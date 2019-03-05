Magazin ve sanat turu (5 Mart 2019)

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde ödül ve sembolü kim kazandı? sorusu yanı buldu. Ödül oyunu Türkiye takımının oldu. Survivor'a bu akşam Türk takımından biri veda edecek. Acun Ilıcalı, "2 takıma da birer yarışmacı daha katılacak" açıklaması yaptı. İşte detaylar ve Survivor 2019'un fotoğrafları...