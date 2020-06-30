Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020)

30.06.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 17:13
Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi
Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile akşam yemeği sonrası paparazzilerden gizlenmek için yüzünü tamamen kapattı.
Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak
Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv’de başlıyor. Dizide Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayarak izleyici karşısına çıkacak.
Kim Kardashian milyarderler kulübüne girdi
Güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan Kim Kardashian, 'milyarder' statüsüne ulaştı.
İkinci kez baba oldu
Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerini bugün kucaklarına aldı.
Dünya sinemalarında salgın gölgesinde hasılat rakamları
Virüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine giren bazı ülkeler sinema salonlarını açıyor. Yerli yapımlarını vizyona çıkarıyor. Filmlerden salgının gölgesinde en çok hasılatı elde eden ülke ise Güney Kore oldu.
Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kavuşmak güzeldir, sarılmak da
Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Ebru Şallı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Şallı, oğluyla çekilen fotoğraflarına, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim" notunu yazdı.
Avergers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları
Disney, Avergers: Sonsuzluk Savaşı'ndan set fotoğraflarını yayınlandı.
Topkapı Sarayı'daki restorasyon hatası iddialarına Milli Saraylar İdaresi'nden açıklama
Milli Saraylar İdaresi, "Topkapı Sarayı'nda restorasyon rezaleti" başlığıyla basına yansıyan haberler hakkında açıklama yaptı. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, "Söz konusu haberde bahsedilen restorasyon, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi'ne devrinden 6 yıl önce başlamış, işleyişte tespit edilen aksaklıklar üzerine, yüklenici firma hakkında 2016 yılında idari ve adli soruşturma açılmıştır" dedi.
Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak
Michael Jackson'ın 22 yaşındaki kızı Paris Jackson, Bella Thorne ve Gavin Rossdale’in de yer aldığı Habit adlı filmde, lezbiyen bir kadın olarak tasvir edilen Hz. İsa’ya hayat verecek.
Istanbul Photo Awards 2020 kazananları açıklandı
Bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Yik Fei Lam kazandı.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin saraydan kaçış hüsranı
Prens Charles’ın kişisel parasını kullanarak yeni yaşamını finanse edeceği öğrenilen Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Prens Charles’ın yıllık geliri salgın nedeniyle büyük darbe alınca zor durumda kaldı.
Matrix 4'ün kötü adamı olacak
Neil Patrick Harris, Matrix 4'ün kötü adamı olarak kamera karşısına geçecek.
Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın ses kaydını yayınladı
Survivor'da dün akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve 3. eleme adayı belli oldu. Dokunulmzlığı kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı Survivor Sercan ve Survivor Nisa'nın ses kaydını yayınladı. Peki, Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydında ne var? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...
Bulunan en eski Maori fotoğrafı Oscar'lı yönetmen Taika Waititi'ye ilham verdi
Yeni Zelanda yerlileri Maori halkından bir kişinin hayatta kalan en eski fotoğrafı bulundu. Fotoğraf, Oscar'lı yönetmen Taika Waititi'ye yeni filmi için ilham verdi.
Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada eşinin başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaları paylaştı. Gelişmelerin ardından Merve Bayraktar ünlü oyuncuya "Mahkemede görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Soner Sarıkabadayı baba oluyor
Soner Sarıkabadayı'nın Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü çiftin 15 gün içinde nikah masasına oturması bekleniyor.
Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşına girdi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde yaşayan cinsi Golden Retriever olan August adlı köpek 20 yaşına girdi.
Ara Güler Merhaba İzmir sergisi yeniden ziyarete açılıyor
Corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan ve online olarak ziyaret edilen Ara Güler Merhaba İzmir sergisi 1 Temmuz’da tekrar ziyarete açılıyor.
Koç Müzesi yeniden ziyarete açıldı
Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, üç buçuk ay aradan sonra ziyaretçilerine kavuştu.
Milli Saraylar'dan Fatih portreleri sergisi
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Resim Müzesi yeni bölümleriyle sonbaharda açılacak. Müze envanterinde yer alan Fatih Sultan Mehmet’e ait 5 portre de sanatseverlerle buluşacak.
Beyonce'den görsel albüm: Black is King
19 Haziran'da ABD'de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade (Siyahi Geçit Töreni) adlı yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sunan Beyonce, şimdi de siyah kültürü kutlayan görsel albümü Black is King ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yaşayan hazineler belgesel oluyor
İznik’te unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgesel oluyor.
Tarihi Silifke Kalesi'nde sezon kazıları başladı
Roma döneminde inşa edilen ve Osmanlı Devleti için de önemli kalelerden birisi olan Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi kalede sezon kazıları başladı.
Türk Pavarotti Hakan Aysev Mersin’de
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti’nin öğrencisi 'Türk Pavarotti’ olarak anılan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Hakan Aysev’in katılımı ile konser verecek.
Konya mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Etli ekmek
Konya ile özdeşleşen ve ünü Türkiye'ye yayılan etli ekmek, lezzetiyle yıllardır yöre halkının ve kente gelen turistlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.
Evrim Kuran’ın Z: Bir Kuşağı Anlamak kitabına 5. baskı
Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran’ın, büyük ses getiren son kitabı Z: Bir Kuşağı Anlamak kısa sürede 5. baskıya ulaştı.
Geleneksel Yaşam Müzesi geçmişe ışık tutuyor
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde kurulan Geleneksel Yaşam Müzesi ve Kültür Evi, geçmişten günümüze kullanılan eşyaların teknoloji ile birlikte değişimini gözler önüne seriyor.