Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021)

4 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

04.06.2021 - 17:39

Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 1

Prenses Charlene gergedanlar için Güney Afrika'da

Monako Kraliyet Ailesi'nde ülkenin monarkı Prens Albert'in eşi olan Prenses Charlene, Güney Afrika'ya giderek kendi adını taşıyan vakıf için çalışmalarda bulunuyor.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 2

Kylie Jenner bebek bakım markası kurdu

Kozmetik milyoneri Kylie Jenner (23) şimdi de kızı Stormi Webster (3) adına bebek bakım markası kurdu.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 3

Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan yapımcı Hasan Saltık Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Saltık, Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 4

Musa Orhan özür istedi, Ezgi Mola kabul etmedi

Sanatçı Ezgi Mola’nın, cinsel saldırı sanığı Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada taraflara uzlaşıp uzlaşmadıkları soruldu. Orhan’ın avukatı, Mola’dan özür mesajı istedi. Mola reddedince hakkında dava açıldı. Mola, “Gayem hakaret değil bu tip insanlık dışı olayları gerçekten yapan şahıslara olan tepkimdir” dedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 5

Ata Demirer: Maalesef deniz salyası buraya kadar geldi

Oyuncu ve şarkıcı Ata Demirer, Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasını Ege'de fotoğrafladı. Demirer, "Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok" dedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 6

Angelina Jolie, Brad Pitt’i asla affetmeyecek


Angelina Jolie, beş yıldır süren velayet davasını keybetse de mücadeleden vazgeçmiyor. Brad Pitt'i asla affetmeyecek olan 45 yaşındaki Hollywood yıldızı hukuk savaşı için her şeyini vermeye hazır


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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 7

Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Corona virüse yakalanan ardından bir süre yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile dünyaevine girdi.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 8

Hunter Biden'ın striptizciyi işe aldığı ortaya çıktı


Hunter Biden'ın nasıl tanıştığını hatırlamadığını söylediği striptizciyle ilgili yalanları ayağına dolandı. ABD Başkanı'nın oğlunun striptizciyi işe aldığı ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 9

Kraliçe II. Elizabeth 13. kez bir ABD Başkanı ağırlayacak

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu. Biden, Kraliçe'nin ağırlayacağı 13'üncü ABD başkanı olacak.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 10

Canan Ergüder: Beşinci kemoterapi bitti


Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder'den haber var. Kemoterapi tedavisindeki beşinci aşamanın bittiğini söyleyen Ergüder, "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.


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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 11

Set aşkı gerçek oldu: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü el ele

Birlikte oldukları öne sürülen ancak bu iddialara tepki gösteren Masumiyet dizisinden rol arkadaşları İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü birlikteliği belgelendi. İkiliden Tütüncü kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Kimse bilmiyor. Saklayarak yaşıyoruz, ne menajerlerimiz ne de en yakın arkadaşlarımız aşk yaşadığımızı bilmiyor. Fotoğrafları yayınlamayın, çok yıpranırız" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 12

Eminem'den yeni rekor

Eminem’in yeni şarkısı Killer, YouTube’da altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaştı


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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 13

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer ile Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftlerinden birlike tatil

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu’yla tatil sezonunu Kaş'taaçtı. Kaş'ta lüks bir otelde kalan grup, havuz başında objektiflere yansıdı.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 14

Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı: Duygularımı anlatacak kelime yok


Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifi sonrası romantik karelerini ve duygularını Instagram hesabından paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 15

Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk

Dünyanın en büyük Harry Potter mağazası New York'ta açıldı. Serinin hayranları yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 16

Lady Gaga dünya turnesini bir kez daha erteledi

Lady Gaga son albümünün turnesini corona virüs pandemisi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını söyleyerek bir kez daha erteledi.


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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 17

Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’den üç bölümlük konser serisi

Amazon’un düzenlendiği Prime Day kapsamında “Prime Day Show”, 17 Haziran’dan itibaren dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin yer aldığı üç bölümlük konser serisini müzikseverlerle buluşturacak.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 18

Bağlılık Hasan, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek


Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Bağlılık Hasan filmiyle 74. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 19

Sosyal medya "Dünya Kahvaltı Günü"nde Van kahvaltısı fotoğraflarıyla renklenecek

Van kahvaltısının tanıtımına katkı sunulması amacıyla haziranın ilk pazar günü düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü", salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bu yıl da festival yerine sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla kutlanacak. Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına ve Van'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesine öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerinin ikincisini 6 Haziran'da gerçekleştirecek.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 20

46. yaşına özel 46 fotoğrafla Angelina Jolie

Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği, bir de Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, bugün (4 Haziran 1975) doğum gününü kutluyor. İşte 46. yaşına özel 46 fotoğrafla Angelina Jolie...

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 21

İzmir'de 8 bin 500 yıllık el aleti bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Yapılan kazılarında, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip küçük bir el aleti bulundu.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 22

Devlet Tiyatroları açık havada perdelerini açtı


Corona virüs salgını nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları ile seyircisiyle yeniden buluştu.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 23

Menajerimi Ara 40. bölüm fotoğrafları: Ortalık karışıyor

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Diziden yeni bölüm fotoğrafı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve kareler...

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 24

Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu


Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan Zervevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'nda bağlantılı yapılar keşfedildi. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Kutsal alana girişten önce birçok yapının, kutsal alandaki törenlerin düzenlendiği yerle bağlantılı olduğunu gördük ve bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Tapınakta ayinler yapılırken gerek koridorlardan gerekse farklı yapılardan giriş yapılıyor. Bu nedenle bunun bu gizem dini ile ilgili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 25

Omar ve Biz bu kez İtalya'dan ödülle döndü


İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini konu edinen Omar ve Biz filmi, ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül almaya devam ediyor.


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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 26

İbo Show 27. yeni bölüm tanıtımı

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 27

Akrep 25. yeni bölüm fragmanı

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrep'in 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 28

Survivor'da ödül ve market oyununu kim kazandı? (3 Haziran 2021 ayrıntıları)


Survivor'da ödül ve market oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Ayşe ve İsmail Balaban'ı takım kaptanı seçildiği son bölümde rakibine fırsat vermeyen mavi takım ödül ve market oyununu kazanarak mutlu sona ulaştı. Ada birleşmesinin de yaşandığı bölümde iki takım arasındaki konuşma sonrasında takımlar aynı barakada kalmak üzere anlaştı.

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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 29

Venüs, Jüpiter’e gülümsüyor / Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021

Maddi, manevi her konuda çok daha şanslı bir gün geçirmemiz olası. O nedenle geleceğe bakarak adım atmak bugün ideal.


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Magazin ve sanat turu (4 Haziran 2021) - 30

20 Haziran 2021 Babalar Günü için burçlara göre hediye önerileri


Sevgili astroloji severler, olmazsa olmazlardan bir gün olarak takvimlerde yerini alan “Babalar Günü” onlara sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için fırsat sunuyor.


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