Magazin ve sanat turu (5 Mayıs 2021)

05.05.2021 - 17:16 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 17:25
Corona virüsten öldüğü iddia edilen Prens Philip'in raporu açıklandı
Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölüm raporu açıklandı. Raporda ölüm nedeni virüsten değil yaşlılığa bağlı olarak duyuruldu.
Boşanmada söz sırası Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer Gates'te
Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararını açıklamasının ardından kızları Jennifer Katharine Gates açıklama yaptı.
Oyuncu Boğaç Aksoy kansere yakalandı
Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.
John F. Kennedy’nin yasak aşkına yazdığı mektup açık artırmada
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin Jacqueline Kennedy ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı İsveçli aristokrat sevgilisi Gunilla von Post’a yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı.
Sotheby's müzayede evinden kripto para açıklaması: Ödeme kabul edeceğiz
Sotheby's müzayede evi, ilk defa bir sanat eseri için Banksy müzayedesinde kripto para ile ödemeyi kabul edeceğini açıkladı.
Greta Thunberg belgeseli hazır
18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in ikkim değişikliğiyle mücadele için başlattığı kampanya yolculuğunu anlatan üç bölümlük Greta Thunberg: A Year to Change the World belgeseli 13 Mayıs'ta yayınlanacak.
Müzik emekçilerine 156 milyon liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattıkları projede destek süresinin mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldığını duyurdu. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak.
Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın kızı Lea şıklıkta annesiyle yarışıyor
Ünlü Rus model Irina Shayk ve Amerikalı oyuncu Bradley Cooper'ın 4 yaşındaki kızı Lea, şıklık konusunda da çok iddialı. Henüz çok küçük olmasına rağmen, her gün okula giderken giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor.
Dilan Çiçek Deniz: Mükemmel aşk strese sokuyor
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz verdiği bir röportajda, "Aşık olunca çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey" diye konuştu.
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesi ile arayı düzeltti
Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını "Seni seviyorum, iyi ki doğdun kız kardeşim" sözleriyle sosyal medyada paylaşan Saat, eşinin ailesi ile aralarındaki buzları erittiğini gözler önüne serdi.
Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz hayatını kaybetti
Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz, hayatını kaybetti.
Tunceli'de müze ve köylülerin işbirliği hayvan şekilli tarihi mezarları kurtardı
Türkiye’de en çok at, koç, koyun biçimli mezar taşlarının bulunduğu Tunceli’de devrilen tarihi mezar taşları yeniden ayağa kaldırıldı. 13 tarihi mezar taşının tescil işlemlerine başlanırken, bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de başvuruda bulunulacağı belirtildi.
Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis ile Dillon Buss nişanlandı
Demi Moore ve Bruce Willis'in üç kızından en küçüğü olan Tallulah Willis, bir yıldır birlikte olduğu Dillon Buss ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Meghan Markle'ın yazdığı çocuk kitabına kopya suçlaması
Meghan Markle, ilk hamileliğinde eşi Prens Harry'ye Babalar Günü'nde yazdığı şiirden ilham alarak bir çocuk kitabı hazırladı. Düşes, İngiliz çocuk kitapları yazarı Corrinne Averiss'in kitabını kopyalamakla suçlandı. İngiliz basını ayrıca, Düşes'in, baba ve çocuk ilişkisini anlattığı kitabını gündeme taşırken, Markle'ın kendi babasıyla görüşmediğine ve eşi Prens Harry'yi onunla tanıştırmadığına vurgu yaparak, durumun 'ironik' olduğunu yazdı.
İftar ve sahurun vazgeçilmezi tescilli Uşak tarhanası
Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen, halk arasında "bin derde deva" olarak adlandırılan "Uşak tarhanası", ramazanda da iftar ve sahur sofralarındaki yerini alıyor.
Mersin’de bir mağarada bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri koruma altına alınıyor
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, İnsu Mahallesi'nin kırsal kesiminde bir mağarada keşfedilen kaya resimleri için harekete geçti. Yetkililer, alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını söyledi.
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile Bahar Şahin birlikteliği
Oyuncu Bahar Şahin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikteliklerini ilan etti.
Anneler Günü'nde burçlara göre hediye önerileri
Bu yıl 9 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'ne sayılı gün kala, kısıtlama etkisiyle sadece online yapılabilecek hediye alışverişi için Astrolog Murat İpek'in önerileri var. İşte annenizin burcuna göre en güzel hediye...
Dünyaca ünlü restoran Eleven Madison Park'tan vegan kararı
Dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen 3 Michelin yıldızlı New York Eleven Madison Park menüsünü tamamen vegan yapmaya karar verdiğini duyurdu.
Britney Spears'tan BBC belgeseline eleştiri: Hayatımdaki en olumsuz ve travmatik anları öne çıkarmak niye?
Britney Spears hayatını ve kariyerini kayıt altına alan yeni belgesel çalışması hakkında konuşarak, "Hayatımın fi tarihinden kalma en olumsuz ve travmatik anlarını öne çıkarmak niye?" şeklinde seslendi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları Kibariye ve Berkay
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 7 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları; Kibariye ve Berkay.
16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin teması 'Kayıp Kent Atlantis'
16. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali (SANDLAND), ”Kayıp Kent Atlantis” temasıyla bu ayın ortasına doğru ziyarete açılacak. 10 bin ton nehir kumunun kullanıldığı alanda ziyaretçiler birkaç heykelin yapılışını canlı olarak izleyebilecek.
Arapgir Tandır Kebabı coğrafi işaretle tescillendi
Malatya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Arapgir tandır kebabına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Borusan Sanat'tan çevrim içi ücretsiz konser kayıtları
Borusan Sanat, çevrim içi video platformu "www.borusansanat.tv" üzerinden ücretsiz konser kayıtları yayınlıyor.
Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında çevrim içi konserler
Ocak ayında başlayan altı konser programından oluşan Best of Opus Amadeus Arşiv Konserleri Serisi'nin geriye kalan son iki programı, mayıs ayında müzikseverlere oda müziğinin çok seçkin eserlerini sunacak. Konserler, çevrim içi olarak yayınlanacak.
survivor'da kim elendi? (4 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam ünlüler ile gönüllüler arasında iletişim oyunu oynandı. Oyunu kazanan takım, sevdikleriyle iletişim kurma şansını yakaladı. Dün akşam kritik bir eleme gerçekleşti. Ünlüler takımından elenen isme göre takımların kaderi belli oldu. 4 Mayıs Survivor'da kim elendi? İşte 4 Mayıs Survivor’da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 5 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…