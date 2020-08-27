Magazin ve sanat turu (27 Ağustos 2020)

27.08.2020 - 17:55 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 18:00
Megan Fox: Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım
Eşi Brian Austin Green ile ayrılarak rapçi Machine Gun Kelly’le ilişkiye başlayan ve adı yasak aşk iddialarına karıştığı için eleştirilen Megan Fox, "Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım" dedi.
Futbolcu Paul Pogba corona virüse yakalandı (Corona olan ünlü isimler)
Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, yıldız futbolcu Paul Pogba, Covid-19'a yakalandı. İşte ünlü yıldızla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...
Mike Tyson Türk filminden 350 bin euro istedi
Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü. 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson, 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti.
Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh’a devredecek
Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.
Amber Heard'dan Türkiye'ye veda paylaşımı: Hoşça kal demek çok zor
Bir süredir Türkiye'de tatilde olan ve farklı yerlerden paylaşımlar yapan Hollywood yıldızı Amber Heard, veda pozu vererek, "Hoşça kal demek çok zor. Türkiye'yi çok seviyorum" mesajını yazdı.
Özcan Deniz Seni Çok Bekledim ile Star'da (Star TV yeni sezon rehberi)
Star, yeni sezonda yayınlayacağı dizi ve programlarla yine herkesin Star’ı olacak. Birbirinden özel dizi ve programlar, yeni sezonda Star’da buluşacak. ‘Menajerimi Ara’, ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizilerinin ardından Özcan Deniz de ‘Seni Çok Bekledim’ projesiyle Star'da olacak.
Katy Perry ve Orlando Bloom’un bebeği oldu
Şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom’un kızı dünyaya geldi. Çift bebeklerinin ilk fotoğrafıyla birlikte ona verdikleri adı da açıkladı.
Meghan Markle'ın milyonluk evinde ilk konuk
Kocası Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Meghah Markle, 14.7 milyon dolarlık malikanesinde yeni hayatına başladı. Markle, ilk misafiri olarak 86 yaşındaki aktivist Gloria Steinem'ı ağırladı.
Aamir Khan Hint milliyetçilerinin hedefinde
Bollywood yıldızlarından Aamir Khan, Müslüman kimliği ve Çin'deki popülaritesi nedeniyle Hint milliyetçileri tarafından hedef tahtasına konuldu.
Çocuk yıldız Macaulay Culkin
artık 40 yaşında (30 yıl sonra Evde Tek Başına oyuncuları)
90'lı yılların fenomen filmi Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin artık 40 yaşında. İşte Culkin'in ve diğer Evde Tek Başına oyuncularının yıllar sonraki görünümleri...
Tenet hakkında her şey
Salgın sürecinden beri merakla beklenen ve vizyon tarihi defalarca değişen, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı, başrollerinde John David Washington ve Robert Pattinson’ın yer aldığı Tenet seyirciyle buluştu. İşte zamanla ilgili fikirleri ve onu nasıl deneyimlediğimizi ele alan casus filminin konusu, oyuncuları, müziği ve çekim yerleri hakkında merak edilenler...
Gigi Hadid doğuma gün sayıyor
Şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikte ilk bebeklerini bekleyen dünyaca ünlü model Gigi Hadid, büyüyen karnını gözler önüne seren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Şarkıcı Sarah Harding: Kansere yakalandım vücudumun her yerine yayıldı
Bir dönemin ünlü müzik grubu Girls Aloud'ın üyelerinden Sarah Harding, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu. Harding, "Bu yılın erken döneminde meme kanserine yakalandım. Birkaç hafta önce de yıkıcı haberi aldım" dedi.
Lady Gaga 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’ne buza yatarak hazırlanıyor
2013'ten bu yana ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri töreninde performans sergileyecek olan Lady Gaga, geceye, buza yatarak hazırlanıyor. 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece düzenlenecek olan ödül töreninde Lady Gaga'ya Ariana Grande de eşlik edecek.
Brad Pitt Alman model Nicole Poturalski ile sevgili mi?
