Magazin ve sanat turu (5 Temmuz 2021)

Sıra dışı rolleri için güzelliğini yok eden 12 cesur oyuncu



Tüm oyuncular görünüşlerinde çarpıcı değişiklikler yapmaya istekli değildir. Ancak karakterlerine aşık olan bazı oyuncular, izleyicilere kolayca inanabilecekleri bir insan sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bazen bu dönüşümler o kadar büyük olur ki oyuncuları tanımak neredeyse imkansızdır. İşte çekici bir görünüm yerine güzelliğini yerle bir etmekten çekinmeyen cesur oyunculara dair bir hatırlatma...



HABER DETAY - TIKLA OKU









