Magazin ve sanat turu (29 Nisan 2021)

29.04.2021 - 16:51
Prince William ve Kate Middleton'dan 10 yıl pozları
Kate Middleton ve Prens William evliliklerinin 10. yıl dönümünde özel olarak çekilen karelerini yayınladı.
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile milyarder Ryan Friedkin öpüşürken görüntülendi
Can Yaman’ın bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile iş insanı milyarder Ryan Friedkin’in dudak dudağa yakalandı. İkilinin samimi görüntüsünü İtalyan basınında yayınlandı.
Tony Blair yeni imajıyla gündemde
İngiltere'de 1997-2007 arasında başbakanlık yapan Tony Blair imajını değiştirdi. Katıldığı programda ekonomi ve İskoçya hakkında konuşan Blair uzattığı saçlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Blair Geleceği Dönüş filmindeki Doktor Emmett Brown karakterine benzetildi.
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İkonik gülüşlü fenomen komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
İkonik kahkahasıyla dünyanın dört bir yanında tanınan İspanyol fenomen Juan Joya Borja yaşamını yitirdi.
İsmail Balaban'dan ailesine: Hiç kimse sizden daha değerli değil
Survivor 2021'e İsmail Balaban ve annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın konuşması damga vurdu. Gamze Atakan için 'O kızın adını ağzına alma' diyen annesini dinleyen İsmail Balaban tarafını seçti. Survivor'ın yeni fragmanında kazandığı oyunu anne ve babasına adayan Balaban, 'kimse sizden daha değerli değil' ifadelerini kullandı. Atakan ise sosyal medya hesaplarından Survivor İsmail ile olan fotoğraflarını kaldırdı.
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Oprah Winfrey sansasyonel röportajın ardından konuştu: Irkçılık iddialarına şaşırdım
ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey ses getiren Meghan Markle ve Prens Harry röportajının ardından konuştu. Oprah, Meghan'ın Archie'ye hamileyken, kraliyet ailesinde doğacak çocuklarının ten rengiyle ilgili endişelerini dile getirmesine özellikle şaşırdığını dile getirdi.
Sevgilisiyle kırmızı halıya çıkan Paulina Porizkova yorumlara kızdı
Ünlü model Paulina Porizkova eski eşinin ölümünden sonra ilk kez romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Yeni sevgilisi Aaron Sorkin ile ilk kez kırmızı halıya çıktı ve ilişkisini resmi olarak da ilan etti. Ancak Porizkova bunun ardından gelen ve her ikisinin de yaşlarıyla ilgili yapılan yorumlara dayanmadı ve sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Yazının sonunda da yaş konusundaki bu ayrımcılığa tepki gösterdi.
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25 sonra ilk: Prenses Diana'nın gelinliği sergilenecek
Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda sergilenecek. Sergi küratörü Matthew Storey, "Bu gelinlik 25 sene sonra ilk defa sergilenecek ve moda hayranları için birçok sürpriz planladık" ifadelerini kullandı.
UNFPA Türkiye’nin iyi niyet elçisi Hazal Kaya:Rakamlar korkutuyor
Hazal Kaya, internette kadına karşı nasıl şiddet uygulanacağı şeklinde aramaların arttığını söyleyerek, "Rakamlar korkutuyor” diye konuştu.
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Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 1960’lı yıllarda çekilen gençlik fotoğrafını yayınladı. 83 yaşındaki Arkın, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Arkın'ın ayrıntılar ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Reese Witherspoon iş kadını olarak Time’ın kapağında
Hollywood yıldızı Reese Witherspoon iş kadını olarak Time’ın mayıs sayısına kapak olmayı başardı.
İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak
İş Sanat, 21. sezonuna mayıs ayı etkinlikleriyle veda ediyor. Sezonun açılışını da yapan, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble yine şef Serdar Yalçın yönetiminde bu kez kapanışa imza atacak.
John Wick dizisinden yeni ayrıntılar: The Continental'in kökenlerini keşfedecek
Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick serisinin dizisi için hazırlıklar hız kazandı. The Continental olarak bilinen dizi, Ian McShane'in canlandırdığı karakter olan Winston'ın gençliğini anlatacak.
