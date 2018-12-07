Magazin ve sanat turu (7 Aralık 2018)
7 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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FORBES EN ÇOK KAZANANLARI AÇIKLADI
Forbes dergisi yılın 2018'in en çok kazanan müzisyenlerini açıkladı. İşte yıla damga vuran, isimlerin çarpıcı gelirleri...
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ARSENALLİ YILDIZLARIN PARTİSİ GÜNDEM OLDU
Arsenal'in ünlü futbolcuların 70 parti kızı ile uyuşturucu partisi yapması İngiltere’de gazete manşetlerinde! Ada basını partide kullanılan “balon pafküf” denilen gereçlerin sertbestçe satılmasını eleştiriyor.
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AVENGERS: ENDGAME FRAGMANI YAYINLANDI
Marvel'in en başarılı yapımlarından Avengers: Infinity War'un (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) devam filmi Avengers: Endgame'in lik fragmanı yayınlandı.
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16 YAŞINDA LÜKS YAŞAMIYLA FENOMENE DÖNÜŞTÜDubai'de yaşayan ve sosyal medya fenomenine dönüşen Rashed Saif Belhasa lüks hayatıyla gündemden düşmüyor. Belhasa, Nusret'ten Messi'ye istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabaya biniyor ve servetine servet katıyor.
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EN İYİ KIRMIZI HALI GÖRÜNÜMLERİ (ALTIN KÜRE)Bu yıl 76'ncısı verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. 7 Ocak’taki Altın Küre Ödülleri öncesinde gelmiş geçmiş en iyi Altın Küre kırmızı halı kıyafetleri ile en renkli kırmızı halı anlarına odaklanalım. İşte geçmiş Altın Küre ödül törenlerinde en az ödüller kadar konuşulan en iyi kırmızı halı kıyafetleri, en şık giyinen ünlüler ve kırmızı halının en akılda kalan anları...
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BUZ VE ATEŞ KARŞI KARŞIYAHBO'nun rekorları altüst eden dizisi Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 8. final sezonunun merakla beklenen ilk teaser'ı yayınlandı. Nisan 2019'da yayınlanacak 8. sezon teaser'ında buz ve ateş karşı karşıya.
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YILDIZ TİLBE'NİN PAYLAŞIMI 2018'E DAMGA VURDUTürkiye’de Twitter’ın 2018 verilerine göre, eğlence kategorisinde Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu ile barıştığını ilan ettiği tweeti en beğenilen Tweet oldu. İşte detaylar ve o liste...
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VICE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER76. Altın Küre Adayları Los Angeles'ta açıklandı. Amerikalı siyasetçi Dick Cheney'nin hayatını konu alan film Vice; 6 adaylıkla, bu yılki Altın Küre'de en fazla adaylık kazanan film oldu. İşte Christian Bale'in Cheney'i canlandırdığı Vice hakkında bilmeniz gerekenler...
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EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARYılın sonuna yaklaşırken 2018 yılında Türkiye’de YouTube'a damgasını vuran videolar, Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlanan listelerde 'YouTube Rewind' başlığı altında toplandı. Türkiye’de, genel kategoride Dans Eden Yeşil Uzaylı ilk sıraya yerleşirken, müzik kategorisinde ise 2018 yılının en popüler videoları arasında Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek zirvede yer aldı. İşte o listenin tamamı...
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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ2018 Global Citizen Festival: Mandela 100 adlı müzik festivalinde Ed Sheeran ile sahnede düet yapan Beyonce’nin Sheeran’la uyumsuz giyimi sosyal medyada alay konusu oldu.
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PUTİN, SUPERMAN'E KARŞIRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DC Comis’in ‘Doomsday Clock’ isimli çizgi romanına ‘misafir' oldu. Putin ‘kötü ve saldırgan’ olarak resmedildiği çizgi romanda ABD’ye karşı savaş ilan ediyor.
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OSCAR'I SUNMAYACAKABD'li komedyen Kevin Hart, Oscar'ı sunacağını açıkladıktan bir gün sonra kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Hart'ın geçmişte sarfettiği homofobik sözler sosyal medyada tepki çekmişti. Böylelikle töreni kimin sunacağı yine soru işareti haline gelmiş oldu...
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AHMET KURAL'DAN ADLİYE SONRASI İLK GÖRÜNTÜ (FERMUAR İŞARETİ)Darp iddiasıyla adliyede verdiği ifadenin ardından Murat Cemcir ile birlikte ilk kez görüntülenen Ahmet Kural, "Çalışmaya devam, her şey yolunda" dedi. Sıla hakkında sorular üzerine ise Kural, eliyle fermuar çekme işareti yaptı.
