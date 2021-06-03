Magazin ve sanat turu (3 Haziran 2021)

03.06.2021 - 17:47
Mike Tyson'dan yıllar sonra erken tahliye itirafı
Boks efsanelerinden Mike Tyson, cezasının hafifletilmesi ve erken tahliye için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini ayrıca para ödemesi de yaptığını açıkladı.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck arayı hızla kapatıyor
Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden birlikte olmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck (Bennifer) ikilisi, Los Angeles ve Montana'dan sonra Miami'de de birlikte görüntülendi.
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Kartel lideri Jesus Hector Palma Salazar'dan dizilere eleştiri
Sinaloa Karteli’nin kurucusu Jesus Hector Palma Salazar, kendisi ile ilk defa yapılan röportajda son dönemde popüler olan kartel konulu diziler hakkında konuştu. Yaklaşık 26 yıldır tutuklu bulunan Salazar, "Tamamen yazarın hayal ürünü ve hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler" ifadelerini kullandı.
Taylor Swift sinemade şansını bir kez daha deneyecek
ABD'li pop şarkıcısı Taylor Swift'in ünlü yönetmen ve senarist David O. Russell'in yıldızlarla dolu yeni filminin oyuncu kadrosuna katıldı.
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Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
Batman’da geçen yıl intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Mola'ya destek olmak için hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Ünlüler corona virüs yasağını deldi: Cezamız neyse öderiz
İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Enes Batur, corona virüs tedbirleri kapsamında mekanların saat 21:00’da kapatılması kuralını hiçe saydı. Polis ekipleri tarafından ceza kesilen ünlü şarkıcı ve oyuncular, mekandan saat 01:30 ayrıldı.
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Sanatçı dostlarından Hasan Saltık'a veda: Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı
Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık 57 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayata veda eden Saltık'ın ardından sanatçı dostları veda mesajları yayınladı. Saltık'ın ölümünden sonra son röportajı da gündeme geldi.
Kate Middleton: Prens William'a Örümcek Adam kıyafeti alacağım
Cambridge Düşesi Kate Middleton, tecrit önlemleri sürerken çocukları neşelendirmeye çalışan bir adama övgüde bulunduğu sırada Cambridge Dükü Prens William'a Örümcek Adam kostümü giydirme planları hakkında konuştu.
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Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor
Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda 25 yıl sonra görücüye çıktı.
Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na romantik evlilik teklifi
Şeyma Subaşı yeniden dünyaevine giriyor. Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.
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Serenay Sarıkaya'nın sunucu Pınar Ergüner'e açtığı davada karar
Sunucu Pınar Ergüner'in, televizyon programında sarf ettiği sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
Katy Perry: Sahnelere dönene kadar hayatın tadını çıkarıyorum
Katy Perry, önümüzdeki kış sahnelere dönene dek hayatın tadını çıkarmaya devam edeceğini söyledi
Erkin Koray: Benim emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor
Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla şarkılarını izinsiz kullananları uyardı.
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İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oluyor
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Aslı Enver: Beyazlarımla mutluyum
Yasakların sona ermesiyle soluğu arkadaşları ile dışarda alan oyuncu Aslı Enver (37), gazetecilerin sorularını yanıtladı. Enver yeni filmi için heyecanlı olduğunu söyledi.
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sg
Nazım Hikmet 58. ölüm yıldönümünde anılıyor (Az bilinen fotoğrafları)
Bugün usta yazar Nazım Hikmet'in 58. ölüm yıldönümü... İşte Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet hakkında bilgiler ve fotoğrafları...
Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül
74. Cannes Film Festivali’nde, Onursal Altın Palmiye Ödülü'nun Jodie Foster’a verileceği açıklandı.
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Hasankeyf'in sembolü Küçük Saray'da yükseltme çalışması
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, Eyyübiler tarafından yapılan 692 yıllık Küçük Saray'ın, Veysel Eroğlu Barajı'ndan (Ilısu) etkilenmemesi için başlatılan yükseltme çalışmaları tamamlandı. Küçük Saray'ın 6 metre yükseldiğini belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Küçük Saray'ın kaybolan görüntüsü de ortaya çıktı. Sarayın, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarılmasıyla Hasankeyf Kalesi de turizm açısında cazip bir hale getirilmiş oldu" dedi.
Chris Hemsworth'ten Thor: Love and Thunder paylaşımı: Bol bol aşk ve bol bol şimşek göreceksiniz
Taika Waititi ve Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder'ın çekimlerinin bitmesiyle setten fotoğraf paylaştı ve izleyicileri filmde nelerin beklediğin konusunda ipuçları verdi.
2021 hedefi: 600 arkeolojik kazı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen arkeolojik kazılar, bu yıl kademeli normalleşme ile gelecek hafta başlayacak. Anadolu'da geçmişin izlerinin ortaya çıkarılması için yapılan arkeolojik kazı ve araştırmaların, 2021 yılında 600'ü bulması hedefleniyor.
Ada Masalı'ndan ikinci tanıtım
Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın ikinci tanıtımı yayınlandı.
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Yaz mevsiminin damak çatlatan asırlık lezzeti: Görele dondurması
Kendine has özellikleriyle yaz mevsiminde bolca tüketilen coğrafi işaret tescilli asırlık lezzet Görele dondurması, ilçenin tanıtımında rol oynayacak.
Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Contemporary Istanbul'da kendi hikayesini anlatıyor
Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde video röportaj ve afiş sergisiyle kendi hikayesini ziyaretçilerin dikkatine sunuyor.
Samsun'da tescilli ürün sayısı 15'e ulaştı: Çarşamba kıvratmasına coğrafi işaret
Türk Patent ve Marka Kurumunca Samsun'da coğrafi işaret tescili verilen ürün sayısının 15'e çıktığı bildirildi. Son olarak Çarşamba kıvratması da coğrafi işaret aldı.
Erzurum'da bir taşbaba heykeli daha bulundu
Erzurum'un Şenkaya ilçesinin dağlık kesiminde 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ve 'Türk'ün tapu senedi' niteliğinde olan bir 'taşbaba' heykeli daha bulundu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı taşbabaların Türk beyleri için önemli ve hatıra olarak onların büyüklüğünü göstermek adına, şereflerine dikilen mezar taşları olduğunu belirterek, "Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu bağlantısının izlerine taşıyan bu taşbaba heykelleri oldukça önemli" dedi.
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Sizi çalışmak kurtarır / Günlük burç yorumları - 3 Haziran 2021
Otorite figürleriyle nispeten daha barışık bir gün. Yapacağınız işleri organize etmek ve para konusunda hareket alınılabilir.
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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (2 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ın kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 2 Haziran tarihli 109. bölümünde Türkiye ve Yunanistan takımları, karma bir takım oluşturarak ödül oyunu için mücadele verirken kırmızı takım parkurda rakibini mağlup ederek kazanan taraf oldu. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan'ın konuk olduğu Anlat Bakalım'ı ise Ezgi Eyüboğlu - Dora ikilisi kazandı.
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