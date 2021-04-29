Magazin ve sanat turu (29 Nisan 2021)

Sevgilisiyle kırmızı halıya çıkan Paulina Porizkova yorumlara kızdı



Ünlü model Paulina Porizkova eski eşinin ölümünden sonra ilk kez romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Yeni sevgilisi Aaron Sorkin ile ilk kez kırmızı halıya çıktı ve ilişkisini resmi olarak da ilan etti. Ancak Porizkova bunun ardından gelen ve her ikisinin de yaşlarıyla ilgili yapılan yorumlara dayanmadı ve sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Yazının sonunda da yaş konusundaki bu ayrımcılığa tepki gösterdi.





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