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EN YAŞLI YOUTUBER ÖLDÜDünyanın en yaşlı YouTuber'ı olan Hindistanlı Mastanamma, 107 yaşında hayatını kaybetti
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YILMAZ ERDOĞAN'DAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR AÇIKLAMASIÇok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz Erdoğan, "Henüz kanal belli değil" dedi.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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ÇİNGENE KIZI'NIN PARÇALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYORABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı lansman sonrasında vatandaşların ziyaretine açılacak.
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BENSU SORAL: DÜĞÜNDE TEK DİLEĞİM VARDIGeçtiğimiz eylül ayında Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral, düğünü hakkında açıklamalarda bulundu. Soral, "Düğünde tek dileğim vardı, herkesin dans etmesi. Öyle de oldu. En çok da ben eğlendim. Zaten gelin eğlenince herkes eğleniyor" ifadelerini kullandı.
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EN İYİ TARİH FİLMLERİYabancı dizi izlemek isteyip karar veremiyorsanız tarih kategorisi iyi bir alternatif olabilir. İşte aralarında 2 de Türk dizisinin yer aldığı IMDb'nin en iyi tarih dizileri listesi...
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'ORGANİZE İŞLER BİTMEZ'Oyuncu Ezgi Mola, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nı ve canlandırdığı Berrak karakterini anlattı.
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"AĞZIMDA SAKIZ NASIL MUTLU NASIL GÜZEL YILLAR"Ünlü oyuncu Çağla Şıkel çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Şıkel, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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OĞLUYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTIYerli ve yabancı yıldızlar, babalığı, oyunculuk ya da şarkıcılık mesleklerinin üstünde tutuyor. İşte ünlü babalar ve çocukları...
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MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? (KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA)Mehmet Ali Erbil'in hastanede tedavisi devam ederken, kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz" diyen Yeşim Erbil, "Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayrabilme egzersizleri yapılıyor" ifadelerini paylaştı.
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SİBEL'İN FRAGMANI YAYINLANDIDünya prömiyerini Locarno Film Festivali’nde yaptıktan sonra, otuzdan fazla uluslararası festival gezen Sibel’in fragmanı yayınlandı.
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ÇAĞATAY ULUSOY: HAKAN, MARVEL KARAKTERLERİ GİBİ DEĞİLÇağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın (The Protector) izleyiciye buluşmasına sayılı gün kaldı. Muhafız'ın 10 bölümü 14 Aralık'ta aynı anda 190 dan fazla ülkede Netflix izleyicilerine ulaşacak. Dizinin oyuncuları Çağatay Ulusaoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü, NTV Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtladı.
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100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASIYapımcı Şükrü Avşar’ın, sözleşmesi olmasına rağmen filminde oynamayı reddeden Alp Navruz’a 100 bin TL’lik tazminat davası açtığı iddia edildi
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TANITIMINDAN 52 YIL SONRA AÇILAN SERGİSenegal'in başkenti Dakar'da, tanıtımı 1966'da yapılan Siyahi Medeniyetler Müzesi açıldı. Müzede, Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan eserler yer alıyor.
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BOLD PıLOT HAKKINDA HER ŞEY (ONUN GİBİSİ GELMEDİ)'Şampiyon' filmi bu hafta vizyona girdi. Film, 1990'lı yıllarda efsane olmuş bir at, Bold Pilot jokeyi Halis Karataş ve atın sahibi olan Atman ailesinin hikayesini anlatıyor. Bold Pilot o kadar özel bir attı ki, son düzlükteki ataklarıyla 1995'ten 98'e kadar Türkiye'nin en özel yarışlarını kazanmıştı. Uluslararası yarışları kazanarak bir ülkeye umut aşılamıştı. Aslında o bir attan fazlasıydı. Bir karakterdi. Örneğin yağmurda koşmayı sevmezdi. Asiydi. Başlangıç kutusuna girmek için sessizlik isterdi. Hipodromdaki onbinler Bold Pilot gelecek diye susardı. O, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi safkan İngiliz atıydı. Bold Pilot'ı, medya yayıncısı '140journos'un hazırladığı belgeselden görüntüler eşliğinde, Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz anlattı. (Deniz Kilislioğlu ile Hafta Biterken, NTV)
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YEŞİLÇAM AMPUTE RESSAMIN TUVALİNDE HAYAT BULDUIğdır'da, 6 yaşında elektrik akımına kapılarak 2 kolunu kaybeden ve hayata tutunmak için yollar ararken resim yeteneğini keşfeden 32 yaşındaki Yusuf Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin portreleriyle dikkati çekiyor.
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10. İSTANBUL EDEBİYAT FESTİVALİ BAŞLIYORTürkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, bu yıl 10 Aralık'ta İstanbul'a layık, zengin bir içerikle edebiyatseverlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.
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