Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021)

06.07.2021 - 16:09
Meghan Markle Kraliyet Ailesi'ne girdiğinden beri birçok kişiyi üzdü
İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdikten sonra bütün kuralları yerle bir eden, hatta eşi Prens Harry'ye ABD'ye taşınma kararı konusunda bile ön ayak olduğu ileri sürülen Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bunlara göre Markle, daha Harry ile ilişkilerinin başından bu yana İngiliz Kraliyet Ailesi'ni rahatsız etti.
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Aşı olmayan ve corona virüse yakalanan Stephanie Davis: Cildime dokunamıyordum
Hollyoaks dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Stephanie Davis, corona virüse yakalandığını açıkladı. Baş ve göğüs ağrısı şikayeti olduğunu belirten Davis, "Cildimdeki ağrı en kötüsüydü." dedi. 28 yaşındaki oyuncunun anafilaksi nedeniyle aşı olmadığı ortaya çıktı.
Kim Kardashian İtalya elçisi oldu
Kim Kim Kardashian, pandemi döneminde 127 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın turistlik elçisi odu.
Sümela Manastırı’nda fresklere sızan suya önlem
Sümela Manastırı’nda, ince restorasyon kapsamında sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan fresklerde çalışma sürdürülüyor. 14 restoratör ve kimyagerden oluşan grup, iğneyle kuyu kazar gibi analiz yapıyor, su yollarını değiştirerek, freskleri onarıyor.
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Ivanka Trump’a vergi kaçırma suçlaması
ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın aile şirketinde vergi kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu iddia edildi.
Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık
Almanya’da Harz Dağları'nın eteklerinde yer alan Unicorn Mağarası’nın girişinde dünyanın en eski süsü bulundu. Arkeologlar, ince bir işçiliğin kullanıldığı eşyanın Neandertallerin estetik anlayışını gösterdiğini söyledi.
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Angelina Jolie'den tıp literatüründeki ırkçılığa tepki
İkisisi Asya, biri Afrika kökenli 6 çocuğu olan Angelina Jolie, Malone Mukwende ile yaptığı söyleşide tıp literatüründeki ırkçılığa dikket çekti.
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid Türkiye'de
Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, yeniden Türkiye'ye geldi.
Cannes Film Festivali başlıyor: Kırmızı halıda hangi ünlüler boy gösterecek?
Corona virüs nedeniyle ünlü kırmızı halısı yarı yarıya küçültülüp partileri iptal de edilse Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Fransa'da iki hafta boyunca dünya sinemasının kalbinin atacağı mekan olmak için son hazırlıklar tamamladı.
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Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı
Miley Cyrus, 4 Temmuz'da Las Vegas'ta sergilediği solo performansta Britney Spears'a desteğini haykırdı. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)
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Kristina Lisina'nın şüpheli ölümü
Yetişkin film yıldızı Kristina Lisina (Kris the Foxx) bir binanın 22. katından düşerek öldü. Lisina'nın elinde "Her zaman kalbimdesin” sözlerinin yazılı olduğu bir para bulundu.
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Gwen Stefani ile Blake Shelton evlendi (Düğünden fotoğraflar)
ABD’li pop şarkcısı Gwen Stefani ile country müzik sanatçısı Blake Shelton, evlendi. Shelton’ın Oklahoma’daki çiftliğinde düzenlenen düğüne ikilinin yakınlarından oluşan az sayıda kişi katıldı.
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Ünlü İtalyan şarkıcı ve sunucu Raffaella Carra hayatını kaybetti
İtalya'nın en sevilen şarkıcılarından ve televizyon sunucularından biri olan, İtalyan TV kraliçesi lakaplı Raffaella Carra 78 yaşında hayatını kaybetti.
Heidi Klum: 8 kere evlendik ama işe yaramadı
Alman manken Heidi Klum eski eşi Seal'la 2005'ten 2014'e kadar süren evliliğini nasıl rayına sokmaya çalıştığını anlattı.
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Britney Spears'ın babası kızının vesayetinden ne kadar kazandı?
ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 10 yıldan fazla süredir devam eden vasilik sayesinde yüklü miktarda gelir elde ettiği ortaya çıktı.
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Corona virüs salgını Pandemic ile sahneye taşınıyor
Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları ile sağlık çalışanları, corona virüs sürecindeki zorlukları anlatan Pandemic isimli bale eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.
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Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. ön izleme
Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı yeni romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın 4. bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Adadan ayrılacak olan Haziran, Poyraz’ın bu konuda sessiz kalmasına tepki gösteriyor. Haziran’ın adadan ayrılmasından içten içe memnuniyetsiz olan Poyraz’ın duygularını saklaması ise ikili arasındaki gerginliğin büyümesine sebep oluyor.
Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yaptırılan 'Mural Art' (duvar sanatı) projesi, kent sakinlerinden tam not aldı. 2'si yabancı, 6 sanatçının vinç yardımıyla resim çizdiği 5 binanın duvarları, rengarenk görünümleriyle ilgi gördü.
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Ekinözü Köyü 6 tescilli yapı ile dikkat çekiyor
Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü Köyü, Yüksek Anıtlar Kurulunca tescillenen ve ayakta duran binlerce yıllık 6 tarihi yapı ile dikkat çekiyor. Adeta göz kamaştıran köy dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor.
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Gürpınar’da 4 göletin, Urartular dönemine ait olduğu belirlendi
Van’ın Gürpınar bölgesindeki 4 göletin, 2 bin 800 yıl önce Urartular tarafından sulama amacıyla yapıldığı tespit edildi. Göletlerin turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılacak.
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Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti
Superman, The Goonies gibi çok sayıda gişe rekoru kıran Hollywood filminin yönetmeni Richard Donner vefat etti.
Kazara Aşk 3. yeni bölüm 2. fragmanı
Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Keman virtüözü İlyas Tetik intihar etti (Ünlülerden başsağlığı mesajları)
Türkiye'nin en ünlü müzik insanları arasında yer alan, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Müslüm Gürses'ten Ahmet Kaya'ya kadar çok sayıda sanatçıyla çalışan keman virtüözü İlyas Tetik intihar etti.
Kazara Aşk'ın 3. yeni bölümünde çifte düğün
Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk, yeni bölümüyle gülmekten kırıp geçirecek. Civan ve Okan’ın birlikte organize edilen düğün törenlerinde, hem eğlenceli hem de heyecanlı olaylar yaşanacak.
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Kadınlar çikolatadan neden vazgeçemiyor?
Bugün 6 Temmuz Dünya Çikolata Günü... Kadınların vazgeçilmezi, mutluluk kaynağı, depresyon terapisti çikolata... Çikolata hakkında merak edilenleri ustasına sorduk. İşte kadın ve erkekler için çikolata, seçilen çikolataya göre karakter analizi ve çikolata hakkında merak edilenler...
Temmuz ayı film ve dizi rehberi
IMDb, sinema ve dijital kanallarda Temmuz ayının öne çıkan filmlerini ve dizilerini sıraladı. İşte izleme listenize alabileceğiniz 24 yabancı yapım önerisi...
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