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Magazin ve sanat turu (28 Eylül 2018)

28 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    MİSS TURKEY 2018 SONRASI ESKİ GÜZELLERDEN YENİ AKIM

    MİSS TURKEY 2018 SONRASI ESKİ GÜZELLERDEN YENİ AKIM
    Miss Turkey 2018 yarışmasın Şevval Şahin birincilik tacını taktı. Ardından Şahin'in sosyal medyada yayınlanan geçmiş yıllara ait fotoğrafı estetik polemiğini gündeme getirdi. Kimileri Şahin'in tacının alınması gerektiğini savunurken kimileri ise estetik olmadığını dile getirdi. Yarışma jürisinden yapılan açıklamada estetik olduğu ancak yarışmacının tacının alınmayacağı ifade edildi. İşte Miss Turkey'in bugünlerde gündemle olmasından dolayı eski tescilli güzeller Instagram'da bir akım başlattı. Geçmiş yıllarda dereceye giren birçok isim geçmiş yıllara ait fotoğraflarıyla günümüzde çekilen karelerini yan yana koyarak sosyal medyadan yayınladı. İşte o isimler ve paylaşımları...

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  • 2

    KAPI İHLALİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

    KAPI İHLALİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ
    Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın ilk kez tek başına Kraliyet adına katıldığı etkinliğin yankıları devam ediyor. Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki serginin açılışına giden Düşes'in bindiği otomobilin kapısı kendisi kapatması tartışmaları alevlendirdi.

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  • 3

    ÜNLÜ MODEL TARE FARES BAĞDAT'TA ÖLDÜRÜLDÜ

    ÜNLÜ MODEL TARE FARES BAĞDAT'TA ÖLDÜRÜLDÜ
    Iraklı model Tare Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 2014 Miss Bağdat Güzellik Yarışmas'ında birinci olan Fares'in daha önce terör örgütü DAEŞ tarafından tehdit edildiği belirtildi.

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  • 4

    CARA DELEVINGNE'DEN TACİZ İTİRAFI

    CARA DELEVINGNE'DEN TACİZ İTİRAFI
    Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie ve onlarca isimden sonra Cara Delevingne de yapımcı Harvey Weinstein tarafından tacize uğradığını itiraf etti.

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  • 5

    ŞEVVAL ŞAHİN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT (ESTETİK POLEMİĞİ)

    ŞEVVAL ŞAHİN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT (ESTETİK POLEMİĞİ)
    Miss Turkey 2018 birincisi seçildikten sonra sosyal medyada geçmiş yıllara ait bir karesini yayınlanan ve estetikli olduğu anlaşılan Şevval Şahin, "Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. Ben sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım. Kamp süresince hep birlikteyiz. Konuşmana, diline, insanlarla diyaloğuna, enerjine, kültürüne bakıyorlar. Ben bunların hepsini iyi bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum" dedi.

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  • 6

    ÜNLÜ İSİMLERDEN 'HERKES DUYSUN' KAMPANYASI

    ÜNLÜ İSİMLERDEN 'HERKES DUYSUN' KAMPANYASI
    Ünlü isimler, hayvanların sesini duyurabilmek için ‘Herkes Duysun’ projesine katıldı. Birçok ünlü ismin objektiflere poz verdiği kampanyada Ferman Akgül de şarkı söyledi.

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  • 7

    "BANA YALAN SÖYLEME"

    "BANA YALAN SÖYLEME"
    Ünlü şarkıcı Barbra Streisand, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik incelikli göndermeler içeren yeni şarkısıyla gündemde: Don’t Lie to Me (Bana Yalan Söyleme).

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  • 8

    KIVANÇ TATLITUĞ'LU PROJEYİ KABUL ETMEDİ

    KIVANÇ TATLITUĞ'LU PROJEYİ KABUL ETMEDİ

    Cansu Dere’ye yeni sezonda Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı dizide rol alması için teklif götürüldü. Ancak ünlü oyuncu, senaryoyu okuduktan sonra rolü kendisine uygun bulmadığı için teklifi geri çevirdi.

