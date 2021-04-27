Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021)

2021 En İyi Film Oscar'ını alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler

Geçen yıl ve bu yılın başında pek çok ödül alan, festivallerde öne çıkan ve eleştirmenler tarafından övülen Nomadland, 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almasının ardından, 93. Oscar Ödülleri'nin de yıldızı oldu. 2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilen Nomadland'in yönetmeni Chloé Zhao En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Frances McDormand da En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kucakladı. İşte, modern bir göçebenin hikayesini, başrol oyuncusu Frances McDormand'ın göz dolduran performansının yanı sıra gerçek kişilerin oyunculuğuyla anlatan filme dair merak edilenler...

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