Magazin ve sanat turu (5 Nisan 2021)

Dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi’si NFT olarak satışta

Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınarak, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi resmi, NFT olarak satışa çıkarıldı. Yaratıcısı, NFT satışından 450 milyon dolar bekliyor.

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