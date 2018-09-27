Magazin ve sanat turu (27 Eylül 2018)
27 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ESTETİK POLEMİĞİNE JÜRİDEN YENİ YANIT: GÜZELLİK SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞ DEĞİL KİMiss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra sosyal medyada bir karesi yayınlanarak estetikli olduğu öne sürülen Şevval Şahin için jüride yer alan Cihan Nacar'ın yanıtının ardından yeni bir açıklama geldi. "Güzellik sadece dış görünüş değil ki" diyen jüri üyesi Op. Dr. Bülent Cihantimur, "Hiçbir uluslararası yarışmanın kurallarında, yarışmacılar 'estetiksiz olmalıdır' ibaresi yer almaz" ifadelerini kullandı.
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O.J. SIMPSON'DAN BILL COSBY'YE: HAPİSHANEDE ARKANI KOLLA BILL!
Eşi ve arkadaşını öldürmekle suçlanan ve bir dönemin en ünlü davasının sanığı olan eski Amerikan futbolcusu O.J. Simpson, önceki gün cinsel saldırı suçuyla cezaevine konulan oyuncu Bill Cosby'ye "Arkanı kolla" uyarısında bulundu.
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IRINA SHAYK'IN ÖZEL ANTRENMANI (LA)Hamile olduğu 2016’da yapılan Victoria’s Secret defilesinde ortaya çıkan ve bu süreçte kameralara yakalanmayan Irina Shayk, doğumdan kısa süre sonra formuna dönüp, korumasını spora borçlu. Süper model Los Angeles'ta (LA) kişisel antranörle çalışırken görüntülendi.
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46. YAŞINA ÖZEL GWYNETH PALTROW FİLMLERİABD'li oyuncu Gwyneth Kate Paltrow, 27 Eylül 2018 itibariyle 46. yaşını kutluyor. İşte Hollywood yıldızının yeni yaşına özel dünden bugünü rol aldığı filmler...
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BROOKES'TAN YENİ MALİKANESİNE 72,5 MİLYON DOLARAvustralya'da yazılım şirketi Atlassian'ın kurucularından Mike Cannon-Brookes, 72,5 milyon dolara (yaklaşık 450 milyon TL) malikane satın aldı.
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GISELE BUNDCHEN’DEN ESTETİK İTİRAFI
Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, iki çocuğunu emzirdikten sonra göğüslerinde deformasyon oluştuğunu söyleyerek meme estetiği itirafında bulundu. Bündchen estetik yaptırdığı için pişman olduğunu da belirtti.
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iPHONE X AKSESUAR OLDU (GALLIANO DEFİLESİ)
Fransız lüks moda evi Maison Margiela’nın kreatif direktörü John Galliano, yeni hazır giyim koleksiyonunda iPhone XS, iPad'ler ve sanal gerçeklik gözlüklerinden ilham aldı. Bileklik haline getirdiği iPhone’la koleksiyonunda teknolojiye odaklandı.
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"BİZ DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİK OLMADI, AMA DÜNYA DA BİZİ DEĞİŞTİREMEDİ"Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, arkasında yüzlerce film, tiyatro oyunu ve dizi bırakarak 27 Eylül 2013'de yaşama veda etmişti. Usta oyuncu ölümünün 5. yılında anılıyor.
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'JAMES BOND' İLK KEZ BEBEĞİYLE
James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig ve Oscar’lı oyuncu eşi Rachel Weisz bir ay önce dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez görüntülendi.
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ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ NECİP MEMİLİ'NİN SET KAZASIÇukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necip Memili, dizi setinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılaran Memili'nin ameliyatını BJK doktoru gerçekleştirdi.
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"KATE SON DERECE KISKANÇ"
Afrika seyahatine çıkmaya hazırlanan Prens William, evde kalıp üç çocuğuna bakacak olan eşi Kate Middelton’un bu seyahat için kendisini kıskandığını söyledi.
