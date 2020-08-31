Neymar soluğu Ibiza'da aldı (31 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu)

2020 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliği yaptığı New York'taki geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu. Televizyondan ve internetten izlenen gecede dokuz dalda aday gösterilen Lady Gaga, yılın şarkıcısı dahil beş ödül kazanırken, BTS de dört ödülle törenin yıldızı oldu. Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı. Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları (TAM LİSTE)...

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