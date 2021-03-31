Magazin ve sanat turu (31 Mart 2021)

31.03.2021 - 17:37
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson babasıyla olan hayatını anlattı: Bize ahlakı öğretti
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, Naomi Campbell'ın programına katılarak babasıyla olan hayatını ilk kez anlattı. Babasının kendisinin ve kardeşlerinin eğitimine önem verdiğini vurgulayan Jackson, "Babam bize iş ahlakını da öğretti" ifadelerini kullandı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresine 5 milyon TL
Kanuni Sultan Süleyman'ın Londra'da satışa çıkan portresi 5 milyon liraya alıcı buldu. Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırmada satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise aynı müzayedede "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.
Joe Biden'ın köpeğinden yeni vukuat
Joe Biden ve Jill Biden çiftinin iki Alman çoban köpeğinden biri olan Major, yeni evi Beyaz Saray'da bir kez daha bir çalışanı ısırdı.
Polisten koruma isteyen Kendall Jenner: Önce beni, sonra kendini öldürecek
Süper model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit eden bir kişinin önce onu, sonra da kendisini öldürme planı olduğunu anlatarak polisten koruma istedi.
Demet Akalın'ın TikTok isyanı: Ebeveyn olarak suçumuz var
Demet Akalın’ın kızı Hira'nın TikTok fenomeni Özgür Balakar’ın canlı yayınına 7 bin lira göndermesinin ardından Demet Akalın, Özgür Balakar’ı dolandırıcılıkla suçladı. Akalın, "Ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var. Ama ben hiç anlamadığım için kartı oraya tanımlamışım yani" ifadelerini kullandı.
Kaleci Manuel Neuer maske işine girdi
Bayern Münih’in dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer, kendine ek iş buldu.
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Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden ilk kareler
Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evleniyor. Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girecek olan çiftin mutlu gününden ilk kareler de geldi.
Karen Elson'dan podyum dünyasına mobbing suçlaması
İngiliz manken Karen Elson, moda sektöründe kendisine sık sık “Çirkin ve kilolusun” denilerek mobbing uygulandığını açıkladı. Karen Elson sürekli diyete zorlanmanın genç modellerde madde bağımlılığına ve depresyona neden olduğunu da söyledi.
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Neslihan Atagül İngiltere'de tedavi olacak
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti. Atagül'e bu süreçte kendisine özel bir beslenme programı da uygulanacak.
Mısır'daki felaketler için komplo teorisi: Firavunların laneti
Mısır’da bir hafta içerisinde art arda yaşanan felaketler, sosyal medyada Firavun’un laneti komplo teorilerinin yayılmasına yol açtı. Kazaların, antik Mısır mumyalarının bir müzeden diğerine nakledilecek olması sebebiyle yaşandığına inanılıyor.
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Sharon Stone'dan yıllar sonra Leonardo DiCaprio itirafı: Filmde oynaması için maaşını ben ödedim
Sharon Stone, Leonardo DiCaprio ile birlikte rol aldıkları 1995 yapımı Hızlı ve Ölü (The Quick and the Dead) filmiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Stone yeni kitabında, genç Leonardo'ya rolü verebilmek için maaşını cebinden ödediğini yazdı.
Fenomen Enes Batur’a YouTube yasağı
Fenomen Enes Batur'a YouTube Topluluk Kuralları'nı ihlal etmesi nedeniyle ceza geldi. Batur, platforma video yüklemesinin yasaklandığını duyurdu.
Lenfoma ile mücadele eden Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama
Lenf kanserine yakalanan 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" diyen Güloğlu'na ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan destek gecikmedi.
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Kızlarıyla alışverişe çıkan Angelina Jolie'nin terlik tercihi
Angelina Jolie'nin son zamanlarda kızlarıya çıktığı alışverişlerde pardösü giyse bile stilini ayakkabı yerine terlik ile tamamlaması dikkat çekti.
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Kağıt Ev setinden ilk kareler
Star’ın yeni dizisi Kağıt Ev’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın yer aldığı dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, büyük merak uyandırdı.
