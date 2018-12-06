Magazin ve sanat turu (6 Aralık 2018)

Dünya 2018’de hangi şarkıları ve şarkıcıları dinledi? Drake, 8,2 milyarlık dinlenmeyle tüm zamanların en çok dinlenen şarkıcısı olarak rekor kırdı. Drake’in Scorpion albümü en çok indirilen albüm, Gold’d Plan da en çok dinlenen şarkı oldu. Ariana Grande ise Spotify’da yılın en çok dinlenen kadın şarkıcısı oldu. 30 Kasım’da çıkan Thank U, Next şarkısı 220 milyon kez dinlendi.

HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)