Magazin ve sanat turu (5 Mart 2019)

Game of Thrones’un 8. ve final sezonuna doğru geri sayım başlamışken Game of Thrones oyuncuları, Entertainment Weekly’nin özel sayısı için bir araya geldi. 16 farklı kapakla çıkan Game of Thrones özel sayısında, dizi tarihinin en uzun süreli savaş sahnesi The Battle of Winterfell’in 750 kişiyle 11 haftada çekildiği bilgisine yer verildi.

