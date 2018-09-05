Magazin ve sanat turu (5 Eylül 2018)
5 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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VICTORIA'S SECRET MODELLERİ NASIL SEÇİYOR?
Victoria’s Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen ilk Türk olan Dilan Çiçek Deniz, aktif modellik yapmadığı ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için reddedildi. Peki her mankenin hayalini süsleyen defilede yer almak için ne yapmak gerekiyor? Victoria's Secret mankenlerini nasıl seçiyor? Mankenler defileye nasıl hazırlanıyor?
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VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI KAZASI
75. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında prömiyeri yapılan Vox Lux filminin kırmızı halısında elbise kazası yaşandı. Başrol oyuncuları Natalie Portman, Stacy Martin ve Raffey Cassidy elbise kazasını eğlenceli anlara dönüştürdü.
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BU BEBEK ŞİMDİ DÜNYACA ÜNLÜ BİR ŞARKICI
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin annesi Tina Knowles Lawson, kızının 37'inci doğum günü şerefine sosyal medyadan bebeklik fotoğrafını paylaştı. Çocukluk fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü Beyonce değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz.
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FREDDIE MERCURY'NİN 72. DOĞUM GÜNÜEfsanevi müzisyen Freddie Mercury yaşasaydı bugün 72 yaşında olacaktı. Mercury’nin son nefesini verirken dahi yanında bulunan sevgilisi Jim Hutton ile 1980’li yıllarda çekilen fotoğrafları, unutulmaz şarkıcının hayatından bir kesit sunuyor.
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YENİ GÖZDELERİ OZ (KÖPEK SAHİPLENDİLER)Meghan Markle ve Prens Harry'nin yeni gözdesiyle tanışın: Oz. Düşünülenin aksine, o bir büyücü değil simsiyah bir Labrador Retriever
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EGE'DE 'LOVE' STORYBeşiktaşlı Vagner Love ve eşi Lucilen Pires milli maç arasındaki kısa tatilde soluğu Mykonos'ta aldı
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37 YAŞINA ÖZEL 37 FOTOĞRAFLA BEYONCEDestiny’s Child günlerinden müzik endüstrisinin kraliçesine dönüşen Beyonce 4 Eylül itibariyle 37 yaşına girdi. İşte yeni yaşına özel 37 fotoğrafla Beyonce
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İZ VİCTORIA'S SECRET SEÇMELERİNDEKİ RAKİPLERİ
Dünyanın en büyük defilelerinden biri olan Victoria's Secret defilesine çıkabilmek için seçmelere katılan Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in rakipleri seçmelere giderken görüntülendi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret seçmelerindeki rakipleri...
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TRİBÜNDE 'HADİD KARDEŞLER' ŞOV
Tenis hayranı olan süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Serena Williams maçını seyretti. İkilinin birbirinin kopyası olan tenis maçı stili dikkat çekti.
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SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOKKenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü hatta Bodrum'da görüldüğü yönündeki iddialar asılsız çıktı. Bodrum'da görüntülenen kişinin sanatçıya çok benzeyen kardeşi Memet Cengiz Işık olduğu ortaya çıktı.
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KIM KARDASHIAN YASAK AŞK İDDİALARINA İLK KEZ YANIT VERDİ
Rap şarkıcısı Drake yasak aşk yaşadığı ve eşi Kanye West ile Drake’in arasının bu nedenle bozuk olduğu dedikodularına Kim Kardashian ilk kez yanıt verdi.
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YENİ SEZONUN GÜÇLÜ KARAKTERLERİ2018 - 2019 yayın sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen 18 dizi maceraya kaldığı yerden devam edecek. Ünlü isimleri kadrosunda buluşturan birbirinden iddialı diziler ise yeni sezonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. İstanbullu Gelin'de Ahsen Eroğlu, Çukur'da Necip Memil, Ufak Tefek Cinayetler'de Osman Sonant gibi isimler yeni sezona damga vuracak... İşte yeni sezonun güçlü karakleri ve beklenen gelişmeleri...
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MÜJDE AR: İFFET'İN İNTİKAMINI ALDIMSon olarak Şahsiyet dizisinde rol alan Müjde Ar önceki gün torunları için alışverişteydi. Ar, Şahsiyet dizisindeki İffet filmine gönderme yapılan sahne için “İffet’in intikamını aldım” dedi.
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KORKU FİLMLERİNİN KORKUTAN KADINLARIModern, klasik ya da bağımsız korku filmlerinde korkutmayı başaran tehlikeli bir şekilde takıntılı ya da şeytani görünümlü kadınlar...
