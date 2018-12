Magazin ve sanat turu (6 Aralık 2018)

Netflix’in orijinal yapımları genellikle büyük bütçelerle hayata geçiriliyor ve yapımların başrollerine de sevilen isimler konumlandırılıyor. House of Cards, The Crown, Stranger Things ve Orange is the New Black gibi diziler büyük başarılar elde edip çok sevilse de bunu her dizi için söylemek zor. Business Insider eleştirmen ve izleyici yorumlarını derleyerek ortaya çarpıcı bir liste çıkardı. Bu dizilerin birçoğu adından söz ettirmeyi başarsa da yeterinci sevilmeyi başaramadılar. İşte izlemeden önce iki kere düşünmeniz gereken ve Netflix'in en kötü içerikleri başlığı altında geçen o filmler...