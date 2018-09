Magazin ve sanat turu (6 Eylül 2018)

GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 21’inci kez verilen GQ Men of the Year ödülleri; moda, siyaset, eğlence ve spor alanında başarılı kadın ve erkeklere takdim edildi. Yılın İlham Veren Kişisi, #MeToo hareketinin öncüsü Rose McGowan seçilirken; Yılın Şarkıcısı Dua Lipa, Yılın TV Oyuncusu Elisabeth Moss oldu. İşte İngiltere’nin başkenti Londra’daki Tate Modern’de gerçekleşen, kadınların damga vurduğu törende ödül alan isimler...