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UKRAYNA KRALİÇESİ TACINI GERİ VERMİYORUkrayna Güzellik Yarışması'nda birinci olan Veronika Didusenko daha önce evlenip boşandığı ve 4 yaşında bir oğlunun olduğunu ortaya çıkmasıyla yarışmadan diskalifiye edildi. Ancak Didusenko tacını geri vermeyi reddetti.
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"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM, KİMSE 'NASIL BU KADAR PARA KAZANIYOR?’ DİYEMEZ"Aylık kazancının 200 bin TL olduğu iddiaları ortaya atılan Çağla Şıkel, "Köpek gibi çalışıyorum, kimse 'nasıl bu kadar para kazanıyor?’ diyemez" ifadelerini kullandı.
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X-MEN EKİBİNİN EN GÜÇLÜ DÜŞMANIX-Men serisinin devam filmi olan ve Dark Phoenix karakterinin hikayesini anlatacak olan Marvel'ın yeni filmi X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayınlandı.
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ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTIMiss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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ROCKY EFSANESİ DEVAM EDİYORBaşrollerde bir kez daha Michael B. Jordan ve Sylvester Stallone’nin yer alacağı Creed 2'nin ikinci fragman yayınlandı.
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SLICK WOODS DOĞUMDAN İKİ HAFTA SONRA ESKİ HALİNE DÖNDÜ
Ünlü model Slick Woods, doğumdan sadece iki hafta sonra hiç doğum kilosu kalmadığını gösteren fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
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MÜSLÜM FİLMİNDEN YENİ FRAGMANMüslüm Gürses'in hayatını anlatan ve merakla beklenen Müslüm filminden yeni fragman geldi. Film 26 Ekim’de vizyonda olacak.
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MÜZİK TARİHİNİN EN TUHAF ALBÜM KAPAKLARI
1939 yılında ilk illüstrasyonlu albüm kapağının yayınlanmasından bu yana müzisyenler hep albüm kapaklarında anlatacakları hikayelere önem verdi. Ancak bazıları albüm kapağı fotoğrafında 'tuhaf' olarak nitelendirilebilecek fotoğraflara yer vermekten çekinmedi.
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DÜNYANIN EN GÜZEL KÜTÜPHANELERİİtalyan fotoğrafçı Massimo Listri, yaz aylarında dünyanın farklı yerlerinden en güzel kütüphanelerin fotoğraflarından oluşan bir kitap hazırladı. Kütüphaneler, tarihi değerleri, mimari özellikleri ve ayrıcalıklı güzellikleriye birer sanat eseri olarak kitapta yer buldu. Bu kütüphanelere bakınca ziyaret etme isteği bir yana, insanın tüm gününü buralarda geçirme isteği uyanıyor.
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ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ’NDE PUHUTV RÜZGARI45. Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı. 5 Ekim’e kadar başvuruları devam eden, televizyon, müzik ve dijital platform dünyasından başarılı projeleri halkın oylamasına sunan ödül töreni 38 dalda “en iyileri” seçecek. puhutv Özel Dizileri; Fi, Dip ve Şahsiyet 5 kategoride aday olarak yer alıyor. Oylama ise 5 Ekim’e kadar devam ediyor. İşte puhutv'nin aday kategorileri...
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HAYATINI KAYBEDEN YAKUP YAVRU'NUN ÖDÜLÜ ÇİÇEKLERLE DONATILDI25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nin galasında 25'inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Gecede hayatını kaybeden Yakup Yavru'nun ödülü çiçeklerde donatılmış bir masaya konuldu. Yavru'nun ödülünün Adana Sinema Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.
