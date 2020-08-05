Magazin ve sanat turu (5 Ağustos 2020)

05.08.2020 - 17:25
Ünlü oyunculardan babalar ve oğulları fotoğrafı
Bülent Şakrak, yeğeni Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay, oğullarının yan yana geldiklerinde verdiği pozu taklit etti. Bülent Şakrak'ın "Babalar ve oğulları" notuyla paylaştığı fotoğraf, binlerce beğeni aldı.
Ukraynalı modelin Daria Kyryliuk'un darp iddiasıyla ilgili görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı (Ukrayna İçişleri Bakanlığı devrede)
Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un, eğlenmeye gittiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü beach club’ın otoparkında darp edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürerken, görgü tanıklarından birinin ifadesi ortaya çıktı. İfadede, Kyryliuk ve sevgilisinin içinde olduğu bir grubun, beach club görevlilerine saldırdığı iddiası yer aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın hızlı ilerlemesi konusunda Türkiye’den talepte bulundu.
Menajerimi Ara dizisine Youtuber Ender Gözü konuk oldu
Ay Yapım imzalı Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara dizisinin Youtuber’ların dünyasına gönderme yaptığı yeni görüntüleri yayınlandı. Dünyada izlenme rekorları kıran, yakında Star TV’de başlayacak diziden yayınlanan yeni görüntülerde Çınar (Fatih Artman) karakterinin, kaybettiği yıldız oyuncusu yerine oyuncu aradığı sahneye Youtube fenomeni Ender Gözü konuk oldu.
Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti
Taylor Swift’in, 24 Temmuz’da piyasaya sürdüğü sekizinci albümü Folklore, çıktığı ilk hafta boyunca dijital platformlarda 500 milyon kez dinlendi. Kadın sanatçılar arasında en çok dinlenen albüm olma unvanını ele geçiren Folklore, 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albüm unvanına şimdiden sahip oldu.
Neil Young şarkılarını seçim kampanyasında izinsiz kullanan Donald Trump'a dava açtı
Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı ABD Başkanı Donald Trump’a dava açtı. Young, Trump'ın seçim çalıŞmasını 'görmezden gelme ve nefret kampanyası' olarak nitelendirdi.
Simpsonlar'ın (The Simpsons) Lübnan patlaması tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri)
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi gibi bu defa da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamayı önceden tahmin ettiği iddiasıyla gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminleri...
Yonca Evcimik’ten haciz açıklaması
Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik'in, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemediği iddia edildi. Bankanın, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurduğu öne sürüldü. Çıkan haberlerden sonra Evcimik cephesinden açıklama geldi.
Cristiano Ronaldo 5. kez baba oluyor iddiası (Georgina Rodriguez hamile mi?)
Bir sezonda 25 gol atan ilk Juventuslu oyuncu olarak tarihe geçen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve performansıyla sürekli gündemde olan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, Ronaldo bu kez 5.çocuk haberleriyle gündemde. İddiaların nedeni ise fit görünümüyle bilinen Georgina Rodriguez'in giydiği son elbisesiyle ortaya çıkan göbeği...
Okan Bayülgen'den Harem Kabare
Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı Harem Kabare adlı oyun 14-15 Ağustos tarihlerinde Trump Sahne’de seyirciyle buluşuyor.
Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarakbağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım daha da dikkat çekiyor. Ancak bu kez konuşulmasının nedeni doğum günü nedeniyle Kraliyet'ten kendisi için yayınlanan mesajlar. 39 yaşına giren Meghan Markle için yayınlanan doğum günü mesajlarına kullanılan ifadeler tepki topladı.
Jim Carrey'den Kanye West yorumu: Zamanımızın büyük karakterlerinden biri
Jim Carrey, yarı otobiyografik kitabında yer verdiği Kanye West hakkında konuşarak, "O, zamanımızın en büyük karakterlerinden biri" dedi.
Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu
Adana'da bu yıl 27'ncisi organize edilen Adana Altın Koza Film Festivali, 14-20 Eylül'de düzenlenecek.
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Stephen King’in yeni kitabı Later'ın tarihi belli oldu
Amerikalı yazar Stephen King, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden 2021 yılında yeni bir roman yayımlayacağını takipçilerine duyurdu.
