Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021)

05.07.2021 - 16:10
Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek
Babası tarafından istismar edildiği ve kardeşinin velayeti için mücadele verdiği ortaya çıkan Melisa Döngel’e destek yağdı. Ünlü isimler de 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili duygularını paylaştı.
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Kate Middleton karantinaya alındı
Son bir ayda corona virüs vaka sayısının 3 kat arttığı İngiltere'de; Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın, corona virüslü bir kişiyle temas ettiği için karantinaya alındığı açıklandı.
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Çin'de yeni akım: Yan gelip yat
Çin'de rekabet yorgunu milenyum kuşağı yeni bir kültürel akım başlattı. Yüz binlerce kişi kariyerlerini bırakıp sırt üstü yatıyor. Pekin yönetimi direnişe dönüşen bu akıma savaş açtı.
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Cono Aşireti belgeselinin başrol oyuncusu Sergen Eşme silahla vuruldu
Adana’da çekimlerine devam edilen Cono Aşireti'nin yaşamını konu alan belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralandı.
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Britney Spears'ın annesi konuştu: Karışık hisler içindeyim
Şarkıcı Britney Spears’ın annesi Lynne Parnell, kızının babasının vasiliğinin kaldırılması yönünde verdiği hukuk mücadelesiyle ilgili “Karışık hislerim var. Ne düşüneceğimi bilmiyorum” dedi. Öte yandan Spears'ın mahkemedeki ifadesinden bir gün önce acil yardım hattını aradığı ortaya çıktı.
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İtalya’da 3 bin yıllık sonsuzluk havuzu bulundu
İtalya'nın kuzeyinde yer alan Po ovasında yaklaşık 3 bin yıl önce kullanılan bir “sonsuzluk havuzu” bulundu. Bronz Çağı'na tarihlenen havuzun meşe ağacından yapıldığı belirtildi. Gökyüzünü yansıtan ve alanda ibadet edenlere başka bir alem gibi görünen üst üste binmiş iki tanktan oluşan havuzda, aynı zamanda seramik kaplar ve figürinler de dahil olmak üzere bir dizi eser de bulundu.
David Harbour: Alkol bağımlılığından kedim sayesinde kurtuldum
David Harbour 20'li yaşlarının başında yaşadığı alkol bağımlılığı hakkında konuşt
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39. yaşına özel Tuba Büyüküstün'ün en güzel kırmızı halı stilleri
Son olarak Star TV'nin sevilen dizi Sefirin Kızı'nda Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün bugün 39. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşına özel Tuba Büyüküstün'ün dünden bugüne en iyi kırmızı halı stillerini derledik...
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Kraliçesi II. Elizabeth'ten Angela Merkel’e özel broş
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Windsor Kalesi’nde ağırlarken çok özel bir broş taktı. Diplomatik giyinme ustası kraliçenin taktığı broşu, büyük dedesi 1818’de Almanya’da bağış karşılığında almıştı.
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Samalyuca Çölü'nde umut yogası
Meksika'nın Samalyuca Çölü'nde (Samalayuca) geleneksel toplu yoga etkinliği bir yıl aradan sonra düzenlendi. Bu yılki etkinliğe 'umut' adı verildi. Etkinlik, 233 binden fazla ölümle dünyada corona virüs'ten en çok can kaybının yaşandığı dördüncü ülke Meksika'daki pandemi kurbanlarına adandı.
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Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalının 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Flaşbellek Fransa'da gösterime giriyor
Derviş Zaim'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği Flaşbellek filmi, 12 Temmuz'da Fransa'nın güneyinde gösterime girecek.
Tarkan'dan kitap önerisi
Megastar Tarkan, takipçilerine sosyal medya hesabından kitap önerisinde bulundu. Tarkan gibi birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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Hızlı ve Öfkeli 9, 500 milyon dolar barajını geçti (ABD Box Office 2-4 Temmuz 2021)
Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) ABD'de ikinci hafta sonunda 24 milyon dolar hasılata ulaşarak gişe liderliğini devam ettirdi. Film, bugün itibarıyla dünya genelinde 500 milyon dolar sınırını aşmayı başardı.
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12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde Barok Konseri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, Barok Konseri sanatseverlerle buluştu.
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George Michael ürünleri tepki çekti
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın mirasçılarının kurduğu satış sitesi tepti çekti
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39. doğum gününde Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı dizi ve filmler
Son olarak Star TV'nin sevilen dizi Sefirin Kızı'nda Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün ugün 39. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşına özel Büyüküstün'ün bugüne kadar rol aldığı dizi ve filmleri derledik...
Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar 84 yıl sonra iade edildi
ABD'de yaşlı bir adam, teyzesinin 1937'de ödünç aldığı kitapları geçen hafta kütüphaneye iade etti.
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Michelle Lesco 10 dakikada 30 sosisli yedi (Uluslararası Sosisli Yeme Yarışması)
ABD'nin New York kentinde her yıl 4 Temmuz bağımsızlık günü eğlenceleri kapsamında düzenlenen sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışması renkli anlara sahne oldu. 76 sandviç yiyen Joey Chestnut erkekler kategorisini kazanırken, kadınların lideri 30 sosisli ile Michelle Lesco oldu.
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Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu
Tüm oyuncular görünüşlerinde çarpıcı değişiklikler yapmaya istekli değildir. Ancak karakterlerine aşık olan bazı oyuncular, izleyicilere kolayca inanabilecekleri bir insan sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bazen bu dönüşümler o kadar büyük olur ki oyuncuları tanımak neredeyse imkansızdır. İşte çekici bir görünüm yerine güzelliğini yerle bir etmekten çekinmeyen cesur oyunculara dair bir hatırlatma...
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2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri
Marvel'in yeni döneminde en çok merak edilen filmlerin başında gelen ancak corona virüs nedeniyle sürekli vizyon tarihi değişen Kara Dul (Black Widow) sonunda seyirciyle buluşuyor. Aynı zamanda Scarlett Johansson'ın vedası anlamına gelen ve 9 Temmuz'da sinemalarda olacak Natasha Romanoff'un hikayesi bu yıl vizyona girecek tek süper kahraman filmi değil. İşte 2021' ve 2022'de beyazperdede olacak süper kahraman filmleri...
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