Corona virüse yakalanan Hazal Kaya: Ağır bir grip gibi yaşıyorum
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın test sonucu pozitif çıktı. İşte Kaya'nın sağlık dumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...
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Dior ile UNESCO güçlerini birleştiriyor
Moda devi Dior ile UNESCO cinsiyet eşitliği konusunda iş birliği yapıyor. Online olarak düzenlenecek etkinlikte kadın, cinsiyet eşitliği ve kişisel farkındalık gibi konular ele alınacak.
Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım
Rocky serisinin yıldızı Sylvester Stallone, bir döneme damga vuran filmin, dizi versiyonu için çalışmalara başladı.
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Mahkemeden Wilma Elles'e zorla getirme kararı
Oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Mahkeme ara kararında oyuncu Elles hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Wrath of Man'den ilk fragman
Guy Ritchie’nin yönettiği, Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı aksiyon gerilimi Wrath of Man filminden ilk fragman yayınlandı.
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Zeugma Mozaik Müzesi’nin 2021 hedefi 500 bin ziyaretçi
500 bin turist hedefi 2020 yılında pandemiye takılan Zeugma Mozaik Müzesi 2021’de 500 bin turist ağırlamayı bekliyor.
Kızkumu'nun Prenses heykeli kopan eline kavuşuyor
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kızkumu Plajı'nın simgesi olan ve iki yıl önce kimliği belirsiz kişilerce sol eli kırılan 'Prenses' heykeli onarılıyor.
Bergüzar Korel'e soruşturma
Oyuncu Bergüzar Korel hakkında Twitter'da adına hesap açılarak yapılan paylaşımlar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldığı ve "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı. Korel, adına sahte hesap açan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ünlü türkücü Berdan Mardini ile Fatoş Mardini boşandı
Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini boşandı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denildi.
Meghan Markle ikinci çocuğunu evde doğurmayı planlıyor
İlk çocuğu Archie için evde doğum planlayan ancak hastanede doğuma mecbur kalan Meghan Markle, bu defa da ikinci çocuğunu ABD’deki evinde dünyaya getirmeyi planlıyor. Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin yeni doğacak kızları, ABD’de doğan ilk kraliyet üyesi olacak.
İBB İngiltere'deki müzayedede Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İngiltere’nin Sotheby’s müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı.
Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayıncılık tanıtım portalı yakında açılacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayıncılık tanıtım portalının çok kısa süre içinde kullanıma açılacağını bildirdi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak çok yakında Star’da…
Star, müziğe ve eğlenceye doyacağınız çok özel bir programı ekrana getirmeye hazırlanıyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozuyor ve yeniden ekrana dönüyor… ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ çok yakında Star’da…
Tarihi Kızıl Kilise'de defineci tahribatı
Aksaray'da, 5'inci ya da 6'ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Kızıl Kilise, defineciler tarafından tahrip edildi. Tarihi kilise kolonlarının hasar gördüğü, kazı yerlerinin oluştuğu ve duvarlarına ise sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü.
Portakal Çiçeği Karnavalı online olarak başlıyor
Adana’da her yıl nisan ayında yapılan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl #KarnavalOnline adıyla dijital olarak düzenleniyor.
Kibyra'da bazilikal planlı kilisede 30 mezar bulundu
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam eden bazilikal planlı kilise yapısının içinde yer alan ve birçoğu kentin o zamanki önemli din adamlarına ait olduğu sanılan 30 mezar gün yüzüne çıkartıldı. Kazı ekibinde yer alan Dr. Düzgün Tarkan, mezarların kime ait olduğuna ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirtirken, "Hedefimiz önümüzdeki 2 yıl sonucunda bu yapıyı kazarak, restorasyon çalışmalarını başlatarak, bu önemli binayı da turizme kazandırmak" dedi.
Türk sinemasının 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe vefatının 4. yılında anılıyor
Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken başlayan Akçatepe, sanat hayatı boyunca 70'ten fazla film ile 43 tiyatro oyununda rol aldı. Yeşilçam'ın gülen ve güldüren yüzü Halit Akçatepe, vefatının 4'üncü yılında anılıyor.