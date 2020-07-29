Magazin ve sanat turu (29 Temmuz 2020)

ntv.com.tr 29.07.2020 - 17:16
Dünyaca ünlü yıldızlardan challenge accepted akımına destek
Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüze karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınların sosyal medyada başlattığı 'challenge accepted' akımına Türkiye'den ünlü isimlerden sonra dünya starları da destek verdi.
72. Emmy Ödülleri 2020 adayları belli oldu
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 72'nci Emmy adayları açıklandı. Cate Blanchett ilk defa aday gösterildi. Watchmen 26 adaylıkla en çok aday gösterilen yapım oldu. Komedi dizisi The Marvelous Mrs. Maisel 20 adaylıkla dikkat çekerken, Ozark ve Succession 18'er dalda aday gösterildi. Star Wars evreninde geçen The Mandalorian dizisi "En İyi Drama" dahil 15 adaylıkla sürpriz yaptı. The Morning Show ise önde gelen oyunculuk dallarında adaylıklar kazandı. Emmy Ödülleri 20 Eylül'de sahiplerini bulacak. İşte 2020 Emmy Ödülleri adayları...
Brad Pitt motosikletle eski eşi Angelina Jolie'nin evine gitti
Brad Pitt, çocuklarıyla zaman geçirmek üzere düzenli olarak eski eşi Angelina Jolie'nin evine gitmeye başladı. Ünlü oyuncu, ziyaret öncesi motosiklet üzerinde görüntülendi.
İstanbul'un müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un en çok ziyaretçi çeken müzeleri, sanat ve tarih meraklılarını Kurban Bayramı'nda da ağırlamaya devam edecek.
Meghan Markle ile Prens Harry hakkında yazılan kitap sarayı rahatsız etti
Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta yer alan bilgilerin kraliyet ailesini memnun etmedi. Saraya yakın kaynaklar, ailenin kitaptan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.
2020 Emmy Ödülleri'nde en fazla adaylık kazanan Watchmen dizisine dair merak edilenler
Televizyonun Oscar'ları olarak bilinen 72. Emmy Ödülleri için HBO'nun süper kahraman dizisi Watchmen 26 dalda aday olurken, bu yılın en çok ödüle aday gösterilen yapımı oldu. İşte 2020 Emmy Ödülleri aday listesinde öne çıkan Watchmen dizisine dair bilinmesi gerekenler...
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor
Uzun süredir birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.
Kösem Sultan'ı seyretmeye başlayan Cardi B: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı
Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra şimdi de Kösem Sultan dizisini seyretmeye başladı. Kösem ve Hürrem'i birbiriyle kıyaslayan Cardi B, Kösem'in birilerini öldürmek için fazla zaman kaybettiğini, Hürrem'in ise daha hızlı bir kadın olduğu belirterek, "Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı" dedi.
39. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Toplam 11 uzun, 12 kısa metraj filmin yarıştığı festivalde, Aşk, Büyü vs. filmiyle Ümit Ünal Altın Lale Ödülü'nü, Nasipse Adayız filmiyle Ercan Kesal En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.
Instagram'dan Madonna’nın paylaşımına uyarı
Instagram, “yanlış bilgi yaydığı” gerekçesiyle Madonna’nın corona virüs hakında paylaştığı gönderisini kaldırdı ve yerine uyarı videosu yayınladı.
Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri
11 ünlü, 11 gönüllü yarışmacının mücadele ettiği Survivor 2020, iki hafta önce ekrana veda etti. Görkenli bir finalle Cemal Can’ın şampiyon olduğu Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarını da zirveye taşıdı. Survivor Şampiyonu Cemal Can, Intagram’daki takipçi sayısını 3 milyon 750 bin artırarak rekora imza attı. İşte Survivor 2020 yarışmacılarının takipçi sayıları...
Emmy Ödülleri'ne ilk kez aday olanlar
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy adayları açıklandı. 2020 Emmy Ödülleri adayları arasında 72 yıllık tarihinde ilk kez bu ödüle aday gösterilenler var. İşte Emmy Ödülleri'ne ilk kez aday olanve ödül şansı yüksek görülen bazı isimler...
Can Bonomo'dan pandemi sonrası ilk konser
Can Bonomo, pandemi nedeniyle ara verdiği canlı performanslarına 7 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro ve 8 Ağustos Çeşme Açıkhava'da Kerki Solfej yaz konserleri kapsamında tekrar başlıyor.
Sümela Manastırı’nın 5 yıllık restorasyon serüveni
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda 2. etap çalışmaları tamamlanırken, restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı bitti ve Sümela ziyarete açıldı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.
Fatma Turgut telefonuyla kendi klibini kendi çekti
Fatma Turgut, Fikret Şeneş’e saygı albümü kapsamında Fikret Şeneş Şarkıları Kimler Geldi Kimler Geçti Vol. 1 albümünde seslendirdiği Palavra şarkısını kliplendirdi. Turgut klibini kendi telefonuyla çekti.
Lana Del Rey'den maskeli alışveriş (Corona günlerinde ünlüler)
Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak ünlü şarkıcı Lana Del Rey, maskeli bir şekilde alışverişte görüntülendi. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...
Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum
Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle rahatsız olduğunu söyledi. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mail yoluyla şikayet mektubu iletti.
'İlk eser desteği' başvuruları ağustosta başlayacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yeni yazarların desteklenmesi amacıyla başlatılan 'ilk eser desteği' uygulaması için başvurular 1 Ağustos'tan itibaren alınacak.
Türkiye'deki çağdaş sanat çalışmaları online toplantıda masaya yatırıldı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un genç sanatçılarla bir araya geldiği çevrimiçi etkinliğe İyilik İçin Sanat Derneği projelerinin mentörleri de katıldı.