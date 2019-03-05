Magazin ve sanat turu (5 Mart 2019)
ntv.com.tr
5 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
LADY GAGA SESSİZLİĞİNİ BOZDULady Gaga (Ally) A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filminde başrolü paylaştığı Bradley Cooper (Jack) ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu, aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapan Cooper ile Oscar gecesinde sahnede yaptıkları düet esnasında birbirlerine aşık gibi yakınlaşmaları hakkında konuştu.
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2
PRODIGY SOLİSTİ KEITH FLINT'İN ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR
İngiltere'nin Essex bölgesindeki evinde ölü bulunan Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in ölüm nedeninin intihar olduğu anlaşıldı. Açıklamayı Flint'in grup arkadaşları yaptı.
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3
BOŞANMA İDDİALARINA NEDEN OLAN MADDELER
Beren Saat'in doğum gününden yayınladığı mesajda ve sosyal medyadan kaldırdığı bazı fotoğraflar sonrası Kenan Doğulu ile kriz yaşadıkları yönünde yorumlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından boşanma aşamasında oldukları öne sürülen ikiliden Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, "Onlar kendileri daha iyi bilir" açıklaması yaptı. İşte madde madde iddialarının ardındaki nedenler...
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DİZİ TARİHİNİN EN UZUN SAVAŞ SAHNESİ 11 HAFTADA ÇEKİLDİ
Game of Thrones’un 8. ve final sezonuna doğru geri sayım başlamışken Game of Thrones oyuncuları, Entertainment Weekly’nin özel sayısı için bir araya geldi. 16 farklı kapakla çıkan Game of Thrones özel sayısında, dizi tarihinin en uzun süreli savaş sahnesi The Battle of Winterfell’in 750 kişiyle 11 haftada çekildiği bilgisine yer verildi.
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5
KADIN OYUNCULARIN REKOR HAFTASI
IMDb Starmetre sonuçlarına göre Türk kadın oyuncular, uzun bir aradan sonra ilk defa erkek oyuncuların açık ara önüne geçti. Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat, Kıvanç Ttalutuğ'u geçti.
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UNUTULMAZ LUKE PERRY FİLMLERİ
Geçen hafta evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılan Hollywood yıldızı Luke Perry hayatını kaybetti. 1990'lara ve 2000'lerin ilk dönemine damgasını vuran Beverly Hills 90210 dizisiyle hafızalarda yer eden 52 yaşındaki oyuncu son olarak Riverdale dizisiyle ses getirmişti.. Amerikalı oyuncunun; Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie ile birlikte oynadığı Quentin Tarantino yapımı Once Upon a Time in Hollywood ise 23 Ağustos 2019'da izleyiciyle buluşacak. İşte Luke Perry'nin kariyeri boyunca rol aldığı projeler...
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7
KARL LAGERFELD’İN SON DEFİLESİNDE HEM NEŞE HEM HÜZÜN
Geçen ay hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld’in son tasarımları, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileyle tanıtıldı. Lagerfeld’e saygı duruşu niteliğindeki defilede ünlü oyuncu Penelope Cruz da modellik yaptı.
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JAMES BOND'UN ÖLDÜRÜLMESİNE İZİN ÇIKMADI
Danny Boyle 25’incisi çekilecek James Bond filminin yönetmen koltuğuna oturmaktan vazgeçti. Gerekçe, yapımcıların James Bond karakterini öldürmesine izin vermemesi.
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ÜNLÜ OYUNCULARDAN ORGAN BAĞIŞINA DESTEKOrgan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal bir bilinç oluşturmak için harekete geçen Hayata Bağış Derneği’nin düzenlediği üniversiteler arası organ bağışı temalı kısa film yarışmasının kazananları belli oldu. Jüride Sarp Apak, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Haki Biçici, Hakan Algül gibi isimler yer aldı. Bozkurt, "Burada amaç, organ bağışının ne kadar önemli olduğunu topluma duyurabilmekti" dedi.
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SİNEMADA LİDER DEĞİŞTİ (GİŞE RAKAMLARI)
BKM yapımı Öldür Beni Sevgilim, 132.134 seyirci tarafından izlenerek ilk hafta sonunda Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Bir diğer BKM yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı ise 2019 yılının şu ana kadarki en düşük seyircili hafta sonunda ikinci sırada yer alan yapım oldu. 78.543 seyirci tarafından izlenen film, toplamda 3.384.867 seyirciye erişti. İşte 1-3 Mart 2019 haftası gişe rakamları...
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NAFAKA AÇIKLAMASI (OĞLUNA VE ESKİ EŞİNE NE KADAR ÖDÜYOR?)Kariyerine Beşiktaş'ta devam eden futbolcu Caner Erkin, sosyal medyadan eski eşi sunucu Asena Atalay ve oğlu Çınar ile ilgili açıklama yaptı. "Çınar'ın iyiliği için hep sustum" diyen Erkin, eski eşi ve oğluna ödediği nafaka tutarını da açıkladı.
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WARNER BROS'DAN MATRIX, MAD MAX VE DC FİLMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMAWarner Bros'un başkanı Kevin Tsujihara, Matrix serisi ve DC Comics'ten uyarlanacak olan yeni süper kahraman filmleri hakkında duyuru yaptı. Yeni Batman ve Superman filmleri yapacaklarını söyleyen Tsujihara, Matrix'in de devamının geleceğinin ipuçlarını verdi.
