Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021)

31.05.2021 - 17:38
Obama'dan gençlere ve kızlarına: Tetikte olmalı ve çok çalışmalıyız
Eski ABD Başkanı Barack Obama kızlarına aşılamak istediği fikri açıkladı. Obama, "Sorun şu ki, düz bir çizgide ilerleme kaydetmiyoruz. Tetikte olmalıyız; çok çalışmalıyız, zorlamalı ve dirençli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Oyuncu İlker Aksum'un kaza anı kamerada
Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum’un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor.
Kraliyet yazarı Penny Junior: Prens William Kraliçe Elizabeth'i örnek alıyor
Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen yazar Penny Junior, Prens William için "Bence kesinlikle kaderinin ne olduğunu biliyor ve onu benimsiyor. Kendisine büyükannesini örnek alıyor" ifadelerini kullandı.
Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde
Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ile Kenan Doğulu da tatil sezonunu açtı. Hem iş, hem de tatil için Bodrum'da bulunan çift, önceki gün denize girerken görüntülendi.
ABD gişe rakamları: Sessiz Bir Yer 2'den 48.4 milyon dolarlık hasılat
Salgın nedeniyle ertelemeli olarak seyirciyle buluşan Sessiz Bir Yer 2 filmi 48.4 milyon dolar hasılatı bulan açılış performansıyla ABD'de açılışını zirvede gerçekleştirdi.
Anadolu Efes'le şampiyon olan Buğrahan Tuncer'e oyuncu sevgilisi Eda Ece'den kutlama
Oyuncu Eda Ece, Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i tebrik etti. Ece, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gurur" ifadesini kullandı.
Bergüzar Korel'in sahte hesap soruşturmasında karar
Oyuncu Bergüzar Korel hakkında, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da adına açılan bir hesapla yapılan paylaşım nedeniyle yürütülen "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturması tamamlandı. Savcılık, söz konusu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna dair yeterli tespitin olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.
Şarkı sözleri tepki çeken ABD'li rapçi Jay Park'tan özür
Şarkı sözleri tepki çeken Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, "Bana Allah gibi tap" sözleri nedeniyle özür diledi: "Bu ifadeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum"
Şarkıcı Davut Güloğlu'nun köy hayatı: Çay toplayıp, organik ürünler yetiştiriyor
Şarkıcı Davut Güloğlu, günlerini doğup, büyüdüğü Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp, yeşil doğada yürüyüş yaparak enerji depolayan Güloğlu, bahçede organik ürünler yetiştirip, makasla çay topluyor. Ünlü şarkıcı, yeni çalışması için huzur bulduğu köyünde, klip hazırladığını söyledi.
Kafka’nın el yazmalarının koleksiyonu yayınlandı
İsrail Ulusal Kütüphanesi, ünlü yazar Franz Kafka’nın el yazmalarından, mektuplarından ve çizimlerinden oluşan koleksiyonu internet sitesinden yayınladı. Nadir tarihi eser olarak tanımlanan koleksiyonun mülkiyeti, uzun süren dava sonucunda İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne bırakılmıştı.
Mesut Özil'den Filistinli çocuklar için bağış
Futbolcu Mesut Özil, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzaladı. Formalar, 5 dakikada satıldı.
Peribacalarına sprey boyayla yazılan yazılara temizleme
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, sprey boyayla zarar verilen peribacalarında ‘mikro kumlama’ tekniğiyle yapılan temizleme çalışmaları tamamlandı.
Salgın döneminde RTÜK'e şikayetler arttı
RTÜK'ün Vatandaş Bildirimleri 2020 Yıllık Raporu'na göre, geçen yıl Üst Kurula ulaşan 283 bin 498 bildirim arasında 94 bin 705 şikayetle dizi filmler ilk sırada yer aldı.
Zamana meydan okuyan Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor
Bizans ve Osmanlı mimarisinin birbirini örtmeden yana yana olduğu nadide örneklerden biri olan Yedikule Hisarı'nın uluslararası kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Sanatçı Ayşe Mine hastaneyle kaldırıldı
Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Türkiye yurt dışındaki eserlerin peşinde
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle işbirliği içindeyiz" dedi.
Kayseri'deki eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın
Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi binasının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Hacı Bektaş-ı Veli tablosundaki ejderhanın hikayesi: 8 Haziran'da satışa sunulacak
Hollanda'da Oriental Art Müzayede Evi tarafından 8 Haziran'da satışa sunulacak Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk’un resmedildiği tablonun sahibi, Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi (SOTA) Başkanı Mehmet Tütüncü, 371 yıllık eseri, 2019'da Almanya'da yapılan bir açık artırmada aldığını söyledi. Mehmet Tütüncü portrede yer alan ejderhanın hikayesini de anlattı.HABER DETAY - TIKLA OKU
Diyarbakır'ın dokuz lezzetine coğrafi işaret: 54 yemek de sırada
Gastronomi alanında dünyada ve Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen Diyarbakır, 9 yöresel yemeğine coğrafi işaret tescili aldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya yaptığı açıklamada, "9 yemeğimiz coğrafik işaret aldı. 54 yemek de sırada. Avrupa'ya da başvuracağız" dedi.
Atatürk’ün Afrin’de konakladığı ev müze oluyor
Hatay Valiliği'nin Atatürk’ün Afrin’de konakladığı ev hakkında yaptığı açıklamada, “Ev temizlendi, restorasyon ve müzeye dönüştürülmesi ise şu anda proje aşamasında. Bölgedeki hareketliliğin azalmasının arsından restore edilecek” ifadeleri kullanıldı.
Survivor'da eleme adayları kim oldu? (30 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da eleme adayları kim oldu? sorusunun yanıtı belli oldu. Final için geri sayım başlayan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan Dora'nın ardından Aleyna ikinci aday oldu. İşte ayrıntılar ve bu hafta yaşananlar...
Günlük burç yorumları - 31 Mayıs 2021
Astrolog Murat İpek'ten 31 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…