Magazin ve sanat turu (28 Şubat 2019)
ntv.com.tr
28 Şubat 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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'O İYİ İNSANLAR, O GÜZEL ATLARA BİNİP GİTTİLER'Türk Edebiyat'ının usta isimlerinden Yaşar Kemal, solunum güçlüğü ve kalp ritm bozukluğu sebebiyle 2015'in Ocak ayında hastaneye kaldırılmış ve 28 Şubat günü hayatını kaybetmişti. İşte bugün aramızdan ayrılalı 4 yıl olan usta yazarın hayatı, ödülleri ve fotoğraflarla Yaşar Kemal...
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PRENS HARRY İLE MEGHAN MARKLE'IN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDUİlişkileirnin ilk gününden beri tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Prens Harry Ve Meghan Markle'ın bebeğinin cinsiyeti belirlendi. Baby shower partisine harcadığı parayla gündeme gelen Markle'ın kız bebek beklediği belirtildi.
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AYTAÇ ARMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aytaç Arman için memleketi Adana'da tören düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi önündeki törene, Aytaç Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu ve oğlu Erdem İnce ile yakınları; Menderes Samancılar, Nur Sürer, Uğur Çavuşoğlu, Yüksel Arıcı'nın yanı sıra çok sayıda sanatçı, Adana milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
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İŞTE LADY GAGA İLE BRADLEY COOPER YAKINLAŞMASINA IRINA SHAYK'IN YORUMU
91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddiaları gündemdeyken en çok merak edilen, Shayk’ın bu yakınlaşmayı nasıl yorumladığıydı. İşte Oscar’daki Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk’ın yorumu...
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BEŞİKTAŞLI OĞUZHAN ÖZYAKUP YENİ BİRLİKTELİĞE YELKEN AÇTIBeşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, İbiza’da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin’le yeni birlikteliğe yelken açtı.
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RAMI MALEK’İN OSCAR KONUŞMASINA SANSÜR
En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Rami Malek’in Oscar konuşması Çin’in yayıncı kuruluşu tarafından sansüre uğradı. Bohemian Rhapsody filminde, eşcinsel kimliğiyle tanınan Freddie Mercury’yi canlandıran Rami Malek’in konuşmasındaki “eşcinsel erkek” ifadesi yayında kesildi.
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ŞEYMA SUBAŞI: İLİŞKİLERİMDE YAPTIĞIM HATALAR OLDUGeçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan Dj Guido Siena ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, fotoğrafçı Nihat Odabaşı poz verdi. Subaşı yaptığı açıklamada, "Benim de elbette bundan önceki ilişkilerimde yaptığım hatalar olmuştur. Yalnızca duygusal birliktelikler de değil, bence arkadaşlık ilişkilerinde bile yapılan hataları insan olgunlaştıkça yapmamaya çalışıyor" dedi.
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FOTOĞRAFTAKİ ÇANTAYI İLK BAKIŞTA GÖRÜYOR MUSUNUZ?
Paris Moda Haftası’nda Fransız markası Jacquemus’un sergilediği süper mini çantalar, moda dünyasında tartışma yarattı.
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BELLA THORNE İLE TANA MONGEAU AYRILDIKLARINI DUYURDUDaha önce biseksüel olduğunu açıklamasıyla gündem olan dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne, sevgilisi Tana Mongeau ile ayrıldıklarını duyurdu.
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CÜNEYT ARKIN'DAN MUHAFIZ AÇIKLAMASINetflix Türkiye tarafından yayınlanan Muhafız'ın yeni sezon tanıtımında yer alan usta sanatçı Cüneyt Arkın, konuyla ilgili açıklama yayınladı. Sadece tanıtımda yer aldığını vurgulayan Arkın, yeni sezonda rol alacağı iddialarını yalanladı.
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CSI MIAMI YILDIZI LISA SHERIDAN HAYATINI KAYBETTİ
CSI Miami dizisiyle ünlenen ABD'li oyuncu Lisa Sheridan, 44 yaşında hayatını kaybetti. Sheridan'ın pazartesi günü evindeyken hayatını kaybettiği duyuruldu.
