Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021)

Dilan Çiçek Deniz: Mükemmel aşk strese sokuyor

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz verdiği bir röportajda, "Aşık olunca çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey" diye konuştu.

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