Magazin ve sanat turu (6 Haziran 2018)
ntv.com.tr
6 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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BİKİNİ VE GECE ELBİSESİ YASAĞI
ABD Güzellik Yarışması'nda artık bikinili ve gece elbiseli geçiş yok - 1 | NTV ABD'nin en prestijli güzellik yarışması Miss America'nın organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, yarışmacılar artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyecek.
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10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ, MAL PAYLAŞIMI YAPILDIŞarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal'ın 10 yıllık evliliği tek celsede sona erdi. Çocukların velayeti anneye verildi. Mustafa Sandal'ın eski eşine 15 bin çocuklarına da toplam 10 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. Müşterek ev ise en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. Bu paranın üçte biri Mustafa Sandal’a, üçte ikisi ise Emina Sandal’a ödenecek.
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JOHNNY DEPP'İN BU HALİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Rusya St. Petersburg'ta hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü oyuncu ve müzisyen Johnny Depp'in zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü herkesi endişelendirirken ünlü yıldızın bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı.
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ÖLENLER BELLİ OLDU KATİL KİM? (2. SEZON TANITIMI)
Ufak Tefek Cinayetler'de ölenlerin kim olduğu belli oldu (Peki katil kim? /2. sezon tanıtımı) - 1 | NTV Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de öldürülen isimler belli oldu. 5 Haziran'da yayınlanan sezon finalinde denize vuran kadın cesedinin Elif'e ait olduğu, ilk bölümden itibaren merak edilen pencereden atılın kişinin ise Edip olduğu ortaya çıktı. Peki ama katil kim? İşte bu kritik sorunun cevabı Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezonunda belli olacak. 2. sezon tanıtımı ise çoktan yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon görselleri...
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"HER ZAMAN ÇIPLAKKEN BİR MODA ÖDÜLÜ KAZANMAMA ŞAŞIRDIM"
Moda dünyasının Oscar’ları olarak bilinen CFDA Moda Ödülleri önceki gece dağıtıldı. Yılın Moda İkonu ödülü Naomi Campbell’a verilirken, En Etkileyici İsim ödülü Kim Kardashian’ın oldu. Kardashian, "Her zaman çıplakken bir moda ödülü kazanmama şaşırdım" dedi.
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TACİZ İDDİALARI SONRASI AÇIKLAMA
Dizisi setindeki taciz iddiası sonrası Talat Bulut'un avukatından açıklama | NTV 'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un, set çalışanı bir kadını taciz ettiği iddia edildi. Sette tacize uğradığını öne süren 19 yaşındaki çalışan, sessiz kalmayacağını söyledi. Yaşananların ardından Talat Bulut'un avukatı yazılı bir açıklama yayınladı: Ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır...
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20 YIL GEÇTİ, SEX AND THE CITY'NİN ETKİLERİ KALDI
90'lı yıllara damga vuran Sex and the City dizisi, moda trendlerine de etki etti. Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw, Kim Cattrall’ın canlandırdığı Samantha Jones, Kristin Davis’in canlandırdığı Charlotte Goldenblatt ve Cynthia Nixon’ın canlandırdığı Miranda Hobbes, trend yaratarak ya da bazı trendlerin yükselmesini sağlayarak yayınlandığı döneme damga vurdu.
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ALİNA BOZ'UN YAZ HAZIRLIĞISon olarak Bölük filminde rol alan Alina Boz spora devam ediyor. Boz tatil öncesi zamanının büyük kısmını spor salonunda değerlendiriyor.
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MEGHAN MARKLE İLK KEZ SARAYIN BAŞKONUNDA
Düğünü Londra’nın dışında yaparak ve bu nedenle Buckingham Sarayı’nın balkonuna çıkmayarak bir geleneği yıkan Prens Harry ve Meghan Markle, ilk kez Kraliçe’nin doğum gününde balkona çıkacak.
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ÜNLÜ SUNUCU ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDAÜnlü yarışma programı 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, ABD'de zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı.
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TECAVÜZLE SUÇLANAN HARVEY WEINSTEIN İLK SAVUNMASINI YAPTI
Tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki suçlamalarıyla yargılanmasına başlanan yapımcı Harvey Weinstein, mahkemede suçsuz olduğunu söyledi.
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"GÜLSE BENİM İÇİN MİLLİ FORMA GİBİ BİR ŞEY"Şu sıralar Jet Sosyete dizisinde rol alan Sarp Apak, BeMAN dergisinin sorularını yanıtladı. Gülse Birsel ile birçok projede rol alan Apak, "Beni çağırırsa yeter, benim için milli forma gibi bir şey” ifadelerini kullandı.
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OCEAN'S 8 GALASINA RIHANNA DAMGASI
Rihanna ile Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter ve Awkwafina’nn başrollerinde yer aldığı Ocean’s 8 filminin galası dün yapıldı. Galada en dikkat çeken isim elbise seçimiyle Rihanna oldu.
