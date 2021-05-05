Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021)

5 Mayıs 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

05.05.2021 - 17:16 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 17:25

Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 1

Corona virüsten öldüğü iddia edilen Prens Philip'in raporu açıklandı

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölüm raporu açıklandı. Raporda ölüm nedeni virüsten değil yaşlılığa bağlı olarak duyuruldu.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 2

Boşanmada söz sırası Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer Gates'te

Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararını açıklamasının ardından kızları Jennifer Katharine Gates açıklama yaptı.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 3

Oyuncu Boğaç Aksoy kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 4

John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin Jacqueline Kennedy ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı İsveçli aristokrat sevgilisi Gunilla von Post’a yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 5

Sotheby's müzayede evinden kripto para açıklaması: Ödeme kabul edeceğiz

Sotheby's müzayede evi, ilk defa bir sanat eseri için Banksy müzayedesinde kripto para ile ödemeyi kabul edeceğini açıkladı. 

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 6

Greta Thunberg belgeseli hazır

18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in ikkim değişikliğiyle mücadele için başlattığı kampanya yolculuğunu anlatan üç bölümlük Greta Thunberg: A Year to Change the World belgeseli 13 Mayıs'ta yayınlanacak.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 7

Müzik emekçilerine 156 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattıkları projede destek süresinin mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldığını duyurdu. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 8

Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor

Ünlü Rus model Irina Shayk ve Amerikalı oyuncu Bradley Cooper'ın 4 yaşındaki kızı Lea, şıklık konusunda da çok iddialı. Henüz çok küçük olmasına rağmen, her gün okula giderken giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 9

Dilan Çiçek Deniz: Mükemmel aşk strese sokuyor

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz verdiği bir röportajda, "Aşık olunca çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey" diye konuştu.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 10

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesi ile arayı düzeltti

Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını "Seni seviyorum, iyi ki doğdun kız kardeşim" sözleriyle sosyal medyada paylaşan Saat, eşinin ailesi ile aralarındaki buzları erittiğini gözler önüne serdi.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 11

Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz, hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 12

Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı

Türkiye’de en çok at, koç, koyun biçimli mezar taşlarının bulunduğu Tunceli’de devrilen tarihi mezar taşları yeniden ayağa kaldırıldı. 13 tarihi mezar taşının tescil işlemlerine başlanırken, bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de başvuruda bulunulacağı belirtildi.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 13

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis ile Dillon Buss nişanlandı

Demi Moore ve Bruce Willis'in üç kızından en küçüğü olan Tallulah Willis, bir yıldır birlikte olduğu Dillon Buss ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 14

Meghan Markle'ın yazdığı çocuk kitabına kopya suçlaması

Meghan Markle, ilk hamileliğinde eşi Prens Harry'ye Babalar Günü'nde yazdığı şiirden ilham alarak bir çocuk kitabı hazırladı. Düşes, İngiliz çocuk kitapları yazarı Corrinne Averiss'in kitabını kopyalamakla suçlandı. İngiliz basını ayrıca, Düşes'in, baba ve çocuk ilişkisini anlattığı kitabını gündeme taşırken, Markle'ın kendi babasıyla görüşmediğine ve eşi Prens Harry'yi onunla tanıştırmadığına vurgu yaparak, durumun 'ironik' olduğunu yazdı.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 15

İftar ve sahurun vazgeçilmezi tescilli Uşak tarhanası

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen, halk arasında "bin derde deva" olarak adlandırılan "Uşak tarhanası", ramazanda da iftar ve sahur sofralarındaki yerini alıyor. 

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 16

Mersin’de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri koruma altına alınıyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, İnsu Mahallesi'nin kırsal kesiminde bir mağarada keşfedilen kaya resimleri için harekete geçti. Yetkililer, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 17

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile Bahar Şahin birlikteliği

Oyuncu Bahar Şahin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikteliklerini ilan etti.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 18

Anneler Günü'nde burçlara göre hediye önerileri

Bu yıl 9 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne sayılı gün kala, kısıtlama etkisiyle sadece online yapılabilecek hediye alışverişi için Astrolog Murat İpek'in önerileri var. İşte annenizin burcuna göre en güzel hediye...

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 19

Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı

Dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen 3 Michelin yıldızlı New York Eleven Madison Park menüsünü tamamen vegan yapmaya karar verdiğini duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 20

Britney Spears'tan BBC belgeseline eleştiri: Hayatımdaki en olumsuz ve travmatik anları öne çıkarmak niye?

Britney Spears hayatını ve kariyerini kayıt altına alan yeni belgesel çalışması hakkında konuşarak, "Hayatımın fi tarihinden kalma en olumsuz ve travmatik anlarını öne çıkarmak niye?" şeklinde seslendi.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 21

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 7 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları; Kibariye ve Berkay.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 22

16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin teması 'Kayıp Kent Atlantis'

16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali (SANDLAND), ”Kayıp Kent Atlantis” temasıyla bu ayın ortasına doğru ziyarete açılacak. 10 bin ton nehir kumunun kullanıldığı alanda ziyaretçiler birkaç heykelin yapılışını canlı olarak izleyebilecek.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 23

Arapgir Tandır Kebabı coğrafi işaretle tescillendi

Malatya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Arapgir tandır kebabına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 24

Borusan Sanat'tan çevrim içi ücretsiz konser kayıtları

Borusan Sanat, çevrim içi video platformu "www.borusansanat.tv" üzerinden ücretsiz konser kayıtları yayınlıyor.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 25

Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında çevrim içi konserler

Ocak ayında başlayan altı konser programından oluşan Best of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi'nin geriye kalan son iki programı, mayıs ayında müzikseverlere oda müziğinin çok seçkin eserlerini sunacak. Konserler, çevrim içi olarak yayınlanacak.

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 26

survivor'da kim elendi? (4 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da dün akşam ünlüler ile gönüllüler arasında iletişim oyunu oynandı. Oyunu kazanan takım, sevdikleriyle iletişim kurma şansını yakaladı. Dün akşam kritik bir eleme gerçekleşti. Ünlüler takımından elenen isme göre takımların kaderi belli oldu. 4 Mayıs Survivor'da kim elendi? İşte 4 Mayıs Survivor’da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021) - 27

Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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