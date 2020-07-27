Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020)

27 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

27.07.2020 - 17:43

Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 1

Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu

Şarkıları izlenme rekoru kıran Blackpink grubunun Instagram'da yaklaşık 40 milyon takipçili üyesi Lalisa Manoban, moda devi Bulgari'nin yeni marka elçisi oldu.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 2

Survivor Aycan Yanaç: Elendikten sonra öğrenince şok oldum


Survivor 2020 yarışmacısı ve milli futbolcu Aycan Yanaç, kendisinin Dominik'te olduğu dönemde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. “Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum" diyen Yanaç, “Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 3

Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek:Az yemek, yürüyüş ve egzersiz

Corona virüse yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkın bu yaz kilo vermesi gerektiğini vurgulayarak, Az yemek, yürümek ve egzersiz önerisinde bulundu.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 4

Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020)

Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde aldı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Son olarak Babil dizisinin yıldızı Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri geldi. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 5

Miley Cyrus'tan yeni malikaneye 4.5 milyon dolar

Hannah Montana serisiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden 4.5 milyon dolar ödeyerek bir malikane satın aldı. 

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 6

77. Venedik Film Festivali’nin yarışma jürilerinde yer alacak isimler açıklandı

77. Venedik Film Festivali’nin Ana Yarışma jürisinde Cate Blanchett, Christian Petzold, Cristi Puiu, Joanna Hogg, Veronika Franz, Ludivine Sagnier ve Nicola Lagioia yer alacak.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 7

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler)


Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çektiği maskeli fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 8

Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii açılıyor

Trabzon’da restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenecek törenlerle yarın ziyarete açılacak.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 9

George Clooney hem yapımcı hem yönetmen koltuğunda

George Clooney, Amazon Studios ile J.R. Moehringer'ın büyüme hikayesi barındıran romanından uyarlayacağı The Tender Bar adlı uzun metrajlı filmi yönetmek ve yapımcılığını üstlenecek.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 10

Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, 1700 yıllık kadın heykeli keşfedildi.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 11

2 bin 700 yıllık tapınağın taş süslemeleri işleniyor

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde, 2 bin 700 yıllık tapınağın duvarlarındaki işlemeli taşlar birleştirilerek yerlerine yerleştiriliyor.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 12

Game of Thrones'un devam dizisinden yeni ayrıntılar

Game of Thrones’un öncesinde yaşananları konu alacak House of Dragon dizisinden yeni ayrıntılar geldi. George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından uyarlanacak dizi Targaryen ailesini ele alacak ve Ejderhaların Dansı’ndaki bazı olaylara da yer verecek.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 13

Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu Olivia de Havilland hayatını kaybetti

Hollywood'un altın çağı olarak tanımlanan dönemde yıldızı parlayan Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu Olivia de Havilland 104 yaşında yaşamını yitirdi.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 14

Volkanik parka UNESCO'dan tam not

Manisa'daki "Kula Jeoparkı" volkanik kalıntılar ve yeryüzü şekilleriyle dikkat çekiyor. UNESCO incelemelerinin ardından örnek gösterilen jeopark için turizm hedefleri büyüdü.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 15

Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Çorum'da bulunan Alacahöyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları, 3 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor. Eski Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu alanda, 15 kişilik ekip görev alacak.

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Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020) - 16

Külünçe'nin sofralara yolculuğu başladı

Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetinden olup coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Aligör külünçesi'nin, Kurban Bayramı öncesi üretimi arttı.

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