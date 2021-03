Magazin ve sanat turu (31 Mart 2021)

Sharon Stone'dan yıllar sonra Leonardo DiCaprio itirafı: Filmde oynaması için maaşını ben ödedim

Sharon Stone, Leonardo DiCaprio ile birlikte rol aldıkları 1995 yapımı Hızlı ve Ölü (The Quick and the Dead) filmiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Stone yeni kitabında, genç Leonardo'ya rolü verebilmek için maaşını cebinden ödediğini yazdı.

