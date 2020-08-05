Magazin ve sanat turu (5 Ağustos 2020)

10'uncu yılında yeniden gösterime girecek olan Inception'dan (Başlangıç) yeni fragman

Christopher Nolanın yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprionun başrolde yer aldığı Inception, izyovna girişinin 10. yılında sinemalara dönüyor. 14 Ağustos’ta IMAX salonlarında gösterime girecek olan filmden yeni fragman geldi. DiCaprionun yanı sıra Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Dileep Rao, Cillian Murphy, Marion Cotillard, Michael Caine, Tom Berenger gibi isimleri de bir araya getiren Inceptionda uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmak olan Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Casusluk dünyasında aranan bir oyuncu olan Cobb’a bu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş vardır. Tabii imkansız başlangıçı tamamlayabilirse...

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