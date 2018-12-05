Magazin ve sanat turu (5 Aralık 2018)
ntv.com.tr
5 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜÇ AYRILIK ZİRVEDEMedya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı Kasım ayı magazin raporu açıklandı. İşte aralarında Sıla- Ahmet Kural, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı ve Demet Akalın-Okan Kurt ayrılıklarının yer aldığı, geçen ay hakkında en çok haber yapılan magazin olayları...
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ELEŞTİRMENLERE VE SEYİRCİLERE GÖRE 2018'İN EN İYİ OYUNCULARI
Gocompare sitesi, 100 üzerinden puanlama ile eleştirmenlere ve seyircilere göre en beğenilen oyuncuları belirledi. İşte sinema eleştirmenlerine göre 2018'in en iyi oyuncuları ile seyircilere göre 2018'in en iyi oyuncuları...
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2019 OSCAR TÖRENİ’NİN SUNUCUSU BELLİ OLDU
Bu yıl 91’incisi düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni’ni ünlü komedyen ve oyuncu Kevin Hart’ın sunacağı açıklandı.
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SEAN PENN, CEMAL KAŞIKÇI BELGESELİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel hazırlamak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğunda çekim yaptı.
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APPLE EN İYİ FİLMLERİ AÇIKLADIApple editörleri; uygulama, müzik, podcast, kitap, TV gibi çeşitli kategorilerde 2018’in En İyilerini listesini açıkladı. Türkiye’den ve dünyadan iTunes 2018’in En iyi Filmleri şöyle sıralandı.
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KIM KARDASHIAN'DAN KOCASI İÇİN ŞENER ŞEN GİBİ AÇIKLAMA
Kim Kardashian, Broadway müzikali esnasında eşi Kanye West’in telefon kullandığı için seyirciden uyarı alması ve bunun üzerine “Görgüsüzlüğümüzden dolayı özür dilerim” açıklaması yapmasının ardından eşini savundu. Kardashian’ın savunması, Şener Şen’in meşhur Banker Bilo repliğini akıllara getirdi: Yaptı ama sorun bakalım neden...
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'MEHMET ALİ ERBİL VEFAT ETTİ' İDDİASINA YALANLAMASosyal medyada ortaya atılan 'Mehmet Ali Erbil vefat etti' iddiasınını yalanlayan doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Tedavisi devam ediyor" dedi.
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PRIYANKA CHOPRA'NIN ÇOK KONUŞULAN GELİNLİĞİ
Kendisinden 10 yaş küçük Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile evlenen Hint oyuncu Priyanka Chopra, 22 metre duvaklı gelinliğiyle çok konuşuldu. Bollywood oyuncusunun Hello dergisinde yayınlanan özel gelinliği 1826 saatte hazırlandı.
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SUFİ DÜNYASININ MÜZİĞİ BU GECEDE BULUŞUYORMevlana'nın sözleri, Sufi dünyasının müziği bu gecede buluşuyor. Şeb-i Arus Töreni 23 Aralık'ta Volkswagen Arena'da. Gecenin anlatıcılığını Yetkin Dikinciler üstleniyor.
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İŞTE DÜŞES'İ ETKİLEYEN OYUNCU
Meghan Markle’ın oyunculuk mesleğini seçmesinde Julia Roberts’tan ilham aldığını söyleyince Julia Roberts “Bulutların üzerine çıktım” yorumunu yaptı.
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GÜÇLÜ KADINLARIN MERKEZDE OLDUĞU FİLM VE DİZİLER
Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Aynı zamanda Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 84'üncü yılı. İşte 5 Aralık Dünya Kadır Hakları Günü'nde, IMDb'nin listelediği adeta 'Kadına Şiddet'e Hayır' diyen güçlü kadınların merkeze alındığı dizi ve filmler hafta sonu için iyi bir izleme önerisi olabilir...
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BAKAN ERSOY ELIZABETH BANKS'I KABUL ETTİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı, Çırağan Sarayı'nda kabul etti.
