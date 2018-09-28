Magazin ve sanat turu (28 Eylül 2018)

Miss Turkey 2018 birincisi seçildikten sonra sosyal medyada geçmiş yıllara ait bir karesini yayınlanan ve estetikli olduğu anlaşılan Şevval Şahin, "Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. Ben sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım. Kamp süresince hep birlikteyiz. Konuşmana, diline, insanlarla diyaloğuna, enerjine, kültürüne bakıyorlar. Ben bunların hepsini iyi bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum" dedi.