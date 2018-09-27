Magazin ve sanat turu (27 Eylül 2018)

Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesi olan "Kut-ül Amare"yi anlatan filmin çekimleri 7 ülkede gerçekleştirildi. Yönetmen Koray Demir, Kut'ül Amare Masaldan Gerçeğe adlı belgesele ilişkin, "Sadece ordunun değil, halk gücünün de birleşerek işgalci bir güce karşı direndiği ve boyun eğmediği, bu sayede de 200 yıldır yenilgi yüzü görmemiş dünyadaki en büyük güce diz çöktürüldüğü anı anlatan bir film yapmak istedik" dedi.