Magazin ve sanat turu (27 Ağustos 2020)

Megan Fox: Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım

Eşi Brian Austin Green ile ayrılarak rapçi Machine Gun Kelly’le ilişkiye başlayan ve adı yasak aşk iddialarına karıştığı için eleştirilen Megan Fox, "Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım" dedi.

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