Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020)

28 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

28.08.2020 - 17:36

Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 1

Banksy'nin fonladığı gemi göçmenleri kurtarmak için Akdeniz'de

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Kuzey Afrika’dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecileri kurtarmak için Fransız donanmasına ait eski bir gemiyi satın aldı. Parlak pembe rengiyle dikkat çeken gemi 89 göçmen ile birlikte Akdeniz’e açıldı.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 2

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ilk kez gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane'de basına tanıtıldı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos'ta İstanbul'a getirilmiş, İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. Tarihi tablo için, Saraçhane'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Tablo için düzenlenen tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı basın kuruluşları ilgi gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eldivenlerini takıp, özel ambalajında depodan salona alınan tabloyu basın mensuplarının karşısında açtı.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 3

NASA Star Wars filminin uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars’ta yer alan TIE savaşçısına benzer bir galaksi keşfetti.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 4

Melania Trump kendisini öpmek isteyen Donald Trump'a yanağını çevirdi

Donald Trump ve eşi Melania Trump arasındaki garip beden dili sık sık ikilinin gündeme gelmesine neden oluyor. Seçim yarışında eşinin yanında olan Melenia Trump, Cumhuriyetçilerin Kongresi'nde eşi Donald Trump'a destek veren bir konuşma yaptı ve sonrasında olanlar oldu. First Lady, sahneye gelip kendisini dudağından öpmek isteyen eşine yanağını çevirdi.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 5

Menajerimi Ara'nın 2. bölüm fotoğrafları yayınlandı

Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın 2. bölüm yeni fotoğrafları yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve fotoğraflar...

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 6

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden savcılığa başvurdu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer daha önce kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma kararı aldırdıkları Sinan A'nın mesajlarına devam etmesi üzerine tekrar suç duyurusunda bulundu.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 7

Eski İspanya Kralı Carlos'a verilen ödüller geri alınacak

Barselona Belediye Meclisi, yolsuzluk iddialarından dolayı ülkesi İspanya'yı terk eden eski Kral Juan Carlos'a verilen bütün ödülleri geri alacak.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 8

Boris Johnson kişisel antrenörüyle gündemde

Corona virüse yakalandığı dönem aşırı şişman olduğunu kabul eden ve hastalığı atlattıktan sonra spor yapmaya başlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kişisel antrenörüyle gündemde. İngiltere Başbakanı yarışma programı Aşk Adası'nın (Love Island) sunucusu Laura Whitmore'un kişisel antrenörlüğünü yapan Harry Jameson ile çalışmaya başladı.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 9

Ressam Fikret Mualla'nın hikayesi beyazperdede (Haftanın filmleri)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. İşte uzun süre kapalı kalan sinemalarda bu hafta seyirci karşısına çıkan yapımlar...

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 10

Hugh Jackman, Mark Ruffalo'ya meydan okudu: Wolverine, Hulk'u yener

Ünlü oyuncu Hugh Jackman yıllarca hayat verdiği Wolverine'in, Marvel evreninde Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Hulk'ı kavgada yeneceğini iddia etti.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 11

Fransa'da Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci romanının adı değiştirilecek

Polisiye roman kraliçesi Agatha Christie’nin 10 Küçük Zenci kitabının ismi, ırkçılık iması nedeniyle On Kişiydiler olarak değiştirildi. Kitapta yer alan zenci sözcükleri de tamamen temizlenecek.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 12

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi ‘Patara Yılı' ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Patara Yılı Konseri' düzenlendi. Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız" dedi. Ersoy, "2021'in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız. Ne olursa olsun yılın bitmesi bu eşsiz varlıklara yönelik çalışmalarımızın bitmesi anlamına asla gelmiyor. Bizim için her yıl Patara, Troya veya Göbeklitepe yılı. Ne mutlu bize ki adlarını yıla değil, her bir güne versek bile 365 günün asla yetmeyeceği zenginlikleri barındıran topraklar üzerinde yaşıyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 13

Tartışmalı Van Gogh resmi The Wijk Mill satışa çıkıyor

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un uzun süredir tartışılan eseri The Wijk Mill, 500 bin euro açılış fiyatıyla müzayedede.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 14

Bensu Soral ameliyat oldu

Tatilde kaza geçiren Bensu Soral'ın omzunda yırtık tespit edildi. İstanbul'a dönen oyuncu ameliyat oldu.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 15

Bella Hadid'den hastalığı hakkında yeni açıklama: Semptomları daha agresif şekilde hissediyorum

Yıldız model Bella Hadid Lyme hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Hadid, yaşadığı semptomları anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz yeme, eklem ağrısı ve kilo alımı ve kaybı olarak açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 16

Dua Lipa ile sevgilisi Anwar Hadid tatilde

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte Malibu'daki görüntülendi. İkili, kendilerine eşlik eden köpekleri ile sahilde yürüyüş yaptı.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 17

Hollanda'da ressam Frans Hals'a ait İki gülen çocuk tablosu 3. defa çalındı

Hollanda polisi, ünlü ressam Frans Hals'a ait "İki gülen çocuk" tablosunun Amsterdam'ın güneyindeki Leerdam kentinde yer alan Hofje van Müzesi’nden çalındığını bildirdi.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 18

Şevket Çoruh:Kavuğu alacağımı duyunca oturup ağladım

Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir sembolü olan kavuğu Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı. Çoruh, Öztekin’in kararını duyunca sevinç gözyaşlarına engel olamadığını söyledi: Duyduğumda 15 dakika kendime gelemedim. Oturup ağladım.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 19

Film yapımcılarının yeni gözdesi Aladağlar

Av turizmi, kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için yurt dışından ve içinden çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, film yapımcılarının da ilgi odağı oldu.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 20

Tartışmalı Van Gogh resmi The Wijk Mill satışa çıkıyor

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un uzun süredir tartışılan eseri The Wijk Mill, 500 bin euro açılış fiyatıyla müzayedede.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 21

31. Ankara Uluslararası Film Festivali için geri sayım

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali, 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda başlıyor. 13 ülke ve 59 yönetmenden toplamda 56 filmin gösterileceği festival, CER Modern’de gerçekleşecek Açılış Töreni ile “merhaba” diyecek. Gecede Şerif Sezer, Tamer Levent ve Başka Sinema’ya Onur Ödülleri verilirken, 10 Eylül’de yapılacak Kapanış ve Ödül Töreni’nde ise Ulusal Yarışmalar’ın kazananları belli olacak.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 22

The King’s Man de vizyon tarihi değişen filmlere eklendi

Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, yeni vizyon tarihini 26 Şubat 2021 olarak açıkladı. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 23

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu?

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Corona virüs nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı netleşmese de önümüzdeki günlerde binlerce öğrenci kayıt yaptırıp eğitim hayatına başlayacak. Üniversitelerin ve bölümlerinin gündemde olduğu bugünlerde eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin okuduğu bölümleri derledik.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 24

Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki çatlaklar endişelendiriyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 1047 yıllık olduğu belirtilen Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki yarıklar, Çamlıyamaç Mahallesi halkını tedirgin ederken, yakınında bulunan caminin üzerine devrilme tehlikesinin olduğu öne sürüldü. Kilise için 2018 yılında restorasyon ihalesi yapıldığı, etrafının saclarla kapatıldığı ancak çalışmanın başlamadığı belirtildi.

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Magazin ve sanat turu (28 Ağustos 2020) - 25

Kıvanç Tatlıtuğ corona virüs testi yaptırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek corona virüs testi yaptırdığı iddia edildi.

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