Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021)

27 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

27.04.2021 - 17:35

Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 1

Britney Spears’ın men davası açtığı baba Jamie Spears: Eski eşim acıları suiistimal ediyor

Babası Jamie Spears ile vasilik için davalık olan Britney Spears'ın babası yaptığı açıklamada eski eşini kızının acılarını suiistimal etmekle suçladı.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 2

‘Charles monarşiyi küçültecek’ iddiası

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın tasarruf için monarşiyi küçülterek birçok kraliyet üyesini saray hayatının dışında bırakacağı öne sürüldü. İddiaya göre, Prens Charles küçük oğlu Harry ve gelini Meghan’ı da kraliyet dışına ‘atacak’, büyük oğlu William ile ailesini ise tutacak.


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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 3

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun

Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşaması sonrası "Yarışmadan çekilsin, ne kazanıyorsa ben vereceğim" diyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yeni açıklamasında, "Haksızlıklar karşısında artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 4

2021 En İyi Film Oscar'ını alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler

Geçen yıl ve bu yılın başında pek çok ödül alan, festivallerde öne çıkan ve eleştirmenler tarafından övülen Nomadland, 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almasının ardından, 93. Oscar Ödülleri'nin de yıldızı oldu. 2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilen Nomadland'in yönetmeni Chloé Zhao En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Frances McDormand da En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kucakladı. İşte, modern bir göçebenin hikayesini, başrol oyuncusu Frances McDormand'ın göz dolduran performansının yanı sıra gerçek kişilerin oyunculuğuyla anlatan filme dair merak edilenler...

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 5

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele

Maldivler'de birlikte tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin dönüşte havalimanında ilk kez ele ele görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 6

Kanye West'in ayakkabıları 1,8 milyon dolara satıldı

ABD’li ünlü şarkıcı Kanye West’in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 7

Hakan Altun'un doktorundan açıklama

Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un son sağlık durumu hakkında konuşan doktoru "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" dedi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 8

Grimes'e Elon Musk eleştirisi: Böyle bir adamla nasıl uyuyorsun?

Elon Musk'ın altıncı çocuğunun annesi olan şarkısı Grimes, sosyal medyada erkek arkadaşına yöneltilen, "Gezegeni ve insanlığı yok eden adamla birlikte nasıl uyuyorsun?" tarzı suçlamalara yanıt verdi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 9

Ünlü müzisyen Asım Ekren son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 10
En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins tarihe geçti

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını The Father'daki performansıyla Anthony Hopkins aldı. 83 yaşındaki Anthony Hopkins, bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak kayda geçti.


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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 11

Kim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiası

Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'ın gazeteci Van Jones ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İkilinin uzun zamandır arkadaş olduğu, ceza adaleti reformu için birlikte çalıştığı ve şimdi de ilişkilerini romantik bir boyuta taşıdığı konuşuluyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 12

Chloe Zhao'nun Oscar başarısı ülkesi Çin'de sansüre uğradı


Oscar'da en iyi film ödülünü kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloe Zhao'un başarısı doğduğu ülke Çin'de sansürlendi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 13

Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeniden çevriminde oynayabilir

Önceki gece açıklanan 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında Oscar ödülünü kazanan Another Round filminin Hollywood versiyonunda Leonardo DiCaprio'nun filmde başrol oynaması bekleniyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 14

Tarihi Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yıllardır fark edilmeyen ayrıntı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki sancak sopası bölümü yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 15

BTS yıldızı J-Hope sağlık sırlarını hayranlarıyla paylaştı


K-pop grubu BTS'in üyesi J-Hope sağlık sırlarını sıraladı. 27 yaşındaki şarkıcı basit vücut hareketlerinin yanı sıra zıplama, squat, plank, mekik gibi hareketleri de günlük olarak yapıyor. Şarkıcı ayrıca yulaf, meyve, tavuk, sebze ve somon balığı gibi besinlerden oluşan sağlıklı bir beslenme programı uyguluyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 16

Frances McDormand 93. Oscar Ödülleri töreninde neden kurt gibi uludu?

93. Oscar Ödülleri’nde Nomadland adına En İyi Film ödülünü kabul ederken sahneden bir kurt gibi uluyarak izleyicileri şaşırtan Frances McDormand'ın bu hareketle neyi amaçladığı anlaşıldı.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 17

Akrep 20. bölüm fotoğrafları: Perihan'ın zorlu mücadelesi

Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin 20. yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 18

İspanya’daki San Fermin Festivali üst üste ikinci kez iptal edildi


İspanya'nın ünlü San Fermin Festivali corona virüs salgını nedeniyle üst üste ikinci kez iptal edildi. Festivalin iptal nedenleri arasında Covid-19’a karşı aşılamanın yavaş sürmesi de var.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 19

House of the Dragon'un (Ejderha'nın Evi) okuma provaları başladı

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) öncesini anlatcak House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinin yapımına başlandı.



