Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021)

29 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

29.03.2021 - 17:33

Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 1

Kraliçe II. Elizabeth'in görülmemiş fotoğrafları

Kraliçe II. Elizabeth'in hiç görülmemiş fotoğrafları bir belgeselle birlikte ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 2

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, Oprah Winfrey'in evine mektup bıraktı

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in evine giderek mektubunu elden bırakırken görüntülendi. Baba Markle'ın, Winfrey'den kendisiyle kızı hakkında röportaj yapmasını talep ettiği düşünülüyor.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 3

Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender'a veda

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, Sefaköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 4

Hadise Clubhouse'da sesini taklit eden kişiyi affetmedi

Hadise, son dönemlerde popüler uygulamalar arasında yer alan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan ve sesini taklit eden kişiye büyük tepki göstererek, bu kişi hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 5

Demi Lovato'dan yeni şarkı

YouTube belgeselindeki tecavüz itiraflarıyla gündemde olan Demi Lovato, yeni albümü The Art of Start Over'ın çıkış şarkısı, Dancing with the Devil'ı yayımladı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 6

AJ Pritchard ile Abbie Quinnen çifti deney yaparken felaketi yaşadı

Televizyon yıldızı ve dansçı AJ Pritchard, meslektaşı sevgilisi Abbie Quinnen ile yaptıkları deney sonucu felaketi yaşadı. Yüzü ve vücudu yanan Abbie'ye deri nakli yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 7

2021 SİYAD Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), bu yıl 53'üncü kez Türk sinemasının en iyilerini belirledi. Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız'ı ile Cenk Ertürk'ün Nuh Tepesi filmi en çok ödül alan yapımlar oldu. İşte 53. SİYAD Ödülleri'nin sahipleri...

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 8

Justin Bieber Billboard 200 listesinde zirvede

Justin Bieber, yeni albümü Justice ile Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yaptı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 9

İngiltere'de satışa sunulacak Kanuni Sultan Süleyman portresinden ayrıntılar

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satacak. 183 parçanın satışa sunulacağını aktaran Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, Kanuni Sultan Süleyman portresi için "İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait" dedi.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 10

Youtuber'a hakaret iddiasıyla yargılanan Okan Bayülgen beraat etti

Okan Bayülgen'in, televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 11

Lady Gaga'ya sevgilisinden dev çiçekle 35. yaş kutlaması

House of Gucci filminin çekimleri için İtalya'da bulunan Lady Gaga, erkek arkadaşının gönderdiği doğum günü hediyesini sosyal medyada paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 12

Futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu

Futbolcu Ozan Tufan, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda yapılacak törenle nişanlısı Rojin Haspolat’la evlenecek. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Emre Belözoğlu yapacak.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 13

Elvis Presley’in gitarı rekor fiyata satıldı

Elvis Presley'in İsveç yapımı gitarı 500 bin dolara alıcı buldu.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 14

Alice Cooper: David Bowie’ye ilham kaynağı olduk

Müzisyen Alice Cooper, sahne şovlarının David Bowie’ye ilham kaynağı olduğunu iddia etti.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 15

Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun evine hırsız girdi

Ünlü şarkıcı çift Shawn Mendes ve Camila Cabello'nun birlikte yaşadığı eve hırsızlar, camı kırarak girdi. Çift evde olduğu için hızla kaçan hırsızlar yine de elleri boş dönmedi.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 16

Serenay Sarıkaya'dan Türk Eğitim Vakfı açıklaması

Etiler'de görüntülenen ve stiliyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı kıyafetleri için kız çocuklarının eğitimine destek amaçlı yaptığını vurgulayarak "Evde duracaklarına faydalı olsun istedim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 17

Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması

Eski eşi Mustafa Sandal'la davaları süren Emina Jahovic, Sandal'ın nafaka ödemediği haberlerine yanıt verdi.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 18

Medusa kabartmalı lahitteki 'beddua'nın sırrı

Amasya'da 1994 yılında bulunan 1700 yıl öncesine ait Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor. Müze müdürü Celal Özdemir, bedduanın lahitin çalınmaması ve antik mezarın soyulmaması için yazıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 19

Paranormal Activity 7 geliyor

William Eubank'in yönetmenliğini üstleneceği yedinci Paranormal Activity filminin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler resmi olarak açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 20

İnsuyu Mağarası'nın gizemli galerileri keşfediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası İnsuyu'nda, toplamda 8 bin 350 metre olduğu tahmin edilen ziyarete kapalı galeriler ve göller için etüt ve tespit çalışmaları yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 21

İstanbul Modern'e ziyaret 1 milyonu aştı

Covid-19 salgını süresince dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdüren İstanbul Modern Müzesi'nin dijital platformlarında, sanatla buluşanların sayısı 1 milyonu aştı.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 22

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm ön izleme

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 32. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Yeni bölümde Ceyda ve Kıraç, Serkan’ı bitirmek için anlaşıyor.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 23

Hatice Abalı Kapadokya'ya özgü kayaçlara peri kızlarını resmediyor

Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların sertleşmesiyle oluşan farklı kayaları tablo boyutunda kesilmiş olarak alan ressam Hatice Abalı, farklı tasarımlara imza atıyor.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 24

Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun yaşamını yitirdi.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 25

Kadın Oyunları Festivali önümüzdeki yıl uluslararası arenaya taşınacak

Dünyada ve Türkiye’de ilk kez Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’nin bitmesinin ardından açıklama yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivali önümüzdeki yıllarda uluslararası arenaya taşımaya çalışacaklarını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 26

Türk sinemasının ilk yönetmeni Fuat Uzkınay anılıyor

Birinci Dünya Savaşı'yla orduya katılan Fuat Uzkınay, 14 Kasım 1914'te, Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin yıkılışını 150 metrelik filme alarak, Türk sinemasında ilk kez film çeken kişi oldu.

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 27

survivor 2021 birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? (28 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor 2021’de dün akşam şarkı yarışması heyecanı vardı. Şarkı yarışmasının ödülü, yanında 3 yakını ile seneye Dominik’e gitmekti. Peki Survivor birleşme partisinin sürprizleri nelerdi? Survivor 2021 şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte, 28 Mart Survivor birleşme partisinde yaşananlar, şarkı yarışmasının kazananı ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021) - 28

Günlük burç yorumları (29 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 29 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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