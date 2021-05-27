Magazin ve sanat turu (27 Mayıs 2021)

27.05.2021 - 17:30
David Guetta ile Jessica Ledon'ın romantik tatili
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de konser veren dünyaca ünlü DJ David Guetta ile sevgilisi Jessica Ledon, Miami'de tatil yapıyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ikilinin romantik anları objektiflere de yansıdı.
Rawdah Mohamed Batı'nın ilk başörtülü moda yöneticisi oldu
Norveçli başörtülü model ve aktivist Rawdah Mohamed, İskandinav Vogue'un moda editörü oldu.
Serenay Sarıkaya’dan Bergen filmi ve Haldun Demirhisar açıklaması
Merakla beklenen Bergen filmi için projede yer almayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya, birlikte olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar için de konuştu. Sarıkaya, "Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz" dedi.
Brad Pitt, Angelina Jolie'ye karşı velayet davasını kazandı
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in beş yıldır süren velayet davası sona erdi. Dava, Brad Pitt'in lehine sonuçlandı.
Sıla'nın İlker Kaleli mesajında dikkat çeken ayrıntı
Sıla'nın, İlker Kaleli ile ilişkisini "Canımın canısın" notuyla ilan etmesi, akıllara eski eşi Hazer Amani için yazdığı, "Nasıl sevmek... Canımın canı" mesajını getirdi.
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'dan merak uyandıran afiş
puhutv orijinal projesi Seyyar yakında seyircisi ile buluşacak. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyacak olan Seyyar’ın merak uyandıran afişi yayınlandı.
Gonca Vuslateri'den Jennifer Lopez'li Hakan Altun mesajı: Eski bilete piyango vurmaz
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile barıştığı iddialarına Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile barışmasını eleştirerek cevap verdi:Eski bilete piyango vurmaz.
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Matthew Barry: CV’leri bomboştu ama yetenekleri vardı
Yapımcı ve yönetmen Matthew Barry, ünlü yıldızlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldızları buluşturan birçok filme imza atan Barry, birçok ismin oyuncu seçmelerine geldiklerinde CV’lerinin bomboş olduğunu dile getirerek bu oyunculara örnek olarak Mark Ruffalo ve Jennifer Garner’ı örnek olarak verdi.
Ariana Grande ve Dalton Gomez'in
sır düğününden fotoğraflar
İki hafta önce gizlice Dalton Gomez ile evlenen ünlü şarkıcı Ariana Grande, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Grande'nin malikanesinde, aile arasında yapılan ve 20 kişinin katıldığı bir törenle dünya evine giren çiftin mutlu günlerine dair kareler ilk kez yayınlandı.
Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell (Epstein'in Gölgesi: Ghislaine Maxwell) belgeselinden ilk fragman
Suç türünde belgesel dizi Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell (Epstein'in Gölgesi: Ghislaine Maxwell), Peacock platformunda 24 Haziran'da yayınlanacak. ABD'li pedofil milyarder ve onun resşit olmayan kızlarla fuhuş trafiğini yönetmekle suçlanan sevgilisi Ghislaine Maxwell'in hikayesini anlatan üç saatlik belgeselin ilk fragmanı yayınlandı. Bir zamanlar Maxwell servetinin varisi olan ancak seri cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile tanıştığında hayatı kötü bir gerileme yaşayan güçlü ve gizemli İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell'i temel alan belgesel, sonbaharda yargılanmayı bekleyen ve şu an tutuklu bulunan Maxwell’in sırlarını masaya yatıran bir araştırma dizisi.
Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ünlü ressam Vincent van Gogh'un eserlerinin yer aldığı dijital bir sergi açıldı. Sergi, katılımcılarına görsel şölen sunuyor.
Hülya Avşar: Zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz
Hülya Avşar'ın zenginlik hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Avşar'ın "Zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz! Hayatta bir şeye özlem duymak gerek" sözlerine yorum yağdı.
Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı
ABD'nin New Hampshire eyaletinde polis, 52 yaşındaki şarkıcı Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarttı.
İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz açıklaması: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
İbrahim Tatlıses, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz hakkında konuştu. Bir dönem şarkıcı Oğuz Yılmaz ile gerginlik yaşayan Tatlıses, "İnşallah bana hakkını helal etmiştir" dedi.
Kendall ve Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner valilik seçimi kampanyasında kızlarının neden destek vermediğini açıkladı
Kardashian kardeşlerin üvey, Jenner kardeşlerin öz babası Caitlyn Jenner, California valisi olmaya aday. Seçim kampanyasında kızlarının ona destek vermeyeceği haberleri üzerine Caitlyn Jenner, bunun nedenini açıkladı.
Banksy'nin Beyaz Saray Sıçanı 380 bin euroya satıldı
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin kamusal alandaki en büyük çalışmalarından biri olan White House Rat (Beyaz Saray Sıçanı) adlı duvar resmi, Hollanda'nın Zwolle kentinde düzenlenen bir müzayedede 380 bin euroya satıldı.
