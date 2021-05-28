Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021)

Nilperi Şahinkaya'nın diplomat kızı sendromu



Nilperi Şahinkaya dilomat kızı sendromu yaşadığını ve 4 yılda bir ev değiştirdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itira etti. Şahinkaya, takıntısı olan tek ünlü değil. İşte ünlülerin takıntı ve fobileri...





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