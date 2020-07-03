Magazin ve sanat turu (3 Temmuz 2020)

Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?

Türk mutfağının en beğenilen yemekleri arasında yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yapılan lahmacunda içine konulan sarımsak ve soğan ile ilgili yeni bir tartışma başladı. Gastronomi kenti Gaziantep'te aşçılar ve vatandaşlar lahmacunun iyisinin sarımsaklı olduğunu savunurken, eşsiz lezzetlere sahip Şanlıurfa'da ise vatandaşlar en iyi lahmacunun soğanla yapıldığını savundu.

HABER DETAY - TIKLA OKU