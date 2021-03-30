Magazin ve sanat turu (30 Mart 2021)

30.03.2021 - 17:21
BTS grubundan açıklama: Nefreti durdurun
BTS grubu Asyalılara ırkçılık yapıldığını dile getirerek "Nefreti durdurun" çağrısı yaptı.
Kraliçe Elizabeth'in torunu Peter Phillips salgında seyahat yasağını çiğnedi
İngiltere'de seyahat yasağının uygulandığı günlerde, Kraliçe Elizabeth'in torunu Peter Phillips, İskoçya'ya giderek, salgın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polise ihbar edildi.
Sharon Stone'dan taciz itirafı
Kitabında çocuk yaşta yaşadığı taciz olayını anlatan Sharon Stone, "Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da taciz ederdi" dedi.
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı
Yılmaz Erdığan'ın yaratıcısı olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Ankara'da tedavi gördüğü öğrenilen genç oyuncuyla ilgili BKM Mutfak'tan açıklama yapıldı.
Ghislaine Maxwell'e iki yeni suçlama
Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e çocuk istismarına arabuluculuk ve tuzak kurma suçlamaları yapıldı.
Robot rap şarkıcısı tuvalet NFT’sini 6500 dolara sattı
Yapay zeka ile üretilen ilk rap şarkıcısı FN Meka, NFT çılgınlığına katıldı. Robot rap’çinin dijital sanat eseri olarak hazırlanan tuvalet NFT’si 6500 dolara satıldı.
Kuzuların Sessizliği filmindeki ev otele dönüştürüldü
Oscar ödüllü 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği filminin sahnelerinin bir bölümünün çekildiği ev otele dönüştürüldü. ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki evin, düğünler ve diğer etkinlikler için de kullanılmaya başlanması planlanıyor.
Russell Crowe, Thor: Love and Thunder filminin kadrosunda
Gladyatör filmiyle tanınan Oscar'lı oyuncu Russell Crowe, dördüncü Thor filmi olan Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna girdi.
Model Elisabeth Mas Vall'dan Tuba Ünsal hamlesi: Dava düştü
İspanyol model Elisabeth Mas Vall'ı karşılaştıkları mekanda darp ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Tuba Ünsal hakkında açılan dava düştü. Elisabeth Mas Vall'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine, mahkemede davanın düşürülmesine karar verdi.
Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım
Sık sık geçirdiği estetik operasyonları ile gündeme gelen ve en son altıncı çocuğuna hamile olduğunu duyuran Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. "Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diyerek çocukken uğradığı cinsel istismarı anlattı.
Sanatçı Kaya Akarsu hayatını kaybetti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında hayata veda etti. Akarsu Harry Potter filmindeki Dumbledore karakteriyle sesiyle hayat vermişti.
Dublör rolüyle Oscar kazanan Brad Pitt yeni filmi Bullet Train'de dublör kullanmıyor
Aksiyon gerilim türündeki Bullet Train filminde başrolde yer alan Brad Pitt'in fiziksel güç gerektiren sahnelerde büyük ölçüde dublör kullanmadığı öğrenildi. Filmin dublör koordinatörü, Pitt için "Doğuştan atlet gibi" yorumunu yaptı. Pitt, kendisine ilk oyunculuk Oscar'ı kazandıran önceki filminde bir dublörü oynamıştı.
ArtAnkara'da Picasso'nun eseri 34 bin euro'dan satışa sunuldu
ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Pablo Picasso'nun kağıt üzerine çini eseri de satışa sunuldu. Picasso'nun Avignonlu Kızları anlattığı kağıt üzeri çini eserin 1930'lu yıllarda yaptığı çalışmalardan biri olduğu düşünülüyor.
İş Sanat’ta Camerata Saygun klasik müzik konseri
Klasik müzik topluluğu Camerata Saygun, 1 Nisan'da İş Sanat'ta konser verecek. Konser, İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.
Peru’da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi
Peru'da arkeologlar tarafından yağmur ve doğurganlıkla ilişkilendirilen örümcek figürlü 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi.
Instagram filtresiyle ünlülerin estetikli halleri
Yeni bir Instagram filtresi, yüzünüze estetik yaptırdığınızda nasıl görüneceğinizi ortaya koyuyor. Filtreyi ilk deneyen ünlü, Game of Thrones yıldızı Sophie Turner oldu. Peki Turner'ın yanı sıra diğer ünlüler estetik yaptırsa nasıl görünürdü? İşte ünlülerin 'filtreden' geçen estetikli halleri...
Edirne'de ciğer bayramı: Dört ay sonra kapılarını açtılar
Restoranların yüzde 50 kapasiteyle açılacağını açıklamasının ardından Edirne'de ciğerciler işyerleri açarak müşterilerini ağırladı. Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Tam 4 aydan bu yana iş yerlerimiz kapalıydı, tabi paket servisi yapan arkadaşlarımız açıktı. İşimizi özlemiştik, şimdi artık bugünden itibaren yeni bir düzene geçtik, oturarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık" dedi.
Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad'ın emriyle 1443 yılında yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de bulunan tarihi Uzunköprü aslına uygun şekilde restore edilecek. Yapılacak kazı çalışmasıyla da kayıp ayakları gün yüzüne çıkarılacak.
Jay-Jay Johanson 2 Nisan’da PSM Online’da
Melankolik vokaliyle kuşağının en etkili seslerinden biri olan Jay-Jay Johanson, yeni albümü Rorschach Test sonrası PSM’ye özel performansıyla 2 Nisan akşamı PSM Online’da seyirciyle buluşacak.
Bakanlık kültür varlıklarını çocuklara hikaye kitabıyla anlatacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir kız çocuğunun yaşadığı maceraları konu edinen "Biri Arkeolog Mu Dedi?" isimli resimli hikaye kitabıyla çocuklara, kültür varlıklarının önemini anlatmayı ve arkeolojiyi sevdirmeyi amaçlıyor.
Sümer Ezgü: Salda Gölü geleceğe miras kalmalı
Burdurlu Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Alanı'na alınması için başlatılan çalışmaları desteklediğini belirterek, “Gölün korunması, geleceğe miras olarak kalması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Eda Çekil'den 'Aile Albümü' sergisi
Yapı Kredi bomontiada, Eda Çekil’in aile albümlerine, aile ve evlilik kurumlarına dikkatli bir bakış sunan İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı
ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı. Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı fuar, 3 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Akrep 16. bölüm fotoğrafları: Kurduğu plan amacına ulaşıyor
Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin 16. yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...
survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (29 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam birleşme partisi sonrası ödül ve dokunulmazlık heyecanı vardı. 29 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusu yanıt buldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kim kazandı? Survivor'da dün akşam ödül neydi? Eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar arasında oynanan Anlat Bakalım yarışmasını kim kazandı? İşte, 29 Mart 2021 Survivor'da eleme adayı ve diğer ayrıntılar...
Günlük burç yorumları (30 Mart 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 30 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…