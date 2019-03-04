Magazin ve sanat turu (4 Mart 2019)
ntv.com.tr
4 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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SCARLETT JOHANSSON ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENİYORDaha önce iki kez evlilik yapan Scarlett Johansson, üçüncü evliliğini Colin Jost ile yapacak.
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PRODIGY GRUBUNUN SOLİSTİ KEITH FLINT HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü İngiliz müzik grubu Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti. 49 yaşındaki Flint, İngiltere Essex'teki evinde ölü bulundu. Prodigy grubu sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayarak, "Büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle kardeşimiz ve dostumuz Keith Flint'in ölüm haberini doğruluyoruz" dedi.
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HASTANELİK OLDUOyuncu Serenay Sarıkaya oynadığı Alice Müzikali'nin yoğun temposuna dayanamayınca hastanelik oldu. Sarıkaya, sağlık durumunu Instagram hesabından duyurdu.
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MİLYONER ÇİFT MÜCEVHER İŞİNE GİRDİ
Şampiyon tenisçi Serena Williams ve Reddit’in kurucusu olan eşi Alexis Ohanian, mücevher mağazası açtı.
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EN POPÜLER FİLMLER BELLİ OLDUYeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin mart ayı verileri belli oldu. IMDb'nin en popüler filmler kategorisinde ilk 6 filmden 5'inin Oscar Ödülle olması dikkat çekti. İşte en popüler 50 film...
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SURVIVOR ŞAMPİYONU ÇUKUR'DA ROL ALACAKAvatar ve Paşa lakaplı Survivor 2016 şampiyonu Atakan Arslan, Çukur dizisinde oynayacağı iddilarına açıklık getirdi. Arslan, “Çukur dizisinin yapım ekibi ile görüşmeler yaptım, fakat onların süreci nasıl ilerliyor bilmiyorum" dedi.
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STEVEN SPIELBERG NETFLIX’E SAVAŞ AÇTI
Oscar’lı yönetmen Steven Spielberg, Netflix’e savaş açtı. Netflix filmlerinin Oscar’dan çıkarılması gerektiğini savunan Spielberg, Akademi Yöneticiler Toplantısı’nda açıklayacağı planına destek bulmayı beklese de şimdiden sinema dünyasının tepkisini topladı. Spielberg'e Netflix'in yanıtı da gecikmedi.
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REKOR BEKLENİYORİtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio'nun 2014'de bulunan ve Kayıp Caravaggio ismi verilen tablosunun 170 milyon dolardan yüksek bir fiyata satılarak rekor kırması bekleniyor. İşte Andy Warhol’dan Vincent van Gogh’a, Klimt’ten Picasso’ya, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek satış rakamını yakalamış tabloları
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OSCAR ROMANTİZMİ İŞE YARADI
Shallow şarkısının 91. Oscar Ödülleri’nde En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanmasının yanı sıra Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın ses getiren romantik Oscar performansı, A Star Is Born soundtrack albümünü Billboard 200 listesinde bir numaraya çıkardı.
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"TELEVİZYONA AĞAÇ KOYSALAR İNSANLAR ONUNLA BİLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİR"Şu sıralar Don Kişot'um Ben oyunuyla gündemde olan Ozan Güven, gençlerin şöhret ve para kazanmak için oyunculuğu seçtiğini söyleyerek, "Bu yanıltan ve onları yolundan çıkaran bir durum" dedi.
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GİŞEDE ANİMASYON EGEMENLİĞİABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu.Zirvede 3 animasyon filminin olduğu hafta ilk 10'a sadece 3 yeni film (Greta ve A Madea Family Funeral) girebildi. İşte ABD'de 1 -3 Mart 2019'da gişenin zirvesine yerleşen filmler...
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DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY BOŞANDIEski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay “anlaşmalı” olarak evliliklerini noktaladı.
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DÜŞES'E AİLESİNDEN YENİ DARBE: ONUN BİR KALBİ YOK
İngiliz televizyonunda yayınlanan Meghan Markle belgeselinde konuşan Düşes’in üvey ablası Samantha Markle, babasına mektup yazan kız kardeşiyle ilgili sert sözler sarf etti: Onun bir kalbi yok, kalbi kırılamaz. Asıl babamın kalbi kırıldı. Kendini mağdur olarak gösteremez.
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ACUN ILICALI'NIN SPOR OTOMOBİL TUTKUSUYapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Ferrari 488 Spider marka lüks spor otomobiliyle İstinye'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Ilıcalı, mekan çıkışı gazetecilerle selamlaştıktan sonra evinin yolunu tuttu.
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MERAKLA BEKLENEN FRAGMAN YAYINLANDIYılın en çok merak edilen süper kahraman filmlerinden birisi olan X-Men Dark Phoenix fragmanı yayınlandı.
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HEPSİ AYNI KİŞİ (MAKYAJ HARİKASI)
Bu ünlülerin hepsi aslında aynı kişi! Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, makyaj yeteneğini kendi üzerinde sanat eserleri yaratarak kanıtlıyor. 26 yaşındaki Yuhong’un kendine yaptığı makyajla ünlülere dönüşmesi sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Çinli makyaj sanatçısının makyajın gücüyle Johnny Depp, Mona Lisa, Taylor Swift, Michael Jackson gibi isimlere dönüşümü...
