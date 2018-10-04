Magazin ve sanat turu (4 Ekim 2018)

160 dünyaca ünlü fenomen İstanbul’a gelip Belgrad ormanında yürüyecek. Beşiktaş ve Kadıköy sokaklarında gezecek ve bu anları tüm dünyayla paylaşacak. Dünyada çok büyük yönlendirme etkisine sahip bu fenomenler yaptıkları paylaşımlarla satın alma gücü yüksek 500 milyon kişiye etki edecek.

3 Ekim 2018 itibariyle 30. yaşını kutlayan Alicia Vikander 7 yaşında Göteborg Operası'nda ilk kez sahneye çıktı, 9 yaşında baleye başladı. 15 yaşında oyunculuğa merak sardı. İsveç'te popüler bir dizi olan Andra Avenyn'de Josefin rolüyle dikkat çekti. İlk sinema filmi Pure ile beğeni topladı. Uluslararası çapta ün kazanması, 2012 yapımı Anna Karenina filmindeki Kitty rolüyle oldu. Tomb Raider ile kariyerinde zirve yaptı. İşte 30. yaşına özel 30 fotoğrafla Alicia Vikander

Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias'ın bir kadın hayranı sahneye atlayarak şarkıcıyı öpmeye başladı. Evli ve iki çocuk babası Iglesias da hayranının öpücüklerine karşılık verdi. O anlar amatör bir kameraya da yansıdı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 5-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 17. Filmekimi sinemaseverlere dolu dolu bir program sunuyor. İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir’de de sinemaseverlerle buluşacak 17. Filmekimi, programa eklenen film ve ek seanslarla sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor.

31 FİZİK KURALLARINA AYKIRI ANLAR

Newton’un Evrensel Çekim Yasası şöyle der: “Evrendeki her parçacık, başka bir parçacığı, kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olan bir kuvvetle çeker.” Bu kuralı anlamak fizikten uzak olanlar için biraz zor gelse de yerçekiminin nasıl işlediğine dair genel prensibi herkes bilir. Ancak birazdan göreceğiniz objeler bu fizik yasasına aykırı görünümleriyle şaşırtıyor. Elbette tüm bu yerçekimine meydan okuma görüntülerinin bilimsel bir açıklaması olsa da bu, onları daha az ilginç yapmıyor.



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