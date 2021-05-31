Magazin ve sanat turu (31 Mayıs 2021)

Obama'dan gençlere ve kızlarına: Tetikte olmalı ve çok çalışmalıyız

Eski ABD Başkanı Barack Obama kızlarına aşılamak istediği fikri açıkladı. Obama, "Sorun şu ki, düz bir çizgide ilerleme kaydetmiyoruz. Tetikte olmalıyız; çok çalışmalıyız, zorlamalı ve dirençli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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