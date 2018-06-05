Magazin ve sanat turu (5 Haziran 2018)
5 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÖZGÜR KIZLAR NEW YORK'A DAMGA VURDU
Cindy Crawford'un kendisi gibi manken olan kızı Kaia Gerber ve dünya basının gündeminden düşmeyen Hadid Kardeşler'den Bella New York'ta çıktıkları özgürlük temalı defileye damga vurdu.
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İŞ ADAMININ 1 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİNE: BİZ ONUN DİZİSİNİ ÇEKTİKKendisini iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Seninle 1 gece 1 milyon dolar..." şeklinde mesaj attı. Borak bu mesajı sosyal medyadan yayınlayarak, "Bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik" ifadelerini kullandı.
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'AVENGERS 4 ŞAŞIRTACAK'Dünya çapında 1 milyar 966 milyon dolar gişe elde ederek tüm zamanların en çok izlenen 4. filmi olan Avengers: Infinity War'un (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) Thor'u Chris Hemsworth, devam filmi hakkında konuştu.
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ITIR ESEN İÇİN GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Twitter'daki paylaşımında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan; tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Gerekçeli kararda "Aşağılama bölgeye göre değişir" denildi.
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NUSRET ABD'NİN ÜNLÜ DİZİSİNDE ROL ALDINusret Gökçe, Narcos'un ardından ABD'nin Billions dizisinde rol aldı. Gökçe o anları sosyal medyadan yayınladı.
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UFAK TEFEK CİNAYETLER KİMİN ÖLDÜĞÜ BELLİ OLUYOR
Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler bu akşam nefes kesen sezon finali ile yaz tatiline giriyor. İşte final fragmanı ve son bölüm detayları...
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Ahlat Ağacı, Han Solo'yu geçtiÜçüncü hafta sonunda 90.746 seyirci tarafından izlenen Deadpool 2 liderliğini sürdürdü. Hafta sonunun en merak edilen filmi Ahlat Ağacı, 46.868 seyirciyle Nuri Bilge Ceylan filmleri arasında en iyi açılışa imza attı. Prömiyerini geçen ay içerisinde Cannes'da gerçekleştiren film, hafta sonunda salon başına en iyi ortalama seyirci miktarına da ulaşan yapım oldu. Haftanın bir diğer yeni filmi Cüce Dedektif Şerlok, üçüncü sıradan giriş yaparken, vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 25.906 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı. Ahlat Ağacı böylece vizyondaki ilk haftasında Han Solo'yu geçmiş oldu.
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SHAKIRA'NIN KAPALIÇARŞI ALIŞVERİŞİ11 Temmuz’da İstanbul’da konser vermeye hazırlanan Shakira, ekibini Türkiye’ye yolladı. Sanatçı, 75 bin TL’ye kendisi için oryantal kıyafet, iki halı ve çeşitli baharatlar aldırdı.
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"GÜZELLİKLERİNİN EKMEĞİNİ YİYORLAR"Manken ve oyuncu Tuğba Özay, Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek için, "Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar" ifadelerini kullandı.
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AHLAT AĞACI'NDA SURVİVOR SEMİH GÖNDERMESİ71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye’ye aday olan Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı, 1 Haziran’da seyirciyle buluştu. Filmin bir bölümünde Survivor Semih göndermesi izleyicilerin dikkatini çeken sahnelerden biri oldu.
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HALLE BERRY JOHN WICK 3 ÇEKİMLERİNDE
Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı John Wick serisinin üçüncü devam halkası kadrosuna yeni yüzler dahil oldu. John Wick 3'te Halle Berry ve Anjelica Huston gibi başarılı isimler rol alacak. Hatta John Wick 3: Parabellum'dan Halle Berry ile ilk set karesi yayınlandı
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ŞAHSİYET'İN FİNALİ İÇİN GERİ SAYIMSon üç bölümüyle cuma günü seyirciyle buluşacak olan Şahsiyet'te sırlar açığa çıkıyor.
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EN POPÜLER SPOR FİLMLERİSpor yapmayı ya da spor dallarındaki mücadeleyi sevenler için en popüler spor filmleri iyi bir izleme listesi olabilir. İşte başarı hikayeleriyle dolu en popüler spor filmleri
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FAHRİYE EVCEN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİFahriye Evcen'in hayranları, oyuncunun 32. yaş gününde UNICEF’e 3 bin çocuk için aşı bağışladı. Evcen, sevenlerinin bu anlamlı hediyesiyle duygusal anlar yaşadı.
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JASON MOMOA GAME OF THRONES SETİNDEGame of Thrones'un ilk sezonunda Khal Drogo karakterine hayat veren Jason Momoa, dizinin İrlanda’daki setine gitti, eski partneri Emilia Clarke ile demir tahtta dans etti
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"İYİ Kİ BENİM ANNE VE BABAM SİZ OLMUŞSUNUZ"Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Bırak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı.
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EN SEVİLEN OYUN FOTOĞRAFLARITüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, kullanıcılar tarafından belirlenen popüler video oyunlarının en sevilen fotoğraflarını açıkladı. İşte ne popüler oyun fotoğrafları...
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ŞEBNEM BOZOKLU'NUN ACI GÜNÜOyuncu Şebnem Bozoklu'nun babası Candaş Bozoklu yaşamını yitirdi.
https://www.ntv.com.tr/yasam/sebnem-bozoklunun-aci-gunu,gK2DVC4Cf0aBy4i5TTjNqw
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DÜNYANIN EN YAŞLI KEDİSİ
İngiltere’nin Exeter şehrinde yaşayan Rubble isimli kedi 30. yaş gününü kutladı. İnsan yaşıyla 137 yılı deviren Maine Coon cinsi erkek kedinin sahibi Michele Heritage, muhtemelen dünyanın en yaşlı kedisi olan Rubble’ın yüksek kan basıncı sorunu dışında sağlığının yerinde olduğunu söyledi.
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ERKENCİ KUŞ'TAN İLK TANITIMStar TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Erkenci Kuş'un ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir yer alıyor.
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PROGRAM BELLİ OLDUBozcaada’da bu yıl ikincisi düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali’nin programı açıklandı.
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ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ALİ KOÇ MESAJIInstagram hesabından Recep İvedik filminden Ali Koç'un geçtiği bir sahneyi paylaşan Şahan Gökbakar, altına bu notu düştü: ''Futbol tutkusu sebebiyle filmlere konu olmuş bir insan olarak, hayalindeki Fenerbahçe başkanlığını en iyi şekilde temsil için ve Türk sporunu ileriye götürmek için yürekten çabalayacağına en ufak şüphem yok... Bir Galatasaraylı olarak, tebrikler Fenerbahçe kongresi ve başarılar Ali Koç''
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BAHAR (AYBÜKE PUSAT) SÖZ'E VEDA MI EDİYOR?Söz’ün dün akşamki bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Bahar'ın Yavuz'un yanında Derman tarafından vurulması Bahar diziye veda mı ediyor? sorusunu akıllara getirdi.
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JAPON ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ TÜRKİYE'DEJaponya'nın 15 genç çağdaş sanatçısına ait eserlerin yer aldığı "Kış Bahçesi: Japon Çağdaş Sanatında Mikropop İmgesinin Keşfi" isimli sergi açıldı.
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