Magazin ve sanat turu (30 Mart 2021)

Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

Sık sık geçirdiği estetik operasyonları ile gündeme gelen ve en son altıncı çocuğuna hamile olduğunu duyuran Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. "Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diyerek çocukken uğradığı cinsel istismarı anlattı.

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