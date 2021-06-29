Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021)

29 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

29.06.2021 - 17:41

Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 1

'Kraliçe Elizabeth, Kate Middleton'ı geleceğin kraliçesi olarak görüyor'

Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen Katie Nicholl, Kraliçe II. Elizabeth'in Kate Middleton'ı "Geleceğin kraliçesi" olarak gördüğünü dile getirdi.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 2

Matt Hancock'un aldatma skandalı casus kamera endişesine neden oldu


İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanı Gina Coladangelo ile öpüşürken çekilen gizli görüntülerinin yayınlanması yeni bir krizi tetikledi. İngiliz bakanlar, ofislerinde casus kamera ve dinleme cihazı olup olmadığının belirlenmesini istedi.


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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 3

Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’e veda

İzmir’de hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner (77) için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törende, sanatçının yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği, Sayıner'in son isteğinin ise ölmeden önce sahneye çıkabilmek olduğu belirtildi. Dizide eşi Sevim'i canlandıran Sabriye Kara, "Bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu" diyerek gözyaşı döktü. Sayıner'in bir diğer ev arkadaşı oyuncu Osman Cavcı ise usta oyuncunun son anlarını anlattı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 4

Scarlett Johansson güzellik markası kuruyor


Kozmetik ve güzellik alanına yatırım yapan dünyaca ünlü yıldızlara Scarlett Johansson da katıldı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 5

Robert Downey Jr: Yatırımlarımda Marvel'den ilham aldım


Robert Downey Jr, Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Tony Stark karakterinin yatırım kariyerine yön verdiğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 6

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban Antalya'da

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Sarı Fırtına' lakaplı Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ı makamında ağırladı. 'Survivor 2021 Şampiyonluk Kupası'nı birlikte kaldıran Başkan Böcek ve Balaban, duygusal anlar yaşadıklarını belirtti. Başkan Böcek, Balaban'a "6 ay boyunca çok aç kaldın" diyerek, elleriyle baklava yedirdi.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 7

2021 yazına damga vuracak şarkılar

Pandeminin en yoğun şekilde hissedilmesinden sonraki ilk yaz Türkiye’de rap ve pop müzik rüzgarları esecek. İşte Spotify verilerine göre 2021 yazına damga vurması beklenen şarkılar...

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 8

Mesut Özil’in vazgeçemediği lezzet üçlüsü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinin tutkunu çıktı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 9

Britney Spears'ın vasilik davasında avukatlar ikiye bölündü


Britney Spears'ın babasının vasiliğinin son bulması açtığı dava, avukatları ikiye böldü. Bazı hukukçular 39 yaşındaki şarkıcının ruhsal durumunun bozuk olduğunu savundu. Bazıları ise insan haklarının önemine vurgu yaptı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 10

'Mucize Doktor' Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile evlendi. aşk yaşıyordu. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 11

Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de

Milan'dan İnter'e transfer olarak İtalya'da gündem olan Hakan Çalhanoğlu, tatil için ailesiyle Bodrum'a gitti. Özel jet kiralayan Çalhanoğlu, kaldığı otelde özel havuzlu VIP oda tuttu.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 12

Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları için Amerikalı sporcuların kıyafetlerini tasarladı

Kim Kardashian, vücut şekillendirici korse markasıyla Tokyo Olimpiyatları'na gidiyor. Kardashian, sporcuların Olimpiyat oyunlarında giyeceği kıyafetleri üretti.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 13

Selin Şekerci ile İbrahim Selim birlikte mi?

Son dönemde YouTube üzerinden yaptığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla gündemde olan oyuncu İbrahim Selim'in meslektaşı Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 14

İş Sanat Yaz’da Yaz Gecesi Rüyası provası

İş Sanat’ın çevrimiçi sezonunda başlattığı Provadan İzle başlıklı yayınları, İş Sanat Yaz programında da devam ediyor. William Shakespeare’in Yaz Gecesi Rüyası oyunu okuma provası, 1 Temmuz'da internet üzerinden ilk gösterimini yapacak.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 15

Fenomen Destina Masal Güler öldürüldü

Tiktok'ta yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Destina Masal Güler, sevgilisi Halil Mert’le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık’ın kendilerine ateş açtığını iddia etti. Çalık tutuklandı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 16

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'dan açıklama: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!

Evlilik teklifi, düğün hazırlığı, hamilelik itirafı ve düşük haberi derken, Şeyma Subaşı'nın, milyarderliği şaibeli olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı öğrenilmişti. Ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaşırken, Subaşı bir açıklama yaptı: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 17

Kemal Sunal’ın anıları gün yüzüne çıkıyor

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal’ın ailesi, sanatçının kişisel arşivini, sanatçının eşi Gül Sunal YouTube kanalında, “Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim” programı ile Sunal’ın anıları ve hayatından kesitleri izleyicilerle paylaşacak.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 18

Laurence Fishburne'den Matrix 4 açıklaması

Matrix üçlemesinde Morpheus olarak rol alan Laurence Fishburne, Matrix 4 filminde neden rol almadığına dair konuştu.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 19

David Bowie'nin tablosuna açık artırmada 90 bin dolar

İngiliz şarkıcı David Bowie'nin tablosu açık artırmada 90 bin dolara alıcı buldu.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 20

Roma’daki Kolezyum’un (Colosseum) yeraltı tünelleri ilk kez ziyarete açılıyor

İtalya'nın Roma şehrinde bulunan tarihi Kolezyum’un (Colosseum) yeraltı tünelleri, tarihinde ilk kez halka açılıyor. İki bin yıllık amfi tiyatronun bugüne dek gizli kalmış tünelleri cuma gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 21

Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 22

Versace'nin yeni yüzü Dua Lipa oldu

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Versace'nin Sonbahar-Kış 2021 kampanyasının reklam yüzü seçildi. Lipa, kampanya fotoğrafları için fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggott'a poz verdi.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 23

James Bond’a (Roger Moore) Stasi takibi


Doğu Almanya’nın istihbarat servisi Stasi’nin James Bond’un Berlin çekimlerine müdahale etmek için başrol oyuncusu Roger Moore’u takip ettiği ortaya çıktı. (Fotoğraflar: AP Arşiv)

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 24

Şarkıcı Barış Akarsu 42'nci doğum gününde anıldı

Bodrum'da 14 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 42'nci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 25

18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Akbank Kısa Film Festivali, 21 -31 Mart 2022 tarihleri arasında 18'inci kez düzenlenecek. Yarışma bölümü için son başvuru tarihi 24 Aralık 2021 olarak açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 26

Şevval Sam'ın 'araçta konser'i ayakta konsere döndü

İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Şevval Sam, konser verdi. İzmit Belediyesi'nin 'araçta konser' şeklinde düzenlediği etkinliği, salgın döneminde evde kalıp konserlere özlem duyan vatandaşlar, sahne önüne gelerek izledi.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 27

Menajerimi Ara 44. bölüm ön izleme

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 43. bölümünden bir ön izleme yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 28

21. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

Afyonkarahisar’da bu yıl 21'incisi düzenlenen Caz Festivali dün başladı. Yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarının katılımıyla gerçekleşecek festival, 30 Haziran'da sona erecek.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 29

Usta oyuncu Nezih Tuncay, vefatının 5. yılında anılıyor


Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve senarist Nezih Tuncay'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

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Magazin ve sanat turu (29 Haziran 2021) - 30

Bugün fırsatlar doğabilir / Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021

Ay’ın güneşle ve Jüpiter ile kuracağı olumlu açı duygu ve irademizi yapılandırarak bize atılımlarda bulunmamız için ışık yakabilir.

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