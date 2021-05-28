Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021)

28.05.2021 - 16:30
Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede
iyilerPrens Harry, Oprah Winfrey ile birlikte Apple+ için yaptıkları programın son bölümünde kraliyet ailesiyle ilgili yeni itiraflarda bulundu. İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Harry ailesinin duyduğu utanç nedeniyle zihinsel rahatsızlıkları örtbas etmekte inanılmaz derecede iyi olduğunu söyledi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta’da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile eleştiriliyor
600'den fazla müzisyenden İsrail'i boykot çağrısı
Dünyanın birçok ülkesinden aralarında Patti Smith ve The Strokes grubundan Julian Casablancas gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 600'den fazla müzisyen, imzaladıkları mektupla İsrail'i boykot çağrısı yaptı. Türkiye’den piyanist Büşra Kayıkçı ve çellist Duygu Demir çağrıya imza atan isimlerden oldu.
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Bill Cosby şartlı tahliyesini yaktı
Amerika'nın Babası olarak bilinen bir zamanların sevilen komedyeni, Bill Cosby, cinsel suçlular için önerilen terapiye katılmayarak şartlı tahliye dilekçesinin de reddedilmesine neden oldu.
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Kim Kardashian hukuk sınavını geçemedi
Kanye West'ten boşanacağı konuşulan Kim Kardashian, avukat olma yolunda girdiği hukuk sınavını geçemediğini söyledi.
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim mezun oldu. Peki eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin okuduğu okulları /bölümleri biliyor musunuz? İşte ünlü isimleri mezun oldukları bölümler...
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Prens William ve Düşes Kate'in yelkenli neşesi
İngiliz Kraliyet Tahtı’nın ikinci varisi Prens William ve 10 yıllık eşi Kate Middleton 20 yıl önce öğrenciyken tanıştıkları St Andrews'a gitti ve kara yelkenlisiyle eğlenceli anlar yaşadı.
Vanessa Redgrave'den, Kevin Spacey'e sessiz protesto: Filmin kadrosundan ayrıldı
Ünlü İngiliz oyuncu Vanessa Redgrave, eşi Franco Nero’nun yönettiği filmde rol alacaktı. Ancak hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan Kevin Spacey ile oynamamak için projeden son anda vazgeçti.
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Britney Spears, Prenses Diana’yı övdü: Gücünden habersiz saf bir dahi
Ünlü şarkıcı Britney Spears, Prenses Diana'ya övgü yağdırdı. Son Intagram paylaşımında, 1997 yılında hayatını kaybeden Prensesi anan Spears, Diana için "kendi gücünden habersiz saf bir dahiydi" sözlerini kullandı.
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Nilperi Şahinkaya'nın diplomat kızı sendromu
Nilperi Şahinkaya dilomat kızı sendromu yaşadığını ve 4 yılda bir ev değiştirdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itira etti. Şahinkaya, takıntısı olan tek ünlü değil. İşte ünlülerin takıntı ve fobileri...
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94. Oscar Ödülleri ne zaman düzenlenecek?
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri'nin 94'üncüsü gelecek sene martta düzenlenecek.
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Salvatore Garau'nun görünmez heykeli 15 bin euroya satıldı
İtalyan sanatçı Salvatore Garau fiziksel varlığı olmayan görünmez bir heykel yaptı. Ben adlı çalışma, 18 Mayıs'ta düzenlenen açık artırmada 15 bin euroya (yaklaşık 150 bin TL) satıldı
Özge Ulusoy estetik operasyon geçirdi
Model ve sunucu Özge Ulusoy, ameliyat masasına yattı. Ulusoy, burnundan estetik operasyon geçirdi.
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Ashley Cain'in bebeğine veda mesajı: Gülüşünü özledim
Hayat arkadaşı Safiyya Vorajee ile birlikte birlikte büyük bir heyecanla bekledikleri Azaylia kavuştuktan sekiz ay sonra minik kızlarını toprağa vermek zorunda kalan Ashley Cain'in cenaze töreninde gözyaşları içinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.
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BTS'ten RM: İngilizceyi Friends'ten öğrendim
Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'tan sonra Friends Özel Bölümü'nde (Friends Reunion Special) yer alacak K-Pop grubu BTS'in üyelerinden Kim Nam-joon (RM) da, İngilizceyi diziden öğrendiğini söyledi.
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No Time To Die sinemalarda gösterilecek mi?
Amazon'un MGM'i satın almasının ardından James Bond krizi çıktı. No Time To Die'ın yapımcıları filmin vizyona girme kararına bağlı kalınmasını istiyor. Amozan ise 1 Ekim 2021 tarihinde seyirciyle buluşacağı açıklanan film hakkında sessizliğini koruyor...
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Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu: 10.000 Ships
Game of Thrones’un (Taht Oyunları) devam serisi; House of the Dragon sonrası 10.000 Ships ile devam edecek. Dizinin senaryosu Amanda Segel’a emanet edildi.
Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler
1990'ların Amerikan sitcomu Friends'in uzun zamandır beklenen Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) yayınlandı. Uzun süredir gündemde olan dizinin seyirciyle buluşması sonrası gözler bu yaz yayınlanacak yeni dizilere ve devam sezonlarına çevrildi. İşte önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak diziler...
36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle
22 kilo vererek 36 bedene inen şarkıcı Deniz Seki Demet ile Alişan'ın konuğu oldu. Hedeflediği kiloya inen ve 26 yıl önceki elbisesiyle ekrana çıkan şarkıcı son haliyle beğeni topladı.
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Conolar’ın yaşamı belgesel oluyor
Adana'da doğup, büyüyen Yazar Meltem Yılmaz ile Koku’nun Serüveni belgeseliyle 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Cono aşireti mensuplarının yaşamını belgeselle ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Belgesel, Cono aşiretini yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle ekrana taşıyacak.
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Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor
Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve restorasyon ile yürüyüş yolları yapılarak arkeopark olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartuların günümüzü ulaşan en önemli şehirlerinden Altıntepe Kalesi ziyarete açılmak için gün sayıyor.
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Fatih Sultan Mehmet Müzesi açıldı
İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünde, Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi’ne kavuştu.
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Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi
Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 39. yeni bölümünde Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi yaşanıyor.
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İbo Show 26. yeni bölüm tanıtımı
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. İbo Show’ bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
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Gülümsemeye zorlayın kendinizi / Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021)
Eklem ağrılarına ve cilt ile ilgili sorunlara dikkat! Uzun vadeli yatırımlar için hiç de fena bir gün değil.
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Survivor'da düello/challenge oyununu kim kazandı? (27 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da düello (challenge) ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk oyunda yiyecek ödülü için parkurda adeta canını dişine taktı. Kıran kırana geçen mücadeleyi mavi takım kazandı. Düello eşleşmelerinde ise gecenin galibi Steven oldu.
Kendine özgü bir şiir dünyası kuran anlatıcı şair: Edip Cansever
Yeditepe Şiir Armağanı, Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü ve Sedat Simavi Edebiyat Ödülü sahibi, İkinci Yeni şiir akımının önemli şairlerinden Edip Cansever, vefatının 35. yılında anılıyor.
Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi ne zaman okurlarıyla buluşuyor?
Yazar Ahmet Ümit'in 15 Haziran'da yeni kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni raflardan önce Clubhouse'ta okurlarıyla buluşturacak.