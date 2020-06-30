Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020)

Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın ses kaydını yayınladı

Survivor'da dün akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve 3. eleme adayı belli oldu. Dokunulmzlığı kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı Survivor Sercan ve Survivor Nisa'nın ses kaydını yayınladı. Peki, Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydında ne var? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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