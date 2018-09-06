Magazin ve sanat turu (6 Eylül 2018)
6 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
-
1
GQ MEN OF THE YEAR (YILIN ERKEKLERİ) ÖDÜLLERİNE KADINLAR DAMGA VURDU
GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 21’inci kez verilen GQ Men of the Year ödülleri; moda, siyaset, eğlence ve spor alanında başarılı kadın ve erkeklere takdim edildi. Yılın İlham Veren Kişisi, #MeToo hareketinin öncüsü Rose McGowan seçilirken; Yılın Şarkıcısı Dua Lipa, Yılın TV Oyuncusu Elisabeth Moss oldu. İşte İngiltere’nin başkenti Londra’daki Tate Modern’de gerçekleşen, kadınların damga vurduğu törende ödül alan isimler...
-
2
BURBERRY SATILMAYAN KIYAFETLERİ YAKMA GELENEĞİNİ BIRAKTI
Çalınma ve ucuza satılma ihtimallerini ortadan kaldırmak ve böylece marka değerini korumak için satılmayan ürünlerini yakarak imha eden lüks giyim markası Burberry, yakma geleneğini sona erdirdiğini açıkladı.
-
3
ROBIN WRIGHT, ROL ARKADAŞI KEVIN SPACEY'Yİ SAVUNDURobin Wright, House of Cards dizisinde birlikte rol aldığı ve adı taciz iddialarına karışan Kevin Spacey için, “İnsanların değiştiğine, kendilerini yenilediğine ve bir şansı daha hak ettiklerine inanırım” dedi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
4
DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN YENİ İMAJI
Los Angelas’ta Victoria’s Secret'ın seçmelerine katılmasıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz saçlarını kestirdi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
5
GQ MEN OF THE YEAR GECESİNDE ŞIKLIK YARIŞI
06.09.2018 - 10:29GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) 2018 ödüllerinin verildiği gecede ödüller kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte GQ Men of the Year gecesinin en şıkları...
-
6
KARDASHIAN'LARA TAŞ ATTIAğustos ayında 35. yaşını kutlayan ABD'li oyuncu Mila Kunis, sosyal medya eleştirisi yaparken Kardashian’lara göndermede bulundu
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
7
EN İYİ VAHŞİ YAŞAM FİNALİSTLERİHer yıl İngiltere’de düzenlenen Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması, bu yıl 45’inci kez düzenleniyor. 95 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel ve amatör fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar arasından 100 finalist belirlendi. Kazanan fotoğraflar, 16 Ekim’de açıklanacak. Londra’daki Natural History Museum’un düzenlediği yarışmada finale kalan fotoğraflardan oluşan sergi 16 Ekim’de açılacak, 2019 yazına kadar devam edecek. İşte 2018 Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması’nın finalistleri arasından öne çıkanlar...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
8
DOLORES O'RIORDAN’IN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
İrlandalı rock grubu Cranberries'in Ocak ayında 46 yaşındayken hayatını kaybeden solisti Dolores O'Riordan’ın alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.
-
9
O SES TÜRKİYE JÜRİSİ İÇİN YENİ İDDİAYıldız Tilbe ve Athena Gökhan ile yolları ayıran, Beyazıt Öztürk'ü kadrosuna katan O Ses Türkiye için yeni bir iddia ortaya atıldı. Hülya Avşar'ın yarışmaya katılacağı öne sürüldü.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
10
CAPTAIN MARVEL'DAN İLK GÖRSELLER
Marvel’ın merakla beklenen kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’den ilk görseller yayınlandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
11
55. ULUSAL YARIŞMA'YA DEV JÜRİ
Antalya Film Festivali'ne tepki amacıyla başlatılan Ulusal Yarışma'nın bu yıl 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek. 55. Ulusal Yarışma’nın jüri üyeleri belli oldu.
-
12
PODYUMDA GIGI HADID RÜZGARI
Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tom Ford defilesinde podyuma çıktı. Kaia Gerber, Joan Smalls gibi ünlü modellerin de yer aldığı defilenin parlayan yıldızı Gigi Hadid oldu.