Orta Çağ film setlerini andıran Çiğdemli Köyü SİT alanı ilan edildi
Sivas’ta bulunan Orta Çağ film setlerini andıran, yaklaşık 400 yıllık Çiğdemli (Tuğut) Köyü, SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı.
Kate Middleton'dan maskeli yardım (Corona günlerinde ünlüler)
Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de corona günlerinde tedbirlerini alıyor ve sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir yardım kuruluşunun çalışmasında, ilk kez maskeli görüntülendi. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...
10'uncu yılında yeniden gösterime girecek olan Inception'dan (Başlangıç) yeni fragman
Christopher Nolanın yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprionun başrolde yer aldığı Inception, izyovna girişinin 10. yılında sinemalara dönüyor. 14 Ağustos’ta IMAX salonlarında gösterime girecek olan filmden yeni fragman geldi. DiCaprionun yanı sıra Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Dileep Rao, Cillian Murphy, Marion Cotillard, Michael Caine, Tom Berenger gibi isimleri de bir araya getiren Inceptionda uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmak olan Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Casusluk dünyasında aranan bir oyuncu olan Cobb’a bu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş vardır. Tabii imkansız başlangıçı tamamlayabilirse...
Gerard Butler'ın sevgilisine karşı corona virüs önlemi
Oyuncu Morgan Brown ile Los Angeles sokaklarında öpüşürken objektiflere yansıyan ünlü aktör Gerard Butler'ın, corona virüs önlemi için taktığı maskesini çıkarmaması dikkat çekti.
Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu The Cartoon Mill, Sabancı Vakfı tarafından 'Fark Yaratan' seçildi
Fatih Küçük tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulan, Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu olarak eğitim veren The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni), Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçildi.
Marcus Rashford moda dergisinin kapağındaki ilk siyahi erkek oldu
Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue, 104 yıllık tarihinde ilk kez kapağında siyahi bir erkeğe yer verdi. Manchester United’ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, Vogue İngiltere’nin eylül sayısına poz verdi.
Altın Küre ödüllerine tekel davası
Altın Küre ödüllerinin sahiplerini belirleyen Hollywood Foreign Press Association; (Hollywood Yabancı Basın Birliği) üye olmayanların birliğe girişini engellemek, savurgan ikramiyelerden yararlanmak ve Hollywood yıldızlarına benzersiz biçimde erişim sağlamakla suçlandı.
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IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi)
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb; ağustos ayında seyirciyle buluşacak filmler ve diziler arasından kaçırılmaması gerekenleri listeledi. İşte yabancı film ve dizi severler için 18 öneri..
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Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kıran Katie Price ülkesine döndü
Tatil için geldiği Türkiye'de iki bacağını birden kıran Katie Price'ı, ülkesi İngiltere'ye dönüşünde sevgilisi kucağında taşıdı.
İtalya'da fotoğraf çektirirken Antonio Canova'nın heykelini kıran turist konuştu
İtalya'da bir müzede heykeltıraş Antonio Canova'nın Paolina Borghese heykeliyle birlikte fotoğraf çektirirken, heykelin ayağını kıran turist konuştu. Görüntülerde Avusturyalı turistin heykelin üzerine uzanarak fotoğraf çektirdiği, kalkarken heykelin ayağının kırıldığını fark ettiği anlaşılıyor.
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K-pop yıldızı Seulong ölümlü trafik kazasına karıştı
Güney Koreli dünyaca ünlü K-pop grubu 2AM’in üyelerinden Seulong'un çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Pamukkale'de utandıran görüntüler
Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.
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Anna Karenina seyirciyle açık havada buluşacak
Devlet Tiyatroları (DT), Açık Hava Yaz Oyunları Projesi kapsamında bu hafta Ankara'da bir dünya klasiği olan Anna Karenina adlı oyunu sanatseverlerle buluşturacak.
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Tarihi Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyonu devam ediyor
Kars'ın önemli tarihi binalarından olan Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması için 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Vali Türker Öksüz, çalışmaları yerinde görmek, kontrol etmek ve bilgi almak için sarayı gezdi.
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Mersin'de temel kazısı sırasında bulunan Antik Roma Yolu turizme kazandırılıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediyeye ait arazide 27 yıl önce yapılan temel kazısı sırasında bulunan Antik Roma Yolu'nun turizme kazandırılması için protokol imzalandı.