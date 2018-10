Magazin ve sanat turu (3 Ekim 2018)

Joaquin Phoenix'li Joker'den gelen set fotoğrafları bile 4 Ekim 2019'da yayınlanacak filmin IMDb' listesinde zirveye yerleşmesine yetti. İleride Gotham'da terör estirecek ve suç prensi olarak anılmaya başlayacak olan Joker'in henüz Arthur Fleck olduğu zamanlardaki köklerine bir bakış sunan suç filmi sadece vizyondaki filmleri değil aynı zamanda önümüzdeki yıla damga vurması beklenen X-Men: Dark Phoenix, Kaptan Marvel ve Once Upon a Time in Hollywood'u bile geride bıraktı. İşte IMDb'nin ekim verilerine göre en popüler 50 yapım...