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"YILMAZ GÜNEY’İN HİKAYESİ MÜSLÜM’Ü GEÇER"Fatoş Güney, ‘Çirkin Kral Efsanesi’ adlı belgeselde eşi Yılmaz Güney’in kadına şiddet uygulayan biri gibi gösterildiğini dile getirdi. "Belgeseli izleyince ‘Yazık’ dedim. Yılmaz’ın filmini kendim yapacağım" diyen Güney, projenin Müslüm filmini geçeceğini de ifade etti. Güney, "Müslüm'ü öyle bir geçer ki; onlarca misli hem de. Bizim projemize niyetlenen çok yapımcı oldu. En sonuncusu 'Müslüm' filminin yapımcısı Mustafa Uslu'ydu ama son anda vazgeçti" dedi.
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YILIN ALBÜMÜ TAYLOR SWIFT'TEN
Taylor Swift’in Reputation adlı albümü, Billboard 200 listesinde yılın en iyi albümü oldu.
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DERYA ALABORA VE DENİZ ÇAKIR AYNI SAHNEDEDerya Alabora ve Deniz Çakır’ın birlikte rol aldığı Beyaz, yıllar sonra ölüm döşeğindeki annelerinin başında bir araya gelen iki kız kardeşin bir ömürlük hesaplaşmasıyla hem hüzünlendiriyor hem de seyredenlerin yüreğini ısıtıyor.
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DEFİLEDEN ROL ÇALDILAR
Margot Robbie ve Blake Lively, katıldıkları Chanel defilesinde dikkat çeken stilleriyle rol çaldı.
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ÜNLÜ OYUNCU SAHNEDE ZEHİRLENDİ (SU YERİNE YANLIŞ SIVI)Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris’te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue (su bazl�� üre çözeltisi) içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gece boyu hastanede gözetim altında bulunan Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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SÜPER KADINLARBugün Dünya Kadın Hakları Günü. Aynı zamanda Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 84'üncü yılı. İşte 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde sinema ve televizyona damga vuran, kadınların gücünü yansıtan süper kahramanlarla tanışın...
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USTA ŞAİRLERİN EL YAZILARINDAN MISRALAR MÜZAYEDEDEEserleriyle Türk edebiyatına damgasını vuran Cumhuriyet dönemi şairleri Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabri Esat Siyavuşgil'in kaleme aldığı, bugün tarihi nitelik kazanmış şiirleri ve mektupları, online müzayedede satışa sunuldu.
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BOTANİK BAHÇESİNDEN İLHAM ALAN DEFİLEDilek Hanif, botanik bahçesinden ilham aldığı İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim Koleksiyonu’nu 40 mankenle tanıttı.
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BORNOZLU FOTOĞRAF AKIMINA KATILDISosyal medyadaki bornozlu fotoğraf akımına katılan ünlüler arasına son olarak La Casa De Papel ile dikkatleri üzerine çeken ve şu sıralar Elite dizisinde rol alan Maria Pedraza da katıldı.
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NUSRET GÖKÇE: BİZ OKUYAMADIK SİZ OKUYUNTuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, memleketi Erzurum Şenkaya'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne giderek hem ailesine hem hemşerilerine ziyaretlerde bulundu.
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CHRIS EVANS VE DANIEL CRAIG'İN FİLMİNDEN İLK KARELER
Chris Evans ve Daniel Craig’in başrolleri paylaştığı Knives Out filminden ilk set fotoğraflar paylaşıldı.
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ARA GÜLER’İ ANLATAN ISLIK ÇALAN ADAM KİTABI SATIŞTA
Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan dünyaca ünlü büyük fotoğraf sanatçısı Ara Güler hakkında yazılmış en kapsamlı kitap olan Islık Çalan Adam online platformlarda ilk kez ve sadece n11.com’da Ara Güler Müzesi tarafından satışa sunuluyor.
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HAZAL KAYA'NIN SÜPER KAHRAMANIBizim Hikaye'nin başrolünde Filiz karakterine hayat veren Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay için, “Annemin hastalık döneminde Ali süper kahraman gibiydi. Hayatımda olduğu için şükrediyorum" dedi.
