Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020)

27.07.2020 - 17:43
Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu
Şarkıları izlenme rekoru kıran Blackpink grubunun Instagram'da yaklaşık 40 milyon takipçili üyesi Lalisa Manoban, moda devi Bulgari'nin yeni marka elçisi oldu.
Survivor Aycan Yanaç: Elendikten sonra öğrenince şok oldum
Survivor 2020 yarışmacısı ve milli futbolcu Aycan Yanaç, kendisinin Dominik'te olduğu dönemde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. “Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum" diyen Yanaç, “Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem" ifadelerini kullandı.
Boris Johnson'dan obeziteyle mücadeleye destek:Az yemek, yürüyüş ve egzersiz
Corona virüse yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halkın bu yaz kilo vermesi gerektiğini vurgulayarak, Az yemek, yürümek ve egzersiz önerisinde bulundu.
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020)
Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde aldı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Son olarak Babil dizisinin yıldızı Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri geldi. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...
Miley Cyrus'tan yeni malikaneye 4.5 milyon dolar
Hannah Montana serisiyle çocuk yaşta şöhreti yakalayan Miley Cyrus, Los Angeles'ta ünlülerin yaşamak için sıklıkla tercih ettiği Hidden Hills bölgesinden 4.5 milyon dolar ödeyerek bir malikane satın aldı.
77. Venedik Film Festivali’nin yarışma jürilerinde yer alacak isimler açıklandı
77. Venedik Film Festivali’nin Ana Yarışma jürisinde Cate Blanchett, Christian Petzold, Cristi Puiu, Joanna Hogg, Veronika Franz, Ludivine Sagnier ve Nicola Lagioia yer alacak.
Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler)
Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çektiği maskeli fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...
Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii açılıyor
Trabzon’da restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenecek törenlerle yarın ziyarete açılacak.
George Clooney hem yapımcı hem yönetmen koltuğunda
George Clooney, Amazon Studios ile J.R. Moehringer'ın büyüme hikayesi barındıran romanından uyarlayacağı The Tender Bar adlı uzun metrajlı filmi yönetmek ve yapımcılığını üstlenecek.
Perge'de 1700 yıllık kadın heykeli bulundu
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, 1700 yıllık kadın heykeli keşfedildi.
2 bin 700 yıllık tapınağın taş süslemeleri işleniyor
Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde, 2 bin 700 yıllık tapınağın duvarlarındaki işlemeli taşlar birleştirilerek yerlerine yerleştiriliyor.
Game of Thrones'un devam dizisinden yeni ayrıntılar
Game of Thrones’un öncesinde yaşananları konu alacak House of Dragon dizisinden yeni ayrıntılar geldi. George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından uyarlanacak dizi Targaryen ailesini ele alacak ve Ejderhaların Dansı’ndaki bazı olaylara da yer verecek.
Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu Olivia de Havilland hayatını kaybetti
Hollywood'un altın çağı olarak tanımlanan dönemde yıldızı parlayan Oscar ödüllü en yaşlı oyuncu Olivia de Havilland 104 yaşında yaşamını yitirdi.
Volkanik parka UNESCO'dan tam not
Manisa'daki "Kula Jeoparkı" volkanik kalıntılar ve yeryüzü şekilleriyle dikkat çekiyor. UNESCO incelemelerinin ardından örnek gösterilen jeopark için turizm hedefleri büyüdü.
Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor
Çorum'da bulunan Alacahöyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları, 3 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor. Eski Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu alanda, 15 kişilik ekip görev alacak.
Külünçe'nin sofralara yolculuğu başladı
Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetinden olup coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Aligör külünçesi'nin, Kurban Bayramı öncesi üretimi arttı.