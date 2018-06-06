Magazin ve sanat turu (6 Haziran 2018)

Ufak Tefek Cinayetler'de ölenlerin kim olduğu belli oldu (Peki katil kim? /2. sezon tanıtımı) - 1 | NTV Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de öldürülen isimler belli oldu. 5 Haziran'da yayınlanan sezon finalinde denize vuran kadın cesedinin Elif'e ait olduğu, ilk bölümden itibaren merak edilen pencereden atılın kişinin ise Edip olduğu ortaya çıktı. Peki ama katil kim? İşte bu kritik sorunun cevabı Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonunda belli olacak. 2. sezon tanıtımı ise çoktan yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon görselleri...

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