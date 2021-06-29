Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021)

Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’e veda

İzmir’de hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner (77) için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törende, sanatçının yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği, Sayıner'in son isteğinin ise ölmeden önce sahneye çıkabilmek olduğu belirtildi. Dizide eşi Sevim'i canlandıran Sabriye Kara, "Bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu" diyerek gözyaşı döktü. Sayıner'in bir diğer ev arkadaşı oyuncu Osman Cavcı ise usta oyuncunun son anlarını anlattı.

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