Magazin ve sanat turu (3 Temmuz 2020)

03.07.2020 - 17:18 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 17:25
Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarının ardından Cem Yılmaz yakın arkadaşı hakkında bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Çok üzgünüm" dedi.
Meghan Markle’ın mahkeme belgelerinde Kraliçe’yi kızdıracak ayrıntılar
Meghan Markle'ın mahkeme belgelerinde, hamileliğinde kraliyet ailesi tarafından korunmadığı gibi bilgileri içeren ayrıntılar dikkat çekti. İngiliz basınında mahkeme belgeleri için “Kraliçe’yi rahatsız edecek” yorumları yapıldı.
Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu
Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen Star TV'nin yeni projesi İyi Günde Kötü Günde dizisinde buluştu.
Instagram'ın en değerli isimleri belli oldu (Paylaşım başına servet)
Hopper HQ adlı Instagram inceleme hizmeti, Instagram’dan en çok para kazanan ünlülerin listesini yayınladı. Listenin zirvesine paylaşım başına 1 milyon dolar kazanan eski Amerikan güreşçisi; Hollywood’un en çok kazanan ve etkili yıldızlarından olan Rock (Kaya) lakaplı Dwayne Johnson yer aldı. İşte zirvedeki isimlerin bir paylaşım karşılığı aldığı ücretler...
Sosyal medyaya Blackpink damgası
Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink, yeni klibi How You Like That ile YouTube’da rekor kırmasının ardından Twitter’da da yeni bir rekora imza attı.
Donald Trump'ı zora sokacak kitaba onay (Too Much and Never Enough)
Son zamanlarda hakkında yazılan kitaplarla başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump'ı zor duruma sokacak yeni bir kitap geliyor. ABD Başkanı Trump için ‘Dünyanın en tehlikeli insanı’ diyen Mary Trump'ın, aile sırlarını ifşa ettiği Too Much and Never Enough isimli kitaba mahkemeden izin çıktı.
Ali Sunal: Sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam (Kemal Sunal kabri başında anıldı)
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal, vefatının 20.nci yılında kabri başında anıldı. Törene katılan isimlerden Ali Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal fotoğrafa "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam" notu düştü.
Kanye West'ten Kim Kardashian'a milyarderlik hediyesi
Kanye West, güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan eşi Kim Kardashian'ın 'milyarder' statüsüne ulaşmasını ilginç bir hediye ile kutladı. Kardashian'ı, Twitter'dan natürmort bir fotoğrafla tebrik eden ünlü rapçi, eşinin banyosunu adeta büyülü bir ormana çevirdi.
Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım
Mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düşen oyuncu Ümit Erdim, bir takipçisinin "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna yanıt verdi. Erdim, "Katılıyorum, zaten bulamadım ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Rus milyarder Alexander Svetakov Bodrum'da plaj kapattı
2.5 milyar dolar’lık servetiyle bilinen Rus iş insanı Alexander Svetakov, 72 metrelik Cloudbreak adlı ultra lüks yatıyla, Bodrum’a demir attı. Rus milyarder ve ailesi teknede kahvaltı yaptıktan sonra plajı 20 dakika kapattı. 2 bin 500 TL hesap ödeyen Svetakov, 7 bin 500 TL bahşiş verdi.
Ozan Güven'in darp iddialarına ilişkin görüntüleri sundu
Oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini iddia eden eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, darp edilmiş haline ait fotoğrafları da mahkemeye sundu. İki tarafta karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldu.
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise
Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine İngiltere'de devam eden; NASA'nın desteğiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) Tesla CEO’su Elon Musk ile birlikte film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'un bu başarısı tesadüf değil. 3 kere Akademi ödüllerine aday gösteriyen, Altın Küre ödüllü aktör; kimilerine göre problemleri olan bir tarikat üyesi, kimilerine göre ise hala Top Gun filminde yıldızı. Hayatı, evlilikleri, inancı ve kazandığı paralarla her zaman gündem olan Tom Cruise bugün 58. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşında değişmeyen şey ise filmlerinin gişe başarısı ve bebek suratı. İşte 58. yaşına özel en yüksek hasılatlı Tom Cruise filmleri.
Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu evlendi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturdu.
Kardashian'lar gibi büyük isimlerin ötesinde özel etkileşimi olan isimler seçiliyor
Günümüzde büyük bir reklam mecrası haline gelen sosyal medyada, markalar bu ihtiyaçları için fenomenleri tercih ediyor. Ancak markalar şimdi Kardashian'lar gibi büyük isimlerin ötesinde, çocuklar, mikro-etkileyiciler hatta sanal etkileyiciler gibi daha niş isimlerle ilgileniyor.
