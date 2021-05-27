Magazin ve sanat turu (27 Mayıs 2021)

Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell (Epstein'in Gölgesi: Ghislaine Maxwell) belgeselinden ilk fragman

Suç türünde belgesel dizi Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell (Epstein'in Gölgesi: Ghislaine Maxwell), Peacock platformunda 24 Haziran'da yayınlanacak. ABD'li pedofil milyarder ve onun resşit olmayan kızlarla fuhuş trafiğini yönetmekle suçlanan sevgilisi Ghislaine Maxwell'in hikayesini anlatan üç saatlik belgeselin ilk fragmanı yayınlandı. Bir zamanlar Maxwell servetinin varisi olan ancak seri cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile tanıştığında hayatı kötü bir gerileme yaşayan güçlü ve gizemli İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell'i temel alan belgesel, sonbaharda yargılanmayı bekleyen ve şu an tutuklu bulunan Maxwell’in sırlarını masaya yatıran bir araştırma dizisi.

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