Magazin ve sanat turu (3 Ekim 2018)
3 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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45. YAŞINA ÖZEL 45 FOTOĞRAFLA LENA HEADEYYoung Mary (Genç Mary) ile başlayan kariyerinde 300 Spartalı ile dünya çapında tanınan ve Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Cersei Lannister karakteriyle kariyerinde zirve yapan İngiliz oyuncu Lena Headey 3 Ekim 2018 itibariyle 45. yaşını kutluyor. İşte 45. yaşına özel 45 fotoğrafla Lena Headey...
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CEM YILMAZ İLE DEFNE SAMYELİ EVLENİYOR İDDİASIBirliktelikleriyle geçtiğimiz yaza damgasını vuran Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin evlilik yolunda olduğu öne sürüldü.
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BILL COSBY'NİN HAPİSHANE HAYATINA DAİR DETAYLAR İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby’nin hapishane hayatına dair detaylar ortaya çıktı.
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BARCELONA OYUNCULARININ YENİ STİLİ (32 BİN 778 LİRA)Barcelona'nın yıldız futbolcuları, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yeni kıyafet sponsoru Thom Browne imzalı takım elbiseleriyle ilk kez basının karşısına çıktı. Futbolcuların her birinin kıyafetinin ederi 4200 sterlin (Yaklaşık 32 bin 778 TL) takımın bir seyahatlik toplam kıyafet değeri ise 100 bin sterlin (Yaklaşık 778 bin TL).
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MICHAEL JACKSON'IN GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ HAYALİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTIPop ikonu Michael Jackson'ın, ilk siyahi James Bond olmak için 80'li yıllarda yapımcıları ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı
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VERGİ KAÇIRAN ÜNLÜ OYUNCUYA REKOR CEZAÇin’de vergi kaçırdığı tespit edilen ünlü oyuncu Fan Bingbing'e yaklaşık 884 milyon Çin yuanı (yaklaşık 130 milyon dolar) para cezası verildi.
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BURAK ÖZÇİVİT'TEN DEV ANLAŞMASon olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda'da rol alan Burak Özçivit 3 milyon TL'lik yeni bir anlaşmaya imza attı.
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JOKER ŞİMDİDEN TÜM FİLMLERİ GERİDE BIRAKTIJoaquin Phoenix'li Joker'den gelen set fotoğrafları bile 4 Ekim 2019'da yayınlanacak filmin IMDb' listesinde zirveye yerleşmesine yetti. İleride Gotham'da terör estirecek ve suç prensi olarak anılmaya başlayacak olan Joker'in henüz Arthur Fleck olduğu zamanlardaki köklerine bir bakış sunan suç filmi sadece vizyondaki filmleri değil aynı zamanda önümüzdeki yıla damga vurması beklenen X-Men: Dark Phoenix, Kaptan Marvel ve Once Upon a Time in Hollywood'u bile geride bıraktı. İşte IMDb'nin ekim verilerine göre en popüler 50 yapım...
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OYUNCU YILDIRIM ÖCEK YOĞUN BAKIMDAAvrupa Yakası adlı dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Yıldırım Öcek hayat mücadelesi veriyor.
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JOHNNY DEPP ŞİDDET İDDİALARINA İLK KEZ YANIT VERDİ
Johnny Depp, şiddet uygulayan biri olduğu iddialarını reddetti ve eski karısı Amber Heard’ın şiddet iddialarının kendisini Notre Dame'ın Kamburu romanında Çingene Esmeralda'ya aşık olan çirkin Quasimodo’ya çevirdiğini söyledi.
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FERZAN ÖZPETEK: HAYATIM 15 GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİAntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan yönetmen Ferzan Özpetek, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin doğusunda film çekmeyi çok istediğini söyleyen Özpetek ilk filmi olan Hamam filmi hakkında, "Hamam filmini Cannes'dan gelen bir ekip tesadüfen filmi izlemiş ve oraya taşıdı. Kariyerim öyle başladı. Bütün hayatım 15 gün içinde değişti"" dedi.
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EN POPÜLER YABANCI DİZİLER BELLİ OLDUYabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin güncel verilerinden oluşan en popülerler listesine bakmak fikir verebilir. İşte ekim verilerine göre zirvede olan diziler...
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ERKEK ARKADAŞININ ESKİ SEVGİLİSİNİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE NE YAPTI?
Biyografi kitabında hayatına dair bugüne dek ortaya çıkmayan detayları yazan süper model Gisele Bündchen, eşi Tom Brady ile sevgili oldukları dönemde, Brady’nin eski sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince yaşadıklarını anlattı.
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GİŞEDE BAŞARIYA TEŞVİK (1 MİLYONU AŞAN FİLMLER)Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak. Peki Türkiye'de 1 milyon seyirciyi aşan yerli filmler hangileri? İşte teşvik detayları ve barajı aşan filmlerin listesi...
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TECAVÜZ İDDİASININ ARDINDAN AYRILIK KARARIÜnlü İzlandalı rock grubu Sigur Ros'un davulcusu Orri Pall Dyrason, hakkında tecavüz suçlaması yapılmasının ardından gruptan ayrıldı. Dyrason,"Bu ağır iddiaların grubu ve son yıllarda yapılan önemli ve güzel işleri etkilemesine izin veremem" ifadelerini dedi.
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FRANSIZ MODA DEVİ SAHİLİ PODYUMA TAŞIDI2018 Sonbahar defilesi için orman teması, 2018/2019 koleksiyonu için ise gemi dekorlu podyum defilesi tercih ederek adından söz ettiren Fransız moda devi Chanel yine farklı bir tercih yaptı. Ünlü marka, 2019 ilkbahar-yaz kreasyonunu yapay bir sahilde tanıttı. Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen defilede, gerçekçi bir sahil havası yaratmak için mankenler çıplak ayakla yürüdü. İşte Chanel'in yeni kreasyonundan görüntüler...
