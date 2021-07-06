Magazin ve sanat turu (6 Temmuz 2021)

Meghan Markle Kraliyet Ailesi'ne girdiğinden beri birçok kişiyi üzdü



İngiliz Kraliyet Ailesi'ne girdikten sonra bütün kuralları yerle bir eden, hatta eşi Prens Harry'ye ABD'ye taşınma kararı konusunda bile ön ayak olduğu ileri sürülen Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bunlara göre Markle, daha Harry ile ilişkilerinin başından bu yana İngiliz Kraliyet Ailesi'ni rahatsız etti.



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