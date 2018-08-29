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Magazin ve sanat turu (29 Ağustos 2018)

29 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    AHSEN EROĞLU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

    AHSEN EROĞLU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
    Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'e Yaz karakteriyle Ahsen Eroğlu dahil oldu. Dizinin ikinci yeni sezonunda Faruk (Özcan Deniz) ile Süreyya'nın (Aslı Enver) kızlarını canlandıracak olan genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Daha önce birçok projede yer alan Eroğrul kimdir? İşte Eroğlu hakkında bilgiler ve fotoğraflar...

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  • 2

    HUKUK SAVAŞINI KAZANDI

    HUKUK SAVAŞINI KAZANDI
    ABD'li aktör Johnny Depp, eski avukatıyla yaşadığı hukuk savaşında büyük bir yasal zafer kazandı.

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  • 3

    NEBAHAT ÇEHRE: SONU HÜSRAN OLDU

    NEBAHAT ÇEHRE: SONU HÜSRAN OLDU
    Usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz sezon rol aldığı proje için, "Geçen sene de hatır gönül girdi araya, projeyi kabul ettim. Sonu hüsran oldu" açıklamasını yaptı.

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  • 4

    BMMYK İyi Niyet Elçisi Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett, Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına ilişkin, "Ben bir anneyim ve tanıştığım her bir mülteci çocuğun gözlerinde kendi çocuklarımı gördüm. Her anne babanın gözlerinde kendimi gördüm. Bir anne çocuğunun ateşe atılmasına nasıl dayanabilir? Onların hikayesini asla unutamıyorum. İşte bu nedenle uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olan BMGK'nin bu krizi çözmek için birlikte çalışmasını istiyorum" dedi.

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  • 5

    AVLU'NUN 2. YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI

    AVLU'NUN 2. YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI
    Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu'nun 2. yeni sezon tanıtımı görücüye çıktı. 

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  • 6

    Grinin Elli Tonu ile kariyerinde zirve yapan Dakota Johnson, market alışverişini stil dersine çevirdi. Özel hayatı hakkındaki soruları cevapsız bırakan oyuncu, alışveriş stiliyle bu ayın en şık ünlüleri arasında gösterildi.

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  • 7

    TAYLAND’DAN DÖNDÜ TÜRKİYE'DE KAMP KURDU

    TAYLAND’DAN DÖNDÜ TÜRKİYE'DE KAMP KURDU
    Tayland’da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan ve ölümden dönen Leyla Bilginel, Bodrum’da kamp kurdu.

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  • 8

    Jennifer Lopez bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Alex Rodriguez ile gittiği akşam yemeğinde kendisini iki transeksüelle aldatan eski sevgilisi Casper Smart ile pişti oldu.

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  • 9

    BENSU SORAL'IN DÜĞÜN DAVETİYESİ ORTAYA ÇIKTI

    BENSU SORAL'IN DÜĞÜN DAVETİYESİ ORTAYA ÇIKTI
    Gelecek ay evlenmeye hazırlanan Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin düğün davetiyesi ortaya çıktı.

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  • 10

    Murat Karahan'a Çeşme'de yağmura rağmen büyük ilgi vardı. Limak Senfoni Orkestrası'nın Zeki Müren şarkıları yakında albüm olarak da piyasaya çıkacak...

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  • 11

    JIMMY KIMMEL OĞLU BILLY İLE DISNEYLAND’DA

    JIMMY KIMMEL OĞLU BILLY İLE DISNEYLAND’DA
    ABD’li oyuncu ve komedyen Jimmy Kimmel, en küçük çocuğu Billy ile Disneyland’a gitti.

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  • 12

    POPUN KRALI 60 YAŞINDA

    POPUN KRALI 60 YAŞINDA
    "Popun kralı" lakabıyla müziksevelerin gönlünde taht kuran, ölümünden yedi yıl sonra bile albümleri satış rekorları kıran Michael Jackson, bugün yaşasaydı 60. doğum gününü kutlayacaktı. Jackson, 9 yıl önce 25 Haziran 2009'da Los Angeles'taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu koma hâlinde hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştı.

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  • 13

    GAME OF THRONES'UN YILDIZINDAN KÖPEKLİ PAYLAŞIM

    GAME OF THRONES'UN YILDIZINDAN KÖPEKLİ PAYLAŞIM
    Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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  • 14

    Vatanım Sensin dizisindeki rolü bitince saçlarını kestiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’in organize ettiği 36’ncı yaş kutlamasında yeni imajıyla dikkat çekti.

