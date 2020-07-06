Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2020)

06.07.2020 - 17:17 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 18:02
Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı
Hapishanede intihar ettiği açıklanan pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi olduğu düşünülen Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının ardından gözler Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen başka isimlere çevrildi. Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a savcılar tarafından yapılan ifade verme çağrısının ardından şimdi de eski ABD Başkanı Bill Clinton için "tutuklama" çağrısı gündemde.
Yeni Star TV dizisi Call My Agent’ın oyuncuları ilk kez kamera karşısında
Dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Call My Agent’ın, Star TV’de yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlamasının çekimleri başladı. Dizi setinden ilk kare yayımlandı.
BTS’ten yeni dünya rekoru: Black Swan 103 ülkede birinci
Ünlü K-pop grubu BTS, pazar gecesi 103 ülkedeki iTunes listesinde 1 numaraya çıkarak rekor kırdı. Başarıyı kutlayan K-pop dinleyicileri, BTS World Domination etiketini Twitter’ın dünya gündeminde ilk sıraya taşıdı.
Kanye West adaylığını açıkladı ama adaylık başvurusu yapmadı
Rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanı olmak için yarışa gireceğini duyurdu ancak aday olmak için harekete geçmedi. Pek çok eyalette adaylık başvuru tarihlerini kaçırsa da elini çabuk tutarsa başka eyaletlerden başvuru yapabilir. Ancak önünde binlerce imza toplama sınavı da var.
Şahsiyet En İyi İnternet Dizisi seçildi
Televizyon ve müzik dünyasının “en iyilerinin” ödüllendirildiği 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde puhutv'nin sevilen yapımı Şahsiyet, En İyi İnternet Dizisi ödülünün sahibi oldu.
Friends ekibi 14 günlük karantinaya girecek
90'lı yılların fenomen gençlik dizisi Friends'in corona virüse takılan özel bölümünden yeni ayrıntılar geldi. Uzun süredir tartışılan çekimlerin ağustosta başlayacağı ve 14 günlük karantindana sonra seyircisiz yapılacağı açıklandı.
Tarkan yeni imajını paylaştı (Pandemi etkisi)
Pandemi sürecinde kuaför ve berberlere gidemediğini belirten megastar Tarkan, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Nick Cordero corona virüsten hayatını kaybetti (Corona virüsten ölen ünlüler)
Corona virüse yakalanıp iyileşenlerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak yaklaşık üç aydır tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadele eden 41 yaşındaki Kanadalı aktör Nick Cordero, hayatını kaybetti. Tiyatro oyuncusu Amanda Kloots, eşinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Cordero'la dair ayrıntılar ve corona virüse karşı mücadeleyi kaybeden diğer ünlü isimler...
Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları)
Fenerbahçe'nin en sevilen eski oyuncularından Alex de Souza, oğlu Felipe ile son fotoğraflarını paylaştı. Baba oğulun benzerliğine şaşıran taraftarlar Felipe için "Küçük Alex Fenerbahçe altyapısına alınmalı" yorumları yaptı. İşte Alex de Souza'nın yanı sıra Jude Law'dan Clint Eastwood'a, Tom Hanks'ten John Lennon'a oğullarıyla aynı yaşlardayken ikiz gibi görünen ünlüler...
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone bir çocuk daha istiyor
89 yaşında dördüncü kez baba olan Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, eşi Fabiana Flosi ile bir bebek daha yapmak istediklerini söyledi.
Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde
Berlin'de çekimleri devam eden Matrix 4 filminin ekibi, akşam yemeğinde bir araya geldi. Buluşmaya Kaenu Reeves, kız arkadaşı Alexandra Grant ile birlikte katılırken, filmin diğer başrol oyuncuları Carrie-Anne Moss ve Neil Patrick Harris de yemeğe giderken görüntülendi.
Ezgi Mola'dan köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için sert sözler
Ezgi Mola, bir akademisyen yolda yatan köpeği ezme olayına ilişkin olarak, "Lütfen onu tanıyan varsa bu şekilde ölmesini dilediğimi söyler misiniz! Aynen böyle, üstünden geçilsin!" sözleriyle tepki gösterdi.
Elon Musk’ın eski eşi Talulah Riley: Ghislaine Maxwell ile ilgim yok
Tesla Ceo'su Elon Musk’ın eski karısı Talulah Riley, pedofil Jeffrey Epstein’ın tutuklanan sağ kolu Ghislaine Maxwell ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetti ve tanışmadıklarını söyledi.
Fadik Sevin Atasoy: Yaratıcı olmak zorunda değiliz
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, bir sanatçının corona virüs (Kovid-19) salgını dönemini nasıl atlatabileceği konusundaki mesajını dünya sanatçılarıyla paylaştı: Bu dönem paylaşabilme şansını kullanabileceğimiz bir zaman. Bu süreçte illa ki yaratıcı olmak zorunda değiliz.
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Jennifer Garner'den takipçisine destek: Mutluluk seni bulacaktır
ABD'li aktris Jennifer Garner, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altında özel hayatında yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadına cevap verdi. Garner, takipçisine "Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" diyerek destek oldu.
Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız filminin Türkiye galası İstanbul Film Festivali'nde yapılacak
Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri 39. İstanbul Film Festivali’nde yapılacak.
Oscar ödüllü besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti
Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone’nin hayatını kaybetti. Western tarzında yaptığı müziklerle ün kazanan Morricone 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazandı.
Iron Man (Demir Adam) geri mi geliyor?
