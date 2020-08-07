Magazin ve sanat turu (7 Ağustos 2020)

ntv.com.tr 07.08.2020 - 17:39
Emre Belözoğlu ile Acun Ilıcalı buluştu
Fenerbahçe Sportif Direktörlüğü'ne getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte yemek yedi.
Alyssa Milano: Öleceğimi düşündüm (Corona olan ünlü isimler)
Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak, ABD’li ünlü oyuncu Alyssa Milano, tüm belirtileri göstermesine rağmen testlerinin negatif çıktığını, ardından antikor testinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Öleceğimi düşündüm” dedi. İşte ünlü yıldızla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...
Sümela Manastırı'ndaki fresklerde tahribat oluştuğu iddiası
Restorasyon esnasında Sümela Manastırı'ndaki fresklerde tahribat oluştuğu iddiasına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun yanıt vererek, "Hiçbir tahribat mevcut değil" dedi.
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein davasında Prens Andrew'un fantezileri anlatıldı
Adı pedofil Jeffrey Epstein'in cinsel istismar skandalına karışan Prens Andrew hakkında yeni suçlamalar İngiliz basınında yer aldı. Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen Virginia Giuffre, mahkemede Andrew'un cinsel fantezilerinde kendi kuklasını kullandığını öne sürdü.
Türkiye'de yaşayan İranlı ünlü müzisyen Cavit Murtezaoğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti (Corona virüsten ölen ünlüler)
Corona virüse yakalanıp iyileşenlerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak dünyaca ünlü İranlı müzisyen Cavit Murtezaoğlu, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşte Murtezaoğlu'nun vefatına dair ayrıntılar ve corona virüse karşı mücadeleyi kaybeden diğer ünlü isimler...
John Wick 4 başlamadan John Wick 5 müjdesi
2022'de vizyona girecek olan John Wick 4'ün çekimlerine henüz başlanmazken, film şirketinden John Wick 5 müjdesi geldi. Serinin 4. ve 5. filmlerinin 2021’de arka arkaya çekileceği duyuruldu.
Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye geliyor
Türkiye, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ın Laal Singh Chaddha adlı yeni filmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler
Ahsen Eroğlu, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu ve menajerlerin sinema sektöründeki hikayelerini konu alan dizi çok yakında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin genç yıldızlarından Ahsen Eroğlu hakkında bilmeniz gerekenler...
Sinemalarda yeni dönem başladı
Sinemaların kapılarını kademeli olarak misafirlerine açan Cinemaximum, sosyal mesafeye uygun düzenlediği fuaye alanları ve salonlarıyla sinemaseverleri bekliyor.
Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay'ın cenazesi toprağa verildi.
Charlize Theron 44 yaşında (Charlize Theron kimdir?)
Bugünlerde son filmi Old Guard ve ‘cevizli baklava’ açıklamasıyla gündemde olan Charlize Theron 44'üncü yaşını kutluyor. 2003'te En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülünü kucaklayan Theron, oyunculuğu asla bırakmayacağını, ancak kısa bir süre ara vereceğini açıkladı. İşte 44'üncü doğum gününde Old Guard’dan sonra bir süre yeni projelerde göremeyeceğimiz Charlize Theron’un tüm filmleri…
Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'e bakanlıktan ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaçanta, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından UMurat ğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Onur Ödülleri sahiplerini buldu
Ankara Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Festival, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda 3-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Blake Lively ve Ryan Reynolds'un düğün pişmanlığı
Hollywood'un en sevilen çiftlerinden Blake Lively ve Ryan Reynolds, 2012'de gerçekleşen düğünleri için seçtikleri mekandan dolayı pişman olduklarını söyleyerek, herkesten özür diledi.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden İstanbul ve Bodrum konserleri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Bodrum ve İstanbul'da gerçekleşecek konserlerde sanatseverlerle buluşacak.
LeBron James'ten Trump'a: Beni güldürüyorsun
NBA yıldızı LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "Beni güldürüyorsun. Basketbolun onu, izleyici olarak kaybettiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ni Keke Palmer sunacak
Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer, 30 Ağustos'ta düzenlenen törenle sahiplerini bulacak 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’ne ev sahipliği yapacak.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında sahne alıyor
Dijital ortamda hayata geçecek 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, festivalin dijital programına ek olarak, izleyicilerin de katılımıyla gerçekleşecek bir konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) müzikseverlerle buluşuyor. Konser, 19 Ağustos Çarşamba günü olacak.
'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen'a verilecek
Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos'ta düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen'a verilecek.
21. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması'na başvurular sürüyor
"Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Fotoğraf Yarışması'na başvurular 30 Ağustos'ta tamamlanacak.
Murat Boz kuzeni Berrin Boz'u kaybetti
Murat Boz'un MS hastası olan kuzeni Berrin Boz hayatını kaybetti. Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz son yolculuğuna uğurlandı
MS rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Murat Boz’un kuzeni Berrin Boz, Çekmeköy Hacı Ramazan Efendi Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Validebağ mezarlığında toprağa verildi. Ünlü şarkıcı da kuzenine son görevini yerine getirdi.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah başlıyor
Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah 9.45’te canlı yayınla Star’da!