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"İLİŞKİMİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİĞİ KADAR ÖTEKİ OLMADIĞIN BİLİYORUM"Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü (45) ile aralarındaki yaş farkı hakkında “Bu benim hayatım ve ilişkim" diyen Hazar Ergüçlü (27), "Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" diye konuştu.
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OSCAR'LI FİLM YENİDEN VİZYONA GİRİYOR
Bradley Cooper'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve Lady Gaga ile birlikte başrolleri paylaştığı A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor), Oscar ödülü kazanmasının ardından yeniden Türkiye'de gösterime giriyor.
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UKRAYNA'DAN EUROVISION KARARIUkrayna, İsrail'de düzenlenecek 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldı.
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İKİ OSCAR ÖDÜLLÜ MAHERSHALA ALİ'NİN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU91. Oscar Ödülleri'nde Green Book filmiyle En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazanan Mahershala Ali yeni projesi Sovereign oldu.
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FAHRİYE EVCEN'İN YERİNE BENSU SORALOyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz yıl Fahriye Evcen’in yüzü olduğu marka ile anlaşma sağlayarak kamera karşısına geçti.
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ED SHEERAN ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA EVLENDİ Mİ?
Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Ed Sheeran ile çocukluk arkadaşı olan nişanlısı Cherry Seaborn'un gizlice evlendiği iddia edildi.
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İZMİR’DE KADIN YÖNETMENLER HAFTASI
İzmir’de 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2. Kadın Yönetmenler Haftası’nın iki başarılı direktörü yönetmen ve yapımcı Gülten Taranç ile yapımcı ve senarist Şebnem Vitrinel, kendi başarı hikayelerine ek olarak kadın sinemacılara İzmir’i tanıtmak ve 8 Mart öncesinde sektördeki sorunlara değinmek amacıyla, sinemacıları buluşturuyor. Kadın Yönetmenler Haftası'nda, Türkiye’de 10 yönetmenden yalnızca 1’inin kadın olduğu vurgulanıyor.
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DÖRT NİKAH BİR CENAZE OYUNCULARINDAN DEVAM FİLMİ GELİYOR
90’lı yılların en sevilen romantik komedi filmlerinden biri olan Dört Nikah Bir Cenaze’nin oyuncuları, yarım etkinliği Kırmızı Burun Günü için bir devam filmi çekiyor.
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ÇUKUR'UN YILDIZI DİLAN ÇİÇEK DENİZ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI YAYINLADIDilan Çiçek Deniz, bebeklik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Deniz, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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"İLK KIRMIZI HALI ELBİSEMDEN PİŞMAN DEĞİLİM"
Ünlü oyuncu Margot Robbie, 18 yaşındayken giydiği ilk kırmızı halı elbisesi hakkında, “Pişman değilim, çünkü 18 yaşındaydım, eğleniyordum” yorumunu yaptı.
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"HERKES BENİ TEOMAN’IN KEMANCISI OLARAK TANIYORDU"
NTV Radyo’nun Kültür Sanat Köşesi’ne konuk olan Melisa Uzunarslan, Tanıdığım En Güzel Deli albümünü ve müzik yolculuğunu İrem Gökbudak’a anlattı.
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TÜRK İŞİ DONDURMA FİLMİNİN AFİŞİ YAYINLANDI
Tek istedikleri memleketlerine dönmek ve ülkelerini pençesi altına alan savaşa binlerce kilometre uzaktan bakmayıp ellerinden geldiğince dayanışma göstermek olan biri dondurmacı diğeri deveci iki Türk’ün hikayesini anlatan Türk İşi Dondurma’nın masal tadında afişi yayınlandı.
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800 YILLIK İBRANİCE KİTAP ELE GEÇİRİLDİDiyarbakır'da yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
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İZMİR'DE CAZ FESTİVALİ BAŞLIYORBu yıl 26'ıncısı düzenlenecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali, 2 Mart 2019 Cumartesi günü Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak.
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CEYCEY'DEN CAN VE SANEM İÇİN PLAN
Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.HABERİN DETAYLARI (TIKLA İZLE)