz vizyona girecek 20 film... (Not: Sıralama ABD vizyon tarihine göre yapılmıştır)
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TANJU OKAN 80 YAŞINDA
Türk Hafif Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan, Kadınım, Kemancı, Öyle Sarhoş Olsam Ki gibi şarkılarıyla dönemine damga vuran ve günümüzde de hatırlanan Tanju Okan, yaşasaydı bugün 80 yaşında olacaktı. 23 Mayıs 1996'da hayatını kaybeden sanatçı kariyerine 12 tane 45'lik ve 20 film sığdırmıştı. İşte Tanju Okan'ın hayatı...
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ANGELINA JOLIE EVİNE DÖNDÜ
Malefiz 2 filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından evine dönen Angelina Jolie, oğlu Pax ile alışveriş yaparken görüntülendi.
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SET AŞIKLARI AYRILDI MI?
İstanbullu Gelin setinde iki sevgiliyi canlandıran ve set aşkları gerçek olan Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal’ın ayrıldığı iddia edildi.
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BEYONCE'YE SAHNEDE TEHLİKELİ 'MİSAFİR'
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı çift Beyonce ve Jay Z, önceki gün verdikleri konser esnasında seyirciler arasından birinin sahneye tırmanıp kulise doğru koşmasıyla büyük tehlike atlattı.
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SAYGIN SOYSAL İLE GÖKÇE UZUN EVLENDİ
Son olarak Çukur dizisinde Elvis karakterine hayat veren oyuncu Saygın Soysal, dün akşam Gökçe Uzun ile dünya evine girdi.
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FIPRESCI BÜYÜK ÖDÜLÜ PHANTOM THREAD’E VERİLDİ
FIPRESCI Büyük Ödülü bu yıl, 2017 yapımı Phantom Thread filminin yönetmeni Paul Thomas Anderson’a verildi. Bu, Anderson’ın üçüncü Grand Prix’i oldu.
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ABD'DE DİRİLİŞ ERTUĞRUL TEMALI BAYRAM PROGRAMI
ABD’nin New Jersey eyaleti Brunswick bölgesideki New Brunswick İslam Merkezi"nde (NBIC) Kurban Bayramı vesilesiyle, Diriliş Ertuğrul temalı kutlama programı düzenlendi.
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GRACE ELIZABETH'TEN CİLT BAKIM İPUÇLARI
Victoria's Secret modeli Grace Elizabeth ışıl ışıl görünme sırları hakkında ipuçları verdi:
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ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ'NDE SEPULTURA SÜRPRİZİ
Zeytinli Rock Festivali 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek. 5 gün, 3 büyük sahne ve 90 sanatçıyla yapılacak olan festivalin en büyük sürprizi, dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura.
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ANONS FİLMİ VENEDİK FİLM FESTİVALİ YOLCUSU
Ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un yeni filmi Anons'un dünya prömiyeri, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında 1 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. 60’lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıradışı yolculuğunu anlatan film, festivalin Orizzonti bölümünde yarışıyor.
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'YOĞURT KRALI'NDAN İSTANBUL'DA DÜĞÜNABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve daha önce New York’ta evlendiği eşi Louise (Vongerichten) Ulukaya; İstanbul’da aileleri ve yakın dostlarıyla düğün töreni düzenledi.
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LATİN ÖDÜLLERİNDE KAZANAN COCO
Latin yapımlarının ödül gecesi Imagen Ödülleri'nin bu yıl 33’üncüsü yapıldı. Gecenin film dalındaki galibi animasyon film Coco olurken, dizi kategorisinde kazanan The Long Road Home oldu. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Eva Longoria'nın oldu.