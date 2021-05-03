Magazin ve sanat turu (3 Mayıs 2021)

Gonca Vuslateri: Sabah 5'in en güzel haberi

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak geçen ay corona virüse yakalanan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyadan "Sabah 5'in en güzel haberi" paylaşımı yaparak hastalığı atlattığını duyurdu. İşte Vuslateri'nin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...

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