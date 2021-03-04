Magazin ve sanat turu (4 Mart 2021)

Michael B. Jordan'ın Without Remorse filminden ilk fragman

Michael B. Jordan'ın başrolde oynadığı Tom Clancy’s Without Remorse filminin ilk fragmanı yayınlandı. Clancy’nin Jack Ryan serisinin en popüler karakterlerinden biri olan John Clark'ın çıkış hikayesini konu alan filmde Jordan, donanma üyesi John Kelly rolünde. Rus askerleri, hamile karısı da dahil olmak üzere ailesini, kendilerine yönelik gizli bir operasyondaki rolü nedeniyle öldürdükten sonra, Kelly, cinayetler için adalet arayan bir göreve çıkar. Ancak Kelly, SEAL Karen Greer (Jodie Turner-Smith) ve CIA ajanı Robert Ritter (Jamie Bell)'la birlikte suikastçıların peşinden giderken, kendini, ABD ile Rusya arasında bir savaşı başlatmakla tehdit eden uluslararası bir komplonun içinde bulur. Without Remorse'un ilk olarak Eylül 2020'de Paramount Pictures aracılığıyla yayınlanması planlanmıştı, ancak Covid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelendi. Film, 30 Nisan'da, Amazon Prime'da gösterilecek.

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