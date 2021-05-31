Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021)

31 Mayıs 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

31.05.2021 - 17:38

Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 1

Obama'dan gençlere ve kızlarına: Tetikte olmalı ve çok çalışmalıyız

Eski ABD Başkanı Barack Obama kızlarına aşılamak istediği fikri açıkladı. Obama, "Sorun şu ki, düz bir çizgide ilerleme kaydetmiyoruz. Tetikte olmalıyız; çok çalışmalıyız, zorlamalı ve dirençli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 2

Oyuncu İlker Aksum'un kaza anı kamerada

Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum’un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi  ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 3

Kraliyet yazarı Penny Junior: Prens William Kraliçe Elizabeth'i örnek alıyor

Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen yazar Penny Junior, Prens William için "Bence kesinlikle kaderinin ne olduğunu biliyor ve onu benimsiyor. Kendisine büyükannesini örnek alıyor" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 4

Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde

Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ile Kenan Doğulu da tatil sezonunu açtı. Hem iş, hem de tatil için Bodrum'da bulunan çift, önceki gün denize girerken görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 5

ABD gişe rakamları: Sessiz Bir Yer 2'den 48.4 milyon dolarlık hasılat

Salgın nedeniyle ertelemeli olarak seyirciyle buluşan Sessiz Bir Yer 2 filmi 48.4 milyon dolar hasılatı bulan açılış performansıyla ABD'de açılışını zirvede gerçekleştirdi.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 6

Anadolu Efes'le şampiyon olan Buğrahan Tuncer'e oyuncu sevgilisi Eda Ece'den kutlama

Oyuncu Eda Ece, Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i tebrik etti. Ece, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gurur" ifadesini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 7

Bergüzar Korel'in sahte hesap soruşturmasında karar

Oyuncu Bergüzar Korel hakkında, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da adına açılan bir hesapla yapılan paylaşım nedeniyle yürütülen "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturması tamamlandı. Savcılık, söz konusu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna dair yeterli tespitin olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 8

Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür

Şarkı sözleri tepki çeken Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, "Bana Allah gibi tap" sözleri nedeniyle özür diledi: "Bu ifadeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum"

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 9

Şarkıcı Davut Güloğlu'nun köy hayatı: Çay toplayıp, organik ürünler yetiştiriyor

Şarkıcı Davut Güloğlu, günlerini doğup, büyüdüğü Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp, yeşil doğada yürüyüş yaparak enerji depolayan Güloğlu, bahçede organik ürünler yetiştirip, makasla çay topluyor. Ünlü şarkıcı, yeni çalışması için huzur bulduğu köyünde, klip hazırladığını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 10

Kafka’nın el yazmalarının koleksiyonu yayınlandı

İsrail Ulusal Kütüphanesi, ünlü yazar Franz Kafka’nın el yazmalarından, mektuplarından ve çizimlerinden oluşan koleksiyonu internet sitesinden yayınladı. Nadir tarihi eser olarak tanımlanan koleksiyonun mülkiyeti, uzun süren dava sonucunda İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne bırakılmıştı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 11

Mesut Özil'den Filistinli çocuklar için bağış

Futbolcu Mesut Özil, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzaladı. Formalar, 5 dakikada satıldı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 12

Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılara temizleme

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, sprey boyayla zarar verilen peribacalarında ‘mikro kumlama’ tekniğiyle yapılan temizleme çalışmaları tamamlandı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 13

Salgın döneminde RTÜK'e şikayetler arttı

RTÜK'ün Vatandaş Bildirimleri 2020 Yıllık Raporu'na göre, geçen yıl Üst Kurula ulaşan 283 bin 498 bildirim arasında 94 bin 705 şikayetle dizi filmler ilk sırada yer aldı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 14

Zamana meydan okuyan Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Bizans ve Osmanlı mimarisinin birbirini örtmeden yana yana olduğu nadide örneklerden biri olan Yedikule Hisarı'nın uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 15

Sanatçı Ayşe Mine hastaneyle kaldırıldı

Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 16

Türkiye yurt dışındaki eserlerin peşinde

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle işbirliği içindeyiz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 17

Kayseri'deki eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın

Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi binasının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 18

Hacı Bektaş-ı Veli tablosundaki ejderhanın hikayesi: 8 Haziran'da satışa sunulacak

Hollanda'da Oriental Art Müzayede Evi tarafından 8 Haziran'da satışa sunulacak Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk’un resmedildiği tablonun sahibi, Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi (SOTA) Başkanı Mehmet Tütüncü, 371 yıllık eseri, 2019'da Almanya'da yapılan bir açık artırmada aldığını söyledi. Mehmet Tütüncü portrede yer alan ejderhanın hikayesini de anlattı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 19

Diyarbakır'ın dokuz lezzetine coğrafi işaret: 54 yemek de sırada

Gastronomi alanında dünyada ve Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen Diyarbakır, 9 yöresel yemeğine coğrafi işaret tescili aldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya yaptığı açıklamada, "9 yemeğimiz coğrafik işaret aldı. 54 yemek de sırada. Avrupa'ya da başvuracağız" dedi.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 20

Atatürk’ün Afrin’de konakladığı ev müze oluyor

Hatay Valiliği'nin Atatürk’ün Afrin’de konakladığı ev hakkında yaptığı açıklamada, “Ev temizlendi, restorasyon ve müzeye dönüştürülmesi ise şu anda proje aşamasında. Bölgedeki hareketliliğin azalmasının arsından restore edilecek” ifadeleri kullanıldı.

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 21

Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da eleme adayları kim oldu? sorusunun yanıtı belli oldu. Final için geri sayım başlayan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan Dora'nın ardından Aleyna ikinci aday oldu. İşte ayrıntılar ve bu hafta yaşananlar...

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Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021) - 22

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 31 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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