Magazin ve sanat turu (29 Ağustos 2018)

BMMYK İyi Niyet Elçisi Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett, Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına ilişkin, "Ben bir anneyim ve tanıştığım her bir mülteci çocuğun gözlerinde kendi çocuklarımı gördüm. Her anne babanın gözlerinde kendimi gördüm. Bir anne çocuğunun ateşe atılmasına nasıl dayanabilir? Onların hikayesini asla unutamıyorum. İşte bu nedenle uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan BMGK'nin bu krizi çözmek için birlikte çalışmasını istiyorum" dedi.