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  • 9

    HALİT ERGENÇ: MEMLEKETİMİZİN ŞARTLARINA GÖRE YAPACAĞIZ

    HALİT ERGENÇ: MEMLEKETİMİZİN ŞARTLARINA GÖRE YAPACAĞIZ
    Usta oyuncu Halit Ergenç, Türk dizileri için gerçekleştirilen Türkiye-Çin işbirliği toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Ergenç, “Türkiye bizim. Ekonomi de bize ait. İş yapacaksak kendi hayatımızın memleketimizin şartlarına göre yapacağız. Bunda ekstra bir durum yok” ifadelerini kullandı.

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  • 10

    AVLU'DA FRANZ KAFKA'DAN ALINTI

    AVLU'DA FRANZ KAFKA'DAN ALINTI
    Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 13. bölümünde Franz Kafka'nın uzun öyküsü Dönüşüm'den alıntı yapıldı ve Gregor Samsa'nin hikayesinden bir bölüme yer verildi.

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  • 11

    NAGİNİ'NİN ASYALI OLMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

    NAGİNİ'NİN ASYALI OLMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
    Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ( Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) filminin son fragmanı tartışmalara neden oldu. Beyaz bir adamın evcil hayvanı olacak olan bir yılanı (Nagini) canlandıracak kişinin bir Güney Koreli olması ırkçılık iddialarını gündeme getirdi.

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  • 12

    ÜNLÜ YÖNETMEN ÇEKİMLER SIRASINDA ÖLDÜ

    ÜNLÜ YÖNETMEN ÇEKİMLER SIRASINDA ÖLDÜ
    Afrika sinemasının önde gelen isimlerinden Burkina Fasolu Missa Hebie, film çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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  • 13

    HAFTANIN FİLMLERİ

    HAFTANIN FİLMLERİ
    Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 12 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)

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  • 14

    ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ'NE TÜRKİYE'DEN 3 ADAY

    ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ'NE TÜRKİYE'DEN 3 ADAY
    20 ülkenin yapımlarının değerlendirildiği 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları açıklandı. Listede Star TV’de ekrana gelen, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı "İstanbullu Gelin" ile Tuba Büyüstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı "Cesur ve Güzel" dizi kategorilerinde adaylık kazanan yapımlar olurken, "Söz" dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterildi.

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  • 15

    O SES TÜRKİYE SETİNDEN İLK KARE

    O SES TÜRKİYE SETİNDEN İLK KARE
    O Ses Türkiye'de setinden ilk kare geldi. Murat Boz, Beyazıt Öztürk ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Seda Sayan ise yeni sezon öncesi Hadise'ye gönderme yaptı.

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  • 16

    NETFLIX REHBERİ

    NETFLIX REHBERİ

    Yarı cadı yarı insan Sabrina'nın tüylerinizi ürpertecek yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina da 26 Ekim'de, Marvel fanlarının merakla beklediği Marvel’s Daredevil ise 19 Ekim'de üçüncü sezonuyla geliyor. La Casa De Papel'in yıldız oyuncularını kadrosunda buluşturan Netflix'in İspanyol orijinal yapımı Elite ise 10 Ekim'de izleyiciyi ekranlarının başına çağırıyor. How to Get Away with Murder’ın dördüncü, Suits’ın altıncı sezonunda sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. İşte Netflix'te ekim ayının öne çıkan yapımları...

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  • 17

    SÖZ KADROSUNA SÜRPRİZ İSİM

    SÖZ KADROSUNA SÜRPRİZ İSİM

    Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Mine Çayıroğlu katıldı. İşte Söz dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilmeniz gerekenler.

