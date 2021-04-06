Magazin ve sanat turu (6 Nisan 2021)

06.04.2021 - 17:45
Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum
'Metal müziğin babası' olarak anılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, Los Angeles'taki evinin bahçesine giren kedileri ve kuşları tüfekle vurduğunu ifade etti.
Meme kanserine yakalanan Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder'den ilk açıklama
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'ra Feris karakterini canlandıra Canan Ergüder meme kanserine yakalandı. 43 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecine başlandı. 43 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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Rihanna Asyalı nefretine karşı protesto gösterisinde
Ünlü şarkıcı Rihanna, Amerika'da yaşayan Asyalılara karşı ırkçı şiddeti protesto eden göstericilere katıldı.
Bige Önal'dan babası Erhan Önal'ın ölümünün ardından ilk paylaşım: Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar
Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla ilk kez fotoğraf yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar" mesajını yazdı.
Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu'dan Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a çağrı
Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, Survivor’da yarışan Kırkpınar Başpehlivanlarından İsmail Balaban’a çağrıda bulundu: Yarışmadan çekil ve er meydanına dön."
Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'a Paskalya tavşanını geri getirdi
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Paskalya kutlaması için Beyaz Saray’a bayramın sembolü olman tavşan maskotunu getirtti. Salgın nedeniyle geçen yıl Beyaz Saray'a Paskalya tavşanı çıkarılmamıştı.
Van Gogh'un "İlkbahar Bahçesi" tablosunu çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı
Hollanda’nın Baarn kentinde Ünlü ressam Vincent Van Gogh ve Frans Hals'ın tablolarını çaldığı şüphesiyle 58 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Mısır'da Firavunların Altın Geçidi şovunun maliyeti 10 milyon TL
Mısır'da, büyük ilgiyle izlenen 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının Firavunların Altın Geçidi olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınmasının maliyetinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu açıklandı.
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Bernard Tapie ve eşi evlerinde hırsızların saldırısına uğradı
Ünlü Fransız iş insanı Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie evlerine giren hırsızların saldırısına uğradılar. Evdeki mücevher kasasını bulamayınca sinirlenen hırsızlar, Tapie çiftini dövdükten sonra kabloyla bağladı.
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Jennifer Lopez Miami'yi salladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi için Miami sahillerinde kamera karşısına geçti. Lopez bu pozları sosyal medya hesabından da yayınladı.
Ajda Pekkan sağlık durumunu açıkladı: Ajitasyonu sevmem gayet iyiyim
Dizinden operasyon geçiren Ajda Pekkan sağlığına kavuştu. Biraz istirahat ettikten sonra müzik çalışmalarına devam edeceğini belirten Süperstar, “Ajitasyonu sevmem, gayet iyiyim” dedi.
Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı
Pulitzer ödüllü gazeteci ve yazar Michael D'Antonio, Donald Trump'ın son açıklamalarını "Kendini Elvis tarzı bir karakter olarak görürdü. Ne yazık ki onun için Şişman Elvis dönemi başladı" dedi.
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Sarışın Penelope Cruz yeni filminde ilk kez sette
Penelope Cruz, Pedro Almodovar'ın yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde görüntülendi. Yeni film için ilk kez sete çıkan Cruz, sarışın haliyle dikkat çekti. Cruz gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'dan diziye veda
Çukur dizisinde dört sezondur Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı. Senaryo gereği ölerek projeden ayrılan Aka'ya rol arkadaşları veda fotoğrafları ve mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...
Hunter Biden yengesi Hallie ile ilişkisi hakkında konuştu
ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden, canlı yayında yengesiyle birlikteliğini hakkındaki sessizliğini bozdu: Bu şey ikimizin de paylaştığı ağır yastan oldu.
İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak'ın bebeklerinin ismi belli oldu
İlk kez bebek heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak çifti bebeklerinin ismini duyurdu. Çift bebeklerine Aslan ismini verecek.
Roma duvarına plastik çeşme
Antalya Korkuteli’nde bulunan Roma dönemine ait eserlerin duvar olarak kullanıldığı, matkapla delinerek musluk takıldığı, üzerine de sıva ve boya yapıldığı ortaya çıktı. Köy muhtarı “Köye çeşme gerekti. Biz kötü bir niyetle bunu yapmadık. Ekiplerden talepte bulununca böyle bir çözüm buldular” dedi.
