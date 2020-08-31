Neymar soluğu Ibiza'da aldı (31 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu)

31.08.2020 - 17:23
Neymar soluğu Ibiza'da aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Bayern Münih'e karşı kaybettikleri maç sonunda gözyaşlarıyla gündem olan Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, soluğu Ibiza'da aldı.
Ruanda Oteli filmine de konu olan Paul Rusesabagina gözaltında
Ruanda, 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen Paul Rusesabagina'yı terör örgütü yönetmek suçundan gözaltına aldı.
2020 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliği yaptığı New York'taki geceye en çok ödülle Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu. Televizyondan ve internetten izlenen gecede dokuz dalda aday gösterilen Lady Gaga, yılın şarkıcısı dahil beş ödül kazanırken, BTS de dört ödülle törenin yıldızı oldu. Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törende sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı. Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları (TAM LİSTE)...
2020 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında ünlüler
Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansları ve ödüllerden önce kırmızı halı seremonisi yapıldı. Ancak bu, her zamankinden farklı bir seremoni oldu. Ünlülerin yeşil fon önünde daha önceden çekilen fotoğrafları MTV Video Müzik Ödülleri görseliyle birlikte servis edildi. Törene katılan ünlü isimler, dikkat çekici kıyafetleriyle poz verdi. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin sanal kırmızı halısından yansıyanlar...
Johnny Depp, Amber Heard'ü mahvedene kadar durmayacak
Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davada sonuç ne olursa olduğu durmayacağı iddia edildi. 57 yaşındaki oyuncunun milyonlarca dolarlık yeni bir dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor
İngiltere'de hazırlanan bir yasa tasarısı, ünlülerin fotoğrafları üzerinde oynamasını yasaklamayı içeriyor. Değiştirilmiş görüntülerin, güzelliğin "çarpık bir görünümünü" oluşturduğu ve bir ruh sağlığı krizini körüklediği iddiasıyla Photoshop'lu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması engellenebilir.
2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vuran Lady Gaga sahne performansı ve maskeleri
Yılın Şarkıcısı dahil toplam beş ödülle 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vuran Lady Gaga, gecede taktığı birbirinden farklı maskeleriyle de adından söz ettirdi. Ödüllerini almak için sahneye her çıktığında farklı bir maske kullanan ve müzik performansı sergilerken kostümleriyle birlikte maskelerini de değiştiren Lady Gaga için Amerikan medyası, "Asıl kazanan Lady Gaga'nın maskeleri oldu" yorumunda bulundu. İşte Lady Gaga'nın gecedeki performansı ve çok konuşulan maskeleri...
Tenet'in gişe rakamı belli oldu
ABD dışındaki ülkelerde 26 Ağustos'ta vizyona giren Tenet'in gişe rakamlarının paylaşılmayacağı açıklansa da Box Office verilerine göre; film 53 milyon dolar hasılat elde etti.
45 kilo veren Adele'den ilk bikinili fotoğraf
45 kilo veren ve her fotoğrafında daha da zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı Adele, ilk kez bikinili fotoğrafını paylaştı.
Justin Bieber ile Hailey Baldwin indirimden malikane aldı
Ünlü çift Justin Bieber ile Hailey Baldwin, ilk satış fiyatının yarısına kadar indirim yapılan bir malikane satın aldı. Çiftin komşuları arasında Hollywood'un en ünlü simaları yer alıyor.
'Metalin babası' Ozzy Osbourne aylar sonra ilk kez görüntülendi
'Metal müziğin babası' olarak anılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, Parkinson hastası olduğunu duyurmasından aylar sonra ilk kez objektiflere takıldı. Hayranları, ünlü heavy metal şarkıcısını son haliyle tanımakta güçlük çekti.
Rita Ora'nın öpücük maskesi
Tatiline İtalya'nın Capri Adası'nda devam eden ünlü şarkıcı Rita Ora, dudak desenli maskesiyle dikkat çekti.
Kış Rüzgarları, gizemli katil Jaqen H'ghar'ın sırrını açığa çıkaracak
George R.R. Martin’in Game of Thrones dizisine dönüştürülen kitap serisinin yeni parçası Kış Rüzgarları'nın (Winds of Winter) Yüzsüz Adamlar’ın gizemli karakteri Jaqen H'ghar'ın sırrını ortaça çıkaracağı iddia edildi.
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Babil 2. sezon tanıtımı
Star TV'nin sevilen dizisi Babil'de 2. sezon heyecanı başlıyor. Babil 2. sezon ilk tanıtımında Egemen, İrfan'a Deniz'in kendi oğlu olduğunu söylüyor.
Maisie Williams, Yeni Mutantlar (The New Mutants) eleştirilerine cevap verdi
Yeni Mutantlar'ın (The New Mutants) Rahne Sinclair'i Maisie Williams, filmi X-Men serisinin en kötüsü ilan edenlere cevap verdi.
