Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021)

04.06.2021 - 17:39
Prenses Charlene gergedanlar için Güney Afrika'da
Monako Kraliyet Ailesi'nde ülkenin monarkı Prens Albert'in eşi olan Prenses Charlene, Güney Afrika'ya giderek kendi adını taşıyan vakıf için çalışmalarda bulunuyor.
Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu
Kozmetik milyoneri Kylie Jenner (23) şimdi de kızı Stormi Webster (3) adına bebek bakım markası kurdu.
Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı
Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan yapımcı Hasan Saltık Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Saltık, Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.
Musa Orhan özür istedi, Ezgi Mola kabul etmedi
Sanatçı Ezgi Mola’nın, cinsel saldırı sanığı Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada taraflara uzlaşıp uzlaşmadıkları soruldu. Orhan’ın avukatı, Mola’dan özür mesajı istedi. Mola reddedince hakkında dava açıldı. Mola, “Gayem hakaret değil bu tip insanlık dışı olayları gerçekten yapan şahıslara olan tepkimdir” dedi.
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Ata Demirer: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi
Oyuncu ve şarkıcı Ata Demirer, Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasını Ege'de fotoğrafladı. Demirer, "Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" dedi.
Angelina Jolie, Brad Pitt’i asla affetmeyecek
Angelina Jolie, beş yıldır süren velayet davasını keybetse de mücadeleden vazgeçmiyor. Brad Pitt'i asla affetmeyecek olan 45 yaşındaki Hollywood yıldızı hukuk savaşı için her şeyini vermeye hazır
Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi
Corona virüse yakalanan ardından bir süre yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile dünyaevine girdi.
Hunter Biden'ın striptizciyi işe aldığı ortaya çıktı
Hunter Biden'ın nasıl tanıştığını hatırlamadığını söylediği striptizciyle ilgili yalanları ayağına dolandı. ABD Başkanı'nın oğlunun striptizciyi işe aldığı ortaya çıktı.
Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak
Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu. Biden, Kraliçe'nin ağırlayacağı 13'üncü ABD başkanı olacak.
Canan Ergüder: Beşinci kemoterapi bitti
Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder'den haber var. Kemoterapi tedavisindeki beşinci aşamanın bittiğini söyleyen Ergüder, "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
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Set aşkı gerçek oldu: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü el ele
Birlikte oldukları öne sürülen ancak bu iddialara tepki gösteren Masumiyet dizisinden rol arkadaşları İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü birlikteliği belgelendi. İkiliden Tütüncü kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" ifadelerini kullandı.
Eminem'den yeni rekor
Eminem’in yeni şarkısı Killer, YouTube’da altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaştı
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla tatil sezonunu Kaş'taaçtı. Kaş'ta lüks bir otelde kalan grup, havuz başında objektiflere yansıdı.
Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi sonrası romantik karelerini ve duygularını Instagram hesabından paylaştı.
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Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk
Dünyanın en büyük Harry Potter mağazası New York'ta açıldı. Serinin hayranları yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
Lady Gaga dünya turnesini bir kez daha erteledi
Lady Gaga son albümünün turnesini corona virüs pandemisi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını söyleyerek bir kez daha erteledi.
Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’den üç bölümlük konser serisi
Amazon’un düzenlendiği Prime Day kapsamında “Prime Day Show”, 17 Haziran’dan itibaren dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin yer aldığı üç bölümlük konser serisini müzikseverlerle buluşturacak.
Bağlılık Hasan, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek
Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Bağlılık Hasan filmiyle 74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.
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Sosyal medya "Dünya Kahvaltı Günü"nde Van kahvaltısı fotoğraflarıyla renklenecek
Van kahvaltısının tanıtımına katkı sunulması amacıyla haziranın ilk pazar günü düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü", salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bu yıl da festival yerine sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla kutlanacak. Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına ve Van'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerinin ikincisini 6 Haziran'da gerçekleştirecek.
46. yaşına özel 46 fotoğrafla Angelina Jolie
Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği, bir de Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, bugün (4 Haziran 1975) doğum gününü kutluyor. İşte 46. yaşına özel 46 fotoğrafla Angelina Jolie...
İzmir'de 8 bin 500 yıllık el aleti bulundu
İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Yapılan kazılarında, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip küçük bir el aleti bulundu.
Devlet Tiyatroları açık havada perdelerini açtı
Corona virüs salgını nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları ile seyircisiyle yeniden buluştu.
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Menajerimi Ara 40. bölüm fotoğrafları: Ortalık karışıyor
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Diziden yeni bölüm fotoğrafı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve kareler...
Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan Zervevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'nda bağlantılı yapılar keşfedildi. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Kutsal alana girişten önce birçok yapının, kutsal alandaki törenlerin düzenlendiği yerle bağlantılı olduğunu gördük ve bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Tapınakta ayinler yapılırken gerek koridorlardan gerekse farklı yapılardan giriş yapılıyor. Bu nedenle bunun bu gizem dini ile ilgili olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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Omar ve Biz bu kez İtalya'dan ödülle döndü
İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini konu edinen Omar ve Biz filmi, ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül almaya devam ediyor.
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İbo Show 27. yeni bölüm tanıtımı
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Akrep 25. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrep'in 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Survivor'da ödül ve market oyununu kim kazandı? (3 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül ve market oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Ayşe ve İsmail Balaban'ı takım kaptanı seçildiği son bölümde rakibine fırsat vermeyen mavi takım ödül ve market oyununu kazanarak mutlu sona ulaştı. Ada birleşmesinin de yaşandığı bölümde iki takım arasındaki konuşma sonrasında takımlar aynı barakada kalmak üzere anlaştı.
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Venüs, Jüpiter’e gülümsüyor / Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021
Maddi, manevi her konuda çok daha şanslı bir gün geçirmemiz olası. O nedenle geleceğe bakarak adım atmak bugün ideal.
20 Haziran 2021 Babalar Günü için burçlara göre hediye önerileri
Sevgili astroloji severler, olmazsa olmazlardan bir gün olarak takvimlerde yerini alan “Babalar Günü” onlara sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için fırsat sunuyor.
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