Her yıl olduğu gibi bu yıl da 91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) sonrası ünlülerin katıldığı bir after party düzenlendi. Dünyanın konuştuğu Vanity Fair After Party sonrası ünlü isimler yorgun ve hazırlıksız halleriyle objektiflere takıldı. Adriana Lima hamburger yerken, Sophie Turner sevgilisiyle, Paris Jackson ve Malin Akerman çıplak ayakla görüntülendi. İşte ünlülerin parti sonrası halleri...