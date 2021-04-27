Magazin ve sanat turu (27 Nisan 2021)

27.04.2021 - 17:35
Britney Spears’ın men davası açtığı baba Jamie Spears: Eski eşim acıları suiistimal ediyor
Babası Jamie Spears ile vasilik için davalık olan Britney Spears'ın babası yaptığı açıklamada eski eşini kızının acılarını suiistimal etmekle suçladı.
‘Charles monarşiyi küçültecek’ iddiası
İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın tasarruf için monarşiyi küçülterek birçok kraliyet üyesini saray hayatının dışında bırakacağı öne sürüldü. İddiaya göre, Prens Charles küçük oğlu Harry ve gelini Meghan’ı da kraliyet dışına ‘atacak’, büyük oğlu William ile ailesini ise tutacak.
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun
Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşaması sonrası "Yarışmadan çekilsin, ne kazanıyorsa ben vereceğim" diyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yeni açıklamasında, "Haksızlıklar karşısında artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum" dedi.
2021 En İyi Film Oscar'ını alan Nomadland'e dair bilinmesi gerekenler
Geçen yıl ve bu yılın başında pek çok ödül alan, festivallerde öne çıkan ve eleştirmenler tarafından övülen Nomadland, 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almasının ardından, 93. Oscar Ödülleri'nin de yıldızı oldu. 2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilen Nomadland'in yönetmeni Chloé Zhao En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Frances McDormand da En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kucakladı. İşte, modern bir göçebenin hikayesini, başrol oyuncusu Frances McDormand'ın göz dolduran performansının yanı sıra gerçek kişilerin oyunculuğuyla anlatan filme dair merak edilenler...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele
Maldivler'de birlikte tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin dönüşte havalimanında ilk kez ele ele görüntülendi.
Kanye West'in ayakkabıları 1,8 milyon dolara satıldı
ABD’li ünlü şarkıcı Kanye West’in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu.
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Hakan Altun'un doktorundan açıklama
Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un son sağlık durumu hakkında konuşan doktoru "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı" dedi.
Grimes'e Elon Musk eleştirisi: Böyle bir adamla nasıl uyuyorsun?
Elon Musk'ın altıncı çocuğunun annesi olan şarkısı Grimes, sosyal medyada erkek arkadaşına yöneltilen, "Gezegeni ve insanlığı yok eden adamla birlikte nasıl uyuyorsun?" tarzı suçlamalara yanıt verdi.
Ünlü müzisyen Asım Ekren son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı.
Kim Kardashian ile Van Jones arasında aşk iddiası
Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'ın gazeteci Van Jones ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İkilinin uzun zamandır arkadaş olduğu, ceza adaleti reformu için birlikte çalıştığı ve şimdi de ilişkilerini romantik bir boyuta taşıdığı konuşuluyor.
Chloe Zhao'nun Oscar başarısı ülkesi Çin'de sansüre uğradı
Oscar'da en iyi film ödülünü kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloe Zhao'un başarısı doğduğu ülke Çin'de sansürlendi.
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Leonardo DiCaprio Oscar ödüllü filmin yeniden çevriminde oynayabilir
Önceki gece açıklanan 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında Oscar ödülünü kazanan Another Round filminin Hollywood versiyonunda Leonardo DiCaprio'nun filmde başrol oynaması bekleniyor.
Tarihi Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yıllardır fark edilmeyen ayrıntı
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki sancak sopası bölümü yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı.
BTS yıldızı J-Hope sağlık sırlarını hayranlarıyla paylaştı
K-pop grubu BTS'in üyesi J-Hope sağlık sırlarını sıraladı. 27 yaşındaki şarkıcı basit vücut hareketlerinin yanı sıra zıplama, squat, plank, mekik gibi hareketleri de günlük olarak yapıyor. Şarkıcı ayrıca yulaf, meyve, tavuk, sebze ve somon balığı gibi besinlerden oluşan sağlıklı bir beslenme programı uyguluyor.
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Frances McDormand 93. Oscar Ödülleri töreninde neden kurt gibi uludu?
93. Oscar Ödülleri’nde Nomadland adına En İyi Film ödülünü kabul ederken sahneden bir kurt gibi uluyarak izleyicileri şaşırtan Frances McDormand'ın bu hareketle neyi amaçladığı anlaşıldı.
Akrep 20. bölüm fotoğrafları: Perihan'ın zorlu mücadelesi
Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin 20. yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...
İspanya’daki San Fermin Festivali üst üste ikinci kez iptal edildi
İspanya'nın ünlü San Fermin Festivali corona virüs salgını nedeniyle üst üste ikinci kez iptal edildi. Festivalin iptal nedenleri arasında Covid-19’a karşı aşılamanın yavaş sürmesi de var.