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SURVİVOR'DA ÖDÜL VE SEMBOL OYUNLARI SONUÇLANDI (2 TAKIMA DA BİRER YARIŞMACI DAHA KATILACAK)Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül ve sembolü kim kazandı? sorusu yanı buldu. Ödül oyunu Türkiye takımının oldu. Survivor'a bu akşam Türk takımından biri veda edecek. Acun Ilıcalı, "2 takıma da birer yarışmacı daha katılacak" açıklaması yaptı. İşte detaylar ve Survivor 2019'un fotoğrafları...
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BELGESELDE ANLATILAN CİNSEL İSTİSMAR DETAYLARI TÜM DÜNYAYI SARSTI
Popun Kralı Michael Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyayı sarstı. Ailesinin ve hayranlarının itiraz ettiği iddialar sonrası Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson da oyunculuk kariyerinin belgeselden dolayı olumsuz etkilendiğini öne sürdü.
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NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ BU YIL İKİ DEFA VERİLECEK
Tecavüz skandallarının ardından iptal edilen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, ilk defa bir istisna yapılarak 2019 ödülüyle birlikte verileceği açıklandı.
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ZEYNEP TOKUŞ'UN YENİ MESLEĞİ
1998'de Türkiye'nin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçen ve Deli Yürek dizisiyle tanınan Zeynep Tokuş, spot ışıklarından uzaklaştı. Bir dönem En İyi Kadın oyuncu seçilen tokuş, şimdi yoga öğretmenliği yapıyor. İşte ekranlardan uzaklaşan Tokuş'un sosyal medya hesabından yeni mesleği...
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2 YAŞINDA ÇIRAK, 16 YAŞINDA USTA
Resim çizmeye 2 yaşında başlayan Dusan Krtolica, 16 yaşında tüm hayranlık uyandıran resimler yapıyor ve eserlerini farklı ülkelerden meraklılarına satıyor.
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STRANGER THINGS'İN YILDIZININ YENİ PROJESİ AÇIKLANDIStranger Things dizisinde Mike karakterine hayat veren Finn Wolfhard, Ghostbusters devam filminin oyuncu kadrosuna dahil edildi.
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DİJİTAL PLATFORMLAR MI SİNEMA MI?
Film ve dizi seyircilerinin dijital platformlar ve sinema tercihleriyle ilgili bir araştırma yapıldı. Çıkan sonuca göre tüketici dijital platformları tercih etse de vizyon filmini sinemada seyretmek istiyor.
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BEN AFFLECK’TEN 10 GÜNLÜK MEYDAN OKUMA DİYETİ
Ünlü aktör Ben Affleck, eski kız arkadaşı Jennifer Lopez ve Lopez'in şimdiki erkek arkadaşı Alex Rodriguez'in kısa süre önce yaptığı ve ünlü çiftin adıyla anılan “10 günlük meydan okuma diyeti”ni yaparak forma girdi.
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15. AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ PROGRAMI AÇIKLANDIAkbank Kısa Film Festivali, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 18-28 Mart tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek.
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YENİ GÖRÜNTÜLER
Netflix'in orijinal dizisi Chilling Adventures of Sabrina'nın ikinci kısmından ilk görseller yayımlandı.
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YEHİ HELLBOY'UN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
Sinemada ve televizyonda izlenme rekorları kıran filmlerin / diziylerin kahramanları kostümlerini çıkartınca bambaşka biri oluyorlar. İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
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KORAY ŞENER ADINA KÜTÜPHANE AÇILDIGalatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener (22) adına, daha önce eğitim gördüğü Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Petkim Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı.
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KARİKATÜRİST BEDRİ KORAMAN'A AÇILAN BABALIK DAVASINDA KARAR ÇIKTISinema ve tiyatro oyuncusu Meral Görgeç Küçükerol, merhum karikatürist Bedri Koraman'ın kızı olduğu iddiasıyla 2015 yılında açtığı babalık davasını kazandı.
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GÜNDEME DAMGA VURAN MAGAZİN OLAYLARI
Medya Takip Merkezi’nin (MTM), şubat ayını kapsayan araştırmasında öne çıkan magazin olayları ve ayın popüler ünlüleri belirlendi. Acun Ilıcalı, şubat ayının medyada en konuşulan ismi olurken şubat ayının en dikkat çeken çifti ise Hazal Kaya–Ali Atay oldu.
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İSTANBULLU GELİN'DE DÜĞÜN VAR
Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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KUZGUN RIFAT’IN KALESİNE GİRİYOR
Kuzgun 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. kuzgun Rıfat’ın aile masasına oturarak, düşmanının kalesine giriyor.
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8 MART'TA PERDELER KADINLAR İÇİN AÇILACAK
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın temalı oyunlar ve konserlerle kadın sanatçıların sahneye çıkacağı etkinlikler düzenlenecek.
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UMAY İÇİN ÇEMBER DARALIYORStar TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nın 7. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.
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GÖBEKLİTEPE RESMİ AÇILIŞA HAZIR
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı 8 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.