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'BENİ EŞİMLE AYNI HASTANEYE KALDIRIN'Usta oyuncu Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı Pek Yakında filmi gibi birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununun da yer alan Direnç Dedeoğlu, Beyoğlu’nda eşiyle birlikte motosiklet kazası geçirdi. Yaralı halde sağlık ekiplerini bekleyen Dedeoğlu “Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün” dedi.
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FİLMEKİMİ'NDE KAÇIRILMAMASI GEREKEN FİLMLER
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17. kez düzenlenen Filmekimi, İstanbul’da 5-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek, Ekim ayı boyunca da İstanbul dışında gösterimlerine devam edecek.
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SÖZ'E YENİ KARAKTER: KASAP DRAGAN
Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden Söz’de başarılı oyuncu Sarp Akkaya seyirciyle buluşuyor. Akkaya Dragan Ratkoviç karakterine hayat verecek.
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DÜNYANIN EN PAHALI TABLOSU SALVATOR MUNDİ'YE ERTELEME
Rönesans dehası Leonardo da Vinci’nin 450 milyon dolara satın alınan resmi Salvator Mundi’nin (Dünyanın Kurtarıcısı) sergilenmesi ertelendi.
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YAZIN FAVORİ DİZİSİ ERKENCİ KUŞ
‘Yazın Favorileri’ anketine göre yazın hit şarkısı Aleyna Tilki’den Yalnız Çiçek olurken, yazın favori dizisi ise Erkenci Kuş seçildi. Yazın en favori şarkıcısı ise Edis oldu. Yazın kitabı ise Nilgün Bodur'dan. İşte bu yazın tüm favorileri...
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AKBANK CAZ FESTİVALİ PROGRAMI BELLİ OLDU
Bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 28. Akbank Caz Festivali’nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Jamie Cullum, Till Brönner Septet, The Bad Plus, Avishai Cohen Quartet, Tarkovsky Quartet gibi sürpriz isimler sahne alacak.
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KARŞILIKLI O SES TÜRKİYE MESAJLARIYıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosunda olmadığını açıklamasının ardından Acun Ilıcalı ile aralarında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili bu tartışmalara sosyal medya hesaplarından son noktayı koydu. Ilıcalı ve Tilbe, Twitter'dan birbirlerine teşekkür ederek sıcak mesajlar verdi.
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AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN NETFLIX'E YERLİ İÇERİK KOTASI
Avrupa Birliği, internet üzerinden sinema ve dizi yayını sağlayan Netflix ve Amazon Prime Video gibi video akış şirketlerine yüzde 30 yerli yapım kotası getirdi.
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ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ BAŞLADI25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1842 yıllık tarihi Aspendos Antik Tiyatro'da Pucci'nin en sevilen operası Turandot ile başladı.
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KENAN DOĞULU İLE CAZ RÜZGARI
Bodrum Caz Festivali, sanatçı Kenan Doğulu konseriyle devam etti.
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ABD 2 BİN 500 YILLIK ESERİ İRAN'A İADE ETTİİran'dan 82 yıl önce çalınarak ABD'ye getirilen Ahamenişler dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eser, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gulam Ali Hoşru'ya teslim edildi.
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ONUR ÜNLÜ İLE HAZAR ERGÜÇLÜ EL ELEAralarındaki yaş fark nedeniyle konuşulan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan yönetmen Onur Ünlü (45) ile oyuncu Hazar Ergüçlü (26) bu kez el ele görüntülendi.
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BOHEMIAN RHAPSODY’DEN FREDDIE MERCURY'NİN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL VİDEO
Rami Malek'in Freddie Mercury'e hayat verdiği Bohemian Rhapdosy'den, unutulmaz ismin doğum gününe özel bir video yayınlandı.
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4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ'NE GERİ SAYIM
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, 22 Eylül’de kapılarını açıyor. Okullar Okulu ana başlığıyla, Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen bienal, altı hafta boyunca altı mekana yayılan ücretsiz sergilerin yanı sıra yoğun bir atölye, panel ve film programına ev sahipliği yapacak.
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MEGA BULUŞMAAcun Ilıcalı, 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün İstanbul’da buluştu.
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ANKARA’NIN EN BÜYÜK ELEKTRONİK MÜZİK FESTİVALİ BURN SONANCE FESTIVAL'E GERİ SAYIM
Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan, Ankara'nın elektronik müzik alanındaki en büyük festivali Burn Sonance Festival, 9 Eylül’de Club Mirador’da Main Stage ve Chill Stage olmak üzere 2 farklı sahnede gerçekleşecek.