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Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu
Üç yıldır Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları kapak fotoğrafı olarak paylaşan Facebook Türkiye, Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’yla yeni kapak fotoğrafını seçti. FOTON(Fotoğraf Organizasyonları Derneği) iş birliği ile başlatılan yarışmanın sonucunda kazanan fotoğraflar 3 milyondan fazla takipçiye sahip Facebook Türkiye Facebook sayfasının kapak fotoğrafı olmaya hak kazandı. Yüzyıllardır birbirinden farklı manzaralara ev sahipliği yapan Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden manzara fotoğraflarının yer aldığı yarışmanın jürisinde ise Savaş Fotoğrafçısı Coşkun Aral, Küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Fotoğraf Editörü Murat Gür ve Fotoğrafçı Tanın Helvacı gibi fotoğrafçılık alanının tanınmış isimleri yer aldı. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört kategorinin kazanan fotoğrafları her ay kategorilerine uygun mevsime göre Facebook Türkiye’nin kapak fotoğrafı olarak takipçilerle buluşacak.
Menajerimi Ara 36. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Oscar'lı oyuncu Youn Yuh-Jung: Brad Pitt söz verdi ama Amerikalıların sözlerine inanmam
2021 Oscar ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Brad Pitt'in elinden alan Youn Yuh-Jung, ünlü aktörle sahne arkasında ne konuştuklarını anlatırken, "Bana söz verdi ama Amerikalıların sözlerine çok inanmam" dedi.
Fatma Turgut'tan online konser
Fatma Turgut'un önceden kaydedilen konserinin İş Sanat YouTube kanalındaki ilk gösterimi 1 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak.
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te yapılan yeni düzenlemeye göre, tiyatro sanat sezonu, her yılın 15 Ağustos günü ile bir sonraki yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönemi kapsayacak. Özel tiyatroların yardım başvuruları, her yıl 15 Haziran'da başlayacak, 15 Temmuz'da sona erecek.
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Ödül kazanan Anthony Hopkins'in Akademi'den veto yediği ortaya çıktı
Oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı oyuncu olarak Oscar tarihine geçen Anthony Hopkins'in, tören öncesi Akademi'den bir ricası olduğu ancak veto yediği öğrenildi.
Trans olduğunu açıklayan Elliot Page kimliğini topluma açmaya nasıl karar verdiğini anlattı
Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, Oprah Winfrey'e konuşarak, kimliğini açıklama hikayesini ilk kez anlattı. Zaman zaman duygulanarak gözyaşı döken oyuncu, hikayesini paylaşmanın kendisi için "hayati ve önemli" olduğunu hissettiğini söyledi.
Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi
Çiçeği burnunda anne ve baba olan Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, ilk kez bebekleriyle dışarıda objektiflere takıldı.
8. Cumhurbaşkanı Özal'ın doktorunun eşi, Mustafa Sandal'a uzaklaştırma kararı aldırdı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan'ın eşi Nilgün Aslan, şarkıcı Mustafa Sandal ile Murat Oktar ve Alper Aydın'a yönelik 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için yeni tarih
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin çevrimiçi gösterimleri 27 Mayıs'ta başlarken, açılışı 4 Haziran'da yapılacak. Filmler, 4 ile 11 Haziran tarihleri arasında ise açık hava sinemasına konuk olacak.
Menajerimi Ara 36. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 36. bölümü 2 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek. Yeni bölüm konuları Bala Atabek ve Burcu Altın Deprem’in beraber tiyatro sahnesini paylaşırken tutuştuğu büyük kavga, menajerleri Kıraç ve Dicle’ye de yansıyor. İşte Menajerimi Ara 36. bölüm fotoğrafları ve konusu...
Aydın'ın tescilli lezzetleri iftar sofralarına lezzet katıyor: Karacasu pidesi, Çine köftesi ve Ortaklar çöp şiş
Aydın'ın coğrafi işaret tescil belgeli lezzetleri Karacasu pidesi, Çine köftesi ve Ortaklar çöp şiş, ramazanda da iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.
Dünyanın en pahalı posta pulu 15 milyon dolara alıcı bulacak
İngiliz Guyanası’nda 1856 yılında üretilen posta pulunun başkent Londra’da yaklaşık 15 milyon dolara (122 milyon 932 bin TL) satılması bekleniyor.