Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021)

30 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

30.06.2021 - 17:28

Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 1

Andra Day'den Brad Pitt açıklaması

Şarkıcı Andra Day, Brad Pitt ile birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi. Day, yıldız oyuncuyla birlikte olmadıklarını vurgulayarak "Hiç tanışmadık" dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 2

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltında: 7’si polis 12 yaralı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 3

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması

Antalya Elmalı'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasına tepkiler sürerken genç oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan cinsel istismar açıklaması geldi. "Korkmuyoruz" diyen oyuncular çocuk yaşta yaşadıklarını anlattı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 4

Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Gal Gadot artık üç kız çocuğu annesi. Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin adını da açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 5

Maradona soruşturması: Kasıtlı olarak öldürdüler

Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmalar devam ederken Maradona'nın oğlu Dieguito'nun avukatı yaptığı açıklamada, dört doktorun efsane futbolcuyu kasıtlı olarak ölüme terk ettiğini iddia etti.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 6

Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi

Geçen yıl vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine iki yeğeni, ‘vasiyetnamenin iptali’ davası açmıştı. Mahkeme, davanın üçüncü duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 7

Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane

Brooklyn Beckham (22), evlilik kararı aldığı Nicola Anne Peltz ile nişan yıl dönümlerinde 10.5 milyon dolara bir malikane aldı. İkilinin yaşayacakları ev ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlandı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 8

Kraliyet Ailesi, David Beckham ve Ed Sheeran EURO 2020 İngiltere-Almanya Maçı tribününde

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) dün akşam İngiltere ve Almanya arasında oynanan ve İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçı Prens William ve eşi Kate Middleton, oğulları Prens George'la birlikte stadyumda izledi. Tribünde eski futbolcu David Beckham ve ünlü şarkıcı Ed Sheeran da vardı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 9

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı. Yılmaz karakterin yeni fotoğrafını yayınlayarak, "Değerli arkadaşlarım hayırlı olsun" dedi.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 10

Ada Masalı 3. bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Star’ın yeni dizisi Ada Masalı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrolü paylaştığı Ada Masalı, 3. bölümüyle en çok izlenen dizi oldu.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 11

Oyuncu Ayşegül Çınar 12 kişinin yaralandığı olay sonrası konuştu: Siz deli misiniz beyefendi?

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar konuştu. Parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi. Çınar ile Çalıkoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 12

Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatlarla BTS yıldızı Jimin'e benzedi

K-pop çılgınlığı dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, bu akımın bir numaralı temsilcisi BTS'in takipçileri, işi sıradan hayranlığın ötesine taşımaktan çekinmiyor. YouTube fenomeni Oli London, hayranı olduğu Güney Koreli BTS yıldızı Jimin’e benzemek için bıçak altına yattı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 13

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor

Star ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 2 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu, Niran Ünsal ve Koray Avcı. İşte yeni bölüm ayrıntıları ve fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 14

Oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu

Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak sevinci yaşıyor.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 15

Sümela Manastırı 5 yıl sonra açılıyor

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nın tüm alanları, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yarın ziyarete açılacak. Restorasyonunun yüzde 90'ının tamamlandığı manastırda, Ana Kaya Kilisesi’nin kuzeyinde yer alan 10 şapel, Çan Kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları ve mahzenler 5 yıl sonra ilk kez gezilecek.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 16

Antonio Banderas The Monster of Florence dizisinin başrolünde

Oscar adayı ünlü aktör Antonio Banderas, New York Times çok satan kitaplar listesine giren eseri The Monster Of Florence: A True Story'den uyarlanan altı saatlik mini dizisi The Monster of Florence'ta başrol oynayacak.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 17

Roma döneminden kalma heykeller restorasyon sonrası ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde

İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında bulunan yaklaşık 1800 yıllık kabartma ile kadın ve bebek başı heykelleri İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 18

Sinema salonları 1 Temmuz'da seyircilerini ağırlamaya hazır

Covid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 19

Göbeklitepe'nin şöhreti UNESCO ile taçlandı

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde üçüncü yılını tamamlayan Göbeklitepe'nin bu unvan sayesinde yurt dışında tanınırlığı arttı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 20

Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kutladı.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 21

puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları

puhutv orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 2 Temmuz Cuma günü puhutv’de. İşte Seyyar'ın 4. bölüm konusu ve fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 22

Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı

Polisiye-komedi türündeki Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için oyuncular sete çıktı. James Bond filmi Spectre'de birlikte oynayan Daniel Craig ve Dave Bautista, birlikte rol alacakların filmin setinde sarılarak özlem giderdi. Onlar gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 23

Seyyar 4. yeni bölüm fragmanı

puhutv orijinal dizisi Seyyar’ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çiğdem’i hiç beklemediği bir misafir ziyaret eder.

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Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021) - 24

Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 30 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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