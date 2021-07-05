Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021)

5 Temmuz 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

05.07.2021 - 16:10

Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 1
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde

Eski futsolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima, ailesiyle birlikte gittiği İspanyol adası Formentera'daki tatilinde göbeğiyle gündem oldu.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 2

Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek


Babası tarafından istismar edildiği ve kardeşinin velayeti için mücadele verdiği ortaya çıkan Melisa Döngel’e destek yağdı. Ünlü isimler de 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili duygularını paylaştı.


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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 3

Kate Middleton karantinaya alındı


Son bir ayda corona virüs vaka sayısının 3 kat arttığı İngiltere'de; Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın, corona virüslü bir kişiyle temas ettiği için karantinaya alındığı açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 4

Çin'de yeni akım: Yan gelip yat


Çin'de rekabet yorgunu milenyum kuşağı yeni bir kültürel akım başlattı. Yüz binlerce kişi kariyerlerini bırakıp sırt üstü yatıyor. Pekin yönetimi direnişe dönüşen bu akıma savaş açtı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 5

Cono Aşireti belgeselinin başrol oyuncusu Sergen Eşme silahla vuruldu

Adana’da çekimlerine devam edilen Cono Aşireti'nin yaşamını konu alan belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralandı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 6

Britney Spears'ın annesi konuştu: Karışık hisler içindeyim

Şarkıcı Britney Spears’ın annesi Lynne Parnell, kızının babasının vasiliğinin kaldırılması yönünde verdiği hukuk mücadelesiyle ilgili “Karışık hislerim var. Ne düşüneceğimi bilmiyorum” dedi. Öte yandan Spears'ın mahkemedeki ifadesinden bir gün önce acil yardım hattını aradığı ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 7

İtalya’da 3 bin yıllık sonsuzluk havuzu bulundu

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Po ovasında yaklaşık 3 bin yıl önce kullanılan bir “sonsuzluk havuzu” bulundu. Bronz Çağı'na tarihlenen havuzun meşe ağacından yapıldığı belirtildi. Gökyüzünü yansıtan ve alanda ibadet edenlere başka bir alem gibi görünen üst üste binmiş iki tanktan oluşan havuzda, aynı zamanda seramik kaplar ve figürinler de dahil olmak üzere bir dizi eser de bulundu.


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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 8
Katy Perry'den Bodrum paylaşımı: Sonsuzluk ve ötesi

Gösteri dünyasının ünlü çifti Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün dudak dudağa poz veren çiftten Perry, o anları, "Sonsuzluk ve ötesi..." sözleriyle Instagram'dan paylaştı

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 9

David Harbour: Alkol bağımlılığından kedim sayesinde kurtuldum


David Harbour 20'li yaşlarının başında yaşadığı alkol bağımlılığı hakkında konuşt


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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 10

39. yaşına özel Tuba Büyüküstün'ün en güzel kırmızı halı stilleri


Son olarak Star TV'nin sevilen dizi Sefirin Kızı'nda Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün bugün 39. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşına özel Tuba Büyüküstün'ün dünden bugüne en iyi kırmızı halı stillerini derledik...

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 11

Kraliçesi II. Elizabeth'ten Angela Merkel’e özel broş


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Windsor Kalesi’nde ağırlarken çok özel bir broş taktı. Diplomatik giyinme ustası kraliçenin taktığı broşu, büyük dedesi 1818’de Almanya’da bağış karşılığında almıştı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 12

Samalyuca Çölü'nde umut yogası


Meksika'nın Samalyuca Çölü'nde (Samalayuca) geleneksel toplu yoga etkinliği bir yıl aradan sonra düzenlendi. Bu yılki etkinliğe 'umut' adı verildi. Etkinlik, 233 binden fazla ölümle dünyada corona virüs'ten en çok can kaybının yaşandığı dördüncü ülke Meksika'daki pandemi kurbanlarına adandı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 13

Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı


Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalının 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 14

Flaşbellek Fransa'da gösterime giriyor


Derviş Zaim'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği Flaşbellek filmi, 12 Temmuz'da Fransa'nın güneyinde gösterime girecek.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 15

Tarkan'dan kitap önerisi


Megastar Tarkan, takipçilerine sosyal medya hesabından kitap önerisinde bulundu. Tarkan gibi birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 16

Hızlı ve Öfkeli 9, 500 milyon dolar barajını geçti (ABD Box Office 2-4 Temmuz 2021)

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) ABD'de ikinci hafta sonunda 24 milyon dolar hasılata ulaşarak gişe liderliğini devam ettirdi. Film, bugün itibarıyla dünya genelinde 500 milyon dolar sınırını aşmayı başardı.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 17

12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde Barok Konseri


Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, Barok Konseri sanatseverlerle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 18

George Michael ürünleri tepki çekti


Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael'ın mirasçılarının kurduğu satış sitesi tepti çekti

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 19
Güneş bugün bizi destekliyor /Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2021)


Kendinizi bugün yeniliklere kapatmamaya çalışın. Enteresan insanlar çevrenizde olabilir.


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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 20
Burçtaki tarihi kitabe düşmek üzere

Yedikule Narlıkapı'da bulunan burcun üzerindeki kitabe düşme noktasına geldi. 1164 yılından bugüne ulaşan burcun üzerinde yer alan kitabenin üzerinde 'Romalıların İsa sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel Komnenos tarafından restore edildi' yazıyor

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 21

39. doğum gününde Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı dizi ve filmler


Son olarak Star TV'nin sevilen dizi Sefirin Kızı'nda Mavi karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün ugün 39. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşına özel Büyüküstün'ün bugüne kadar rol aldığı dizi ve filmleri derledik...


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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 22

Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar 84 yıl sonra iade edildi


ABD'de yaşlı bir adam, teyzesinin 1937'de ödünç aldığı kitapları geçen hafta kütüphaneye iade etti.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 23

Michelle Lesco 10 dakikada 30 sosisli yedi (Uluslararası Sosisli Yeme Yarışması)

ABD'nin New York kentinde her yıl 4 Temmuz bağımsızlık günü eğlenceleri kapsamında düzenlenen sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışması renkli anlara sahne oldu. 76 sandviç yiyen Joey Chestnut erkekler kategorisini kazanırken, kadınların lideri 30 sosisli ile Michelle Lesco oldu.

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 24

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu


Tüm oyuncular görünüşlerinde çarpıcı değişiklikler yapmaya istekli değildir. Ancak karakterlerine aşık olan bazı oyuncular, izleyicilere kolayca inanabilecekleri bir insan sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bazen bu dönüşümler o kadar büyük olur ki oyuncuları tanımak neredeyse imkansızdır. İşte çekici bir görünüm yerine güzelliğini yerle bir etmekten çekinmeyen cesur oyunculara dair bir hatırlatma...

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 25

2021'de vizyona girecek süper kahraman filmleri


Marvel'in yeni döneminde en çok merak edilen filmlerin başında gelen ancak corona virüs nedeniyle sürekli vizyon tarihi değişen Kara Dul (Black Widow) sonunda seyirciyle buluşuyor. Aynı zamanda Scarlett Johansson'ın vedası anlamına gelen ve 9 Temmuz'da sinemalarda olacak Natasha Romanoff'un hikayesi bu yıl vizyona girecek tek süper kahraman filmi değil. İşte 2021' ve 2022'de beyazperdede olacak süper kahraman filmleri...

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Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021) - 26
Para ve işleyişiyle ilgileneceğiz/ Haftalık burç yorumları (5 Temmuz 2021 – 11 Temmuz 2021)


Güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs'ün diğer gezegenlerle kurduğu açılar bu hafta bizi daha heyecanlı ve ani hareketlere götürebilir.

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