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HAKAN SABANCI: KIZLARIN TRİP ATMA EĞİLİMİNE GELEMİYORUMHakan Sabancı, kendisi hakkında merak edilen birçok konuda açıklamalarda bulundu.
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ROBERT PATTINSON KIRMIZI HALI KIYAFETİYLE TERS KÖŞE YAPTI
Oyuncu Robert Pattinson, yeni filmi High Life’ın New York’taki galasında şortlu takımıyla dikkatleri üzerinde topladı. Her zaman şık takım elbiseleriyle kırmızı halıdan geçen ünlü oyuncu bu defa ters köşe yaptı.
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ÜNLÜLER SEZEN AKSU ŞARKILARINI TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ İÇİN SÖYLEDİ
İş, sanat ve spor dünyasından ünlüler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi. Geceden elde edilen gelirle 900’ü aşkın Toplum Gönüllüsü gencin sosyal sorumluluk projeleri desteklenecek.
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ÜNLÜ OYUNCU VE YÖNETMEN EVLENDİOyuncu Tuğçe Altuğ ile yönetmen Tolga Karaçelik, Bozcaada’da dünyaevine girdi.
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SUSPIRIA’DAN ÜRPERTİCİ ÜÇ YENİ AFİŞ
Korku filmi sevenlerin merakla beklediği kült korku filmi Suspiria’nın 41 yıl sonra yeniden çevriminden yayınlanan ürpertici görünümlü yeni afişler, filmin hayranlarının heyacanını artırdı.
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'ERKEK OYUNCULARIN İKİ KATINI ALIYORLAR'
Yapımcı Fatih Aksoy, Özge Özpirinçci ve Hazal Kaya’nın erkek oyunculardan iki katı ücret aldığını açıkladı. Bizim Hikaye'nin başrolü Kaya “Kesenize bereket Fatih Bey” dedi.
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JOHN WICK 3'TEN YENİ KARE YAYINLANDI
Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick serisinin devam filmi olan John Wick 3: Parabellum’dan yeni fotoğraf yayınlandı.
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ARZUM ONAN'IN KADIN SERGİSİ AÇILDI-Arzum Onan Aslantuğ, ikinci kişisel sergisi olan ''Kadın'' sergisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı.
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KIM KARDASHIAN: KANYE BENİM KÜFÜR ETMEMEMİ İSTİYOR
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, eşi Kanye West hakkında konuştuğu programda, “Benim benim küfürlü konuşmamamı tercih ediyor. Bir de benden daha fazla seksi fotoğraf göndermemi istiyor” dedi.
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"FİLM ÇEKMEK İÇİN SENARYOYA İHTİYAÇ YOKTUR"Macar yönetmen Bela Tarr, "Senaryo hayatın içinde birlikte yaşadığımız insanlar, sokaklardır. Bir film çekmek için senaryoya ihtiyaç yoktur. Ben film çekerken cebimde küçük kağıt parçaları vardır, onlara bakarak filmlerimi çekerim" dedi.
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LONDRA'DA BİR SERGİ İLK KEZ KRİPTO PARAYLA ESER SATACAKLondra'da bulunan Hofa sergisi dünyada ilk kez kripto parayla sanat eseri satacak. Satın alma işlemi barkodlar aracılığıyla gerçekleşecek. İşte ayrıntılar...
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DEVLET TİYATROLARI'NDA PERDE REİS BEY'LE AÇILDIDevlet Tiyatroları, ilk kez sahnesine taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri Reis Bey ile perdelerini açtı.
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"İLK POP ÇALDIĞIM SANATÇI TARKAN OLDU"NTV Radyo’nun Bizim Cazcılar adlı programında bu hafta ünlü bas gitarist Alp Ersönmez vardı. Ersönmez, İrem Gökbudak’ın sorularını yanıtladı. 13 yıldır Tarkan'la çalışan Ersönmez, "2006 yılında bana bir telefon geldi. Can Besbelli aradı. Kendisi Tarkan’ın sahne amiri. “Bu yaz ne yapıyorsun, bizim Tarkan turnesi var. Çalar mısın?” dedi. “Tamam çalarım” dedim. Daha önce Türkiye’de hiç pop çalmamıştım. İlk pop çaldığım sanatçı Tarkan oldu. O yüzden de çok şanslıyım. Çünkü çok özel bir insan. Orkestra da öyle. Orkestradaki her isim çok özel" dedi.
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BARIŞ İÇİN MÜZİK'İN SESİ ARDAHAN’DA YÜKSELECEKBarış İçin Müzik Vakfı, İsveç Enstitüsü tarafından gerçekleşecek ‘Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar’ projesinde yer almak üzere Ardahan‘a gidecek.
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ÇAKALLARLA DANS 5'TEN AFİŞ VE VİZYON TARİHİMerakla beklenen Çakallarla Dans serisinin 5. filminin afişi görücüye çıktı. Filmin vizyon tarihi ise 8 Kasım olarak belirlendi. İşte yeni filmin afişi ve serinin diğer yapımlarının gişe rakamları...
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PROF. DR. ORTAYLI, KİTAPLARINI CUMHURBAŞKANLIĞI’NA BAĞIŞLAMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU
Kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışlamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Neden başka bir yere vereyim? Yurtdışına mı vereyim? Benim öyle hizmetçilerim, yalılarım yok ki saklayabileyim" dedi.