MFÖ konserinin iptal nedeni ortaya çıktı
MFÖ, Bodrum'daki konserin bilet satışı yapılmadığı için iptal edildiğini yalanladı. Organizasyon şirketi ise bilet satışından 51 bin TL gelir elde edildiğini, MFÖ'nün 70 bin TL talep etmesi üzerine konserin gerçekleşmediğini açıkladı.
Oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Evgar'ın vefat eden babaannesi Sabahat Evgar'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.
Ağrı Dağı ünlü mankenleri ağırladı
Ağrı'nın doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin uluslararası mecrada tanıtılması amacıyla Doğubayazıt ilçesinde ünlü mankenlerin katılımıyla düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin bulunduğuna inanılan alandaki çekimlerle tamamlandı.
Emma Roberts-Garrett Hedlund çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Meslektaşı Garrett Hedlund ile yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Emma Roberts, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin, bir oğlu dünyaya gelecek.
Van'da Urartular'a ait yeni veriler ortaya çıktı
Van'daki Çavuştepe Kalesi'nde üç yıl önce ortaya çıkarılan nekropolde yapılan kazı çalışmaları sırasında, Urartular'da yeni bir ölü gömme geleneği belirlendi
Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu
İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedaviye alınan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu.
DJ Ben Böhmer Kapadokya'da sıcak hava balonunda performans sergiledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Kapadokya'ya gelen DJ Ben Böhmer, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının organizasyonunda, sıcak hava balonunda sergilediği performansını canlı yayınladı.
Onur Buldu ile Duygu Koz'un mutlu günü
Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Onur Buldu ile Duygu Koz, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini gerçekleştirdi. Buldu, mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını
kaybettiMahallenin Muhtarları, Hanımın Çiftliği, Merhamet ve Veda Türküsü adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul'un sosyal mesafeli ilk festivali: Chill-Out Festival
Chill-out Festival Istanbul 2020, sahne önüne kurulacak 2, 3 ve 4 kişilik kutularla sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak İstanbul'da düzenlenen ilk festival olma özelliğini taşıyor. Festival, 5 Eylül’de Garden Fiesta’da gerçekleşecek.
Üç bin yıllık kent Birgi turizmde hak ettiği değeri almak istiyor
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi mahallesi Birgi, "Efeler Yolu" projesi sayesinde daha çok ziyaretçiyi ağırlayacak.
UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde Sahnede Yeniden Buluşuyoruz etkinliği
UNIQ İstanbul ve An Yapım pandemi döneminde birbirinden uzak kalan seyirci ve tiyatrocuları bir araya getiriyor. 16 oyunun yer alacağı ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ adlı etkinlik 7-30 Eylül 2020 tarihleri arasında UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek.
Krom Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor
Gümüşhane'de yüksek dağ zirvelerinin arasında tarihin her döneminde madencilik yapılan ve tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Krom Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor.
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli
oldu2020 MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen son bölümünde, yarışmaya veda eden isim belli oldu. Şefler tarafından kararın duyurulmasının ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
Haftalık burç yorumları (31 Ağustos - 6 Eylül 2020)
Eylül ayına Balık burcundaki dolunay ile adım atıyoruz. Her dolunay bir farkındalık zamanıdır. Çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleşecek dolunay haritasında 1 derece Terazi burcu yükseliyor. Demek ilişkilerimizin ön plana çıktığı tamamlanma süreçleriyle yüz yüze geleceğiz. Balık’ın koşulsuz merhamet sunması sınırsızlığın, mistisizmin ve hayallerin bekçisi Neptün’den aldığı etkiyle ruhumuzdaki denizin dalga boyunu yükseltecektir. Karşı sahilden Başak’taki Güneş bu görünüme çeki düzen vermek isteyerek, coşkulu, duygulara ve sınırsız fedakarlıklara kırmızı ışık yakar. Bu etkiyle hizmet ettiğimiz alanları gözden geçirmeli, illa sevilelim diye kendimizi boşuna yormamalıyız. Zira hayalimizdeki resmin gerçekleşmesini isterken, Yengeç burcundaki Venüs’ün otorite, kısıtlama, ördüğü duvarla burun buruna gelebiliriz. Demek ki hayallerimizin peşinden giderken, mükemmel aşk, mükemmel ortaklık peşinde koşmadan, karşımızdakilerle orta noktada buluşmayı hedeflemeliyiz. Kurallar, yaptırımlar, isteklerimizi gerçekleştirmeye kısıtlama getirebilir. Her yaşananın kendimiz için en iyisi olduğuna inanmak, bu yönde fikirleri beslemek haftanın bize kazandıracağı en etkili ödül olacaktır. Dolunayın etkisiyle virüsün yaygınlaşması diğer yandan aşı gibi çarelerin aranması ön plana çıkabilir. Balık, salgınlar, zehirlenmeler, bulaşıcı hastalık ve mikrobik konular, su baskınları ile de yakından ilgilidir. O nedenle kişisel hijyene özen göstermeli, çevremizdekileri de bu konuda uyarmalıyız.