Angelina Jolie'den boşandıktan sonra henüz kameralar önünde herhangi bir aşk ilişkisi olduğuna dair açıklama yapmayan Brad Pitt'in yeni aşkını bulduğu iddia edildi. Pitt, Alman model Nicole Poturalski ile birlikte özel jetle Güney Fransa'ya uçarken görüldü.
Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları açıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleceğin sinemacılarına destek olmaya bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 150 öğrenciyi ağırlayan Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan tiyatro açıklaması
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yaptığı açıklamada, salgın döneminde özel tiyatrolar için pek çok tedbir getirdiklerini ve yeni ek destek paketleri geliştirdiklerini, bunlardan bir tanesinin de Dijital Tiyatro Arşivi Projesi olduğunu belirtti.
İstanbul Caz Festivali ile sonbahara ‘merhaba’
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Caz Festivali, bu yıl 27. kez cazseverlerle buluşuyor. Covid-19 salgınıyla ertelenen festival, 2-14 Eylül arasında açık hava mekanlarından ve sonrasında dijital platformdan izleyicilerine seslenecek.
BTS'in yeni filmi Break The Silence geliyor
Dünyaca ünlü Güney Koreli pop grubu BTS'in yeni belgesel filmi Break The Silence: The Movie'nin çok yakında sinemalarda olacağı duyuruldu.
2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sağlık çalışanlarından sahne performansı
2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde ön performans bölümünde sağlık çalışanları doğaçlama performans sergileyecek. 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece ayrıca Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae, Machine Gun Kelly ve Travis Barker ile beraber blackbear da ön performans şovlarıyla sahnede olacak.
Tarihi Şile Feneri'nde restorasyon çalışmaları başladı
Sultan Abdülmecid döneminde 1859-1860 yılları arasında yaptırılan ve ışığı yaklaşık 32 kilometre uzağa ulaşan, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki en büyük deniz feneri olan Şile Feneri'nde restorasyon çalışmaları başladı.
Kovan filmi İsviçre'de
Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen "Kovan" filmi, ekimde İsviçre'de gerçekleşecek Zurich Film Festivali'nde gösterilecek.
Holy Diver çizgi roman oluyor
Heavy metalin efsane isimlerinden Ronnie James Dio’nun 1983 yılında çıkardığı Holy Diver albümü Z2 Comics tarafından çizgi roman şeklinde yayımlanacak.
Şarkıcı Kıraç'tan arabalı konser
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Arabada Konser" etkinliğinde sanatçı Kıraç, hayranlarının karşısına çıktı.
Selena Gomez ve Blackpink’in yeni şarkısı Ice Cream’in klip tanıtımı
Amerikalı şarkıcı Selena Gomez ile K-pop grubu Blackpink’in ortak çalışması olan Icem Cream single’ının piyasaya çıkışından bir gün önce klibin kısa tanıtımı yayınlandı. YouTube’daki 17 saniyelik klip tanıtımı, yayınlanmasının üzerinden henüz 12 saat bile geçmeden 8 milyona yakın görüntülenme aldı. Yarın çıkacak olan single ile eş zamanlı olarak Gomez ve Güney Koreli grubun ortak markası olan pembe renkli vanilyalı dondurma Serendipity ‘Cookies Cream Remix’ de piyasada olacak.
Menajerimi Ara'nın yönetmeni Ali Bilgin hem yönetti hem oynadı
Menajerimi Ara dizisinin yönetmeni Ali Bilgin, bu kez kamera karşısına geçerek konuk oyuncu oldu. Kendi sahnelerinin yönetmenliğini de yapan Bilgin, oyunculuk başarısını da gözler önüne serdi.
Gaziantep'te yeni lezzet: Midye katmer
Gaziantepli katmer ustası Coşkun Yaycı, midye baklavadan esinlenerek, 3 aylık çalışmanın ardından midye şeklinde katmer üretti. Yaycı, Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ isteğe göre çikolata kullanılan, yağlı yufkanın kesilmesinin ardından fırında pişirilerek, hazırlanan midye katmere ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.