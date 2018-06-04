Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2018)
4 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
-
1
Rİ-Rİ'DEN AYRILIK KARARI (ÇALKANTILI AŞK HAYATI)
Bir süredir müzik dünyasından uzak kalan hatta çocuk istediğinin sinyallerini veren Rihanna'nın Suuri işadamı sevgilisi Hassan Jameel'den ayrıldığı iddia edildi. İşte müziği kadar özel hayatıyla da hep gündemde olan Barbadoslu şarkıcının aşk geçmişi...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
2
ÜNLÜ ÇİFT YENİ EVE TAŞINIYOR (42 MİLYON TL)Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucaklarına alan John Legend ve Chrissy Teigen, New York’tan 6.7 milyon pound’a (yaklaşık 42 milyon TL) bir ev satın aldı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
3
16 YAŞ BÜYÜK SEVGİLİSİNİ TERK ETTİModel Sofia Ritche (19) ve kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Scott Disick'i terk etti. Ayrılığını nedeninin ise ihanet olduğu iddia edildi. Ünlü çiftin ayrılığı, yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
4
ÜNLÜLERDEN ALİ KOÇ'A DESTEKFenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini aldı ve Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlığa seçildi. Bazı ünlü isimler de başkanlık yarışında oy kullanırken bazıları ise desteğini sosyal medyadan dile getirdi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
5
43. YAŞINA ÖZEL 43 FOTOĞRAFLA ANGELINA JOLIE
Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği, bir de Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, bugün (4 Haziran 1975) doğum gününü kutluyor. İşte 43. yaşına özel 43 fotoğrafla Angelina Jolie...
-
6
SURVİVOR YARIŞMACILARININ STİLLERİ (GECENİN YENİ FOTOĞRAFLARI)Survivor 2018'de merakla beklenen ve Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının birleşme partisi geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Birleşme öncesi duş, traş, makyaj gibi ihtiyaçlarını karşılalayarak hazırlanan yarışmacıların birleşme partisinden fotoğraflar da yayınlandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
7
"ŞEYTAN CANLANDIRMAYI TERCİH ETMİYORUM"Şu sıralar Ocean’s 8 filmiyle gündemde olan ABD’li oyuncu Sarah Paulson, "Şeytan ya da kahramanları canlandırmayı tercih etmiyorum” ifadelerini kullandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
8
BURAK ÖZÇİVİT İLE FAHRİYE EVCEN'İN TATİL PLANIFahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit, birinci yıl dönümü sürprizi yaptı. Birlikte mavi tura çıkmaya hazırlanan ikiliden Özçivit'in eşi için gulet kiraladığı öne sürüldü.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
9
MIRANDA KERR: KISA SÜRE ÖNCE ÇEKİMLERE KATILDIMSnapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr "Kısa süre önce bir Japon markasının çekimlerine katıldım, yani hâlâ modelliğe devam ediyorum ancak önceliğim şirketim ve ailem" dedi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
10
BURHAN DOĞANÇAY’IN ESERİNE 757 BİN TL
Beyaz Müzayede’nin dün gerçekleştirdiği 51.Beyaz Müzayede, bir araya getirdiği önemli eserlerle beğeni topladı. Türkiye’nin en seçkin koleksiyonlarından derlenmiş 248 adet başyapıtın satışa çıktığı müzayede kıran kırana satışlara sahne oldu. Burhan Doğançay’ın “Kurdela Serisi”nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından olan 1982 tarihli “Big Spiderweb” 757 bin TL’ye satılarak müzayedede en yüksek fiyata satılan eser oldu.