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Acun Ilıcalı duyurdu: Leyla ile Mecnun tam kadro geliyor
Leyla ile Mecnun dizisi, Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformda yeniden izleyiciyle buluşacak. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda dizinin tam kadro olarak çekileceğini ifade etti.
Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatacak filmde başrol Gabriel LaBelle’nin
Ünlü yönetmen Steven Spielberg’in çocukluğunu anlatan ve henüz adı belli olmayan filminde genç oyuncu Gabriel LaBelle, Spielberg’in gençliğini canlandıracak.
Sonu Sood: Fotoğraflarımın üzerine süt dökmeyin
Ülkenin dört bir yanındaki insanlara hayati önemdeki corona virüs yardımını sağlamak için bir grup gönüllüye liderlik eden Bollywood oyuncusu Sonu Sood, ibadet eden hayranlarından fotoğraflarına süt dökerek sütü israf etmemelerini ve bunun yerine muhtaçlar için ayırmalarını istedi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu: Haluk Levent, Melek Mosso ve Sakiler grubu (Yeni bölümden kareler)
Star ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları; Haluk Levent, Melek Mosso ve Sakiler grubu oluyor. İşte yeni bölüm tanıtımı ve fotoğrafları...
Van Gölü'nün inci kefalinin zorlu yolculuğu belgeselle dünyaya tanıtılacak
İnci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göçü ile Van Gölü'ndeki yaşamın konu alındığı belgeselin çekimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başladı.
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Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak
G7 zirvesine katılmak üzere İngiltere'ye gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Kralçe Elizabeth ile görüşecek. Biden, Kraliçe'nin ağırlayacağı 13'üncü ABD başkanı olacak.
Bir Düş Gördüm filmine ABD'den iki ödül
Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi "Bir Düş Gördüm", 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivali'nde 2 ödüle birden layık görüldü.
Menajerimi Ara 39. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış) ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 39. yeni fragmanı yayınlandı.
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Kayseri'deki tarihi Roma köprüsü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
Kayseri’nin Talas ilçesindeki Roma dönemine ait Kuruköprü, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, "Eşi benzeri olmayan bu yapının atıl vaziyette olması bizleri üzüyor. Köprünün tadilatının yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.
Chris Pratt başrollü The Tomorrow War'dan fragman
Senaryosunu Zach Dean'in kaleme aldığı; Chris McKay'in ise yönetmen koltuğuna oturduğu, Chris Pratt başrollü The Tomorrow War'ın fragmanı yayınlandı. Zamanda yolculuk ve dünyayı kurtarma konulu film 2 Haziran'da Amazon'da izleyici karşısına çıkacak.
"Hareket Eden Anılar" sergisi Fişekhane'de
Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen "Hareket Eden Anılar" sergisi, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon'da açıldı.
Kiraz yaprağı sarmasının coğrafi işaret tescil belgesi kadınlara teslim edildi
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin meşhur tescilli yemeği kiraz yaprağı sarmasının coğrafi işaret tescil belgesi kadın kooperatifine teslim edildi. Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan Yeşilyurt’un ünlü yemeği kiraz yaprağı sarma köftesinin dünya lezzetleri arasına girmesine yönelik çalışmalar da yoğunlaştı.
Türkiye Film Komisyonu, sektörün dikkatini Kapadokya'ya çekmek için çalışıyor
Türkiye Film Komisyonu, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ilginç coğrafi güzellikleriyle doğal film platosu konumundaki Kapadokya'ya, film şirketlerinin dikkatini çekebilmek için çalışma yürütüyor. Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı ve ekibi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, Discovery Science Channel'da yayınlanacak belgesel film çekiyor.
Vessel Kulesi'nde tek başına gezmek yasaklandı
2019'daki açılışından bu yana bir dizi intihara sahne olan New York'un simgesel Vessel kulesi, benzer hadiselerin yaşanmaması ziyaretçilerin tek başına binaya girişini yasakladı ve güvenlik önlemlerini artırdı.
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Survivor’da market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı?
Survivor Türkiye'de market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Aleyna Çalışkan ve Ayşe'nin takım kaptanı seçildiği Survivor son bölüme Batuhan ve Poyraz arasındaki gerginlik damga vurdu. Nefes kesen market ödülü de eğlenceli anlara sahne olan Anla Bakalı'ı da mavi takım kazandı. İşte bireysel challenge eşleşmelerinin de kesinleştiği Survivor'dan ayrıntılar...
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Genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev Rusya'da konser verecek
ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya'da müzikseverlerle buluşacak.
Teotihuacan (Tanrıların Şehri) Piramitleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabilir
Yılda 2,6 milyon ziyaretçi ile Meksika'nın en önemli turizm simgesi olan Teotihuacan Piramitleri'nin yakınındaki özel lunapark inşaatı nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabileceği bildirildi.