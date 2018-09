Magazin ve sanat turu (28 Eylül 2018)

Yarı cadı yarı insan Sabrina'nın tüylerinizi ürpertecek yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina da 26 Ekim'de, Marvel fanlarının merakla beklediği Marvel’s Daredevil ise 19 Ekim'de üçüncü sezonuyla geliyor. La Casa De Papel'in yıldız oyuncularını kadrosunda buluşturan Netflix'in İspanyol orijinal yapımı Elite ise 10 Ekim'de izleyiciyi ekranlarının başına çağırıyor. How to Get Away with Murder’ın dördüncü, Suits’ın altıncı sezonunda sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. İşte Netflix'te ekim ayının öne çıkan yapımları...