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"ALTIN KLOZET YALAN SÜT BANYOSU GERÇEK"
Amerikalı şarkıcı Mariah Carey (48) İngiliz Guardian Gazetesi'ne verdiği söyleşide 'Diva kaprisleride' dair açıklama yaptı. Carey sadece süt banyosu yaptım. Bir konserimde ise sahneye çıkarken 20 beyaz güvercin uçurulmasından başka kaprisim olmadı. Konser turuna çıktığımda kaldığım otelin tuvaletirde altın kaplama klozet istediğim ise tamamen yalan" diye konuştu.
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"YENİ NESİL BANA SELAM BİLE VERMİYOR"Yeşilçam’ın büyük ustası Eşref Kolçak genç kuşak hakkında, “Yenilerin birkaçıyla çalışma gafletinde bulundum. Adamlar bana selam bile vermiyor" ifadelerini kullandı.
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MEGHAN MARKLE'DAN PRENSES EUGENIE'YE YAKIN MARKAJ
Evlendiği için sosyal medya hesapları kapatılan Meghan Markle, Prenses Eugenie'e tanınan ayrıcalıklı durumdan yararlanmak için kolları sıvadı.
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ: ŞU AN ESTETİĞE İHTİYACIM YOKEstetik iddialarıyla gündemde olan Dilan Çiçek Deniz, "Şu an estetiğe ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.
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HAZİRANDA BAŞLAYACAK YENİ DİZİLER
Yeni yabancı dizi izlemek isteyenler ve arayanlar için hazıran ayın yeni fırsatlar getirecek. Hugh Grant, Kevin Costner, Julianna Margulies, Alicia Silverstone, Rachel Bilson ve Mark Strong'u gibi isimler yeni dizilerle ekranda olacak.
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BUMBLEBEE'DEN İLK FRAGMANTransformers serisinin son filmi Bumblebee'den ilk fragman yayınlandı.
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DIANA DAMRAU VE NICOLAS TESTE İSTANBUL'DA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali, “aile bağları” teması ile klasik müzikseverlerle buluşuyor. 12 Haziran’a kadar devam edecek olan festivalin konukları arasında “Verdi’nin sesi” olarak tanınan soprano Diana Damrau ile eşi bas bariton Nicolas Testé yer alıyor.
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FAYRİYE EVCEN'E GÖNDERMİ Mİ?
Yeni yabancı dizi izlemek isteyenler ve arayanlar için hazıran ayın yeni fırsatlar getirecek. Hugh Grant, Kevin Costner, Julianna Margulies, Alicia Silverstone, Rachel Bilson ve Mark Strong'u gibi isimler yeni dizilerle ekranda olacak. İşte haziranda başlayacak yeni yabancı diziler...
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"AĞLAMAK İÇİMDEN GELİYOR"Dört yaşında ilk kez dizi setleriyle tanışan ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, canlandırdığı rollerdeki ağlama sahnelerine ilişkin, "Çocuk oyuncu olmak bence kolay ama benim için ağlamamak biraz zor. Çünkü çok içimden geliyor ağlamak" dedi.
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PEKİNELLER 3 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'DE YENİDEN SAHNEDE
Ünleri sınırları aşarak müzik otoritelerince "Arthur ve Karl Ulrich Schnabel'den sonra dünyanın en iyi piyanist ikilisi” olarak tanımlanan Güher ve Süher Pekinel, 3 yıl aradan sonra verecekleri iki önemli konserle geri dönüyor.
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ŞEBNEM BOZOKLU’NUN GÖZYAŞLARIOyuncu Şebnem Bozoklu, babası Ahmet Candaş Bozoklu'yu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
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PRİENE, 78 KÜLTÜR VARLIĞINDAN BİRİ OLDUAydın'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 78 kültür varlığından biri oldu.
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DEVRİM EVİN DAVAYI KAZANDI (FETİHTEN SONRA DİZİSİ)
“Fetih 1453” sinema filminin devamı niteliğinde olan “Fetihten Sonra” isimli televizyon dizisinde “Fatih” rolünü canlandıran Devrim Evin, sözleşmeyi haksız yere feshedildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Fatih Aksoy’un şirketi Med Yapım, oyuncu Devrim Evin’e icra inkar tazminatıyla birlikte 328 bin 194 lira ödeyecek.
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'ANADOLU'NUN SANATLARI SERGİSİ' AÇILDIHat, tezhip, ebru, çini, ka'tı, sedef kakma, minyatür gibi sanat dallarından örneklerin yer aldığı sergi, İstanbul'da 30 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
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RITA ORA TÜRKİYE'YE GELİYOR
23 Haziran Cumartesi akşamı Regnum Carya’da sahneye çıkacak Rita Ora, en sevilen şarkılarını dev sahnede söyleyecek.