-
13
EN POPÜLER YABANCI DİZİLERYabancı dizi izlemek isteyenleri için IMDb'nin en popüler dizileri listesine bakmak fikir verici olabilir. İşte 2018'de başlayan 5 yeni dizinin ilk 10'a girmeyi başardığı en popüler 50 yabancı dizi...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
14
'BU DÜNYA YOK OLMAYI HAK EDİYOR' (AVLU)Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 2. yeni sezon tanıtımı yayınlandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
15
DAVID BECKHAM'IN ORTAĞI OLDUĞU FUTBOL TAKIMININ ADI BELLİ OLDU
Eski yıldız futbolcu David Beckham, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde mücadele edecek ve ortağı olduğu takımın adının adının "Club Internacı̇onal de Futbol Mı̇amı̇" olarak belirlendiğini ve kısaca "Inter Miami" olarak anılacağını belirtti.
-
16
CEM YILMAZ'A 'TERAPİ' DAVASI
Prof. Dr. Orhan Kural, sosyal medya hesabında kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Yılmaz, Kural hakkında, "Artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" paylaşımını yapmıştı.
-
17
PAUL MCCARTNEY’DEN CANLI YOUTUBE KONSERİ
The Beatles’ın üyelerinden ünlü müzisyen Paul McCartney, cuma günü YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak bir konser verecek.
-
18
BOSTON’DAKİ TÜRK LOKANTASI NAHİTA’YA GURMELERDEN TAM NOT
ABD’nin Boston kentinde açılan Türk restoranı ‘Nahita’ estetik konsepti ve lezzetli mutfağıyla eleştirmenlerden tam not aldı.
-
19
AMASYA'DA 2 BİN 500 YILLIK PERS SARAYI BULUNDUAmasya'daki Oluz Höyük kazılarında 2 bin 500 Yıllık Pers sarayına ait "apadana" denilen sütunlu kabul salonu ve taht salonu bulundu.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
20
BAŞKA SİNEMA AYVALIK FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR
2013 yılından bu yana ulusal ve uluslararası bağımsız filmlerin gösterilmesi için mekan ve imkan yaratan Başka Sinema 5. kuruluş yılında Ayvalık’ta uluslararası bir film festivali düzenliyor.
-
21
TARİHİ YAPILARIN ASIRLIK YOLCULUĞU AYNI KADRAJDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Diyarbakır'da yıllar önce fotoğraflanan tarihi mekanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Seyyahların İzinde Projesi' kapsamında aynı kadrajdan yeniden çekildi.
-
22
ADANA'DA FİLM FESTİVALİ HEYECANI
Adana'da bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali, 22-30 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
-
23
ÜNLÜ İSİMLERİN SPOR SIRLARIMilyonların önünde her zaman formda ve kusursuz görünen ünlü isimler bunu nasıl başarıyor. Kuşkusuz spor onların sırlarından biri. İşte ünlü isimleri spor sırları...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
24
28. KARAGÖZ KÜLTÜR SANAT VE KAKAVA FESTİVALİ YAKLAŞIYOR
Kırklareli Belediyesi tarafından 12-15 Eylül'de düzenlenecek festivalin ana teması "Kadın" olarak belirlendi.
-
25
AÇILIŞ FİLMİ BELLİ OLDU (BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ)6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, Robert Redford'un sinemaya veda filmiyle açılacak.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
26
İSTANBUL'UN EN BÜYÜK DOĞA HAREKETİ BAŞLIYOR
Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük en kapsamlı doğa hareketini 8-9 Eylül'de Türkiye ve dünyanın en etkili çevreci STK'larıyla birlikte Sarıyer Kilyos'ta başlatıyor.
-
27
8. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NE 188 PROJE BAŞVURUSU
8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Malatya Film Platformu'na 188 proje başvuru yaptı.
-
28
DİVANHANA VE SUZAN KARDEŞ TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİRLİKTE SAHNE ALACAK
Suzan Kardeş, dünyaca ünlü Divanhana Grubu ile birlikte 12 Eylül’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.