Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021)

Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu



Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan Zervevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'nda bağlantılı yapılar keşfedildi. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Kutsal alana girişten önce birçok yapının, kutsal alandaki törenlerin düzenlendiği yerle bağlantılı olduğunu gördük ve bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Tapınakta ayinler yapılırken gerek koridorlardan gerekse farklı yapılardan giriş yapılıyor. Bu nedenle bunun bu gizem dini ile ilgili olduğunu düşünüyoruz" dedi.



HABER DETAY - TIKLA İZLE





