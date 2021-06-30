Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021)

30.06.2021 - 17:28
Andra Day'den Brad Pitt açıklaması
Şarkıcı Andra Day, Brad Pitt ile birlikte olduğu iddialarına yanıt verdi. Day, yıldız oyuncuyla birlikte olmadıklarını vurgulayarak "Hiç tanışmadık" dedi.
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltında: 7’si polis 12 yaralı
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması
Antalya Elmalı'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasına tepkiler sürerken genç oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan cinsel istismar açıklaması geldi. "Korkmuyoruz" diyen oyuncular çocuk yaşta yaşadıklarını anlattı.
Gal Gadot üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
Gal Gadot artık üç kız çocuğu annesi. Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin adını da açıkladı.
Maradona soruşturması: Kasıtlı olarak öldürdüler
Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmalar devam ederken Maradona'nın oğlu Dieguito'nun avukatı yaptığı açıklamada, dört doktorun efsane futbolcuyu kasıtlı olarak ölüme terk ettiğini iddia etti.
Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında tanığın akıl sağlığı raporu istendi
Geçen yıl vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine iki yeğeni, ‘vasiyetnamenin iptali’ davası açmıştı. Mahkeme, davanın üçüncü duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi.
Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham'a özel tasarım malikane
Brooklyn Beckham (22), evlilik kararı aldığı Nicola Anne Peltz ile nişan yıl dönümlerinde 10.5 milyon dolara bir malikane aldı. İkilinin yaşayacakları ev ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlandı.
Kraliyet Ailesi, David Beckham ve Ed Sheeran EURO 2020 İngiltere-Almanya Maçı tribününde
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) dün akşam İngiltere ve Almanya arasında oynanan ve İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçı Prens William ve eşi Kate Middleton, oğulları Prens George'la birlikte stadyumda izledi. Tribünde eski futbolcu David Beckham ve ünlü şarkıcı Ed Sheeran da vardı.
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı. Yılmaz karakterin yeni fotoğrafını yayınlayarak, "Değerli arkadaşlarım hayırlı olsun" dedi.
Ada Masalı 3. bölümüyle en çok izlenen dizi oldu
Star’ın yeni dizisi Ada Masalı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrolü paylaştığı Ada Masalı, 3. bölümüyle en çok izlenen dizi oldu.
Oyuncu Ayşegül Çınar 12 kişinin yaralandığı olay sonrası konuştu: Siz deli misiniz beyefendi?
Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar konuştu. Parmak izinin alınması için dışarı çıkartılan Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi. Çınar ile Çalıkoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni estetik ameliyatlarla BTS yıldızı Jimin'e benzedi
K-pop çılgınlığı dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, bu akımın bir numaralı temsilcisi BTS'in takipçileri, işi sıradan hayranlığın ötesine taşımaktan çekinmiyor. YouTube fenomeni Oli London, hayranı olduğu Güney Koreli BTS yıldızı Jimin’e benzemek için bıçak altına yattı.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Koray Avcı, Niran Ünsal ve Anadolu Ateşi konuk oluyor
Star ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 2 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu, Niran Ünsal ve Koray Avcı. İşte yeni bölüm ayrıntıları ve fotoğrafları...
Oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu
Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak sevinci yaşıyor.
Sümela Manastırı 5 yıl sonra açılıyor
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nın tüm alanları, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yarın ziyarete açılacak. Restorasyonunun yüzde 90'ının tamamlandığı manastırda, Ana Kaya Kilisesi’nin kuzeyinde yer alan 10 şapel, Çan Kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları ve mahzenler 5 yıl sonra ilk kez gezilecek.
Antonio Banderas The Monster of Florence dizisinin başrolünde
Oscar adayı ünlü aktör Antonio Banderas, New York Times çok satan kitaplar listesine giren eseri The Monster Of Florence: A True Story'den uyarlanan altı saatlik mini dizisi The Monster of Florence'ta başrol oynayacak.
Roma döneminden kalma heykeller restorasyon sonrası ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde
İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında bulunan yaklaşık 1800 yıllık kabartma ile kadın ve bebek başı heykelleri İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.
Sinema salonları 1 Temmuz'da seyircilerini ağırlamaya hazır
Covid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.
Göbeklitepe'nin şöhreti UNESCO ile taçlandı
12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde üçüncü yılını tamamlayan Göbeklitepe'nin bu unvan sayesinde yurt dışında tanınırlığı arttı.
Sophie Turner düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı
Game of Thrones yıldızı Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas, ikinci evlilik yıldönümlerini, düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kutladı.
puhutv dizisi Seyyar'ın 4. yeni bölüm fotoğrafları
puhutv orijinal dizisi Seyyar, yeni bölümleriyle cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 2 Temmuz Cuma günü puhutv’de. İşte Seyyar'ın 4. bölüm konusu ve fotoğrafları...
Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filmi çekimleri başladı
Polisiye-komedi türündeki Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için oyuncular sete çıktı. James Bond filmi Spectre'de birlikte oynayan Daniel Craig ve Dave Bautista, birlikte rol alacakların filmin setinde sarılarak özlem giderdi. Onlar gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
Seyyar 4. yeni bölüm fragmanı
puhutv orijinal dizisi Seyyar’ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çiğdem’i hiç beklemediği bir misafir ziyaret eder.
Günlük burç yorumları - 30 Haziran 2021
Astrolog Murat İpek'ten 30 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…