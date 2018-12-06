Magazin ve sanat turu (6 Aralık 2018)
6 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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HOLLYWOOD YILDIZINDAN KARADENİZ RESTORANINDA ZİYAFETİstanbul'a gelen Hollywood yıldızı Kristen Stewart, Beyoğlu'ndaki bir Karadeniz lokantasına gitti. Stewart ve arkadaşları restoran 10 pide, 2 tabak karalahana ve 3 tabak kuru fasulye yiyerek Türk yemekleri ziyafeti yaptı.
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DÜNYADA BU YIL HANGİ ŞARKICILAR DİNLENDİ?
Dünya 2018’de hangi şarkıları ve şarkıcıları dinledi? Drake, 8,2 milyarlık dinlenmeyle tüm zamanların en çok dinlenen şarkıcısı olarak rekor kırdı. Drake’in Scorpion albümü en çok indirilen albüm, Gold’d Plan da en çok dinlenen şarkı oldu. Ariana Grande ise Spotify’da yılın en çok dinlenen kadın şarkıcısı oldu. 30 Kasım’da çıkan Thank U, Next şarkısı 220 milyon kez dinlendi.
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ALTIN KÜRE ADAYLARI AÇIKLANDI
Bu yıl 76'ncısı verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Ödüller bu yıl 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecek.
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2019 PİRELLİ TAKVİMİ HAZIR46'ncı edisyon olan ve ünlü fotoğrafçı Albert Watson tarafından Nisan ayında Miami ve New York’ta çekilen “Dreaming” temalı 2019 Pirelli Takvimi, Milano'daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca’da tanıtıldı.
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İLK KEZ SERGİLENDİKırım Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu Ordusu'nu finanse eden ve imparatorluğun son dönemine damga vuran en önemli aktörlerden Kamondo Ailesi'ne ait iki yeni eser ortaya çıktı. YOO Mimarlık tarafından düzenlenen etkinlikte Kamondo Ailesi'nin en önemli fertlerinden Nissim de Kamondo ve eşi Elise Fernandez Kamondo’nun olduğu düşünülen 1883 Esperon imzalı yağlıboya portre tabloları ilk kez tanıtıldı.
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ŞAMPİYON'UN GALASINA ÜNLÜ AKINI
Ay Yapım ve Med Yapım imzalı başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız’ın oturduğu yılın filmi Şampiyon'un galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Sanat, medya ve spor dünyasının büyük ilgi gösterdiği görkemli galaya ünlü isimler akın etti.
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CLOONEY ÇİFTİNİN GURUR GECESİ
Ünlü aktör George Clooney’nin insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney, Birleşmiş Milletler tarafından ‘Yılın Küresel Vatandaşı’ seçildi. George Clooney, ödül konuşmasında Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen eşi Amal Clooney’nin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.
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'DERTLİ GÖNÜLLERE GİREN İŞTE BENİM ZEKİ MÜREN'Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi, Zeki Müren yaşasaydı bugün 87 yaşında olacaktı. Arama motoru Google da 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'i unutmadı ve doğum gününe özel bir doodle hazırladı... İşte fotoğraflarla Müren ve hayat hikayesi...
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EN KÖTÜ NETFLIX DİZİLERİNetflix’in orijinal yapımları genellikle büyük bütçelerle hayata geçiriliyor ve yapımların başrollerine de sevilen isimler konumlandırılıyor. House of Cards, The Crown, Stranger Things ve Orange is the New Black gibi diziler büyük başarılar elde edip çok sevilse de bunu her dizi için söylemek zor. Business Insider eleştirmen ve izleyici yorumlarını derleyerek ortaya çarpıcı bir liste çıkardı. Bu dizilerin birçoğu adından söz ettirmeyi başarsa da yeterinci sevilmeyi başaramadılar. İşte izlemeden önce iki kere düşünmeniz gereken ve Netflix'in en kötü içerikleri başlığı altında geçen o filmler...
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2 FARKLI TASARIM GİYECEKMiss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek. Çin’deki final gecesinde Şahin, Canan Göknil’in hazırladığı ulusal kostümü ve Özlem Süer'in hazırladığı gece elbisesini giyecek. İşte 19 yaşındaki Türkiye güzelinin Instagram'dan paylaştığı günlük hayatı ve doğal halleri...
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SELÇUK YÖNTEM'İN SEAN PENN HAYRANLIĞICemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel hazırlamak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn ile Selçuk Yöntem buluştu. Usta oyuncu Yöntem o anlardan kareleri yayınladı.
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PRINCE’İN MÜZİKAL FİLMİ GELİYOR
Dünyaca ünlü efsane müzisyen Prince’in şarkılarıyla hazırlana müzikal film geliyor. Biyografik türde olmayacak filmin Mamma Mia benzeri bir yapım olması bekleniyor.
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EN ÇOK İZLENEN FRAGMANLARYeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb, 2018'in en çok izlenen fragmanlarını açıkladı. İşte bu yıla damga vuran 20 film fragmanı...
