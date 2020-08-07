Magazin ve sanat turu (7 Ağustos 2020)

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah başlıyor

Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah 9.45’te canlı yayınla Star’da!

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