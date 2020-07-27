Magazin ve sanat turu (27 Temmuz 2020)

Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu'ndan maskeli poz (Corona günlerinde ünlüler)



Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çektiği maskeli fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...

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