Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2020)

'Yeniliklere adapte olacağımız dönem' (Haftalık burç yorumları)



Hareketli geçen ve herkesin hayatına temel değişimler taşıyan temmuzun ilk haftasının ardından, bu dönemi yeniliklere adapte olmakla geçireceğiz. Hayatın genel akışındaki yaptırımlara adapte olmak başta zor gibi görünse de zamanın her şeyin ilacı olduğunu unutmamalıyız. Haftanın ilk yarısında zihin ve mantık burcu Kova’da seyahat eden Ay’ın etkisiyle, özgürlüğümüzün sınırlarını yeniden gözden geçirme fırsatı bulabiliriz. Teknoloji dünyasındaki kısıtlamalar iletişim ile ilgili birtakım zorluklar yaşamamıza neden olabilir. Ateşle dansı seven Koç burcundaki Mars’ın tüm bu olup bitenler karşısında çok da sessiz kalması mümkün olmayacaktır. Özellikle çarşamba günü Yengeç’teki iletişim gezegeni Merkür ile kuracağı zorlu etkileşim birimler arasındaki ahenk ve uyumun bozulmasına neden olur. Duygularla fikirlerin çatışmasından kaçınmak en doğrusu olacaktır.



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