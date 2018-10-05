Magazin ve sanat turu (5 Ekim 2018)
5 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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EVLİLİK İDDİALARINA ESPİRİLİ YANIT55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'ndeki söyleşisinde Cem Yılmaz, birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili İzmir'de evlenecekleri söylentilerine esprili bir şekilde, "Siz gidin biz geliyoruz oraya" cevabını verdi.
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İSTANBULLU GELİN'İN BAŞARISININ SIRRIStar TV ekranlarında yayınlanan Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin'in 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde dizi kategorisinde aday olmasının ardından projenin yönetmeni Zeynep Günay Tan ntv.com.tr'ye konuştu. Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de çalışan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan ile evli olan Günay Tan Emmy hakkında, "Hepimiz çok mutlu ve heyecanlıyız aday olmak bile çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı. Dizinin başarısının sırrını ise "Olay üzerinden gitmek yerine, insan ruhunun hangi durumlarda nasıl davrandığını, ne duygular hissettiğini ve o karakterlerin çeşitli ruh hallerinin peşine düştük" diyerek açıklayan Günay Tan projeyi ve bilinmeyenlerini anlatırken yönetmen olmak isteyenlere de tavsiyeler de verdi.
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29. YAŞINA ÖZEL 29 FOTOĞRAFLA DAKOTA JOHNSON
12 yaşında çocuk model olarak kariyerine başlayan, 1999'da annesiyle birlikte rol aldığı Crazy'in Alabama filmiyle sinemaya adım atan Dakota Johnson 2010'da The Social Network'teki performansıyla hızlı bir yükselişe geçti. Fifty Shades of Grey'de (Grinin Elli Tonu) canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Johnson, 4 Ekim itibariyle 29. yaşını kutluyor. İşte 29. yaşına özel 29 fotoğrafla Dakota Johnson
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İREM DERİCİ'DEN MAKYAJ PAYLAŞIMI
Şarkıcı İrem Derici Instagram hesabından makyaj yaptığı bir videoyu paylaştı. Derici'nin makyözüne gönderme yaptığı paylaşımdaki makyajsız hali dikkat çekti.
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ZAYIFLAYAN RIHANNA ALBÜM HAZIRLIĞINDA MI?Müzik kariyerine bir süre ara veren, kozmetik ve moda dünyasında adından söz ettiren Rihanna, Fenty Beauty’nin 1. yılını Sidney’de kutladı. Son zamanlarda şişmanladığı için eleştirilen Ri-Ri verdiği kilolar yeni albüm hazırlığı olarak yorumlandı.
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COMIC CON'DA ÖNE ÇIKAN KOSTÜM VE MAKYAJLARABD'nin en büyük eğlence fuarı olarak bilinen Comic Con, New York kentinde başladı. Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği fuar, ABD’nin en büyük etkinliklerinden kabul ediliyor.
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'ESTETİK YAPTIRMAM KARDEŞİME HAKSIZLIK OLUR'2018 Miss Turkey ikincisi Tara Madelein De Vrie ’ten “Birinci seçilen Şevval Şahin gibi estetik yaptırır mıydın?” sorusuna iç burkan yanıt: "Ben estetik yaptırmam. Kardeşim dünyaya çok eksik bir listeyle geldi. Onun yüzüne baktığımda benim estetik yaptırmam haksızlık olur diye düşünüyorum."
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"MUTLU EVLİLİK DİYE BİR ŞEY YOK"2016’da Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu’dan evlilik tüyosu: “Mutlu evlilik diye bir şey yok. Mutlu evliliğe giden yol var...”
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ANCAK BU KADAR BENZEYEBİLİRLERBazı ünlü isimler birbirlerine olan benzerliğiyle "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünü doğruluyor. Margot Robbie, Javier Bardem, Mischa Barton, Jennifer Lawrence gibi pek çok ünlü kaybolan ikizini bulmuş gibi görünüyor.
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SEMİRAMİS PEKKAN'DAN VIP PARTİAjda Pekkan’ın kardeşi Semiramis, 70. yaşını İngiltere’nin en lüks mekanında kutladı. Sadece VIP üyelerin kabul edildiği kulübün müdavimleri arasında Kraliyet Ailesi de var...
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11Birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’u protesto eden Hollywood yıldızı Amy Schumer ve ünlü model Emily Ratajkowksi gözaltına alındı.
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TÜRK SİNEMA TARİHİNDE İLK (MALEZYA'DA VİZYONDA)Korku sinemasının usta ismi Alper Mestçi’nin ülkemizde 15 Haziran’da vizyona giren Üç Harfliler: Beddua filmi, Türk sinema tarihi adına bir ilke imza atarak, bugün itibariyle Malezya’da 40 sinemada vizyona girdi. Peki ama 2000-2018'de vizyona giren Tük korku filmlerinin IMDb puanları biliyor musunuz? İşte son 18 yıla damga vuran Türk korku filmleri...
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'BU SUÇTAN YARGILANDIĞIM İÇİN UTANÇ DUYUYORUM'Türk milletini aşağılama suçundan hakkında dava açılan Avatar lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan hakim karşına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan Arslan, “Bu suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum” dedi.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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TÜRKİYE'DEN TEKLİF BEKLİYOR
Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi' filmindeki T-X rolüyle ünlenen ABD'li oyuncu Kristanna Loken, Türkiye'de çekilecek bir filmde rol almak istediğini söyledi.
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BİRAND TUNCA'DAN İYİLİK HAREKETİOyuncu Birand Tunca ailesi ve dostlarından hediye yerine açtığı kampanyaya destek istediğini duyurdu.
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'SİNEMA SEKTÖRÜNDE KADIN OLMAK ZOR'55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşan Güven filminin yönetmen ve senaristi Sefa Öztürk, "Sektörde kadın olmak zor. Yönetmen ve yapımcı kadın sayısı çok az" dedi.
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DAREDEVIL, DAREVIL'E KARŞINetflix, 3. sezonu 19 Ekim’de gösterime girecek dizisi Marvel’s Daredevil’in yeni fragmanı yayınlandı.
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AVLU'DA GERGİNLİK ARTIYORStar TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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JULIA ROBERTS SORUSU KIZDIRDI
Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ABD'li aktör Eric Roberts, ünlü oyuncu ve aynı zamanda kardeşi Julia Roberts ile karşılaştırılması sorusuna kızarak, "Aramızda kimin daha iyi olduğuna yönelik konuşmalar olmaz. Bu tür sorular nazik değil" dedi.
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HATTUŞA'DA TARİHİ İÇME KABI BULUNDU
Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki kazı çalışmalarında, Hitit ritüellerinde, imparatorluğun üst düzey yöneticilerinin kullandığı tahmin edilen 3 bin 500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu.
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CÜNEYT ARKIN'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİUsta oyuncu Cüneyt Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu belirterek, "O kadar çok insan geldi ki geçmiş olsun demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik.' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor" dedi.
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