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Magazin ve sanat turu (4 Ekim 2018)

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4 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    160 FENOMEN TÜRKİYE'YE GELİYOR (500 MİLYONLUK TANITIM)

    160 FENOMEN TÜRKİYE'YE GELİYOR (500 MİLYONLUK TANITIM)
    160 dünyaca ünlü fenomen İstanbul’a gelip Belgrad ormanında yürüyecek. Beşiktaş ve Kadıköy sokaklarında gezecek ve bu anları tüm dünyayla paylaşacak. Dünyada çok büyük yönlendirme etkisine sahip bu fenomenler yaptıkları paylaşımlarla satın alma gücü yüksek 500 milyon kişiye etki edecek.

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  • 2

    KIM KARDASHIAN’IN ESKİ KORUMASINA 6,1 MİLYON DOLARLIK SOYGUN DAVASI

    KIM KARDASHIAN’IN ESKİ KORUMASINA 6,1 MİLYON DOLARLIK SOYGUN DAVASI

    ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın sigorta şirketi, eski koruması Pascal Duvier’e Paris soygunu öncesi alması gereken önlemleri almadığı için 6,1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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  • 3

    BERGÜZAR KOREL'DEN MAKYAJSIZ VE KISA SAÇLI YENİ GÖRÜNTÜ

    BERGÜZAR KOREL'DEN MAKYAJSIZ VE KISA SAÇLI YENİ GÖRÜNTÜ
    Cihangir'de objektiflere yansıyan Bergüzar Korel'in kısa saçlı ve düz saçlarının yanı sıra makyajsız görüntüsü de dikkat çekti. Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Makyajsız paylaşım akımına ünlü oyuncu Gizem Karaca katıldı.

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  • 4

    DÜNYANIN EN İYİ YEME İÇME ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

    DÜNYANIN EN İYİ YEME İÇME ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

    TripAdvisor, kullanıcılarının verdiği oylarla seçilen dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. İtalya’dan üç şehir birden listeye girdi.

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  • 5

    DÜŞES'İN DÖNÜŞÜ: 14 YILDIR AYNI ÇİZME

    DÜŞES'İN DÖNÜŞÜ: 14 YILDIR AYNI ÇİZME
    Üçüncü bebeği Prens Louis'yi dünyaya getirdikten sonra bir süre dinlenen Cambridge Düşesi Kate Middleton geri döndü. Middleton ilk görevinde 14 yıldır aynı çizmeleri (Penelope Chilvers) giymesiyle gündeme oturdu. İşte Kate Middleton'ın 14 yıldır vazgeçemediği çizmeleriyle ziyaretlerinden kareler... (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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  • 6

    ORGANİZE İŞLER 2'NİN SARI SARUHAN'I

    ORGANİZE İŞLER 2'NİN SARI SARUHAN'I
    Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi “Organize İşler 2”de üstlendiği Sarı Saruhan rolüyle hayranlarını çok şaşırtacak.

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  • 7

    30. YAŞINDA 30 KAREYLE ALICIA VIKANDER

    30. YAŞINDA 30 KAREYLE ALICIA VIKANDER
    3 Ekim 2018 itibariyle 30. yaşını kutlayan Alicia Vikander 7 yaşında Göteborg Operası'nda ilk kez sahneye çıktı, 9 yaşında baleye başladı. 15 yaşında oyunculuğa merak sardı. İsveç'te popüler bir dizi olan Andra Avenyn'de Josefin rolüyle dikkat çekti. İlk sinema filmi Pure ile beğeni topladı. Uluslararası çapta ün kazanması, 2012 yapımı Anna Karenina filmindeki Kitty rolüyle oldu. Tomb Raider ile kariyerinde zirve yaptı. İşte 30. yaşına özel 30 fotoğrafla Alicia Vikander

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  • 8

    ÜNLÜLER VE SEVİMLİ DOSTLARI (HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ)

    ÜNLÜLER VE SEVİMLİ DOSTLARI (HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ)
    Ünlü isimler köpek sevgisini sahip oldukları hayvanlarıyla sosyal medyadan paylaştıkları pozlarla gösteriyor. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Elçin Sangu'dan Hakan Çalhanoğlu'na ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi..

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  • 9

    BILL VE HILLARY CLINTON ÇİFTİ CHRISTINA AGUILERA KONSERİNDE

    BILL VE HILLARY CLINTON ÇİFTİ CHRISTINA AGUILERA KONSERİNDE

    Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump karşısında başkanlık için yarışan eşi Hillary Clinton Christina Aguilera konserinde görüntülendi.

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  • 10

    ACUN ILICALI'DAN FENERBAHÇE TV AÇIKLAMASI

    ACUN ILICALI'DAN FENERBAHÇE TV AÇIKLAMASI
    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe TV ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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  • 11

    RONALDO'NUN TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KADINLA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    RONALDO'NUN TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KADINLA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında iddia makamını zora sokacak görüntüler yayınlandı. Ronaldo'yu tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga'nın, iddia edilen tecavüz zamanından birkaç saat önce Las Vegas’ta bir gece kulübünde birlikte eğlenirken çekilen görüntüleri yayınlandı.

