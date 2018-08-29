Magazin ve sanat turu (29 Ağustos 2018)

29 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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AHSEN EROĞLU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'e Yaz karakteriyle Ahsen Eroğlu dahil oldu. Dizinin ikinci yeni sezonunda Faruk (Özcan Deniz) ile Süreyya'nın (Aslı Enver) kızlarını canlandıracak olan genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Daha önce birçok projede yer alan Eroğrul kimdir? İşte Eroğlu hakkında bilgiler ve fotoğraflar...
BMMYK İyi Niyet Elçisi Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett, Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına ilişkin, "Ben bir anneyim ve tanıştığım her bir mülteci çocuğun gözlerinde kendi çocuklarımı gördüm. Her anne babanın gözlerinde kendimi gördüm. Bir anne çocuğunun ateşe atılmasına nasıl dayanabilir? Onların hikayesini asla unutamıyorum. İşte bu nedenle uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan BMGK'nin bu krizi çözmek için birlikte çalışmasını istiyorum" dedi.
Grinin Elli Tonu ile kariyerinde zirve yapan Dakota Johnson, market alışverişini stil dersine çevirdi. Özel hayatı hakkındaki soruları cevapsız bırakan oyuncu, alışveriş stiliyle bu ayın en şık ünlüleri arasında gösterildi.
"Popun kralı" lakabıyla müziksevelerin gönlünde taht kuran, ölümünden yedi yıl sonra bile albümleri satış rekorları kıran Michael Jackson, bugün yaşasaydı 60. doğum gününü kutlayacaktı. Jackson, 9 yıl önce 25 Haziran 2009'da Los Angeles'taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu koma hâlinde hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştı.
2018'de gişe rekoru kıran filmler listesi 3 ayda alt üst oldu. Jurassic World: Fallen Kingdom ve Incredibles 2 gibi filmler zirveyi zorlarken Red Sparrow gibi iddialı filmler liste dışı kaldı. İşte box office rakamlarına göre 2018 yılında dünyada gişe rekoru kıran 25 film...
Tatil dönüşü ev halini paylayah Çağla Şıkel fotoğrafın altına şu notu düşütü: "Tatil dönüşü yerleşirken bi yandan saçımı pembeye boyuyor bi yandan etrafı topluyor bi yanda çocuklarla golf oynuyor bi yandan tarçın efendiyi eylemeye çalışıyorum sanırım bugün bitmez"
Balkanların sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, geleneksel Balkan müziğinin en önemli temsilcilerinden Bosna - Hersek'li Divanhana Grubu ile birlikte Türkiye'de ilk defa 12 Eylül akşamı kardeşlik konseri verecek.
Alman fotoğrafçı Julia Christe, farklı cinslerden köpeklerle sıradışı bir fotoğraf projesi gerçekleştirdi. Köpekleri havada zıplarken fotoğraflayan Christe’ni çalışmaları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Rengarenk görünümleri, yaratıcı sunumları, tüm damak tatlarına uygun farklı lezzetleri ile yeme içme dünyasının hız kesmeyen yıldızları kokteyller, Türkiye’nin kokteyl festivali ile 1 Eylül’de yeniden KüçükÇiftlik Park’ta!
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (NAAŞI ZİYARETE AÇILDI)
Soul müziğin kraliçesi olarak tanınan Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor. 2 hafta önce hayata veda eden Franklin'in naaşı ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı. 76 yaşında yaşamını yitiren sanatçı 31 Ağustos'ta defnedilecek.