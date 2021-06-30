Magazin ve sanat turu (30 Haziran 2021)

Maradona soruşturması: Kasıtlı olarak öldürdüler



Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmalar devam ederken Maradona'nın oğlu Dieguito'nun avukatı yaptığı açıklamada, dört doktorun efsane futbolcuyu kasıtlı olarak ölüme terk ettiğini iddia etti.

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