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  • 12

    DÜNYA GÜZELİ AZRA AKIN'DAN MISS TURKEY 2018 YORUMU (ESTETİK POLEMİĞİ)

    DÜNYA GÜZELİ AZRA AKIN'DAN MISS TURKEY 2018 YORUMU (ESTETİK POLEMİĞİ)
    2002 Miss World Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetik tartışmaları hakkında konuştu. Akın, "Bence sadece dış görünüşe bakılmamalı. Güzellik yarışması sadece onu kapsamıyor" dedi.

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  • 13

    TOM HARDY'NİN DEĞİŞİMİ

    TOM HARDY'NİN DEĞİŞİMİ
    Band of Brothers (Kardeşler Takımı) ile başlayan kariyerinde Inception (Başlangıç) ile zirve yapan İngiliz oyuncu Tom Hardy, 5 Ekim Cuma günü vizyona girecek Venom ile dünya gündeminde. İşte haftanın hatta ayın en merak edilen filmi öncesi dünden bugüne Tom Hardy'nin değişimi ve filmleri...

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  • 14

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN DOLANDIRILDI

    ENGİN ALTAN DÜZYATAN DOLANDIRILDI
    Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural’ı akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirterek dolandırdıkları iddiasıyla iki kişi hakkında 14’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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  • 15

    SAHNEYE ATLAYAN HAYRANININ ÖPÜCÜKLERİNE KARŞILIK VERDİ

    SAHNEYE ATLAYAN HAYRANININ ÖPÜCÜKLERİNE KARŞILIK VERDİ
    Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias'ın bir kadın hayranı sahneye atlayarak şarkıcıyı öpmeye başladı. Evli ve iki çocuk babası Iglesias da hayranının öpücüklerine karşılık verdi. O anlar amatör bir kameraya da yansıdı.

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  • 16

    ÜNLÜ OYUNCU YILDIRIM ÖCEK HAYATINI KAYBETTİ

    ÜNLÜ OYUNCU YILDIRIM ÖCEK HAYATINI KAYBETTİ
    Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Yıldırım Öcek’in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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  • 17

    KIZINA DEDESİNİN ADINI KOYDU

    KIZINA DEDESİNİN ADINI KOYDU

    Ünlü oyuncu Kate Hudson, önceki gün dünyaya getirdiği kızına dedesinin adını verdi.

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  • 18

    17. FİLMEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM

    17. FİLMEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM
    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 5-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 17. Filmekimi sinemaseverlere dolu dolu bir program sunuyor. İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir’de de sinemaseverlerle buluşacak 17. Filmekimi, programa eklenen film ve ek seanslarla sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor.

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  • 19

    'TOM CRUISE YILLARDIR KIZINI GÖRMÜYOR'

    'TOM CRUISE YILLARDIR KIZINI GÖRMÜYOR'

    Tom Cruise'un, boşandığı eşi Katie Holmes'ten dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Suri'yi Scientologist olmadığı gerekçesiyle görmek istemediği iddia edildi.

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  • 20

    ŞEVVAL SAM'A MÜZEYYEN SENAR MAKYAJI

    ŞEVVAL SAM'A MÜZEYYEN SENAR MAKYAJI

    Şevval Sam makyajla Müzeyyen Senar benzetilerek Maslak'ta bir etkinlikte sahneye çıktı.


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  • 21

    İKİNCİ BİR ŞANSLA HAYATA TUTUNAN HAYVANLAR

    İKİNCİ BİR ŞANSLA HAYATA TUTUNAN HAYVANLAR
    Sokakta yaşayan hayvanlar bazen kendi hatalarından bazen de insanlardan kaynaklı sorunlar yaşıyorlar. Bazı hayvan severlerin sokaktan yaralı olarak buldukları hayvanların tedavilerini yaptırıp evlerini açtılar. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bakıma muhtaç hayvanların bulunduklarında çekilen ve ikinci yaşamlarında çekilen fotoğrafları...

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  • 22

    HAVA ATIŞI ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ’DEN

    HAVA ATIŞI ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ’DEN
    Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, beşinci yılında Özge Özpirinçci’nin elinden havalanacak. Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan Oyuncu Özge Özprinçci, 17 Ekim’de Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas arasında oynanacak karşılaşmanın hava atışını Pembe Top ile yapacak.

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  • 23

    DEATH ON THE NILE KADROSUNDA

    DEATH ON THE NILE KADROSUNDA
    Doğu Ekspresinde Cinayet'in merakla beklenen devam halkası Death on the Nile oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot’un ardından Armie Hammer da filmin kadrosuna katıldı.