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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 20

Yapımcı Birol Güven’in baba acısı

Yapımcı Birol Güven’in babası Erdoğan Güven, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti. Güven’in cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 21

İskoçya’da 5 bin yıllık çömlekte parmak izi keşfedildi


İskoçya’nın Orkney Adaları’nda Yansıtma Dönüşümü Görüntüleme (RTI) tekniği kullanılarak fark edilen 5 bin yıllık olduğu düşünülen çömlekte parmak izi keşfedildi.


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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 22

1476 eser Likya Uygarlıklar Müzesi'nde

Likya Uygarlıklar Müzesi, tarihteki ilk demokratik uygulamaların hayata geçirildiği Likya Birliği'nin dini inançları, ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında bilgiler veren paha biçilmez eserleri ile ön plana çıkıyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 23

Murat Sineması harabeye döndü


Kadıköy Fikirtepe’de 1960 yıllarda onlarca Yeşilçam oyuncusunun uğrak noktası olan, yaz aylarında ise konserlerin verildiği tarihi Murat Sineması 25 yıl önce kullanıma kapatıldı. Vatandaşların anılarında yer edinen Murat Sineması ve o dönemler ise hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Kadıköylü vatandaşların tek isteği ise yaz aylarında bir araya geldikleri Murat Sineması’nın yeniden açılarak hizmete girmesi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 24

Akrep 20. yeni bölüm 2. fragmanı


Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 25

Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'

Türk mutfağının sevilen tatlılarından 'bülbül yuvası', içerisindeki şerbet ve şeker oranının az olmasına bağlı olarak diğer tatlılara göre daha hafif olması nedeniyle ramazanda sıklıkla tercih ediliyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 26

Bingöl'ün asırlık lezzetleri keledoş ve mastuva iftar sofralarını süslüyor


Bingöl'ün geleneksel lezzetlerinden keledoş ve mastuva yapılışı, sunumu, kokusu, damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 27

Mustafa Sandal Milli Takım için EURO 2020 şarkısı yapacak

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı için destek şarkısı Mustafa Sandal'dan geliyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 28

Steven Spielberg imzalı müzikal film West Side Story'den ilk fragman

Steven Spielberg, efsaneleşmiş müzikallerden biri olan West Side Story'yi yeniden beyazperdeye yansıttı. E.T'den Indiana Jones'a, Jaws'dan Schindler's List'e, Ready Player One'dan Jurrasic Park'a onlarca kültleşmiş filmin yönetmeni Spielberg'in West Side Story'sinden ilk fragman yayınlandı. Birbirine düşman iki sokak çetesinde olmalarına rağmen birbirine aşık olan Tony ve Maria'nın hikayesini anlatan filmde, bolca dans, çete savaşları ve romantik sahneler yer alıyor. Başrollerinde Ansel Elgort ve Rachel Zegler'in yer aldığı yeniden uyarlamanın 10 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 29

İş Sanat Dünya Caz Günü’nü Jülide Özçelik ile kutluyor

30 Nisan Dünya Caz Günü’nde, Jülide Özçelik İş Sanat'ta konser veriyor. Pandemi nedeniyle İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserde Özçelik, sevilen halk türkülerini de repertuvarına ekledi.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 30

Zaman Müzesi geçmişi günümüze taşıyor

Konya’nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille’de bulunan Zaman Müzesi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler ile Roma dönemine kadar uzanan zaman kavramıyla ilgili birçok eserle geçmişi günümüze taşıyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 31

Hatay'da sadece ramazanda üretiliyor: Küncülü helva

Gastronomi kenti Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti olan ve sadece Ramazan aylarında satışa sunulan küncülü helva, vücudu dengelemek için tüketiliyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 32

Burakhan Yılmaz Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunda

Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna katılan Burakhan Yılmaz, canlandıracağı ‘Doktor Kenan’ karakterleriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 33

Seni Çok Bekledim final bölümü fragmanı

Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in final fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 34

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021)

Survivor'da dün akşam performans oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel olarak performans sergileyen yarışmacılar, sabit oynanan oyunda denge mücadelesi verdi. Çeyrek finale kalma öncesinde avantajı kazandıracak sembolü kazanmaya çalıştı. Survivor'da sembolü kazanan yarışmacılar hangileri oldu? Performans oyunu ödülünü kim kazandı, ödül neydi? İşte Survivor 26 Nisan'da yayınlanan bölümden ayrıntılar....

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Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021) - 35
Akrep burcunda dolunay / Günlük burç yorumları (27 Nisan 2021)


Yedi derece Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay ayrılışlar getirebilir.

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