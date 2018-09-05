Magazin ve sanat turu (5 Eylül 2018)

Victoria’s Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen ilk Türk olan Dilan Çiçek Deniz, aktif modellik yapmadığı ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için reddedildi. Peki her mankenin hayalini süsleyen defilede yer almak için ne yapmak gerekiyor? Victoria's Secret mankenlerini nasıl seçiyor? Mankenler defileye nasıl hazırlanıyor?