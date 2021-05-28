Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021)

28 Mayıs 2021 Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

28.05.2021 - 16:30

Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 1

Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede

iyilerPrens Harry, Oprah Winfrey ile birlikte Apple+ için yaptıkları programın son bölümünde kraliyet ailesiyle ilgili yeni itiraflarda bulundu. İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Harry ailesinin duyduğu utanç nedeniyle zihinsel rahatsızlıkları örtbas etmekte inanılmaz derecede iyi olduğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 2

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile gündemde

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta’da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 euroluk mutfak masrafları ile eleştiriliyor



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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 3

600'den fazla müzisyenden İsrail'i boykot çağrısı

Dünyanın birçok ülkesinden aralarında Patti Smith ve The Strokes grubundan Julian Casablancas gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 600'den fazla müzisyen, imzaladıkları mektupla İsrail'i boykot çağrısı yaptı. Türkiye’den piyanist Büşra Kayıkçı ve çellist Duygu Demir çağrıya imza atan isimlerden oldu.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 4

Bill Cosby şartlı tahliyesini yaktı


Amerika'nın Babası olarak bilinen bir zamanların sevilen komedyeni, Bill Cosby, cinsel suçlular için önerilen terapiye katılmayarak şartlı tahliye dilekçesinin de reddedilmesine neden oldu.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 5

Kim Kardashian hukuk sınavını geçemedi

Kanye West'ten boşanacağı konuşulan Kim Kardashian, avukat olma yolunda girdiği hukuk sınavını geçemediğini söyledi.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 6

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim mezun oldu. Peki eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin okuduğu okulları /bölümleri biliyor musunuz? İşte ünlü isimleri mezun oldukları bölümler...


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 7

Prens William ve Düşes Kate'in yelkenli neşesi


İngiliz Kraliyet Tahtı’nın ikinci varisi Prens William ve 10 yıllık eşi Kate Middleton 20 yıl önce öğrenciyken tanıştıkları St Andrews'a gitti ve kara yelkenlisiyle eğlenceli anlar yaşadı.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 8

Vanessa Redgrave'den, Kevin Spacey'e sessiz protesto: Filmin kadrosundan ayrıldı


Ünlü İngiliz oyuncu Vanessa Redgrave, eşi Franco Nero’nun yönettiği filmde rol alacaktı. Ancak hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan Kevin Spacey ile oynamamak için projeden son anda vazgeçti.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 9

Britney Spears, Prenses Diana’yı övdü: Gücünden habersiz saf bir dahi


Ünlü şarkıcı Britney Spears, Prenses Diana'ya övgü yağdırdı. Son Intagram paylaşımında, 1997 yılında hayatını kaybeden Prensesi anan Spears, Diana için "kendi gücünden habersiz saf bir dahiydi" sözlerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 10

Nilperi Şahinkaya'nın diplomat kızı sendromu


Nilperi Şahinkaya dilomat kızı sendromu yaşadığını ve 4 yılda bir ev değiştirdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itira etti. Şahinkaya, takıntısı olan tek ünlü değil. İşte ünlülerin takıntı ve fobileri...


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 11

94. Oscar Ödülleri ne zaman düzenlenecek?


Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri'nin 94'üncüsü gelecek sene martta düzenlenecek.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 12

Salvatore Garau'nun görünmez heykeli 15 bin euroya satıldı


İtalyan sanatçı Salvatore Garau fiziksel varlığı olmayan görünmez bir heykel yaptı. Ben adlı çalışma, 18 Mayıs'ta düzenlenen açık artırmada 15 bin euroya (yaklaşık 150 bin TL) satıldı


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 13

Özge Ulusoy estetik operasyon geçirdi


Model ve sunucu Özge Ulusoy, ameliyat masasına yattı. Ulusoy, burnundan estetik operasyon geçirdi.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 14

Ashley Cain'in bebeğine veda mesajı: Gülüşünü özledim


Hayat arkadaşı Safiyya Vorajee ile birlikte birlikte büyük bir heyecanla bekledikleri Azaylia kavuştuktan sekiz ay sonra minik kızlarını toprağa vermek zorunda kalan Ashley Cain'in cenaze töreninde gözyaşları içinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 15

BTS'ten RM: İngilizceyi Friends'ten öğrendim

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'tan sonra Friends Özel Bölümü'nde (Friends Reunion Special) yer alacak K-Pop grubu BTS'in üyelerinden Kim Nam-joon (RM) da, İngilizceyi diziden öğrendiğini söyledi.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 16

No Time To Die sinemalarda gösterilecek mi?

