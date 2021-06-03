Magazin ve sanat turu (3 Haziran 2021)

Erzurum'da bir taşbaba heykeli daha bulundu



Erzurum'un Şenkaya ilçesinin dağlık kesiminde 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ve 'Türk'ün tapu senedi' niteliğinde olan bir 'taşbaba' heykeli daha bulundu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Günaşdı taşbabaların Türk beyleri için önemli ve hatıra olarak onların büyüklüğünü göstermek adına, şereflerine dikilen mezar taşları olduğunu belirterek, "Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu bağlantısının izlerine taşıyan bu taşbaba heykelleri oldukça önemli" dedi.



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