Magazin ve sanat turu (5 Aralık 2018)

Fatoş Güney, ‘Çirkin Kral Efsanesi’ adlı belgeselde eşi Yılmaz Güney’in kadına şiddet uygulayan biri gibi gösterildiğini dile getirdi. "Belgeseli izleyince ‘Yazık’ dedim. Yılmaz’ın filmini kendim yapacağım" diyen Güney, projenin Müslüm filmini geçeceğini de ifade etti. Güney, "Müslüm'ü öyle bir geçer ki; onlarca misli hem de. Bizim projemize niyetlenen çok yapımcı oldu. En sonuncusu 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu'ydu ama son anda vazgeçti" dedi.