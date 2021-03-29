Magazin ve sanat turu (29 Mart 2021)

İngiltere'de satışa sunulacak Kanuni Sultan Süleyman portresinden ayrıntılar

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satacak. 183 parçanın satışa sunulacağını aktaran Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, Kanuni Sultan Süleyman portresi için "İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait" dedi.

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