Tiffany & Co'dan 2 milyon dolarlık bağış (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da art arda geliyor. Son olarak mücevher devi Tiffany Co; corona virüs ile mücadele çabalarına 2 milyon dolar daha bağışlayacağını açıkladı. İşte corona virüs ile mücadele için bağış yapan ünlü isimlerden bazıları...
Star TV'nin yeni dizisi için geri sayım
Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması çok yakında Star TV’de başlıyor.
Sinemanın güldürü ustası Kemal Sunal anılıyor
Vefatının 20. yılında anılan Kemal Sunal, 26 yıllık kariyerinde çok sayıda tiyatro eserinin yanında 76'sı başrol olmak üzere 82 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.
50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'un Varto ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarında, omurgasız deniz canlıları olabileceği düşünülen ve 50 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosiller bulundu.
Picasso’nun ilham kaynağı müzayedede
Ressam Pablo Picasso’nun ölümüne kadar adını sakladığı sevgilisi ve ilham perisi Marie-Therese Walter’a ait 1931 yılında yapılan Femme Endormie adlı portre ilk kez açık artırmada satışa çıkacak. Portrenin 6-9 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Can Yılmaz ve Zafer Algöz'den sosyal mesafeli stand up gösterisi (Alkış yerine korna ve selektör)
Sosyal medya üzerindeki paylaşımları ile beğeni toplayan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, takipçilerinin "birlikte gösteri yapın" çağrısına kayıtsız kalmayarak hazırladıkları Burda Olan Burda Kalır adlı gösterileri ile yeniden seyirci karşısına çıktı.
Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Türk mutfağının en beğenilen yemekleri arasında yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yapılan lahmacunda içine konulan sarımsak ve soğan ile ilgili yeni bir tartışma başladı. Gastronomi kenti Gaziantep'te aşçılar ve vatandaşlar lahmacunun iyisinin sarımsaklı olduğunu savunurken, eşsiz lezzetlere sahip Şanlıurfa'da ise vatandaşlar en iyi lahmacunun soğanla yapıldığını savundu.
Fallout dizi oluyor (Video oyunlarından sinemaya uyarlanan filmler)
Son dönemde ivme kazanan video oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Efsane oyun serisi Fallout, Amazon Studios liderliğinde televizyon dizisi haline getirilecek. Amazon'un yeni projesi bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanan filmleri tekrar gündeme geldi. İşte video uyundan sinemaya uyarlanan ve hasılat rekoru kıran 26 film...
Virüs tedbirli sergi ziyaretleri başladı
Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı nedeniyle düzenlenen 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisi de sanatseverleri salgına karşı alınan önlemler altında ağırlamaya başladı. Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler, sosyal mesafeye uyarak eserleri inceledi.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu? (2 temmuz ayrıntıları)
Survivor'da kimler takım kaptanı oldu, yeni takım dağılımı nasıl yapıldı ve ödül oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'nin son bölümünde Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu. Nefes kesen ödül oyununu mavi takım kazandı. İşte yeni takım dağılımları ve son bölüm ayrıntıları...
En popüler yabancı filmler (IMDb temmuz verileri)
Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte sinemaların kapalı olmasının etkisiyle temmuzu zirvede karşılayan 25 film...
Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi
Yeni tip koronavirüs nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile seyircisiyle yeniden buluştu.
Tarsus'tan gastronomide tescilli lezzet atağı
Ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin kültür izleriyle inanç turizminin merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesi, coğrafi işaret tescil belgeli lezzetleriyle gastronomi turizminde de öne çıkmak istiyor.
Vefatının 20. yılında unutulmaz Kemal Sunal karakterleri
Vefatının 20. yılında anılan usta sanatçı Kemal Sunal, birçok karakterle Yeşilçam'da boy gösterdi. Oynadığı filmlerle hala sevilerek izlenen Sunal’ın doğum günü vesilesiyle en çok sevilen karakterlerini derledik. Bu karakterler arasında kimler yok ki... Hababam Sınıfı’nın İnek Şaban’ından bir çöpçüye, bir paşadan ağaya karşı gelen Feyzo’ya… İşte Kemal Sunal’ın unutulmaz karakterleri...
Asırlık 'Sıhhiye Vagonu' ziyaretçilerini bekliyor
İzmir Alsancak Garı'nda sergilenen ancak pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapılarını kapatan vagon ziyarete açıldı.
Likya Lahdi yeni platforma taşındı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki balıkçı barınağında bulunan Likya Lahdi, Antalya Anıtlar Kurulu kararıyla yerinden alınarak, ilçenin ana girişindeki Atatürk Caddesi'nde hazırlanan platforma yerleştirildi.