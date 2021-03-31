Magazin ve sanat turu (31 Mart 2021)

Demet Akalın'ın TikTok isyanı: Ebeveyn olarak suçumuz var



Demet Akalın’ın kızı Hira'nın TikTok fenomeni Özgür Balakar’ın canlı yayınına 7 bin lira göndermesinin ardından Demet Akalın, Özgür Balakar’ı dolandırıcılıkla suçladı. Akalın, "Ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var. Ama ben hiç anlamadığım için kartı oraya tanımlamışım yani" ifadelerini kullandı.

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