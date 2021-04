Magazin ve sanat turu (5 Nisan 2021)

2021 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Salgın koşullarında uzaktan bağlantıyla yapılan SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nde sinema ve televizyon dalında en iyiler belirlendi. The Trial of the Chicago 7 filmi ile Schitt’s Creek ve The Crown dizileri gecenin kazananları oldu. İşte 27. SAG Ödülleri'nin kazananları...