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House of the Dragon'un (Ejderha'nın Evi) okuma provaları başladı
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) öncesini anlatcak House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinin yapımına başlandı.
Yapımcı Birol Güven’in baba acısı
Yapımcı Birol Güven’in babası Erdoğan Güven, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu vefat etti. Güven’in cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.
İskoçya’da 5 bin yıllık çömlekte parmak izi keşfedildi
İskoçya’nın Orkney Adaları’nda Yansıtma Dönüşümü Görüntüleme (RTI) tekniği kullanılarak fark edilen 5 bin yıllık olduğu düşünülen çömlekte parmak izi keşfedildi.
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1476 eser Likya Uygarlıklar Müzesi'nde
Likya Uygarlıklar Müzesi, tarihteki ilk demokratik uygulamaların hayata geçirildiği Likya Birliği'nin dini inançları, ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında bilgiler veren paha biçilmez eserleri ile ön plana çıkıyor.
Murat Sineması harabeye döndü
Kadıköy Fikirtepe’de 1960 yıllarda onlarca Yeşilçam oyuncusunun uğrak noktası olan, yaz aylarında ise konserlerin verildiği tarihi Murat Sineması 25 yıl önce kullanıma kapatıldı. Vatandaşların anılarında yer edinen Murat Sineması ve o dönemler ise hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Kadıköylü vatandaşların tek isteği ise yaz aylarında bir araya geldikleri Murat Sineması’nın yeniden açılarak hizmete girmesi.
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Akrep 20. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Gazianteplilerin ramazanda tatlı tercihi 'bülbül yuvası'
Türk mutfağının sevilen tatlılarından 'bülbül yuvası', içerisindeki şerbet ve şeker oranının az olmasına bağlı olarak diğer tatlılara göre daha hafif olması nedeniyle ramazanda sıklıkla tercih ediliyor.
Bingöl'ün asırlık lezzetleri keledoş ve mastuva iftar sofralarını süslüyor
Bingöl'ün geleneksel lezzetlerinden keledoş ve mastuva yapılışı, sunumu, kokusu, damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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Mustafa Sandal Milli Takım için EURO 2020 şarkısı yapacak
Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı için destek şarkısı Mustafa Sandal'dan geliyor.
Steven Spielberg imzalı müzikal film West Side Story'den ilk fragman
Steven Spielberg, efsaneleşmiş müzikallerden biri olan West Side Story'yi yeniden beyazperdeye yansıttı. E.T'den Indiana Jones'a, Jaws'dan Schindler's List'e, Ready Player One'dan Jurrasic Park'a onlarca kültleşmiş filmin yönetmeni Spielberg'in West Side Story'sinden ilk fragman yayınlandı. Birbirine düşman iki sokak çetesinde olmalarına rağmen birbirine aşık olan Tony ve Maria'nın hikayesini anlatan filmde, bolca dans, çete savaşları ve romantik sahneler yer alıyor. Başrollerinde Ansel Elgort ve Rachel Zegler'in yer aldığı yeniden uyarlamanın 10 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.
İş Sanat Dünya Caz Günü’nü Jülide Özçelik ile kutluyor
30 Nisan Dünya Caz Günü’nde, Jülide Özçelik İş Sanat'ta konser veriyor. Pandemi nedeniyle İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserde Özçelik, sevilen halk türkülerini de repertuvarına ekledi.
Zaman Müzesi geçmişi günümüze taşıyor
Konya’nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille’de bulunan Zaman Müzesi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler ile Roma dönemine kadar uzanan zaman kavramıyla ilgili birçok eserle geçmişi günümüze taşıyor.
Hatay'da sadece ramazanda üretiliyor: Küncülü helva
Gastronomi kenti Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti olan ve sadece Ramazan aylarında satışa sunulan küncülü helva, vücudu dengelemek için tüketiliyor.
Burakhan Yılmaz Kazara Aşk'ın oyuncu kadrosunda
Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna katılan Burakhan Yılmaz, canlandıracağı ‘Doktor Kenan’ karakterleriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
Seni Çok Bekledim final bölümü fragmanı
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in final fragmanı yayınlandı.
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Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021)
Survivor'da dün akşam performans oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel olarak performans sergileyen yarışmacılar, sabit oynanan oyunda denge mücadelesi verdi. Çeyrek finale kalma öncesinde avantajı kazandıracak sembolü kazanmaya çalıştı. Survivor'da sembolü kazanan yarışmacılar hangileri oldu? Performans oyunu ödülünü kim kazandı, ödül neydi? İşte Survivor 26 Nisan'da yayınlanan bölümden ayrıntılar....