Magazin ve sanat turu (3 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 03.05.2021 - 17:26
Nusret ile Jason Statham buluştu
Nusret Gökçe, Beverly Hills’teki yeni restoranında yıldız oyuncu Jason Statham'ı ağırladı. İkilinin fenomenleşen 'tuzlama'yı yapmasına oyuncu Ezgi Mola, "Tuzdan kör olacak adam yapmayın lütfen" yorumunda bulundu.
Komedi şovu SNL'i sunacak olan Elon Musk takipçilerinden espri fikri istedi
Ünlü şov programı Saturday Night Live'da konuk sunucu olarak yer alacak olan Elon Musk, sosyal medyada takipçilerine espri fikri sordu ve kendi espri başlıklarını açıkladı.
survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı konuştu: Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim
Survivor 2021'de İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası ikili arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Atakan Balaban'a, "Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Sürekli seni izliyorum, sen yemek yemiyorsun ben de yemiyorum. Cidden bırakıp gittiğin Gamze kimse şu an ben oyum. Tek istediğim içine kurt düşmesin. Küçük bir anlaşmazlık" dedi.
Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi
Bol kıyafetleriyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisine her zamanki görünümünden farklı, cesur kıyafetler içinde poz verdi. Marilyn Monroe'ya benzetilen Eilish, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” dedi.
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay: Kalbim, maneviyatı yüksek insanlarla atıyor
Star TV ekranlarında yayınlanan Kağıt Ev dizisinde rol alan Tuvana Türkay, hayat verdiği Azra karakterini hakkında, "Okuduğum her sahnesine 'Pes be kızım' diyorum. Azra ile bırakın benzemeyi gerçek hayatta öyle biriyle arkadaş dahi olmam, hatta gördüğüm yerde de kaçarım" ifadelerini kullandı. "Hırslarımın körelmesi çok uzun zaman almadı. Çünkü kalbim, maneviyatı yüksek insanlarla beraber atıyor" diyen 30 yaşındaki Türkay, hedefleri ve bilinmeyenlerini de anlattı.
Kraliçe Elizabeth'in evine giren iki yabancı tutuklandı
Kraliçe Elizabeth'in Windsor Şatosu'ndaki konutuna izinsiz giren bir çift, tutuklandı. Benzer olay, bir hafta önce de gerçekleşmişti.
Maradona'nın ölümünün ardından rapor açıklandı
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona’nın ölümünün ardındaki tartışmalar sonrası sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının kaderine terk edildiği raporunu savcılığa iletti.
Gonca Vuslateri: Sabah 5'in en güzel haberi
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak geçen ay corona virüse yakalanan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyadan "Sabah 5'in en güzel haberi" paylaşımı yaparak hastalığı atlattığını duyurdu. İşte Vuslateri'nin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali
İngiltere'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanmanın hızlanmasıyla normale dönüşün adımlarından bir olarak maskesiz ve sosyal mesafesiz müzik festivali düzenlendi.
Borsa değeri en yüksek ünlüler belirlendi
Bir borsa ticaret platformu, bir dizi farklı analiz metriği kullanarak, dünyanın en popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları oluşturdu. İşte bu analize göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...
Naomi Campbell: Corona virüse teşekkür edebilirim
Ünlü model Naomi Campbell, pandemi sürecinde yaptıklarını anlattı. "Evde her işimi kendim hallediyorum" diyen Campbell, "Aslında corona virüse teşekkür edebilirim; çocukluğumda bana işlenen şeyleri geri getirdiği için" ifadelerini kullandı.
Rapçi Murda'nın evlat acısı
Murda adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini duyurdu.
17. İstanbul Bienali sanatçıları radyo yayınıyla seslenecek
17. İstanbul Bienali’nin hem katılımcısı hem de mekânlarından biri olarak konumlanacak Açık Radyo 95.0, 3 Mayıs’tan itibaren her pazartesi 15.30’da Radyo Bienal başlıklı yeni bir programa ev sahipliği yapıyor. 25 Ekim’e kadar devam edecek program, farklı disiplinlerden birçok sanatçı, araştırmacı, akademisyen ve edebiyatçıyı ağırlayacak.
Perihan Savaş'ın torunlarıyla Maldivler tatili
Usta oyuncu Perihan Savaş, torunlarıyla Maldivler tatiline çıktı.
Breaking Bad'in kalitesini kanıtlayan 10 ilginç bilgi
2008’de yayınlanmaya başlayan ve 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Breaking Bad dizisi, unutulmaz diziler arasındaki yerini koruyor. İşte, kimilerine göre tüm zamanların en iyi dizisi olan Breaking Bad ile ilgili 10 dikkat çekici bilgi...
Emniyet Genel Müdürlüğü polis korosu, kapılarını ilk kez açtı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çeşitli birimlerde görevli 40 polisle 'Türk Halk Müziği Polis Korosu' kurdu. Aralarında Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik polisinin de yer aldığı koro, özel günler ve çeşitli açılışlarda konser veriyor. Kapılarını ilk kez açan polis korosu, 81 ilde konserler vermeyi hedefliyor.
Nükhet Duru'dan Anneler Günü'nde online konser
Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.
Şanlıurfa'da izinsiz kazıda Roma dönemine ait zindan gün yüzüne çıktı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazı sırasında bulunan Roma dönemine ait 400 metrekarelik zindan koruma altına alındı.
Tarkan'dan Yıldız Tilbe'nin 'meydan okuma daveti'ne ret
Salgından etkilenen müzisyenler için başlatılan 'meydan okuma' akımına Megastar Tarkan'ı davet eden Yıldız Tilbe, ret cevabı aldı. Tarkan, Tilbe'ye, "Bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu" diye yanıt verdi.
Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı
Bartın Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri, definecilerin zarar verdiği Darıören köyünde ormanlık alandaki kaya mezarda incelemede bulundu.
Oyuncu Recep Çavdar'a Hindistan'dan En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü
Oyuncu Recep Çavdar, Hindistan'da düzenlenen 11. Dada Saheb Phalke Film Festivali'nde, Bir Düş Gördüm adlı filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Sakarya'nın coğrafi işaretli ıslama köftesi iftar sofralarına lezzet katıyor
Balkanlar'dan 1900'lü yıllarda göç edenlerin Sakarya'ya kazandırdığı kentin coğrafi işaretli lezzeti ıslama köfte, iftar soflarını süslüyor.
2021 MTV Film ve TV Ödülleri'ni Leslie Jones sunacak
Sinemanın ve televizyonun en iyilerinin seçildiği MTV Film ve TV Ödülleri 16 Mayıs'ta Leslie Jones'un sunumuyla gerçekleştirilecek.
Sümela Manastırı'nın yüzde 35'lik kısmındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor
Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.
Samsun'un tescilli lezzeti 'nokul' ramazan sofralarını süslüyor
Samsun'un tescilli lezzeti nokul, uzun süre tok tutan ve enerji veren özelliği dolayısıyla ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (2 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor’ın 2 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 82. bölümünde bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verildi. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı, eleme sonrasında takımların karışması şartını açıkladı. İşte 2 Mayıs Survivor’da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 3 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…