Amazon'un MGM'i satın almasının ardından James Bond krizi çıktı. No Time To Die'ın yapımcıları filmin vizyona girme kararına bağlı kalınmasını istiyor. Amozan ise 1 Ekim 2021 tarihinde seyirciyle buluşacağı açıklanan film hakkında sessizliğini koruyor...


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 17

Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu: 10.000 Ships


Game of Thrones’un (Taht Oyunları) devam serisi; House of the Dragon sonrası 10.000 Ships ile devam edecek. Dizinin senaryosu Amanda Segel’a emanet edildi.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 18

Friends Reunion Special sonrası bu yaz vizyona girecek diziler

1990'ların Amerikan sitcomu Friends'in uzun zamandır beklenen Friends Özel Bölümü (Friends Reunion Special) yayınlandı. Uzun süredir gündemde olan dizinin seyirciyle buluşması sonrası gözler bu yaz yayınlanacak yeni dizilere ve devam sezonlarına çevrildi. İşte önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak diziler...


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 19

36 bedene ulaşan Deniz Seki 26 yıl önceki elbisesiyle


22 kilo vererek 36 bedene inen şarkıcı Deniz Seki Demet ile Alişan'ın konuğu oldu. Hedeflediği kiloya inen ve 26 yıl önceki elbisesiyle ekrana çıkan şarkıcı son haliyle beğeni topladı.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 20

Conolar’ın yaşamı belgesel oluyor


Adana'da doğup, büyüyen Yazar Meltem Yılmaz ile Koku’nun Serüveni belgeseliyle 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Cono aşireti mensuplarının yaşamını belgeselle ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Belgesel, Cono aşiretini yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle ekrana taşıyacak.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 21

Arkeoparka dönüştürülen 2900 yıllık Urartu şehri turistleri ağırlamak için gün sayıyor


Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve restorasyon ile yürüyüş yolları yapılarak arkeopark olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartuların günümüzü ulaşan en önemli şehirlerinden Altıntepe Kalesi ziyarete açılmak için gün sayıyor.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 22

Fatih Sultan Mehmet Müzesi açıldı

İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünde, Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi’ne kavuştu.

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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 23

Menajerimi Ara'da Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi


Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 39. yeni bölümünde Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe krizi yaşanıyor.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 24

İbo Show 26. yeni bölüm tanıtımı


Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. İbo Show’ bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 25

Gülümsemeye zorlayın kendinizi / Günlük burç yorumları (28 Mayıs 2021)


Eklem ağrılarına ve cilt ile ilgili sorunlara dikkat! Uzun vadeli yatırımlar için hiç de fena bir gün değil.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 26

Survivor'da düello/challenge oyununu kim kazandı? (27 Mayıs 2021 ayrıntıları)


Survivor'da düello (challenge) ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk oyunda yiyecek ödülü için parkurda adeta canını dişine taktı. Kıran kırana geçen mücadeleyi mavi takım kazandı. Düello eşleşmelerinde ise gecenin galibi Steven oldu.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 27

Kendine özgü bir şiir dünyası kuran anlatıcı şair: Edip Cansever

Yeditepe Şiir Armağanı, Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü ve Sedat Simavi Edebiyat Ödülü sahibi, İkinci Yeni şiir akımının önemli şairlerinden Edip Cansever, vefatının 35. yılında anılıyor.


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Magazin ve sanat turu (28 Mayıs 2021) - 28

Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi ne zaman okurlarıyla buluşuyor?


Yazar Ahmet Ümit'in 15 Haziran'da yeni kitabı Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni raflardan önce Clubhouse'ta okurlarıyla buluşturacak.


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