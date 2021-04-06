Magazin ve sanat turu (6 Nisan 2021)

Bige Önal'dan babası Erhan Önal'ın ölümünün ardından ilk paylaşım: Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla ilk kez fotoğraf yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar" mesajını yazdı.

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