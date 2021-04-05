Magazin ve sanat turu (5 Nisan 2021)

ntv.com.tr 05.04.2021 - 17:42
Duygu Çakmak Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü oldu
Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, "Bu başarı tüm Türk kadınlarının başarısı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım" dedi. Kocaeli'nde yaşayan Çakmak, yarışma öncesi jüri üyelerine ve yarışmacılara hediye etmek üzere 100 kutu pişmaniye götürmüştü.
Defne Samyeli, Aleyna Tilki, Nilay Cafer ve Eda Taşpınar tatilde
Salgın dönemini fırsata çeviren Defne Samyeli, Aleyna Tilki, Nilay Cafer ve Eda Taşpınar gibi ünlü isimler tatile çıktı. Kimi yurt dışında denizin tadını çıkarırken kimi yurt içinde doğayı tercih etti. İşte Samyeli, Tilki, Cafer ve Taşpınar'ın tatillerinden yansıyan kareler...
Dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi’si NFT olarak satışta
Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınarak, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi resmi, NFT olarak satışa çıkarıldı. Yaratıcısı, NFT satışından 450 milyon dolar bekliyor.
Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi: Velayet talebine ret
Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.
Kate Winslet: Gerçek cinsel kimliğini açıklayamayan en az dört aktör tanıyorum
Hollywood'da rol bulamama korkusuyla bazı aktörlerin gerçek cinsel kimliklerini açıklamadıklarını söyleyen Kate Winslet, "Böyle en az dört aktör tanıyorum" dedi.
Kazara Aşk yakında başlıyor
Star’ın yeni dizisi ‘Kazara Aşk’, yakında başlıyor. Yapımcılığına Koliba Film’in imza attığı, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Kazara Aşk’ın başrol oyuncuları da belli oldu. Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı ‘Kazara Aşk’, yakında Star’da.
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı
Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleştiği öğrenildi.
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı
Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, "Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim. Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun" ifadelerini kullandı.
Dr. Mehmet Öz kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, babalarının vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini öne sürdüğü kız kardeşi Nazlım Suna Öz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Broadway tiyatrosu bir yıl sonra yeniden açıldı
New York'un simgelerinden Broadway tiyatrosu salgın nedeniyle kapattığı kapılarını yeniden açtı. Tiyatroda corona virüs kuralları da unutulmadı.
2021 SAG Ödülleri sahiplerini buldu
Salgın koşullarında uzaktan bağlantıyla yapılan SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nde sinema ve televizyon dalında en iyiler belirlendi. The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt’s Creek ve The Crown dizileri gecenin kazananları oldu. İşte 27. SAG Ödülleri'nin kazananları...
Google Sadri Alışık'ı unutmadı
İnternet arama motoru Google, Türk sinemasının unutulmaz ismi Turist Ömer lakaplı, Sadri Alışık'ı unutmadı ve doğum günü anısına özel bir doodle yayınladı.
Bodrum'da 2400 yıllık tarihi lahit mezar kazısından altın çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da 2400 yıllık tarihi lahit mezardan çıkan değerli eşyaları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dario Moreno'nun portresi evininin karşısındaki duvara resmedildi
Çocukluk ve gençlik dönemini İzmir'de geçiren ünlü piyanist, gitarist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun portresi, doğumunun 100'üncü yılında evinin bulunduğu yerin karşısına resmedildi. Portreyi resmeden sanatçı Aksel Mengü, Moreno'nun renkli kişiliğini yansıtmak için detaylı araştırma yaptığını söyleyerek çalışmanın 8 günde tamamlandığını ifade etti.
Çelik: Virüsü yendim, iyiyim
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak şarkıcı Çelik, corona virüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ve iyileştiğini açıkladı. İşte Çelik'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...
Çin'den Oscar'a yasak
Nomadland filminin Oscar’a aday olması sonrası Çin Hükümeti Oscar Ödül Töreni’nin ülkede yayınlanmasını yasakladı.
Sezen Aksu, şarkısının YouTube sayfasına yönlendirme yapan siteye dava açtı
Sezen Aksu, Demo adlı albümünü haberleştirip, Begonvil şarkısının YouTube yönlendirmesini paylaşan Kültür Servisi sitesine telif davası açtı.
Anadolu rock ozanı Cem Karaca 76 yaşında!
Barış Manço, Erkin Koray ve Fikret Kızılok'la Anadolu rock müziğinin dört öncüsünden biri sayılan Cem Karaca'nın bugün 76. doğum günü. İşte 8 Şubat 2004'te hayatını kaybeden Karaca'nın hayatı ve fotoğrafları...
Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın dün sabah Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini duyuruldu.
Ece Erken ve Bircan Bali'ye Barbaros Şansal'a hakaretten para cezası
Özel bir televizyon programında sunucu olan Ece Erken ve Bircan Bali, 2019 yılında programda sarf ettikleri sözlerle Barbaros Şansal'a hakaret ettikleri gerekçesiyle bin 300'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Bircan Bali hakkında verilen adli para cezasını erteledi.
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykel yapıyor
Antalya'da pandemi nedeniyle atölyesini kapatan Adnan Ceylan, evinin bahçesinde doğadan topladığı odun ve tahta parçalarıyla heykel yapmaya devam ediyor. Japon ustadan online eğitim alan geri dönüşüm sanatçısı, Japonya'nın bitki şekillendirme sanatı 'bonzai'yi de uyguluyor.
Şehir Tiyatroları'nda online etkinlikler devam ediyor
Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor.
Sefirin Kızı 47. yeni bölüm 2. fragman
Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Moda devi Louis Vuitton'dan iki yeni seyahat kitabı
Louis Vuitton, 'Fashion Eye' kitap serisine iki yeni seyahat fotoğrafçılığı kitabı ekleyerek moda ve kitapseverlerle buluşturuyor.
Yeşilçam'ın 'Turist Ömer'i Sadri Alışık 96 yaşında
Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle izleyenlerin gönlünde yer edinen oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, yaşasaydı bugün 96 yaşında olacaktı.
Tarla sürerken bulduğu sikke ve sadaka taşını müzeye bağışladı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çiftçilik yapan Bünyamin Beştepe, tarlasını sürerken bulduğu gümüş sikke ve sadaka taşını Elbistan Şehir Müzesi’ne bağışladı.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (4 Nisan 2021 ayrıntıları)
Survivor 2021 yarışmasında sün akşam sembol oyunu ardından dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İkinci dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler mücadele etti. Yarışmacılar, dokunulmazlığın ardından eleme konseyinde, ikinci eleme adayını belirledi. Peki, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4 Nisan eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümden yaşananlardan ayrıntılar ve haftanın gelişmeleri...
Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 5 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…