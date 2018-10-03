Magazin ve sanat turu (3 Ekim 2018)

NTV Radyo’nun Bizim Cazcılar adlı programında bu hafta ünlü bas gitarist Alp Ersönmez vardı. Ersönmez, İrem Gökbudak’ın sorularını yanıtladı. 13 yıldır Tarkan'la çalışan Ersönmez, "2006 yılında bana bir telefon geldi. Can Besbelli aradı. Kendisi Tarkan’ın sahne amiri. “Bu yaz ne yapıyorsun, bizim Tarkan turnesi var. Çalar mısın?” dedi. “Tamam çalarım” dedim. Daha önce Türkiye’de hiç pop çalmamıştım. İlk pop çaldığım sanatçı Tarkan oldu. O yüzden de çok şanslıyım. Çünkü çok özel bir insan. Orkestra da öyle. Orkestradaki her isim çok özel" dedi.