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  • 15

    TARKAN'IN HAYATI FİLM OLUYOR

    TARKAN'IN HAYATI FİLM OLUYOR
    Tarkan'ın hayatı boyunca atlattığı ölüm tehlikelerini ve yaşadığı sıkıntılardan şöhret basamaklarına nasıl tırmandığını anlatan filmi için kolları sıvadığı iddia edildi.

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  • 16

    Alec Baldwin merakla beklenen Joker filminin kadrosuna katıldı. 60 yaşındaki oyuncu Batman'in babasını canlandıracak.

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  • 17

    2018'de gişe rekoru kıran filmler listesi 3 ayda alt üst oldu. Jurassic World: Fallen Kingdom ve Incredibles 2 gibi filmler zirveyi zorlarken Red Sparrow gibi iddialı filmler liste dışı kaldı. İşte box office rakamlarına göre 2018 yılında dünyada gişe rekoru kıran 25 film...

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  • 18

    ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR FOTOĞRAFSEVERLERİN KATILIMINI BEKLİYOR

    ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR FOTOĞRAFSEVERLERİN KATILIMINI BEKLİYOR
    Türkiye genelinde farklı temalar altında devam eden birçok fotoğraf yarışması, fotoğrafseverlerle buluşacak.

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  • 19

    Tatil dönüşü ev halini paylayah Çağla Şıkel fotoğrafın altına şu notu düşütü: "Tatil dönüşü yerleşirken bi yandan saçımı pembeye boyuyor bi yandan etrafı topluyor bi yanda çocuklarla golf oynuyor bi yandan tarçın efendiyi eylemeye çalışıyorum sanırım bugün bitmez"

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  • 20

    CEM YILMAZ'DAN KARAKOMİK FİLMLER SETİNDEN YENİ PAYLAŞIM

    CEM YILMAZ'DAN KARAKOMİK FİLMLER SETİNDEN YENİ PAYLAŞIM
    Cem Yılmaz yeni projesi Karakomik Filmler'in çekimlerine başladı. Yılmaz sette çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

    Yılmaz'ın iki filmden oluşacak yeni projesinin 2019'da vizyonda olması bekleniyor.

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  • 21

    Ters duran tuvale kendi resmini çizen ressamın görüntüleri izleyenleri hayrete düşürüyor.

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  • 22

    "MÜZECİLİK ÖN PLANA ÇIKACAK"

    "MÜZECİLİK ÖN PLANA ÇIKACAK"
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 itibariyle yapacağımız tanıtım toplantılarında ve tanıtım politikalarımızda kültürel faaliyetler ve başta müzecilik ön plana çıkacak" dedi.

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  • 23

    Balkanların sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, geleneksel Balkan müziğinin en önemli temsilcilerinden Bosna - Hersek'li Divanhana Grubu ile birlikte Türkiye'de ilk defa 12 Eylül akşamı kardeşlik konseri verecek.

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  • 24

    Alman fotoğrafçı Julia Christe, farklı cinslerden köpeklerle sıradışı bir fotoğraf projesi gerçekleştirdi. Köpekleri havada zıplarken fotoğraflayan Christe’ni çalışmaları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

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  • 25

    Rengarenk görünümleri, yaratıcı sunumları, tüm damak tatlarına uygun farklı lezzetleri ile yeme içme dünyasının hız kesmeyen yıldızları kokteyller, Türkiye’nin kokteyl festivali ile 1 Eylül’de yeniden KüçükÇiftlik Park’ta!

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  • 26

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (NAAŞI ZİYARETE AÇILDI)

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (NAAŞI ZİYARETE AÇILDI)
    Soul müziğin kraliçesi olarak tanınan Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor. 2 hafta önce hayata veda eden Franklin'in naaşı ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı. 76 yaşında yaşamını yitiren sanatçı 31 Ağustos'ta defnedilecek.

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  • 27

    BTS GRUBUNDAN YOUTUBE REKORU

    BTS GRUBUNDAN YOUTUBE REKORU
    Ülkemizde de geniş hayran kitlesi bulunan BTS grubunun YouTube’a yüklediği yeni şarkısı Idol ilk gününde 45 milyon kez izlendi.

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