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Black Widow'dan (Kara Dul) yeni fragman
Marvel Sinematik Evreni'ne Avengers: Endgame ile veda eden Natasha Romanoff'un solo hikayesini anlatan Black Widow (Kara Dul) filminden bir fragman yayınlandı.
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Toplanan atıklar sanat eserine dönüşüyor
Bilim kurgu sinema ve edebiyat dallarında son yıllarda büyük ilgi çeken "Post Apokaliptik (Kıyamet sonrası) Sanat Akımı"nın Türkiye'deki uygulayıcılarından sanatçı Uğur Çalışkan, taş, cam, kemik, metal gibi topladığı atık maddeleri sanat eserlerine dönüştürüyor.
Loki'den ilk uzun fragman
Marvel’ın Loki dizisinden ilk uzun soluklu fragman yayınlandı. Tom Hiddleston’ın başrolünü üstlendiği dizi, 11 Haziran’da izleyici ile buluşacak.
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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil Askerin Öyküsü ile sahnede
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bestesini Igor Stravinski'nin yaptığı Askerin Öyküsü adlı oyunda, anlatıcı olarak sahne alacak.
Ciğerde lezzet tartışması: Tava ciğer mi? Şiş ciğer mi?
Tava ciğer ve şiş ciğerin lezzeti hakkında sosyal medyadan başlatılan tartışma yankı uyandırdı. Adına festivaller düzenlenen, dev tava anıtı dikilen kente büyük katkısı olan Edirne tava ciğer gastronomi turizminde büyük hareketlilik getiriyor.
Rod Stewart ikonik saçını mayoneze borçlu
Rod Stewart’ın (76) saçlarına şekil vermek için mayonez sürdüğü ortaya çıktı. İngiliz şarkıcı bakım sırrı deşifre olan ilk ünlü değil. İşte ünlü isimlerin tercih ettikleri tuhaf güzellik sırları.
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Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri başladı
Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nün, Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk defa düzenlediği Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri çevrimiçi olarak başladı.
Yapı Kredi bomontiada’da yeni karma sergi: Tutunmak
Yapı Kredi bomontiada, 8 Nisan-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında on üç sanatçının farklı dönemlerinden eserlerin yer aldığı Tutunmak isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor.
Salgında dans çalışması gerçek bir maskeli baloya dönüştü
İtalya’da corona virüs salgını nedeniyle karantina kuralları uygulansa da ulusal çıkarlara uygun görüldüğü için dansçıların antrenman yapmasına izin verildi. Temmuzda yapılacak İtalya Şampiyonası için yaşları dokuz ile 76 arasında değişen dansçılar, sosyal mesafeye olamasa da maske kuralına uyarak dans ediyor.
Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı
Isparta’da 1176 Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Tanıtım çalışmasının Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kabul görmesi halinde film çekimleri başlayacak.
Malatya Kağıt Kebabı tescillendi
Malatya'nın meşhur lezzetleri arasında yer alan kağıt kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'Malatya Kağıt Kebabı' olarak tescillendi.
Thor'un yıldızı Chris Hemsworth: Rol için kilo alıp verseydim 'ciddi aktör' derlerdi
Süper kahraman Thor karakterine hayat vermesiyle tanınan Chris Hemsworth, rol için sıkı antrenmanla vücut geliştirme yapmasına 'gösteriş' olarak bakıldığını söyleyerek, "Oysa sağlıksız kilo alırsam veya zayıflarsam, muhtemelen ciddi bir oyuncu olarak adlandırılırdım" dedi.
Usta yönetmen Ülkü Erakalın vefatının 5. yılında anılıyor
Yeşilçam Sokağı, Ben Sana Mecburum, Yıldızların Altında ve Gözleri Ömre Bedel adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu Ülkü Erakalın'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti.
Ay Kova'da dolanıyor / Günlük burç yorumları (6 Nisan 2021)
Bugün duygusal bir günde değiliz. O nedenle bu konularda dikkat!
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Survivor'da ödülü ve basket oyununu hangi takım kazandı? (Survivor 5 Nisan 2021)
Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla yayımlanan ödül yarışının ardından basketbol oyunu ile yarışmacılar Acun Medya karşısında ter döktü. Peki, Survivor 5 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da basketbol maçını kim kazandı? İşte, 5 Nisan Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...