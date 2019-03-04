Magazin ve sanat turu (4 Mart 2019)

Rap müzik şarkıcısı Ezhel, şarkılarıyla Bursalılara enerji ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Ezhel, “Kim ne olursa olsun, hepimizin varacağı yer aynı. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan ne olacak, bir gün her şey bitecek. Bizden geriye tek kalacak şey sevgi” dedi.