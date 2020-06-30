Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020)

30 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

30.06.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 17:13

Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 1

Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi

Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Camila Morrone ile akşam yemeği sonrası paparazzilerden gizlenmek için yüzünü tamamen kapattı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 2

Star TV'den yeni dizi: Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayacak

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv’de başlıyor. Dizide Tuba Büyüküstün ilk kez kendini oynayarak izleyici karşısına çıkacak.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 3

Kim Kardashian milyarderler kulübüne girdi

Güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan Kim Kardashian, 'milyarder' statüsüne ulaştı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 4

İkinci kez baba oldu

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeklerini bugün kucaklarına aldı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 5

Dünya sinemalarında salgın gölgesinde hasılat rakamları

Virüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine giren bazı ülkeler sinema salonlarını açıyor. Yerli yapımlarını vizyona çıkarıyor. Filmlerden salgının gölgesinde en çok hasılatı elde eden ülke ise Güney Kore oldu.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 6

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kavuşmak güzeldir, sarılmak da

Küçük oğlu Pars'ı nisan ayında toprağa veren Ebru Şallı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Şallı, oğluyla çekilen fotoğraflarına, "Kavuşmak güzeldir, sarılmak da. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum ponçiğim" notunu yazdı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 7

Avergers: Sonsuzluk Savaşı'ndan kamera arkası fotoğrafları

Disney, Avergers: Sonsuzluk Savaşı'ndan set fotoğraflarını yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 8

Topkapı Sarayı'daki restorasyon hatası iddialarına Milli Saraylar İdaresi'nden açıklama

Milli  Saraylar İdaresi, "Topkapı Sarayı'nda restorasyon rezaleti" başlığıyla basına yansıyan haberler hakkında açıklama yaptı. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, "Söz konusu haberde bahsedilen restorasyon, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi'ne devrinden 6 yıl önce başlamış, işleyişte tespit edilen aksaklıklar üzerine, yüklenici firma hakkında 2016 yılında idari ve adli soruşturma açılmıştır" dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 9

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak

Michael Jackson'ın 22 yaşındaki kızı Paris Jackson, Bella Thorne ve Gavin Rossdale’in de yer aldığı Habit adlı filmde, lezbiyen bir kadın olarak tasvir edilen Hz. İsa’ya hayat verecek.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 10

Istanbul Photo Awards 2020 kazananları açıklandı

Bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Yik Fei Lam kazandı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 11

Meghan Markle ve Prens Harry’nin saraydan kaçış hüsranı

Prens Charles’ın kişisel parasını kullanarak yeni yaşamını finanse edeceği öğrenilen Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Prens Charles’ın yıllık geliri salgın nedeniyle büyük darbe alınca zor durumda kaldı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 12

Matrix 4'ün kötü adamı olacak

Neil Patrick Harris, Matrix 4'ün kötü adamı olarak kamera karşısına geçecek.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 13

Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın ses kaydını yayınladı

Survivor'da dün akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve 3. eleme adayı belli oldu. Dokunulmzlığı kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı Survivor Sercan ve Survivor Nisa'nın ses kaydını yayınladı. Peki, Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydında ne var? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 14

Bulunan en eski Maori fotoğrafı Oscar'lı yönetmen Taika Waititi'ye ilham verdi

Yeni Zelanda yerlileri Maori halkından bir kişinin hayatta kalan en eski fotoğrafı bulundu. Fotoğraf, Oscar'lı yönetmen Taika Waititi'ye yeni filmi için ilham verdi.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 15

Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada eşinin başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaları paylaştı. Gelişmelerin ardından Merve Bayraktar ünlü oyuncuya "Mahkemede görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 16

Soner Sarıkabadayı baba oluyor

Soner Sarıkabadayı'nın Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü çiftin 15 gün içinde nikah masasına oturması bekleniyor.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 17

Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı 20 yaşına girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde yaşayan cinsi Golden Retriever olan August adlı köpek 20 yaşına girdi.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 18

Ara Güler Merhaba İzmir sergisi yeniden ziyarete açılıyor

Corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan ve online olarak ziyaret edilen Ara Güler Merhaba İzmir sergisi 1 Temmuz’da tekrar ziyarete açılıyor.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 19

Koç Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, üç buçuk ay aradan sonra ziyaretçilerine kavuştu.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 20

Milli Saraylar'dan Fatih portreleri sergisi

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Resim Müzesi yeni bölümleriyle sonbaharda açılacak. Müze envanterinde yer alan Fatih Sultan Mehmet’e ait 5 portre de sanatseverlerle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 21

Beyonce'den görsel albüm: Black is King

19 Haziran'da ABD'de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade (Siyahi Geçit Töreni) adlı yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sunan Beyonce, şimdi de siyah kültürü kutlayan görsel albümü Black is King ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 22

Yaşayan hazineler belgesel oluyor

İznik’te unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgesel oluyor.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 23

Tarihi Silifke Kalesi'nde sezon kazıları başladı

Roma döneminde inşa edilen ve Osmanlı Devleti için de önemli kalelerden birisi olan Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi kalede sezon kazıları başladı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 24

Türk Pavarotti Hakan Aysev Mersin’de

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti’nin öğrencisi 'Türk Pavarotti’ olarak anılan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Hakan Aysev’in katılımı ile konser verecek.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 25

Konya mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Etli ekmek

Konya ile özdeşleşen ve ünü Türkiye'ye yayılan etli ekmek, lezzetiyle yıllardır yöre halkının ve kente gelen turistlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 26

Evrim Kuran’ın Z: Bir Kuşağı Anlamak kitabına 5. baskı

Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran’ın, büyük ses getiren son kitabı Z: Bir Kuşağı Anlamak kısa sürede 5. baskıya ulaştı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2020) - 27

Geleneksel Yaşam Müzesi geçmişe ışık tutuyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde kurulan Geleneksel Yaşam Müzesi ve Kültür Evi, geçmişten günümüze kullanılan eşyaların teknoloji ile birlikte değişimini gözler önüne seriyor.

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