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YARIŞMACILARIN SURVİVOR SONRASI HAYATLARIFarklı sezonlarda Survivor'a katılarak isimlerini geniş kitlelere duyuran ve yarışma boyunca öne çıkan isimlerin programın ardından hayatları merak ediliyor. Kimi kendi mesleklerine devam ederken, kimileri oyunculuk ve televizyon ekraında farklı görevlere başladı. İşte geçmişten bugüne öne çıkan yarışmacıların Survivor'dan sonraki hayatları...
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BU YIL HAKKINDA EN ÇOK TWEET ATILAN 10 ÜNLÜ
Twitter, yılın hakkında en çok tweet atılan ünlülerini açıkladı. Hakkında Twitter’da en çok mesaj yazılan ünlü, şöhreti dünyaya yayılan Koreli pop grubu oldu. İşte Twitter’da 2018 yılına damga vuran 10 ünlü...
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USTA OYUNCU METİN AKPINAR: YOLUN SONUNA GELDİMMetin Akpınar’ın 11 yıl rol aldığı Kafalar Karışık filminin galasında, "Yaş 78 oldu. Yolun sonuna geldim gibi" açıklaması yaptı.
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EN İYİ EKOLOJİK FOTOĞRAFLAR BELLİ OLDU
2018 İngiliz Ekolojik Fotoğraf Yarışması'nın kazanan fotoğraflar açıklandı. İşte dünyanın farklı bölgelerinde çekilmiş en iyi ekolojik fotoğraflar...
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SURVİVOR 2019'UN ÇEKİLECEĞİ ADA BELLİ OLDUAcun Ilıcalı, Survivor 2019 için hazırlıklara başladı. Geçen sezonu büyük bir heyecanla izlenen Survivor yarışmasını Adem Kılıçcı şampiyon olarak tamamlamıştı.
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PIRELLİ GECESİNE GIGI HADID DAMGASI
2019 Pirelli Takvimi’nin tanıtım etkinliğine takvimin bu yılki yıldız modeli Gigi Hadid damga vurdu.
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TRUMP, PUTIN VE SUUDİ PRENS'Lİ G-20 ZİRVESİ PARODİSİ
ABD'de 1970'lerden itibaren kesintisiz süren bir televizyon programı "Saturday Night Live" (Cumartesi Gecesi Canlı) güncel trendleri belirleyen, ya da güncel olaylardan espriler üreten programın açılış parodisi; "G-20" zirvesiydi. Trump, Putin ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tiplemeleriyle öyle bir açılıştı ki bu, günlerdir konuşuluyor.
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BOŞANMANIN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA: KÖTÜ BİR HASTALIĞA YAKALANMIŞIM DA GEÇMİŞ GİBİOyuncu Merve Sevi eşi Çalkan Algün'den boşandığını duyurdu. Sevi yaptığı açıklamada, "Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrardan yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim" dedi.
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KEVIN DURANT DİZİSİ GELİYORApple, yıldız basketbolcu Kevin Durant’in hayatını işleyen Swagger dizisine ilk sezon onayını verdi. Hazırlık aşamasındaki dizi, Durant’in basketbol oynamaya başladığı ilk yılları ekrana taşıyacak. İşte basketbolla olduğu kadar rol aldıkları filmlerle de adlarını hafızalara kazıyan ünlü NBA oyuncuları...
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YENİ TÜRKÜ DAMGASI
Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 65. yeni bölüm 2. fragmanına Yeni Türkü'nün Akasya Kokulu Sabahlar şarkısı damga vurdu.
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JAKE GYLLENHAAL ÖRÜMCEK ADAM'DA OYNAYACAĞINI DOĞRULADI
Jake Gyllenhaal, Örümcek Adam: Eve Dönüş 2 filminin kadrosuna katıldığını doğruladı.
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101 LEZZET ÖNERİSİTürkler, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'nun fethi ve devamında, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden süreçte her biri birbiriden çok farklı toplumlarla kültürel olarak etkileşime girdi. Bu etkileşim, iletişim ve alışveriş doğal olarak mutfaklara da yansıdı. Osmanlı mutfağı; Anadolu'nun bereketli toprakları, tarihi zenginlikleri ve yaşayan birçok halk kültürünün etkileri sayesinde dünyanın en büyük füzyon mutfağı haline geldi. İşte öğlen yemeği öncesi tercihinizde yardımcı olacak Osmanlı mutfağını süsleyen en özel 101 yemek...
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SETTE AŞK ÖPÜCÜĞÜ
Eski süper model Heidi Klum ile kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz, program çekiminin molalarında birbirlerini öperek sevgilerini gösterdi.
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MEVLANA MÜZESİ ZİYARETÇİ SAYISI AÇIKLANDI (KENDİ REKORUNU KIRDI)Türkiye'de en çok ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi sayısı, bu yılın 11 ayında yüzde 23 artarak 2 milyon 613 bin oldu. Bu artış ile müze, 11 ayda 2 milyon 613 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.
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YAVRU FİLİ EVLAT EDİNDİŞarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, Kenya gezisinde sevdiği ve adı Musiara olan yavru bir fili evlat edindi.
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AH YAĞTU METRODAGösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son olarak Aha Yağtu metroda görüntülendi. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...
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"BİZ CAN'LA SEVGİLİ OLDUKStar TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 23. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.
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