Magazin ve sanat turu (29 Temmuz 2020)

72. Emmy Ödülleri 2020 adayları belli oldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 72'nci Emmy adayları açıklandı. Cate Blanchett ilk defa aday gösterildi. Watchmen 26 adaylıkla en çok aday gösterilen yapım oldu. Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 adaylıkla dikkat çekerken, Ozark ve Succession 18'er dalda aday gösterildi. Star Wars evreninde geçen The Mandalorian dizisi "En İyi Drama" dahil 15 adaylıkla sürpriz yaptı. The Morning Show ise önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar kazandı. Emmy Ödülleri 20 Eylül'de sahiplerini bulacak. İşte 2020 Emmy Ödülleri adayları...

