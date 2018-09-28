Magazin ve sanat turu (28 Eylül 2018)

28 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
Miss Turkey 2018 yarışmasın Şevval Şahin birincilik tacını taktı. Ardından Şahin'in sosyal medyada yayınlanan geçmiş yıllara ait fotoğrafı estetik polemiğini gündeme getirdi. Kimileri Şahin'in tacının alınması gerektiğini savunurken kimileri ise estetik olmadığını dile getirdi. Yarışma jürisinden yapılan açıklamada estetik olduğu ancak yarışmacının tacının alınmayacağı ifade edildi. İşte Miss Turkey'in bugünlerde gündemle olmasından dolayı eski tescilli güzeller Instagram'da bir akım başlattı. Geçmiş yıllarda dereceye giren birçok isim geçmiş yıllara ait fotoğraflarıyla günümüzde çekilen karelerini yan yana koyarak sosyal medyadan yayınladı. İşte o isimler ve paylaşımları...
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın ilk kez tek başına Kraliyet adına katıldığı etkinliğin yankıları devam ediyor. Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki serginin açılışına giden Düşes'in bindiği otomobilin kapısı kendisi kapatması tartışmaları alevlendirdi.
Iraklı model Tare Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 2014 Miss Bağdat Güzellik Yarışmas'ında birinci olan Fares'in daha önce terör örgütü DAEŞ tarafından tehdit edildiği belirtildi.
Miss Turkey 2018 birincisi seçildikten sonra sosyal medyada geçmiş yıllara ait bir karesini yayınlanan ve estetikli olduğu anlaşılan Şevval Şahin, "Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. Ben sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım. Kamp süresince hep birlikteyiz. Konuşmana, diline, insanlarla diyaloğuna, enerjine, kültürüne bakıyorlar. Ben bunların hepsini iyi bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum" dedi.
HALİT ERGENÇ: MEMLEKETİMİZİN ŞARTLARINA GÖRE YAPACAĞIZ
Usta oyuncu Halit Ergenç, Türk dizileri için gerçekleştirilen Türkiye-Çin işbirliği toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Ergenç, “Türkiye bizim. Ekonomi de bize ait. İş yapacaksak kendi hayatımızın memleketimizin şartlarına göre yapacağız. Bunda ekstra bir durum yok” ifadelerini kullandı.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ( Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) filminin son fragmanı tartışmalara neden oldu. Beyaz bir adamın evcil hayvanı olacak olan bir yılanı (Nagini) canlandıracak kişinin bir Güney Koreli olması ırkçılık iddialarını gündeme getirdi.
20 ülkenin yapımlarının değerlendirildiği 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları açıklandı. Listede Star TV’de ekrana gelen, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı "İstanbullu Gelin" ile Tuba Büyüstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı "Cesur ve Güzel" dizi kategorilerinde adaylık kazanan yapımlar olurken, "Söz" dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterildi.
Yarı cadı yarı insan Sabrina'nın tüylerinizi ürpertecek yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina da 26 Ekim'de, Marvel fanlarının merakla beklediği Marvel’s Daredevil ise 19 Ekim'de üçüncü sezonuyla geliyor. La Casa De Papel'in yıldız oyuncularını kadrosunda buluşturan Netflix'in İspanyol orijinal yapımı Elite ise 10 Ekim'de izleyiciyi ekranlarının başına çağırıyor. How to Get Away with Murder’ın dördüncü, Suits’ın altıncı sezonunda sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. İşte Netflix'te ekim ayının öne çıkan yapımları...
Osmanlı hanedanına yüzyıllarca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, tarihinin en büyük restorasyonunu görüyor. Dünya Turizm Günü etkinlikleri çerçevesinde Harem bölümünde restorasyonu devam eden Cariye Taşlığı, Valide Sultan ve Hünkar hamamları gazetecilere gezdirildi. Haremdeki bu 3 bölümün restorasyonun bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. (Haber: Göktan Bedük Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
GÖBEKLİTEPE TURİZMİN LOKOMOTİFİ OLDU (UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ)
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasına girmeyi başardı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, yaptığı açıklamada, bu yaz Göbeklitepe'nin yurt dışında ve içinde en çok merak uyandıran mekanların başında geldiğini söyledi.
Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen; yağışlı hava ve yoğun fırtınaya rağmen konser alanını terk etmeyen binlerce gencin muhteşem görüntülerine sahne olan MilyonFest Eskişehir bir kez daha büyük bir coşkuyla başladı.
Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile Turkcell, Türk Hava Yolları ve Uğur Okulları ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 6. Zeka ve Yetenek Kongresi 29-30 Eylül tarihlerinde; Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanıyor.