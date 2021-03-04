Magazin ve sanat turu (4 Mart 2021)

04.03.2021 - 17:27
Meghan Markle: Saray yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynuyor
Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle çiftine The Times gazetesi yeni bir suçlamayla karşı karşıya bıraktı. Yer alan bilgilerde Markle'ın saray çalışanlarına zorbalık yaptığı iddiası yer aldı. Çiftin röportaj verdiği CBS kanalından da suçlama sonrası bir paylaşım yapıldı. Markle 7 Mart'ta yayınlanacak röportajın kesitinde, "Saray, hakkımızdaki yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.
LeBron James malikanesini 20 milyon dolara satıyor
NBA yıldızı LeBron James, Los Angeles'taki deva malikanesini 20 milyon dolara satışa çıkardı. İşte Los Angeles Lakers oyuncusunun satmak istediği lüks evi...
Şehir Tiyatroları'nda cinsel taciz iddiasına ilişkin dava: Sen akıllı kadınsın, bu olayı abartma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda meslektaşları Mana Alkoy ve Nazife Aksoy'u taciz ettiği iddia edilen oyuncu Uğur Arda Aydın cinsel taciz suçundan hakim karşısına çıktı.
Grimes’in dijital sanatına 6 milyon dolar
Elon Musk’ın sevgilisi eşi Grimes’in NFT* satışı büyük ilgi gördü. Ünlü müzisyenin dijital eserleri yarım saat içerisnde 6 milyon dolara satıldı.
İspanyol Kraliyet ailesine aşı tepkisi
İspanya'da halk aşı olmak için beklerken, Kraliyet ailesinin üyelerinin aşı yaptırdığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu.
Dwayne Johnson'dan bardak çektirme (hacamat) pozu
Fit vücudunu korumak için çok çalışan ünlü aktör Dwayne 'The Rock' Johnson, ilk kez geleneksel bardak çekme (hacamat) yöntemini uygulattı ve sonucu hayranlarıyla paylaştı.
Alice Evans eşi Ioan Gruffudd'un boşanma davasını gazeteden öğrendi
Oyuncu Alice Evans'ın 14 yıllık eşi Ioan Gruffudd boşanma davası açtı. Evans bu bilgiyi basında çıkan haberler sonrası öğrendi.
Irina Shayk: Çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm
Dört yıllık birlikteliğin ardından oyuncu Bradley Cooper'dan 2019 yılında ayrılan ünlü model Irına Shayk, "Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir. Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm" ifadelerini kullandı.
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip'e kalp ameliyatı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in kalp ameliyatı olduğu açıklandı.
Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davasındaki 60 milyon dolarlık ev ayrıntısı
Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian ile Kanye West'in mahkeme belgelerinden 60 milyon dolarlık evle ilgili ayrıntı ortaya çıkarıldı.
Başkan adayı olmayı düşünen Will Smith: Payıma düşeni yapacağım
Hollywood yıldız Will Smith ileride bir başkan adayı olmayı düşünebileceğini söyledi ve siyasi amaçlarından bahsetti
Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması
Murat Boz ile barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Aslı Enver yaptığı açıklamayla barışmadıklarını ve yalnızlıktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Köpek bakıcısı vurulup köpekleri kaçırılan Lady Gaga'dan ilk fotoğraf
Köpek bakıcısının uğradığı silahlı saldırı sonrası iki köpeği kaçırılan ve trajik olayın ardından "Kalbim acıyor" mesajını paylaşan Lady Gaga, ilk kez görüntülendi.
Rihanna iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonunu tanıttı
Rihanna, değeri 1 milyar dolara ulaşan iç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini kendisi giyip kamera karşısına geçerek tanıttı.
Son Şarkı filminden Ahmet Kaya'nın gerçek görüntüleri çıkarılacak
Fransa’da 21 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın eşi ve iki kızının başvurusu üzerine mahkeme, vizyona girmek üzere olan Son Şarkı filminden Ahmet Kaya’nın gerçek görüntülerinin ve dört eserinin çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu içerikler çıkarılmadığı takdirde, film gösterime giremeyecek.
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Seni Çok Bekledim'e yeni oyuncu: Hande Oktan (Savcı Pınar)
Star’ın sevilen dizisi ‘Seni Çok Bekledim’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin her bölümde arttığı diziye Hande Oktan, ‘Savcı Pınar’ rolü ile dahil olacak.
Arazinin eski sahibi Mahmut Yıldız Göbeklitepe'nin keşfinin ilginç öyküsünü anlattı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin 35 yıl önce ortaya çıkma öyküsünü kalıntıların bulunduğu eski arazi sahibi Mahmut Yıldız anlattı...
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Ebru Şallı: Çalışmak benim şifam
Ebru Şallı, Pars sonrası yaşadığı süreci anlattı: "İnsanlar benim için, 'Bu kız iyice kafayı yemiş olabilir' diye düşünüyordur ama psikoloğum iyi yol aldığımı söylüyor. İyileşmeye çalışıyorum. Hayat düz bir çizgi değil. Hep zikzak. Çok çalışmak, çok öğrenmek, iyi beslenmek, iyi bir eş bulmak, belki de çocuk yapmak gerekiyor.
'Trabzon’un Göbeklitepe'sinde turizm hedefi: Hadrianus
Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş, Trabzon’un Pazarkapı Mahallesinde geçtiğimiz günlerde Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan otopark çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılarla ilgili yaptığı açıklamada "Hadrianus Limanı'nı Trabzon’un Göbeklitepe'si olarak nitelendiriyoruz" dedi.
Şanlıurfa, UNESCO’ya müzik şehri başvurusu yapacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin yöreye özgü müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla UNESCO'ya Müzik Şehri başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.
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Sıla'ya hakaretten ceza alan Davut Güloğlu'ndan yeniden yargılanma talebi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında yaklaşık dört yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
Tarihi Paşa Mezarlığı'nı defineciler talan etti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Paşa Mezarlığı’nı defineciler talan etti. Tarihi yapısı zarar görmüş mezarlık ilgi bekliyor.
Deniz Seki'nin albüm değişimi
Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı.
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Tarihi Hasankeyf yeşilleniyor
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Yeşil Kuşak 2 Ağaçlandırma Projesi kapsamında, proje sahasına toplamda 10 bin fidan dikme çalışmaları başlatıldı.
Janet Jackson’ın hayatı belgesel film oldu
Ünlü şarkıcı Janet Jackson'ın özel hayatı ve müzik kariyerini konu alan dört saatlik bir belgesel çekildi.
İbo Show 16. yeni bölüm tanıtımı
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi günü Star'da ekrana gelecek.
Michael B. Jordan'ın Without Remorse filminden ilk fragman
Michael B. Jordan'ın başrolde oynadığı Tom Clancy’s Without Remorse filminin ilk fragmanı yayınlandı. Clancy’nin Jack Ryan serisinin en popüler karakterlerinden biri olan John Clark'ın çıkış hikayesini konu alan filmde Jordan, donanma üyesi John Kelly rolünde. Rus askerleri, hamile karısı da dahil olmak üzere ailesini, kendilerine yönelik gizli bir operasyondaki rolü nedeniyle öldürdükten sonra, Kelly, cinayetler için adalet arayan bir göreve çıkar. Ancak Kelly, SEAL Karen Greer (Jodie Turner-Smith) ve CIA ajanı Robert Ritter (Jamie Bell)'la birlikte suikastçıların peşinden giderken, kendini, ABD ile Rusya arasında bir savaşı başlatmakla tehdit eden uluslararası bir komplonun içinde bulur. Without Remorse'un ilk olarak Eylül 2020'de Paramount Pictures aracılığıyla yayınlanması planlanmıştı, ancak Covid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelendi. Film, 30 Nisan'da, Amazon Prime'da gösterilecek.
Seni Çok Bekledim 6. yeni bölüm 2. fragman
Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Oğlu Umut’la kaçak durumuna düşen Selo bunu başarabilecek mi?
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığı başvuru sonucunda Bitlis büryanına 'Coğrafik İşaret Tescil Belgesi’ verildi.
Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve konukları belli oldu.
Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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İbo Show 16. yeni bölüm fotoğrafları
İbo Show, 6 Mart Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde; Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Para ile ilgili her şey bugün de / Günlük burç yorumları (4 Mart 2021)
Bugün biraz daha ekonomik ve hesap kitap konularına dalabileceğimiz ve geleceğimiz adına hedefler koyabileceğimiz zamanları işaret ediyor.