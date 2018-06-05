Magazin ve sanat turu (5 Haziran 2018)

Kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Seninle 1 gece 1 milyon dolar..." şeklinde mesaj attı. Borak bu mesajı sosyal medyadan yayınlayarak, "Bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik" ifadelerini kullandı.