-
11
KIVANÇ İLE ÇAĞATAY TATİL SEZONUNU AÇTITatil sezonunun ilk fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’dan geldi. Eşi Başak Dizer’le tatile çıkan yakışıklı oyuncuya, arkadaşlarıyla birlikte denize açılan Ulusoy eşlik etti. Teknelerini Marmaris’te dip dibe demirleyen ekibin tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
12
WONDER WOMAN'DA ROL ALACAK İSİM BELLİ OLDU
Gal Gadot başrolde olduğu Wonder Woman'ın devam filmi için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Pedro Pascal ve Kristen Wiig'in rol alacağı bildirilen filmden tanıtım görseli de geldi.
-
13
HER AKŞAM SOKAKTAKİ KEDİLERİ BESLİYOROyuncu Songül Öden önceki akşam Nişantaşı sokaklarında kedileri beslerken görüntülendi. Öden, “Bunu her akşam yapıyorum” dedi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
14
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN TRANSFERDiriliş Ertuğrul dizisinde Antheus karakterine hayat veren Alper Atak, Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) 8. sezonu için audition (Oyuncu seçmeleri) daveti aldı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
15
HANDE ERÇEL'DEN DOĞAL POZSon olarak Star TV'de yayınlanan Siyah İnci'de Hazal karakterine hayat veren Hande Erçel Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
16
HAFTANIN LİDERİ STAR WARS (LİSTEDE 3 YENİ FİLM VAR)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office rakamları belli oldu. Solo: A Star Wars Story'nin zirvede yer aldığı listede Adrift, Upgrade ve Action Point'in ilk hafta rakamları dikkat çekti.
-
17
DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NDESakarya'nın en eski tarihi eserlerinden Justinianus Köprüsü, Unesco Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
18
KONSTANTIN'İN PARMAĞI BULUNDUİstanbul’un kurucusu Konstantin’in dev bronz heykelinin kayıp parmağı bulundu. Parmağın yıllardır Paris’te Louvre Müzesi’nde olduğu ortaya çıktı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
19
HAMİLE EŞİYLE RİNGE ÇIKTI
Avatar lakaplı Survivor 2016 şampiyonu ve milli boksör Atakan Arslan ile eşi Serap Korkmaz doğuma günler kala ringe çıktı.
-
20
SILA’DAN NAZIM HİKMET’E ZİYARETSanatçı Sıla, dün akşam Moskova’daki hayranlarıyla buluştu. Sıla, Nazım Hikmet’in ölümünün 55. yıldönümünde ünlü şairi Moskova’da bulunan mezarında da ziyaret etti.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
21
CEM YILMAZ: BOŞANIYORUZCem Yılmaz, Defne Samyeli ile önceki akşam Etiler’deydi. Yılmaz, muhabirlerin “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu, “Bombayı patlatıyorum, boşanıyoruz” esprisiyle geçiştirdi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
22
KLASİK OTOMOBİLLERLE SİNEMA KEYFİ1950’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri,70’li yıllarda bir Ege kasabasında geçen bir hikayeden yola çıkılarak filmleştirilen İftarlık Gazoz’u, yarım asrı devirmiş klasik araçlardan, oyuncularıyla birlikte izlediler. Etkinlikte, filmde yer alan klasikleşmiş araçlar da filmin görselleriyle süslenmiş şekilde sergilendi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
23
TUNCAY ŞANLI BABA OLDU
Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile olan eski sevgilisi Melis Sayım bugün doğum yaptı. Doğum haberini sosyal medyadan Seren Serengil verdi.
-
24
YAVRUSUNU PİTONUN ÖLÜMCÜL SARMALINDAN KURTARDIAvustralya'da kaydedilen bu görüntüler National Geographic fotoğraflarını aratmadı. Bir keseli sıçanın, yavrusunu pitonun ölümcül sarmalından kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele sosyal medyanın gündemine oturdu.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
25
SURVİVOR'DA DÖRT İSİM ELEME ADAYI OLDUSurvivor son bölümde elemeye kimler kaldı? sorusu yanıt buldu. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesiyle Turabi ve Ümit'in ardından Hakan ile Damla haftanın diğer eleme adayları oldu.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)