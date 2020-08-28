Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020)

28.08.2020 - 17:36
Banksy'nin fonladığı gemi göçmenleri kurtarmak için Akdeniz'de
İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Kuzey Afrika’dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecileri kurtarmak için Fransız donanmasına ait eski bir gemiyi satın aldı. Parlak pembe rengiyle dikkat çeken gemi 89 göçmen ile birlikte Akdeniz’e açıldı.
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane'de basına tanıtıldı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos'ta İstanbul'a getirilmiş, İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. Tarihi tablo için, Saraçhane'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Tablo için düzenlenen tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı basın kuruluşları ilgi gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eldivenlerini takıp, özel ambalajında depodan salona alınan tabloyu basın mensuplarının karşısında açtı.
NASA Star Wars filminin uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars’ta yer alan TIE savaşçısına benzer bir galaksi keşfetti.
Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi
Donald Trump ve eşi Melania Trump arasındaki garip beden dili sık sık ikilinin gündeme gelmesine neden oluyor. Seçim yarışında eşinin yanında olan Melenia Trump, Cumhuriyetçilerin Kongresi'nde eşi Donald Trump'a destek veren bir konuşma yaptı ve sonrasında olanlar oldu. First Lady, sahneye gelip kendisini dudağından öpmek isteyen eşine yanağını çevirdi.
Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı
Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın 2. bölüm yeni fotoğrafları yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve fotoğraflar...
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden savcılığa başvurdu
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer daha önce kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma kararı aldırdıkları Sinan A'nın mesajlarına devam etmesi üzerine tekrar suç duyurusunda bulundu.
Eski İspanya Kralı Carlos'a verilen ödüller geri alınacak
Barselona Belediye Meclisi, yolsuzluk iddialarından dolayı ülkesi İspanya'yı terk eden eski Kral Juan Carlos'a verilen bütün ödülleri geri alacak.
Boris Johnson kişisel antrenörüyle gündemde
Corona virüse yakalandığı dönem aşırı şişman olduğunu kabul eden ve hastalığı atlattıktan sonra spor yapmaya başlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kişisel antrenörüyle gündemde. İngiltere Başbakanı yarışma programı Aşk Adası'nın (Love Island) sunucusu Laura Whitmore'un kişisel antrenörlüğünü yapan Harry Jameson ile çalışmaya başladı.
Ressam Fikret Mualla'nın hikayesi beyazperdede (Haftanın filmleri)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. İşte uzun süre kapalı kalan sinemalarda bu hafta seyirci karşısına çıkan yapımlar...
Hugh Jackman, Mark Ruffalo'ya meydan okudu: Wolverine, Hulk'u yener
Ünlü oyuncu Hugh Jackman yıllarca hayat verdiği Wolverine'in, Marvel evreninde Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Hulk'ı kavgada yeneceğini iddia etti.
Fransa'da Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci romanının adı değiştirilecek
Polisiye roman kraliçesi Agatha Christie’nin 10 Küçük Zenci kitabının ismi, ırkçılık iması nedeniyle On Kişiydiler olarak değiştirildi. Kitapta yer alan zenci sözcükleri de tamamen temizlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi ‘Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Patara Yılı Konseri' düzenlendi. Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız" dedi. Ersoy, "2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz" dedi.
Tartışmalı Van Gogh resmi The Wijk Mill satışa çıkıyor
Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un uzun süredir tartışılan eseri The Wijk Mill, 500 bin euro açılış fiyatıyla müzayedede.
Bensu Soral ameliyat oldu
Tatilde kaza geçiren Bensu Soral'ın omzunda yırtık tespit edildi. İstanbul'a dönen oyuncu ameliyat oldu.
Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum
Yıldız model Bella Hadid Lyme hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hadid, yaşadığı semptomları anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.
Dua Lipa ile sevgilisi Anwar Hadid tatilde
İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte Malibu'daki görüntülendi. İkili, kendilerine eşlik eden köpekleri ile sahilde yürüyüş yaptı.
Hollanda'da ressam Frans Hals'a ait İki gülen çocuk tablosu 3. defa çalındı
Hollanda polisi, ünlü ressam Frans Hals'a ait "İki gülen çocuk" tablosunun Amsterdam'ın güneyindeki Leerdam kentinde yer alan Hofje van Müzesi’nden çalındığını bildirdi.
Şevket Çoruh:Kavuğu alacağımı duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir sembolü olan kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı. Çoruh, Öztekin’in kararını duyunca sevinç gözyaşlarına engel olamadığını söyledi: Duyduğumda 15 dakika kendime gelemedim. Oturup ağladım.
Film yapımcılarının yeni gözdesi Aladağlar
Av turizmi, kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için yurt dışından ve içinden çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, film yapımcılarının da ilgi odağı oldu.
Tartışmalı Van Gogh resmi The Wijk Mill satışa çıkıyor
Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un uzun süredir tartışılan eseri The Wijk Mill, 500 bin euro açılış fiyatıyla müzayedede.
31. Ankara Uluslararası Film Festivali için geri sayım
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda başlıyor. 13 ülke ve 59 yönetmenden toplamda 56 filmin gösterileceği festival, CER Modern’de gerçekleşecek Açılış Töreni ile “merhaba” diyecek. Gecede Şerif Sezer, Tamer Levent ve Başka Sinema’ya Onur Ödülleri verilirken, 10 Eylül’de yapılacak Kapanış ve Ödül Töreni’nde ise Ulusal Yarışmalar’ın kazananları belli olacak.
The King’s Man de vizyon tarihi değişen filmlere eklendi
Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, yeni vizyon tarihini 26 Şubat 2021 olarak açıkladı. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu?
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Corona virüs nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı netleşmese de önümüzdeki günlerde binlerce öğrenci kayıt yaptırıp eğitim hayatına başlayacak. Üniversitelerin ve bölümlerinin gündemde olduğu bugünlerde eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin okuduğu bölümleri derledik.
Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki çatlaklar endişelendiriyor
Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 1047 yıllık olduğu belirtilen Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki yarıklar, Çamlıyamaç Mahallesi halkını tedirgin ederken, yakınında bulunan caminin üzerine devrilme tehlikesinin olduğu öne sürüldü. Kilise için 2018 yılında restorasyon ihalesi yapıldığı, etrafının saclarla kapatıldığı ancak çalışmanın başlamadığı belirtildi.
Kıvanç Tatlıtuğ corona virüs testi yaptırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek corona virüs testi yaptırdığı iddia edildi.