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DUA LIPA'DAN KAÇAMAK YEMEĞİ VE TÜRK ÇAYIÖnce Kaçamak yiyen daha sonra ince belli bardakta Türk çayı içen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa o anları sosyal medya hesabından da yayınladı.
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PARİS'TEKİ AMERİKALI: GIGI HADID
Paris Moda Haftası nedeniyle Paris'ta bulunan Gigi Hadid, "Paris'teki Amerikalılar" partisine katıldı. Ünlü model, kıyafet seçimiyle dikkatleri üzerinde topladı.
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SERTAB EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN SAHNEDESertab Erener, büyük ilgi gören Sertab’ın Müzikali projesi kapsamında eğitimde fırsat eşitliği için sahneye çıkacak. 26 Mart 2019 Salı günü saat 20:30'da UNIQ Hall’da gerçekleşecek etkinliğin geliri Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimi için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.
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18+ FRAGMANÇizgi romanları ikinci kez beyaz perdeye aktarılan ve 12 Nisan'da vizyona girecek olan Hellboy'dan 18+ fragman geldi
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"BU FOTOĞRAF DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM OLSUN"Önceki gün doğum gününü kutlayan oyuncu Cem Davran, 55. yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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17. ULUSLARARASI GEZİCİ FİLMMOR KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ BAŞLIYOR
17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 7 Mart’ta İstanbul’da başlıyor. 7 Mart’ta İstanbul Modern Sinema’da, 9 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde başlayacak Agnès Varda retrospektifi Agnès Hakkında Her Şey 30 Mart’a kadar sürecek. Retrospektif dışındaki festival programı 11-17 Mart’ta Fransız Kültür Merkezi’nde, 12-16 Mart’ta Barış Manço Kültür Merkezi’nde.
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SURVİVOR 2019'DA TÜRKİYE TAKIMINDAN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? soruları yanıt buldu. Oyunu Yunanistan takımı kazanırken, Türkiye takımının ada konseyinde Ecem, Okay ve Hakan eleme adayları oldu. İşte detaylar ve kare kare Survivor 2019...
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EZHEL: DÜNYANIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICISI DA OLSAN BİR GÜN HER ŞEY BİTECEKRap müzik şarkıcısı Ezhel, şarkılarıyla Bursalılara enerji ve eğlence dolu bir gece yaşattı. Ezhel, “Kim ne olursa olsun, hepimizin varacağı yer aynı. Dünyanın en çok dinlenen şarkıcısı da olsan ne olacak, bir gün her şey bitecek. Bizden geriye tek kalacak şey sevgi” dedi.
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TÜRKİYE DİZİ İHRACATINDA HOLLYWOOD'A RAKİP OLDU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada" dedi.
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MAKYAJSIZ VE BORNOZLU PAYLAŞIMEkran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Hadise makyajsız halini Instagram'dan paylaştı...
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ZAMAN İÇİNDE KADININ TOPLUMDAKİ DEĞİŞİMİTrumh Art Gallery, kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 20 sanatçının buluştuğu Mulier (Kadın) adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi 5-31 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.
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MARİO LEVİ’DEN YENİ KİTAP: BİR CUMA RÜZGARI KADIKÖY
Mario Levi'nin yedi kitaplık yeni İstanbul serisinden ilki Bir Cuma Rüzgarı Kadıköy, Everest Yayınları’ndan çıktı. Kitapta Levi'nin çektiği fotoğraflar da yer alıyor.
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KIZILORDU KOROSU İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ KONSERLER VERECEK
Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ev sahipliğinde, 9 ve 11 Mart'ta ücretsiz konser verecek.
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AYRILIK ESPİRİSİGeçtığımız günlerde sevgilisi Aslı Turanlı'dan ayrılan Ata Demirer, yeni gösterisinde konuyu esprili bir dille ele aldı.
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MÜZE OLUYORBüyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'nin Babaeski ilçesini ziyaret ettiği sırada kaldığı fabrika bahçesindeki köşk, müze olacak.
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HAFTALIK BURÇ YORUMLARIGökyüzü olaylarının yoğun ve etkisini hissettireceği bir haftaya başlıyoruz. 5 Mart Salı günü, 2019 yılının ilk Retro hareketi Merkür ile başlıyor. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den burç yorumları…
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GİRİŞİMCİ KADINLARDAN RALLİ YARIŞI
Türkiye‘nin başarılı girişimci kadınları ve genç girişimci iş kadınları, dünya çapında bir ilk olan Pembepist etkinliği kapsamında 10 Mart'ta piste çıkarak mücadele edecek. Pembepist, kadınlar arasındaki dayanışmayı artırmayı, genç girişimci kadınlara yol gösteren başarılı iş kadınlarını ve kadın girişimciliğini teşvik etmeyi hedefliyor.
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ULUSLARARASI AVRASYA KİTAP FESTİVALİ'NE 200 BİN KATILIMBu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" sona erdi. Etkinliğe 200 bin kişi katıldı.
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"ONLARI BAŞ BAŞA GÖRDÜKÇE KAFAYI YİYECEĞİM"Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 33. bölüm fragmanı yayınlandı.
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SÖZ'DE ROMANTİZM DORUKTA
Star’da her pazartesi ekrana gelen Söz, bu akşam yayınlanacak 72. bölümüyle yine çok konuşulacak. Derya’nın Yavuz’a aşkını itiraf ettiği bölüm fragmanı ekran başındakiler başta olmak üzere, dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.