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KANLI KOREDYA CALIGULA SEYİRCİYLE BULUŞUYORHalkının kendisinden nefret etmesi için adeta yanıp tutuşan ama sevgili atı İncitatus’u senatoya konsül yapma cüretini gösterdiğinde dahi halktan bir tepki görmeyen, çılgın ve zalim Roma İmparatoru Caligula’nın trajikomik hikâyesi Kanlı Komedya Caligula seyirciyle buluşuyor.
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MERYEM UZERLİ'DEN EVLİLİK AÇIKLAMASIMeryem Uzerli, evliliğe yeşil ışık yaktı. Uzerli, "Hayatımda bir kere evlensem mutlu olurum. Bugüne kadar hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmedim" dedi.
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NEŞET ERTAŞ'IN ESERLERİ SENFONİYLE HARMANLANDIMersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini, senfoniyle harmanlayarak, sanatseverlerle buluşturdu.
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SOKAK LEZZETLERİNDE ONLINE PATLAMA
Modası hiç geçmeyen, şehirlerin her daim canlılığını sürdüren bir kültür mirası: Sokak yemekleri. Özellikle son yıllarda gurmelerin, dünya çapında aşçıların ve medyanın da ilgisiyle mutfak medeniyetinde hak ettiği değeri ve ilgiyi daha fazla görmeye başlayan sokak lezzeti evlere de girmeye başladı. Bir online sipariş sitesinin araştırmasına göre sokak lezzetlerinde son üç yılda siparişler 3 kat arttı. İşte sokak lezzetlerinin online trendleri...
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SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN CASUS: ÇİÇEROSerdar Akar’ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolü paylaştığı gerçek bir hayat hikayesini konu alan Çiçero'dan yeni fragman yayınlandı.
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HİSSEDARLARINI ÜZDÜDünyanın en büyük online film ve dizi platformu Netflix, izlenme süresi bakımından birçok ülkede YouTube ile yarışmasına karşın yatırımcısı için pek de karlı bir şirket değil. Hatta piyasa profesyonelleri Netflix'in bir borsa balonu olduğu iddiasında.
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KADINA ŞİDDET'E DİKKAT ÇEKEN FİLMLER
Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Aynı zamanda Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 84'üncü yılı. İşte 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde, kadın şiddetine dikkat çekmek için yapılan bir çoğu yaşanmış olayları anlatan yerli yabancı filmler
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HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Aynı zamanda Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 84'üncü yılı. İşte 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde, kadın şiddetine dikkat çekmek için yapılan bir çoğu yaşanmış olayları anlatan yerli yabancı filmler
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KÜTÜPHANE ÜYE SAYISINI 13'E KATLADIKültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Turşucu, e-Devlet üzerinden kütüphanelere üyeliklerin 7 binlerden 90 binlere çıktığını söyledi.
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SEN ANLAT KARADENİZ'İN YILDIZLARININ GERÇEK MEMLEKETLERİSen Anlat Karadeniz dizisinde hayat verdiği Asiye karakteriyle yıldızı parlayan Öykü Gürman, aslen de Trabzonlu. Almanya’da dünyaya gelen ve dizide Nefes'i canlandıran İrem Helvacıoğlu ise aslen Ankaralı.
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"BABAMIN İŞYERİNDE SIRADAN BİR GÜN. SENE 88"Ünlü oyuncu Ece Dizdar çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Dizdar, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL KOSTÜMLERİ VE AKSESUARLARI SERGİSİ AÇILDIOsmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, açıldığı günden beri müzede farklı bir heyecan ve hareket olduğunu söyledi.
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ZERRİN, DENİZ'İ BULUYORStar TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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ASLIHAN DOĞUN TURAN'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜArda Turan, 2 ay önce anne olan eşi Aslıhan Doğan Turan için ailesinin ve en yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir parti düzenledi.
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ZİYNET SALİ'DEN TAM BİLET (İKRAMİYE ÇIKARSA NE YAPACAK?)Nişantaşı'nda Milli Piyango bileti alırken görüntülenen şarkıcı Ziynet Sali, "Para beni seviyor" diyerek ikramiye kendisine çıkarsa ne yapacağını da dile getirdi.
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