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KUŞATMA MUHAREBESİ: KUT-ÜL AMAREBirinci Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesi olan "Kut-ül Amare"yi anlatan filmin çekimleri 7 ülkede gerçekleştirildi. Yönetmen Koray Demir, Kut'ül Amare Masaldan Gerçeğe adlı belgesele ilişkin, "Sadece ordunun değil, halk gücünün de birleşerek işgalci bir güce karşı direndiği ve boyun eğmediği, bu sayede de 200 yıldır yenilgi yüzü görmemiş dünyadaki en büyük güce diz çöktürüldüğü anı anlatan bir film yapmak istedik" dedi.
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MUSTAFA SANDAL'DAN O FOTOĞRAFA AÇIKLAMAMustafa Sandal (48), önceki gün Akmerkez’de kameralara yansıdı. İki oğlunun annesi Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra gece yaşamında görünmeyen, kendini spora veren Mustafa Sandal, "Toplantım var” diyerek muhabirlerden kaçtı. Milliyet'in haberine göre; Sandal’ın bitkin hali ve yüzündeki kırışıklar “Aniden çöktü” yorumlarına neden oldu.
Kimi ise Sandal'ın makyajsız olduğunu savunurken kimileri ise estetik iddialarını ortaya attı.
Bu gelişmelerin ardından göz kapaklarını aldırdığı iddia edilen Sandal, "Ters ışıkta öyle çıktım. Gördüğünüz gibi bir ameliyat, bir estetik yok" açıklamasını yaptı.
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ARDA TURAN: TEKMELER BAŞLADIHamile eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte defile izlemeye giden Arda Turan, "Bebeğimiz tekme atmaya da başladı. Çok şükür, her şey yolunda” dedi.
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"BİZ ÖLMEYİZ ŞEHİT OLURUZ, SİZ LEŞ OLURSUNUZ"Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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DAMAK ÇATLATAN LEZZET: ERKEÇKütahya'da, yaylalarda beslenen ve erkeç adı verilen kısırlaştırılmış erkek keçinin etinden yapılan güveç, kentin vazgeçilmez geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor.
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PROF. DR. İLBER ORTAYLI'DAN GÖBEKLİTEPE AÇIKLAMASITarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin ilerleyen yıllarda çok daha fazla dikkati çekeceğini belirtti.
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DİP EN İYİ WEB DİZİSİ SEÇİLDİ
Başrollerinde İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu ve Berrak Tüzünataç’ın rol aldığı Dip dizisi, Golden Umbrella Televizyon Ödülleri töreninde en iyi web dizisi ödülüne layık görüldü.
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İSTANBUL MUHAFIZLARI’NIN FİLMİ GELİYORİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı olan ‘İstanbul Muhafızları’ adlı çizgi dizi, beyazperdeye aktarıldı. Fragmanı yayınlanan film 3 Ekim'de vizyonda olacak.
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XXF: VERY VERY FRENCH FESTIVAL 24 KASIM'DA BAŞLIYOR
XXF: Very Very French Festival, bu sene 24 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşiyor. İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek festival bu sene müzikseverlere pop müzikten caza, elektronik müzikten folka, rock müzikten blues’a 4 farklı etkinlik sunacak.
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GÖÇ TEMASI İKİ FARKLI SERGİDE HAYAT BULDUBu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali'nin altı temasından 'Dünya Okulu'nun sponsoru İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)'göç' temasının işlendiği iki önemli sergiyi bienal kapsamında sanatseverlerle buluşturdu.
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GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ'NDE SONBAHAR RESİTALİ
Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde 29 Eylül'de piyanist Yeşim Gökalp’in “Sonbahar Resitali” düzenlenecek. Müze kurucusu Akın Gökyay, "Müze atmosferi ile müzik notaları birleştiğinde inanılmaz bir uyum sağlıyoruz" dedi.
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YEŞİLÇAM'I EVİNDE YAŞATIYORAdana’da küçük yaşlardan bu yana biriktirdiği film, afiş ve sinema makineleriyle evine müzeye dönüştüren emekli sinema makinisti Sabri Şenevi (63), eski makinelerle film gösterimleri de yaparak Yeşilçam’ı günümüzde yaşatıyor.
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