Magazin ve sanat turu (3 Temmuz 2020)

Donald Trump'ı zora sokacak kitaba onay (Too Much and Never Enough)



Son zamanlarda hakkında yazılan kitaplarla başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump'ı zor duruma sokacak yeni bir kitap geliyor. ABD Başkanı Trump için ‘Dünyanın en tehlikeli insanı’ diyen Mary Trump'ın, aile sırlarını ifşa ettiği Too Much and Never Enough isimli kitaba mahkemeden izin çıktı.