Endgame ile Avengers serisine veda eden Robert Downey Jr'ın canlandırdığı Iron Man'in (Demir Adam) Marvel evrenine döneceği iddia edildi. Gwyneth Paltrow'un canlandırdığı Pepper Potts karakterinin Tony Stark'ı hayata döndürmeye çalışacağı konuşuluyor.
Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'a kavuştu
Müjde Ar, salgın döneminde göremediği kardeşi Mehtap Ar'la birlikte Bodrum'da tatile çıktı. Müjde Ar, kanser tedavisi gören kardeşine Bodrum havasının iyi geldiğini söyledi.
Beyonce için 'derin devletin bir parçası' iddiası
ABD’de bir kongre adayından ünlü şarkıcı Beyonce hakkında dikkat çekici iddialar geldi. Kasım ayında Florida eyaletinin 18’inci Kongre Bölgesi’ne seçilebilmek için yarışan KW Miller, Twitter hesabı üzerinden Beyonce’nin gerçekte ‘Afrikalı Amerikalı olmadığını ve insanları kandırdığını’ öne sürerek şarkıcının 'derin devlet' için çalıştığını iddia etti.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri)
Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanırken görüntülendi. Görevimiz Tehlike, set fotoğrafları yayınlanan tek film değil. İşte kimi sızan kimi ise resmi olarak yayınlanan ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri..
Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde gökkuşağı büyüledi
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağan yağmurun ardından Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.
En beğenilen bilim kurgu dizileri (IMDb verileri)
Sıklıkla fütüristik öğeler taşıyan, çeşitli teknolojiler eşliğinde dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali durumları ele alan bilim kurgu türü, popülerliğini koruyor. Televizyonun yanı sıra internet yayın platformlarında seyirciyle buluşan, en beğenilen bilim kurgu dizilerini, seyirci tercihlerini temel alan sinema veri tabanı IMDb seçti. İşte IMDb’ye göre en popüler bilim kurgu dizileri...
Çekimleri corona virüs tedbirleriyle tamamlandı
Kehanet filminin çekimleri corona virüs tedbirleriyle tamamlandı
Pera Yapım tarafından 19 Haziran'da çekimlerine başlanan Kehanet filminin çekimleri tamamlandı. Çekimler sırasında, corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Sinema-Dizi Sendikası tarafından yayınlanan kılavuzdaki tedbirler uygulandı.
Bodrum'da The Fun Time Of The Opera
konseriMuğla'nın Bodrum ilçesinde The Fun Time Of The Opera adlı konser düzenlendi.
Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda'da yeniden başlıyor
Yapımına corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Yüzüklerin Efendisi dizisi için Yeni Zelanda hükümetinden yeşil ışık. Film ekibi ve ailelerinin ülkeye girişlerine izin verildi.
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? (İkinci eleme adayı kim oldu?- 5 Temmuz Survivor ayrıntıları)
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı. Survivor Cemal Can, ada konseyinde eleme adayı olarak Sercan Yıldırım'ın adını verdi. Böylece Survivor Sercan, Berkan'ın ardından haftanın ikinci eleme adayı oldu. İşte Survivor'da haftanın gelişmeleri...
Hakan Aysev:Operayı kasabalara, köylere götürelim
Türk Pavarotti olarak anılan opera sanatçısı Hakan Aysev, "Türk ve bu coğrafyanın insanı olmak dünyada her zaman bana çok kapı açtı. Yaşadığımız renklilik, bizim yelpazemiz çok önemli. Bu coğrafyada birçok kökten gelen insanların karışımı yaşıyor. Bu yüzden kendi içimde renkliliğimizi çok sevmişimdir. Bunu yansıtmayı da sevmişimdir" dedi.
İdil Biret'ten Bodrum konseri
Dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde Bodrum Antik Tiyatroda dinleyicilerle buluşacak.
Dağların zirvesinden sofralara uzanan lezzet: Erzincan tulum peyniri
Erzincan tulum peyniriCoğrafi işaret tescil belgeli Erzincan tulum peyniri sofralardaki yerini almaya başladı.
'Yeniliklere adapte olacağımız dönem' (Haftalık burç yorumları)
Hareketli geçen ve herkesin hayatına temel değişimler taşıyan temmuzun ilk haftasının ardından, bu dönemi yeniliklere adapte olmakla geçireceğiz. Hayatın genel akışındaki yaptırımlara adapte olmak başta zor gibi görünse de zamanın her şeyin ilacı olduğunu unutmamalıyız. Haftanın ilk yarısında zihin ve mantık burcu Kova’da seyahat eden Ay’ın etkisiyle, özgürlüğümüzün sınırlarını yeniden gözden geçirme fırsatı bulabiliriz. Teknoloji dünyasındaki kısıtlamalar iletişim ile ilgili birtakım zorluklar yaşamamıza neden olabilir. Ateşle dansı seven Koç burcundaki Mars’ın tüm bu olup bitenler karşısında çok da sessiz kalması mümkün olmayacaktır. Özellikle çarşamba günü Yengeç’teki iletişim gezegeni Merkür ile kuracağı zorlu etkileşim birimler arasındaki ahenk ve uyumun bozulmasına neden olur. Duygularla fikirlerin çatışmasından kaçınmak en doğrusu olacaktır.
Bergüzar Korel doğum sonrası kiloları haberini kendi yazdı
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye aldı.
Demet Akalın ve Alişan'dan çok özel program yakında Star'da
Demet Akalın ve Alişan’ın yakında Star'da başlayacak yeni programında müzik, ünlü konuklar ve magazin gündemini belirleyen başlıklar yer alacak. Demet Akalın ve Alişan çok yakında hafta içi her gün canlı yayınla Star TV’de olacak.