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  • 24

    USTA OYUNCU AYDEMİR AKBAŞ'A KANSER TEŞHİSİ

    USTA OYUNCU AYDEMİR AKBAŞ'A KANSER TEŞHİSİ
    Daha önce gırtlak kanserini yenen usta oyuncu Aydemir Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

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  • 25

    SERTAB ERENER'Lİ OCEANS OF NOISE BABYLON'DA

    SERTAB ERENER'Lİ OCEANS OF NOISE BABYLON'DA
    Üç yıldır birlikte müzik yapan Sertab Erener'li Oceans of Noise, yoluna devam ediyor. Grup, 6 Kasım akşamı Babylon'da sahne alacak.

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  • 26

    ANTALYA FİLM FESTİVALİ’NDE İBRAHİM TATLISES’E ONUR ÖDÜLÜ

    ANTALYA FİLM FESTİVALİ’NDE İBRAHİM TATLISES’E ONUR ÖDÜLÜ

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Onur Ödülü alacak.

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  • 27

    MFÖ İLE ŞEBNEM FERAH YENİDEN HARBİYE'DE

    MFÖ İLE ŞEBNEM FERAH YENİDEN HARBİYE'DE
    MFÖ ve sanatçı Şebnem Ferah, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

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  • 28

    TARİHİ OPERA BİNASI 70 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

    TARİHİ OPERA BİNASI 70 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU
    Yeni sezonda perdelerini 20 Ekim'de açacak Ankara Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlerin karşısına restore edilerek 70 yıl önceki ilk haline döndürülen Ulus'taki tarihi Opera sahnesi sürpriziyle çıkacak.

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  • 29

    ÜLKELERE GÖRE BESLENME ÇANTALARI

    ÜLKELERE GÖRE BESLENME ÇANTALARI

    Farklı ülkelerde çocuklar beslenme çantalarında neler taşıyor? İşte ABD’den Güney Kore’ye, Brezilya’dan Finlandiya’ya ülkelerin okul beslenme çantalarındaki yiyecekler...

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  • 30

    MÜSLÜM FİLMİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

    MÜSLÜM FİLMİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

    Müslüm Gürses’in hayatını güçlü prodüksiyon, etkileyici bir sinematografiyle beyazperdeye aktaran Müslüm filminin afişi yayınlandı.

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  • 31

    FİZİK KURALLARINA AYKIRI ANLAR

    FİZİK KURALLARINA AYKIRI ANLAR
    Newton’un Evrensel Çekim Yasası şöyle der: “Evrendeki her parçacık, başka bir parçacığı, kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olan bir kuvvetle çeker.” Bu kuralı anlamak fizikten uzak olanlar için biraz zor gelse de yerçekiminin nasıl işlediğine dair genel prensibi herkes bilir. Ancak birazdan göreceğiniz objeler bu fizik yasasına aykırı görünümleriyle şaşırtıyor. Elbette tüm bu yerçekimine meydan okuma görüntülerinin bilimsel bir açıklaması olsa da bu, onları daha az ilginç yapmıyor.

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  • 32

    DICK CHENEY'İN YÜKSELİŞİ SİNEMADA

    DICK CHENEY'İN YÜKSELİŞİ SİNEMADA
    Dev bir petrol şirketinin CEO'su iken politikaya atılan ve bir dönem ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney'nin hayat hikayesi Hollywood filmine konu oluyor. Onu canlandıran ise, Hollywood'un kılıktan kılığa girmesiyle ünlü oscarlı aktörü Christian Bale. İşte ayrıntılar...

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  • 33

    RAMBO 5 SETİNDEN İLK KARELER

    RAMBO 5 SETİNDEN İLK KARELER
    Sylvester Stallone efsane filmlerine devam ediyor. Rocky serisinin sekizinci filmi Creed 2 ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Amerikalı aktör, Rambo 5 setinden ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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  • 34

    ÖMÜRLÜK DOSTLARINI BEKLİYORLAR

    ÖMÜRLÜK DOSTLARINI BEKLİYORLAR
    Sokaklarda zor şartlarda yaşayan, araba çarpması sonucu tedavi edilen veya sokağa terk edilen yüzlerce sahipsiz hayvan, sıcak bir yuva ve sevgilerini verebilecekleri ömürlük dostlarını bekliyor.

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  • 35

    GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR TİYATRO TEŞVİK ÖDÜLÜ'NÜN İLK SAHİPLERİ BULUNDU

    GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR TİYATRO TEŞVİK ÖDÜLÜ'NÜN İLK SAHİPLERİ BULUNDU

    2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro / Kumbaracı50 paylaştı.

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  • 36

    "ONLAR OYUN OYNAYACAK BİZ OYUNU BOZACAĞIZ"

    "ONLAR OYUN OYNAYACAK BİZ OYUNU BOZACAĞIZ"
    Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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