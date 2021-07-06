Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021)

6 Temmuz 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

06.07.2021 - 16:09

Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 1

Meghan Markle Kraliyet Ailesi'ne girdiğinden beri birçok kişiyi üzdü


İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdikten sonra bütün kuralları yerle bir eden, hatta eşi Prens Harry'ye ABD'ye taşınma kararı konusunda bile ön ayak olduğu ileri sürülen Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bunlara göre Markle, daha Harry ile ilişkilerinin başından bu yana İngiliz Kraliyet Ailesi'ni rahatsız etti.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 2

Aşı olmayan ve corona virüse yakalanan Stephanie Davis: Cildime dokunamıyordum

Hollyoaks dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Stephanie Davis, corona virüse yakalandığını açıkladı. Baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirten Davis, "Cildimdeki ağrı en kötüsüydü." dedi. 28 yaşındaki oyuncunun anafilaksi nedeniyle aşı olmadığı ortaya çıktı.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 3

Kim Kardashian İtalya elçisi oldu

Kim Kim Kardashian, pandemi döneminde 127 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın turistlik elçisi odu.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 4

Sümela Manastırı’nda fresklere sızan suya önlem

Sümela Manastırı’nda, ince restorasyon kapsamında sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan fresklerde çalışma sürdürülüyor. 14 restoratör ve kimyagerden oluşan grup, iğneyle kuyu kazar gibi analiz yapıyor, su yollarını değiştirerek, freskleri onarıyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 5

Ivanka Trump’a vergi kaçırma suçlaması

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın aile şirketinde vergi kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu iddia edildi.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 6

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık


Almanya’da Harz Dağları'nın eteklerinde yer alan Unicorn Mağarası’nın girişinde dünyanın en eski süsü bulundu. Arkeologlar, ince bir işçiliğin kullanıldığı eşyanın Neandertallerin estetik anlayışını gösterdiğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 7

Angelina Jolie'den tıp literatüründeki ırkçılığa tepki

İkisisi Asya, biri Afrika kökenli 6 çocuğu olan Angelina Jolie, Malone Mukwende ile yaptığı söyleşide tıp literatüründeki ırkçılığa dikket çekti.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 8

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Türkiye'de


Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, yeniden Türkiye'ye geldi.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 9

Cannes Film Festivali başlıyor: Kırmızı halıda hangi ünlüler boy gösterecek?


Corona virüs nedeniyle ünlü kırmızı halısı yarı yarıya küçültülüp partileri iptal de edilse Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Fransa'da iki hafta boyunca dünya sinemasının kalbinin atacağı mekan olmak için son hazırlıklar tamamladı.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 10

Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı


Miley Cyrus, 4 Temmuz'da Las Vegas'ta sergilediği solo performansta Britney Spears'a desteğini haykırdı. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 11

Kristina Lisina'nın şüpheli ölümü


Yetişkin film yıldızı Kristina Lisina (Kris the Foxx) bir binanın 22. katından düşerek öldü. Lisina'nın elinde "Her zaman kalbimdesin” sözlerinin yazılı olduğu bir para bulundu.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 12

Gwen Stefani ile Blake Shelton evlendi (Düğünden fotoğraflar)


ABD’li pop şarkcısı Gwen Stefani ile country müzik sanatçısı Blake Shelton, evlendi. Shelton’ın Oklahoma’daki çiftliğinde düzenlenen düğüne ikilinin yakınlarından oluşan az sayıda kişi katıldı.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 13

Ünlü İtalyan şarkıcı ve sunucu Raffaella Carra hayatını kaybetti


İtalya'nın en sevilen şarkıcılarından ve televizyon sunucularından biri olan, İtalyan TV kraliçesi lakaplı Raffaella Carra 78 yaşında hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 14

Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı


Alman manken Heidi Klum eski eşi Seal'la 2005'ten 2014'e kadar süren evliliğini nasıl rayına sokmaya çalıştığını anlattı.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 15

Britney Spears'ın babası kızının vesayetinden ne kadar kazandı?


ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 10 yıldan fazla süredir devam eden vasilik sayesinde yüklü miktarda gelir elde ettiği ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 16

Corona virüs salgını Pandemic ile sahneye taşınıyor


Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları ile sağlık çalışanları, corona virüs sürecindeki zorlukları anlatan Pandemic isimli bale eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 17

Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. ön izleme


Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın 4. bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Adadan ayrılacak olan Haziran, Poyraz’ın bu konuda sessiz kalmasına tepki gösteriyor. Haziran’ın adadan ayrılmasından içten içe memnuniyetsiz olan Poyraz’ın duygularını saklaması ise ikili arasındaki gerginliğin büyümesine sebep oluyor.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 18

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yaptırılan 'Mural Art' (duvar sanatı) projesi, kent sakinlerinden tam not aldı. 2'si yabancı, 6 sanatçının vinç yardımıyla resim çizdiği 5 binanın duvarları, rengarenk görünümleriyle ilgi gördü.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 19

Ekinözü Köyü 6 tescilli yapı ile dikkat çekiyor


Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü Köyü, Yüksek Anıtlar Kurulunca tescillenen ve ayakta duran binlerce yıllık 6 tarihi yapı ile dikkat çekiyor. Adeta göz kamaştıran köy dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 20

Gürpınar’da 4 göletin, Urartular dönemine ait olduğu belirlendi


Van’ın Gürpınar bölgesindeki 4 göletin, 2 bin 800 yıl önce Urartular tarafından sulama amacıyla yapıldığı tespit edildi. Göletlerin turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılacak.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 21

Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti


Superman, The Goonies gibi çok sayıda gişe rekoru kıran Hollywood filminin yönetmeni Richard Donner vefat etti.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 22

Kazara Aşk 3. yeni bölüm 2. fragmanı


Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 23

Keman virtüözü İlyas Tetik intihar etti (Ünlülerden başsağlığı mesajları)


Türkiye'nin en ünlü müzik insanları arasında yer alan, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Müslüm Gürses'ten Ahmet Kaya'ya kadar çok sayıda sanatçıyla çalışan keman virtüözü İlyas Tetik intihar etti.


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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 24

Kazara Aşk'ın 3. yeni bölümünde çifte düğün


Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk, yeni bölümüyle gülmekten kırıp geçirecek. Civan ve Okan’ın birlikte organize edilen düğün törenlerinde, hem eğlenceli hem de heyecanlı olaylar yaşanacak.

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 25

Kadınlar çikolatadan neden vazgeçemiyor?

Bugün 6 Temmuz Dünya Çikolata Günü... Kadınların vazgeçilmezi, mutluluk kaynağı, depresyon terapisti çikolata... Çikolata hakkında merak edilenleri ustasına sorduk. İşte kadın ve erkekler için çikolata, seçilen çikolataya göre karakter analizi ve çikolata hakkında merak edilenler...

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 26

Temmuz ayı film ve dizi rehberi


IMDb, sinema ve dijital kanallarda Temmuz ayının öne çıkan filmlerini ve dizilerini sıraladı. İşte izleme listenize alabileceğiniz 24 yabancı yapım önerisi...

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Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021) - 27
Doğru anlayın ve doğru konuşun / Günlük burç yorumları (6 Temmuz 2021)

Bugün doğru anlayın ve doğru konuşun. Yanlış anlamalara müsait bir gün.

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