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  • 18

    20 BİN DOLARLIK ÇİNİ TABAKLARDA AŞURE İKRAMI

    20 BİN DOLARLIK ÇİNİ TABAKLARDA AŞURE İKRAMI
    Bursa'da ünlü şef Ömür Akkor, 20 bin dolarlık 300 yıllık çini tabaklarda yaptığı aşureleri vatandaşlara ücretsiz ikram etti. Akkor, "İsteyen bu tabaklarla evine de götürebilir" dedi.

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  • 19

    DÜNYANIN EN PAHALI AYAKKABISI SERGİLENİYOR

    DÜNYANIN EN PAHALI AYAKKABISI SERGİLENİYOR
    17 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı ayakkabısı Dubai'deki 7 yıldızlı Burj el Arab otelinde sergilendi.

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  • 20

    TOPKAPI SARAYI'NIN HAMAMLARI AÇILIYOR

    TOPKAPI SARAYI'NIN HAMAMLARI AÇILIYOR
    Osmanlı hanedanına yüzyıllarca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, tarihinin en büyük restorasyonunu görüyor. Dünya Turizm Günü etkinlikleri çerçevesinde Harem bölümünde restorasyonu devam eden Cariye Taşlığı, Valide Sultan ve Hünkar hamamları gazetecilere gezdirildi. Haremdeki bu 3 bölümün restorasyonun bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. (Haber: Göktan Bedük Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)

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  • 21

    GÖBEKLİTEPE TURİZMİN LOKOMOTİFİ OLDU (UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ)

    GÖBEKLİTEPE TURİZMİN LOKOMOTİFİ OLDU (UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ)
    UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasına girmeyi başardı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, yaptığı açıklamada, bu yaz Göbeklitepe'nin yurt dışında ve içinde en çok merak uyandıran mekanların başında geldiğini söyledi.

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  • 22

    ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE SEVGİ KORTEJİ

    ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE SEVGİ KORTEJİ
    25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde düzenlenen Sevgi Korteji'nde; Türk sinemasına emek veren oyuncu, yönetmen ve yapımcılar klasik otomobillerle şehir turu attı.

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  • 23

    ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ 55. KEZ DÜZENLENECEK

    ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ 55. KEZ DÜZENLENECEK
    Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başlayacak.

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  • 24

    BİN 700 YILLIK YER ALTI ŞEHRİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

    BİN 700 YILLIK YER ALTI ŞEHRİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
    Yozgat'ta yerleşim alanı içerisinde bulunan bin 700 yıllık yer altı şehri, girişini kapatan evlerin kamulaştırılmasıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. Tarihi yerleşim alanında kazı çalışmaları sürüyor.

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  • 25

    AAMIR KHAN'IN YENİ FİLMİ HİNDİSTAN EŞKIYALARI FRAGMANI YAYINLANDI

    AAMIR KHAN'IN YENİ FİLMİ HİNDİSTAN EŞKIYALARI FRAGMANI YAYINLANDI
    Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın (Thugs Of Hindostan) Türkçe alt yazılı fragmanı izleyiciyle buluştu.

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  • 26

    MİLYONFEST ESKİŞEHİR BAŞLADI

    MİLYONFEST ESKİŞEHİR BAŞLADI
    Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen; yağışlı hava ve yoğun fırtınaya rağmen konser alanını terk etmeyen binlerce gencin muhteşem görüntülerine sahne olan MilyonFest Eskişehir bir kez daha büyük bir coşkuyla başladı.

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  • 27

    TÜLİN ŞAHİN İLE MODA YENİ SEZONU AÇIYOR

    TÜLİN ŞAHİN İLE MODA YENİ SEZONU AÇIYOR
    Star TV ekranlarında yayınlanan Tülin Şahin ile Moda 8. yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor.

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  • 28

    ZEKA VE YETENEK KONGRESİ 6. KEZ GERÇEKLEŞECEK

    ZEKA VE YETENEK KONGRESİ 6. KEZ GERÇEKLEŞECEK
    Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile Turkcell, Türk Hava Yolları ve Uğur Okulları ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 6. Zeka ve Yetenek Kongresi 29-30 Eylül tarihlerinde; Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanıyor.

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