Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021)

29.06.2021 - 17:41
'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor'
Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl, Kraliçe II. Elizabeth'in Kate Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü dile getirdi.
Matt Hancock'un aldatma skandalı casus kamera endişesine neden oldu
İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanı Gina Coladangelo ile öpüşürken çekilen gizli görüntülerinin yayınlanması yeni bir krizi tetikledi. İngiliz bakanlar, ofislerinde casus kamera ve dinleme cihazı olup olmadığının belirlenmesini istedi.
Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’e veda
İzmir’de hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner (77) için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törende, sanatçının yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği, Sayıner'in son isteğinin ise ölmeden önce sahneye çıkabilmek olduğu belirtildi. Dizide eşi Sevim'i canlandıran Sabriye Kara, "Bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu" diyerek gözyaşı döktü. Sayıner'in bir diğer ev arkadaşı oyuncu Osman Cavcı ise usta oyuncunun son anlarını anlattı.
Scarlett Johansson güzellik markası kuruyor
Kozmetik ve güzellik alanına yatırım yapan dünyaca ünlü yıldızlara Scarlett Johansson da katıldı.
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Robert Downey Jr: Yatırımlarımda Marvel'den ilham aldım
Robert Downey Jr, Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Tony Stark karakterinin yatırım kariyerine yön verdiğini söyledi.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Antalya'da
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Sarı Fırtına' lakaplı Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ı makamında ağırladı. 'Survivor 2021 Şampiyonluk Kupası'nı birlikte kaldıran Başkan Böcek ve Balaban, duygusal anlar yaşadıklarını belirtti. Başkan Böcek, Balaban'a "6 ay boyunca çok aç kaldın" diyerek, elleriyle baklava yedirdi.
2021 yazına damga vuracak şarkılar
Pandeminin en yoğun şekilde hissedilmesinden sonraki ilk yaz Türkiye’de rap ve pop müzik rüzgarları esecek. İşte Spotify verilerine göre 2021 yazına damga vurması beklenen şarkılar...
Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinin tutkunu çıktı.
Britney Spears'ın vasilik davasında avukatlar ikiye bölündü
Britney Spears'ın babasının vasiliğinin son bulması açtığı dava, avukatları ikiye böldü. Bazı hukukçular 39 yaşındaki şarkıcının ruhsal durumunun bozuk olduğunu savundu. Bazıları ise insan haklarının önemine vurgu yaptı.
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'Mucize Doktor' Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi
Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile evlendi. aşk yaşıyordu. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.
Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de
Milan'dan İnter'e transfer olarak İtalya'da gündem olan Hakan Çalhanoğlu, tatil için ailesiyle Bodrum'a gitti. Özel jet kiralayan Çalhanoğlu, kaldığı otelde özel havuzlu VIP oda tuttu.
Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları için Amerikalı sporcuların kıyafetlerini tasarladı
Kim Kardashian, vücut şekillendirici korse markasıyla Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor. Kardashian, sporcuların Olimpiyat oyunlarında giyeceği kıyafetleri üretti.
Selin Şekerci ile İbrahim Selim birlikte mi?
Son dönemde YouTube üzerinden yaptığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla gündemde olan oyuncu İbrahim Selim'in meslektaşı Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edildi.
İş Sanat Yaz’da Yaz Gecesi Rüyası provası
İş Sanat’ın çevrimiçi sezonunda başlattığı Provadan İzle başlıklı yayınları, İş Sanat Yaz programında da devam ediyor. William Shakespeare’in Yaz Gecesi Rüyası oyunu okuma provası, 1 Temmuz'da internet üzerinden ilk gösterimini yapacak.
Fenomen Destina Masal Güler öldürüldü
Tiktok'ta yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Destina Masal Güler, sevgilisi Halil Mert’le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık’ın kendilerine ateş açtığını iddia etti. Çalık tutuklandı.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'dan açıklama: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!
Evlilik teklifi, düğün hazırlığı, hamilelik itirafı ve düşük haberi derken, Şeyma Subaşı'nın, milyarderliği şaibeli olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı öğrenilmişti. Ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaşırken, Subaşı bir açıklama yaptı: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!
Kemal Sunal’ın anıları gün yüzüne çıkıyor
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal’ın ailesi, sanatçının kişisel arşivini, sanatçının eşi Gül Sunal YouTube kanalında, “Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim” programı ile Sunal’ın anıları ve hayatından kesitleri izleyicilerle paylaşacak.
Laurence Fishburne'den Matrix 4 açıklaması
Matrix üçlemesinde Morpheus olarak rol alan Laurence Fishburne, Matrix 4 filminde neden rol almadığına dair konuştu.
David Bowie'nin tablosuna açık artırmada 90 bin dolar
İngiliz şarkıcı David Bowie'nin tablosu açık artırmada 90 bin dolara alıcı buldu.
Roma’daki Kolezyum’un (Colosseum) yeraltı tünelleri ilk kez ziyarete açılıyor
İtalya'nın Roma şehrinde bulunan tarihi Kolezyum’un (Colosseum) yeraltı tünelleri, tarihinde ilk kez halka açılıyor. İki bin yıllık amfi tiyatronun bugüne dek gizli kalmış tünelleri cuma gününden itibaren ziyaret edilebilecek.
Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.
Versace'nin yeni yüzü Dua Lipa oldu
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Versace'nin Sonbahar-Kış 2021 kampanyasının reklam yüzü seçildi. Lipa, kampanya fotoğrafları için fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggott'a poz verdi.
James Bond’a (Roger Moore) Stasi takibi
Doğu Almanya’nın istihbarat servisi Stasi’nin James Bond’un Berlin çekimlerine müdahale etmek için başrol oyuncusu Roger Moore’u takip ettiği ortaya çıktı. (Fotoğraflar: AP Arşiv)
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Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı
Bodrum'da 14 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 42'nci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.
18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı
Akbank Kısa Film Festivali, 21 -31 Mart 2022 tarihleri arasında 18'inci kez düzenlenecek. Yarışma bölümü için son başvuru tarihi 24 Aralık 2021 olarak açıklandı.
Şevval Sam'ın 'araçta konser'i ayakta konsere döndü
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Şevval Sam, konser verdi. İzmit Belediyesi'nin 'araçta konser' şeklinde düzenlediği etkinliği, salgın döneminde evde kalıp konserlere özlem duyan vatandaşlar, sahne önüne gelerek izledi.
Menajerimi Ara 44. bölüm ön izleme
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 43. bölümünden bir ön izleme yayınlandı.
21. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
Afyonkarahisar’da bu yıl 21'incisi düzenlenen Caz Festivali dün başladı. Yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarının katılımıyla gerçekleşecek festival, 30 Haziran'da sona erecek.
Usta oyuncu Nezih Tuncay, vefatının 5. yılında anılıyor
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve senarist Nezih Tuncay'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti.
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